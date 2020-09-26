Эльче
0:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Мартинес Валеро
Реал Сосьедад
35' Желтая карточкаМфулу Оменуке
43' Желтая карточкаСильва Давид
13
Бадия
Эдгар
23
Сифу
24
Хосема
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
11
Моренте
Тете
12
Муньос
Айхен
16
Гевара
Андер
21
Сильва
Давид
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
-
23 СифуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
10 Милья ПереНападающий
-
11 Моренте ТетеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Барри ЖерарЗащитник
- Защитник
-
15 Луисми ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Бри ДиегоНападающий
-
-
33 Jose Salinas
-
Главный тренер: Jorge Almiron
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
- Вратарь
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Баутиста ХонНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
35'
43'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
0 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопес Роберто III
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сильва Давид
|1
|0
|2.
|Ариц Элустондо
|1
|0
|3.
|Муньос Айхен
|1
|0
|4.
|Барренечеа Андер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Эльче Последние 20 матчей: + = -Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче
Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче Расинг 1:2 Эльче Эльче 0:0 Кадис Лас-Пальмас 1:1 Эльче Эльче 0:1 Депортиво Эльче 1:0 Жирона Понферрадина 2:1 Эльче Эльче 1:1 Экстремадура Райо Вальекано 2:3 Эльче Эльче 2:0 Нумансия
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес
Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Реал Сосьедад Мирандес 0:1 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Эльче: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Реал Сосьедад: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Гранада
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Хетафе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Сельта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|10.
|Уэска
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|Эльче
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Эйбар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|6.50
|1.11
|6.00
|1.15
|—
|—
|2.45
|1.55
|2.28
|1.68
|2.05
|1.83
|1.75
|2.15
|1.47
|2.65
|—
|—
|1.27
|3.80
|1.15
|5.30
|1.04
|8.50
|1.03
|12.00
|0.00
|17.00
|5.95
|1.15
|—
|—
|2.83
|1.47
|2.25
|1.70
|1.96
|1.93
|1.64
|2.35
|1.48
|2.78
|1.38
|3.21
|1.45
|2.88
|—
|—
|1.10
|7.65
|—
|—
|—
|—
|—
|—