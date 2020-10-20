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Уфа
 
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Стадион:
Урал

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бизяк Ловро 1 (1) 0.08
2. Аликин Павел 1 0.08
3. Кротов Вячеслав 1 0.08
4. Алиев Азер 1 0.08
5. Жамалетдинов Тимур 1 0.08
6. Голубев Артём 1 0.08
7. Сухов Александр 0 0
8. Данченко Олег 0 0
9. Неделчару Ионуц 0 0
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 3 (2) 0.25
2. Страндберг Стефан 1 0.08
3. Панюков Андрей 1 0.08
4. Подберёзкин Вячеслав 1 0.08
5. Егорычев Андрей 1 0.08
6. Эль Кабир Отман 0 0
7. Мишкич Даниэль 0 0
8. Ефремов Дмитрий 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Йокич Боян 3 0
2. Алиев Азер 3 0
3. Безденежных Игорь 3 0
4. Табидзе Джемал 3 0
5. Сухов Александр 2 0
6. Аликин Павел 2 0
7. Карп Кэтэлин 2 0
8. Жамалетдинов Тимур 2 0
9. Неделчару Ионуц 2 0
10. Тилль Оливье 2 0
11. Плиев Константин 2 0
12. Кротов Вячеслав 0 1
13. Сысуев Дмитрий 1 0
14. Данченко Олег 1 0
15. Бизяк Ловро 1 0
16. Голубев Артём 1 0
17. Агаларов Гамид 1 0
18. Фольмер Кирилл 1 0
Урал
# Игрок      
1. Емельянов Роман 3 1
2. Рыков Владимир 4 0
3. Мишкич Даниэль 4 0
4. Страндберг Стефан 2 1
5. Кулаков Денис 2 0
6. Бикфалви Эрик 2 0
7. Араторе Марко 2 0
8. Подберёзкин Вячеслав 2 0
9. Помазун Илья 2 0
10. Золотов Николай 2 0
11. Калинин Игорь 2 0
12. Егорычев Андрей 2 0
13. Годзюр Ярослав 1 0
14. Погребняк Павел 1 0
15. Панюков Андрей 1 0
16. Ароян Вараздат 1 0
17. Евсеев Алексей 1 0
18. Йовичич Бранко 1 0
19. Ефремов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 16.67% (1) 0 16.67% (1) 50% (3) 16.67% (1) 0
 Урал 42.86% (3) 14.29% (1) 0 0 42.86% (3) 0

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: + = -
Ахмат 3:1 Уфа Чертаново 0:4 Уфа Локомотив Москва 1:0 Уфа Уфа 0:0 Ротор
Зенит 6:0 Уфа Уфа 0:1 ЦСКА Москва Ленинградец 0:1 Уфа Тамбов 2:0 Уфа Уфа 1:1 Динамо Москва Рубин 3:0 Уфа Уфа 0:1 Ростов Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа Уфа 0:3 Краснодар Уфа 0:0 Арсенал Тула Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал Уфа 0:0 Рубин
Урал Последние 20 матчей: + = -
Урал 0:0 Тамбов Велес Москва 1:3 Урал Арсенал Тула 1:0 Урал Урал 1:1 Рубин
Урал 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 2:0 Урал Урал 1:1 Зенит Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва

Последние игры между собой

Уфа: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
Урал: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
Уфа 1:1 Урал Премьер-лига Урал 3:2 Уфа Премьер-лига Уфа 4:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Уфа Премьер-лига
Уфа 2:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Уфа Товарищеские матчи Урал 2:0 Уфа Премьер-лига Урал 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Урал Товарищеские матчи Уфа 0:1 Урал Премьер-лига Уфа 0:2 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 4:0 Уфа ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 12 8 3 1 22 - 12 27
2. ЦСКА Москва Заявка 12 8 1 3 24 - 10 25
3. Зенит Заявка 12 7 3 2 25 - 9 24
4. Локомотив Москва Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
5. Динамо Москва Заявка 12 6 2 4 13 - 9 20
6. Ростов Заявка 12 6 2 4 15 - 13 20
7. Сочи Заявка 12 5 4 3 19 - 18 19
8. Краснодар Заявка 12 5 3 4 22 - 13 18
9. Рубин Заявка 12 5 3 4 18 - 17 18
10. Ахмат Заявка 12 5 2 5 14 - 16 17
11. Тамбов Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
12. Арсенал Тула Заявка 12 3 3 6 15 - 22 12
13. Урал Заявка 12 2 5 5 7 - 12 11
14. Химки Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
15. Ротор Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
16. Уфа Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2020, осталось 2 дня 11 часов 49 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 55
    Уфа 38.2% (21)
    X 50.9% (28)
    Урал 10.9% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Урал
    2.85
    3.12
    3.00
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.70 2.90 3.00
    Бонус: 5 000 ₽ 2.85 2.95 2.95
    Бонус: 5 000 ₽ 2.80 3.12 2.91

    Самый высокий коэффициент на матч «Уфа» – «Урал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уфа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Урал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уфа» – «Урал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    6.80 1.08 5.30 1.15 2.55 1.55 2.20 1.72 1.87 1.99 1.48 2.55 1.21 4.40 1.16 5.00 1.04 9.50 1.03 10.00 0.00 17.50
    6.80 1.11 5.25 1.17 2.43 1.57 1.81 2.02 1.50 2.77 1.20 4.70 1.15 5.60 1.04 11.50 1.03 12.25
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.50 2.60 1.25 3.75 1.05 9.80
    2.36 1.59 1.54 2.48 1.27 3.76 1.05 9.50 1.04 11.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.98 1.77 1.44 2.65 1.14 5.30
    2.91 1.41 1.92 1.88 1.42 2.88 1.13 6.15 1.09 7.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.11 1.71
    Букмекер Да Нет
    5.90 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.22
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    Прогнозы на матч Уфа - Урал

    Исход игры
    Уфа
    38.2% (21)
    Ничья
    50.9% (28)
    Урал
    10.9% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.92% (14)
    Меньше
    73.08% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    71.15% (37)
    Нет
    28.85% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.6% (24)
    2:1 Уфа
    18.2% (10)
    1:0 Уфа
    12.7% (7)
    0:0 Ничья
    5.5% (3)
    2:0 Уфа
    3.6% (2)
    1:2 Урал
    3.6% (2)
    0:1 Урал
    3.6% (2)
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