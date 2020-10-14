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Рома
 
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Стадион:
Беневенто

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верету Жордан 2 (1) 0.67
2. Педро Родригес 1 0.33
3. Мхитарян Генрих 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капрари Джанлука 2 0.67
2. Кальдирола Лука 2 0.67
3. Лападула Джанлука 1 0.33
4. Летиция Гаэтано 1 0.33
5. Сау Марко 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Пеллегрини Лоренцо 1 0
2. Кумбулла Мараш 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 2 0
2. Дабо Брайан 1 0
3. Фулон Дам 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0
 Беневенто 0 0 33.33% (2) 0 33.33% (2) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома Кальяри 2:2 Рома
Фрозиноне 1:4 Рома Рома 4:2 Самбенедеттезе Севилья 2:0 Рома Ювентус 1:3 Рома Торино 2:3 Рома Рома 2:1 Фиорентина СПАЛ 2013 1:6 Рома Рома 2:2 Интер Милан Рома 2:1 Верона Брешия 0:3 Рома Рома 2:1 Парма Наполи 2:1 Рома Рома 0:2 Удинезе Милан 2:0 Рома Рома 2:1 Сампдория Кальяри 3:4 Рома
Беневенто Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто
Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне

Последние игры между собой

Рома: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Беневенто 2:1 Рома Товарищеские матчи Рома 5:2 Беневенто Серия A Беневенто 0:4 Рома Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 13 - 5 9
2. Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3. Сассуоло Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
4. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 10 - 6 7
5. Наполи Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
6. Верона Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
7. Беневенто Заявка 3 2 0 1 6 - 7 6
8. Ювентус Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
9. Лацио Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Рома Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
11. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
12. Болонья Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14. Сампдория Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Специя Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
16. Парма Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
17. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Удинезе Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Кротоне Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Беневенто от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 октября 2020, осталось 2 дня 18 часов 16 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 63
    Рома 92.1% (58)
    X 4.8% (3)
    Беневенто 3.2% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Беневенто
    1.37
    5.65
    8.90
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.30 5.50 10.00
    1.37 5.40 7.80
    1.36 5.60 8.90
    1.33 5.65 10.08

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.01 5.30 1.14 4.30 1.19 2.55 1.50 2.15 1.70 2.05 1.80 1.78 2.04 1.65 2.28 1.36 3.15 1.27 3.90 1.11 5.80 1.09 6.80 1.02 11.00
    17.25 1.01 16.00 1.01 5.50 1.17 4.55 1.21 2.68 1.53 1.99 1.81 1.67 2.24 1.36 3.18 1.28 3.75 1.12 6.60
    5.40 1.18 2.62 1.55 2.33 1.67 2.04 1.87 1.79 2.13 1.64 2.39 1.25 4.26
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.50 1.51 1.65 2.25 1.25 3.90
    3.95 1.25 2.72 1.46 1.67 2.21 1.28 3.64 1.17 5.00
    3.32 1.37 2.63 1.54 1.94 1.96 1.65 2.36 1.45 2.94
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 2.05 1.72 1.57 2.41 1.33 3.10
    5.20 1.17 3.95 1.25 2.04 1.76 1.53 2.53 1.34 3.26

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.82 2.00
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.35
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    Прогнозы на матч Рома - Беневенто

    Исход игры
    Рома
    92.1% (58)
    Ничья
    4.8% (3)
    Беневенто
    3.2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.67% (22)
    Меньше
    63.33% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    25% (15)
    Нет
    75% (45)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    52.4% (33)
    3:0 Рома
    11.1% (7)
    3:1 Рома
    7.9% (5)
    2:1 Рома
    6.3% (4)
    1:0 Рома
    6.3% (4)
    2:2 Ничья
    3.2% (2)
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