Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бизяк Ловро
|1 (1)
|0.08
|2.
|Аликин Павел
|1
|0.08
|3.
|Кротов Вячеслав
|1
|0.08
|4.
|Алиев Азер
|1
|0.08
|5.
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0.08
|6.
|Голубев Артём
|1
|0.08
|7.
|Сухов Александр
|0
|0
|8.
|Данченко Олег
|0
|0
|9.
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|3 (2)
|0.25
|2.
|Страндберг Стефан
|1
|0.08
|3.
|Панюков Андрей
|1
|0.08
|4.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0.08
|5.
|Егорычев Андрей
|1
|0.08
|6.
|Эль Кабир Отман
|0
|0
|7.
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|8.
|Ефремов Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йокич Боян
|3
|0
|2.
|Алиев Азер
|3
|0
|3.
|Безденежных Игорь
|3
|0
|4.
|Табидзе Джемал
|3
|0
|5.
|Сухов Александр
|2
|0
|6.
|Аликин Павел
|2
|0
|7.
|Карп Кэтэлин
|2
|0
|8.
|Жамалетдинов Тимур
|2
|0
|9.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|10.
|Тилль Оливье
|2
|0
|11.
|Плиев Константин
|2
|0
|12.
|Кротов Вячеслав
|0
|1
|13.
|Сысуев Дмитрий
|1
|0
|14.
|Данченко Олег
|1
|0
|15.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|16.
|Голубев Артём
|1
|0
|17.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|18.
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Емельянов Роман
|3
|1
|2.
|Рыков Владимир
|4
|0
|3.
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|4.
|Страндберг Стефан
|2
|1
|5.
|Кулаков Денис
|2
|0
|6.
|Бикфалви Эрик
|2
|0
|7.
|Араторе Марко
|2
|0
|8.
|Подберёзкин Вячеслав
|2
|0
|9.
|Помазун Илья
|2
|0
|10.
|Золотов Николай
|2
|0
|11.
|Калинин Игорь
|2
|0
|12.
|Егорычев Андрей
|2
|0
|13.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|14.
|Погребняк Павел
|1
|0
|15.
|Панюков Андрей
|1
|0
|16.
|Ароян Вараздат
|1
|0
|17.
|Евсеев Алексей
|1
|0
|18.
|Йовичич Бранко
|1
|0
|19.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уфа
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|16.67% (1)
|0
|Урал
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|0
|0
|42.86% (3)
|0
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: + = -Ахмат 3:1 Уфа Чертаново 0:4 Уфа Локомотив Москва 1:0 Уфа Уфа 0:0 Ротор
Урал Последние 20 матчей: + = -Урал 0:0 Тамбов Велес Москва 1:3 Урал Арсенал Тула 1:0 Урал Урал 1:1 Рубин
Урал 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 2:0 Урал Урал 1:1 Зенит Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва
Последние игры между собой
Уфа: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
Урал: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
Уфа 2:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Уфа Товарищеские матчи Урал 2:0 Уфа Премьер-лига Урал 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Урал Товарищеские матчи Уфа 0:1 Урал Премьер-лига Уфа 0:2 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 4:0 Уфа ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|22 - 12
|27
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|24 - 10
|25
|3.
|Зенит
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 9
|24
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 9
|20
|6.
|Ростов
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 13
|20
|7.
|Сочи
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|8.
|Краснодар
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 13
|18
|9.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|10.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 16
|17
|11.
|Тамбов
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 22
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|7 - 12
|11
|14.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 21
|6
|16.
|Уфа
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 24
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Уфа» – «Урал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уфа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Урал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уфа» – «Урал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Уфа - Урал
Исход игры
Уфа
38.2% (21)
Ничья
50.9% (28)
Урал
10.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
26.92% (14)
Меньше
73.08% (38)
Обе команды забьют
Да
71.15% (37)
Нет
28.85% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.6% (24)
2:1 Уфа
18.2% (10)
1:0 Уфа
12.7% (7)
0:0 Ничья
5.5% (3)
2:0 Уфа
3.6% (2)
1:2 Урал
3.6% (2)
0:1 Урал
3.6% (2)
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