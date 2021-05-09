Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Голкипер мог бы сыграть и получше

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Беневенто играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Капрари Джанлука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Андреа Карбони наказан за толчок Лападула Джанлука

47' Матч возобновлен

46' Скьяттарелла Паскуале на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Ликояннис Хараламбос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Депаоли Фабио наказан за толчок Жуан Педро

44' Головой пробил Капрари Джанлука , но голкипер отбил его в поле!

43' Матч возобновится спорным мячом

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

42' Марин Рэзван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Жуан Педро наказан за толчок Депаоли Фабио

38' Паволетти Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Паволетти Леонардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Головой пробил Скьяттарелла Паскуале , но голкипер отбил его в поле!

38' Капрари Джанлука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Нандес Найтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Лападула Джанлука из команды Беневенто плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

34' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Матч возобновлен

34' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

33' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

29' Беневенто вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Дейола Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Годин Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Паволетти Леонардо из команды Кальяри плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

23' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Беневенто вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Кальяри

22' Плохо сыграл Краньо Алессио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

21' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Нандес Найтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Беневенто вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Г О О О О Л - Лападула Джанлука изменил счет на табло!

17' ШАНС! Лападула Джанлука вышел один на один с голкипером...

16' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

16' Плохо сыграл Годин Диего - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

16' Капрари Джанлука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

15' Жуан Педро из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

15' Кальдирола Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Годин Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Паволетти Леонардо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

12' Беневенто вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' О, нет. Из многообещающей позиции Ионице Артур из команды Беневенто наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

10' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

10' Ликояннис Хараламбос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Матч возобновлен

10' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

9' Скьяттарелла Паскуале получает желтую карточку за неспортивное поведение

9' Ликояннис Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

6' Ликояннис Хараламбос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Г О О О О Л - Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри переиграл вратаря дальним ударом!

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Нандес Найтан из команды Кальяри навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

1' Кальяри начинает с центра поля