Рома
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Беневенто
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верету Жордан
|2 (1)
|0.67
|2.
|Педро Родригес
|1
|0.33
|3.
|Мхитарян Генрих
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капрари Джанлука
|2
|0.67
|2.
|Кальдирола Лука
|2
|0.67
|3.
|Лападула Джанлука
|1
|0.33
|4.
|Летиция Гаэтано
|1
|0.33
|5.
|Сау Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|2.
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|2
|0
|2.
|Дабо Брайан
|1
|0
|3.
|Фулон Дам
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
|Беневенто
|0
|0
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +12 =3 -5Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома Кальяри 2:2 Рома
Беневенто Последние 20 матчей: +13 =3 -4Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто
Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне
Последние игры между собой
Рома: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 5
|9
|2.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 6
|7
|5.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|6.
|Верона
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|7.
|Беневенто
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|8.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|9.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|12.
|Болонья
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|16.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|17.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Удинезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Кротоне
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.30
|1.14
|4.30
|1.19
|2.55
|1.50
|2.15
|1.70
|2.05
|1.80
|1.78
|2.04
|1.65
|2.28
|1.36
|3.15
|1.27
|3.90
|1.11
|5.80
|1.09
|6.80
|1.02
|11.00
|17.25
|1.01
|16.00
|1.01
|5.50
|1.17
|4.55
|1.21
|2.68
|1.53
|—
|—
|1.99
|1.81
|—
|—
|1.67
|2.24
|1.36
|3.18
|1.28
|3.75
|1.12
|6.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.40
|1.18
|—
|—
|2.62
|1.55
|2.33
|1.67
|2.04
|1.87
|1.79
|2.13
|1.64
|2.39
|—
|—
|1.25
|4.26
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Рома - Беневенто
Исход игры
Рома
92.1% (58)
Ничья
4.8% (3)
Беневенто
3.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
36.67% (22)
Меньше
63.33% (38)
Обе команды забьют
Да
25% (15)
Нет
75% (45)
Популярный счёт
2:0 Рома
52.4% (33)
3:0 Рома
11.1% (7)
3:1 Рома
7.9% (5)
2:1 Рома
6.3% (4)
1:0 Рома
6.3% (4)
2:2 Ничья
3.2% (2)
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