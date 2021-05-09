Италия: Серия A 2020-2021
Беневенто
1:3
Конец матча
Стадион: Чиро Вигорито
Кальяри
0:1
1' ГолЛикояннис Хараламбос
9' Желтая карточкаСкьяттарелла Паскуале
13' Желтая карточкаПаволетти Леонардо
1:1
17' ГолЛападула Джанлука
56' Желтая карточкаТельо Андрес
58' Желтая карточкаДейола Алессандро
1:2
64' ГолПаволетти Леонардо
1:3
90' ГолПедро Жоао
15
Глик
Камил
29
Ионице
Артур
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
1'
17'
56'
64'
90'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
0 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лападула Джанлука
|7
|0.2
|2.
|Капрари Джанлука
|5
|0.14
|3.
|Виола Николас
|5 (4)
|0.14
|4.
|Сау Марко
|4 (1)
|0.11
|5.
|Летиция Гаэтано
|3
|0.09
|6.
|Инсинье Роберто
|2
|0.06
|7.
|Глик Камил
|2
|0.06
|8.
|Ионице Артур
|2
|0.06
|9.
|Кальдирола Лука
|2
|0.06
|10.
|Гайч Адольфо
|2
|0.06
|11.
|Скьяттарелла Паскуале
|1
|0.03
|12.
|Фальке Яго
|1
|0.03
|13.
|Туиа Алессандро
|1
|0.03
|14.
|Импрота Риккардо
|1
|0.03
|15.
|Барба Федерико
|0
|0
|16.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|17.
|Фулон Дам
|0
|0
|18.
|Пастина Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|16 (4)
|0.46
|2.
|Симеоне Джованни
|6
|0.17
|3.
|Паволетти Леонардо
|4
|0.11
|4.
|Ликояннис Хараламбос
|4
|0.11
|5.
|Марин Рэзван
|3
|0.09
|6.
|Нандес Найтан
|2
|0.06
|7.
|Перейро Гастон
|2
|0.06
|8.
|Соттил Рикардо
|2
|0.06
|9.
|Ругани Даниэле
|1
|0.03
|10.
|Годин Диего
|1
|0.03
|11.
|Наингголан Раджа
|1
|0.03
|12.
|Черри Альберто
|1
|0.03
|13.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|14.
|Дункан Альфред
|0
|0
|15.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
|16.
|Олива Кристиан
|0
|0
|17.
|Карбони Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Глик Камил
|8
|1
|3.
|Импрота Риккардо
|7
|0
|4.
|Барба Федерико
|7
|0
|5.
|Туиа Алессандро
|5
|0
|6.
|Ионице Артур
|5
|0
|7.
|Дабо Брайан
|5
|0
|8.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|9.
|Хетемай Перпарим
|4
|0
|10.
|Фулон Дам
|4
|0
|11.
|Кальдирола Лука
|3
|0
|12.
|Монтипо Лоренцо
|3
|0
|13.
|Тельо Андрес
|3
|0
|14.
|Сау Марко
|1
|1
|15.
|Маджио Кристиан
|2
|0
|16.
|Лападула Джанлука
|2
|0
|17.
|Инсинье Роберто
|2
|0
|18.
|Летиция Гаэтано
|2
|0
|19.
|Депаоли Фабио
|2
|0
|20.
|Виола Николас
|1
|0
|21.
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ликояннис Хараламбос
|7
|2
|2.
|Нандес Найтан
|8
|1
|3.
|Паволетти Леонардо
|8
|0
|4.
|Наингголан Раджа
|5
|0
|5.
|Марин Рэзван
|5
|0
|6.
|Педро Жоао
|4
|0
|7.
|Годин Диего
|3
|0
|8.
|Соттил Рикардо
|3
|0
|9.
|Чеппители Лука
|3
|0
|10.
|Дзаппа Габриэле
|3
|0
|11.
|Ругани Даниэле
|2
|0
|12.
|Дункан Альфред
|2
|0
|13.
|Дейола Алессандро
|2
|0
|14.
|Фараго Паоло
|2
|0
|15.
|Рог Марко
|2
|0
|16.
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|17.
|Олива Кристиан
|2
|0
|18.
|Клаван Рагнар
|1
|0
|19.
|Краньо Алессио
|1
|0
|20.
|Симеоне Джованни
|1
|0
|21.
|Пизакане Фабио
|1
|0
|22.
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|23.
|Трамони Маттео
|1
|0
|24.
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беневенто
|10.81% (4)
|8.11% (3)
|24.32% (9)
|24.32% (9)
|13.51% (5)
|18.92% (7)
|Кальяри
|10% (4)
|15% (6)
|10% (4)
|30% (12)
|15% (6)
|20% (8)
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +2 =7 -11Милан 2:0 Беневенто Беневенто 2:4 Удинезе Дженоа 2:2 Беневенто Лацио 5:3 Беневенто
Беневенто 0:1 Сассуоло Беневенто 2:2 Парма Ювентус 0:1 Беневенто Беневенто 1:4 Фиорентина Специя 1:1 Беневенто Беневенто 0:3 Верона Наполи 2:0 Беневенто Беневенто 0:0 Рома Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан
Кальяри Последние 20 матчей: +5 =3 -12Наполи 1:1 Кальяри Кальяри 3:2 Рома Удинезе 0:1 Кальяри Кальяри 4:3 Парма
Интер Милан 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Верона Специя 2:1 Кальяри Кальяри 1:3 Ювентус Сампдория 2:2 Кальяри Кальяри 1:0 Болонья Кротоне 0:2 Кальяри Кальяри 0:1 Торино Кальяри 0:1 Аталанта Лацио 1:0 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Кальяри: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|26
|7
|2
|79 - 30
|85
|2.
|Аталанта
|Заявка
|35
|21
|9
|5
|84 - 42
|72
|3.
|Наполи
|Заявка
|35
|22
|4
|9
|78 - 39
|70
|4.
|Ювентус
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|67 - 31
|69
|5.
|Милан
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|62 - 41
|69
|6.
|Лацио
|Заявка
|34
|20
|4
|10
|60 - 51
|64
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|58 - 52
|56
|8.
|Рома
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|58 - 53
|55
|9.
|Сампдория
|Заявка
|35
|13
|6
|16
|46 - 52
|45
|10.
|Верона
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|42 - 43
|43
|11.
|Удинезе
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|40 - 47
|40
|12.
|Болонья
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|48 - 57
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|47 - 57
|38
|14.
|Дженоа
|Заявка
|35
|8
|12
|15
|41 - 54
|36
|15.
|Кальяри
|3:1 Заявка
|35
|9
|8
|18
|43 - 58
|35
|16.
|Торино
|Заявка
|34
|7
|14
|13
|48 - 57
|35
|17.
|Специя
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|44 - 67
|34
|18.
|Беневенто
|1:3 Заявка
|35
|7
|10
|18
|38 - 71
|31
|19.
|Парма
|Заявка
|35
|3
|11
|21
|38 - 76
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|34
|5
|3
|26
|42 - 85
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|45 - 16
|46
|2.
|Ювентус
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|37 - 13
|41
|3.
|Лацио
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|35 - 23
|38
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 18
|37
|5.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|44 - 18
|36
|6.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|47 - 22
|36
|7.
|Милан
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 24
|29
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|28 - 24
|26
|9.
|Болонья
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|32 - 27
|26
|10.
|Сампдория
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|27 - 24
|26
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 23
|24
|12.
|Верона
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|13.
|Дженоа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 26
|22
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|14 - 18
|19
|15.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 30
|18
|16.
|Кальяри
|3:1 Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 31
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|24 - 28
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|21 - 34
|13
|19.
|Беневенто
|1:3 Заявка
|18
|2
|6
|10
|18 - 38
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|31 - 17
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|34 - 14
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|37 - 20
|36
|4.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 21
|34
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|30 - 28
|30
|6.
|Ювентус
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|30 - 18
|28
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 28
|26
|8.
|Удинезе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 29
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|10.
|Беневенто
|1:3 Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 33
|19
|11.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|12.
|Рома
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|23 - 35
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 29
|18
|14.
|Кальяри
|3:1 Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 27
|17
|15.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|22 - 37
|16
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|17.
|Дженоа
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 28
|14
|18.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 30
|14
|19.
|Парма
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|23 - 40
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|21 - 51
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|27
|6
|2
|2.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|21
|5
|9
|3.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|21
|2
|8
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|19
|4
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|4.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
|5.
|Наполи
|Кулибали Калиду
|9
|1
Прогнозы на матч Беневенто 1:3 Кальяри
Исход игры
Беневенто
29.8% (39)
Ничья
35.1% (46)
Кальяри
35.1% (46)
Тотал 2.5
Больше
37.69% (49)
Меньше
62.31% (81)
Обе команды забьют
Да
68.46% (89)
Нет
31.54% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.3% (41)
1:2 Кальяри
22.1% (29)
1:0 Беневенто
14.5% (19)
2:1 Беневенто
12.2% (16)
0:1 Кальяри
9.9% (13)
2:0 Беневенто
2.3% (3)
0:0 Ничья
2.3% (3)
0:2 Кальяри
1.5% (2)
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