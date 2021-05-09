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Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Беневенто
1:3
Конец матча

Стадион:
Кальяри
0'
0:1
1' Гол
Ликояннис Хараламбос
9' Желтая карточка
Скьяттарелла Паскуале
13' Желтая карточка
Паволетти Леонардо
1:1
17' Гол
Лападула Джанлука
56' Желтая карточка
Тельо Андрес
58' Желтая карточка
Дейола Алессандро
1:2
64' Гол
Паволетти Леонардо
1:3
90' Гол
Педро Жоао
90'+7
1
Монтипо
Лоренцо
27
Депаоли
Фабио
15
Глик
Камил
5
Кальдирола
Лука
93
Барба
Федерико
56
Хетемай
Перпарим
28
Скьяттарелла
Паскуале
29
Ионице
Артур
19
Инсинье
Роберто
17
Капрари
Джанлука
9
Лападула
Джанлука
28
Краньо
Алессио
23
Чеппители
Лука
2
Годин
Диего
44
Карбони
Андреа
18
Нандес
Найтан
14
Дейола
Алессандро
8
Марин
Рэзван
22
Ликояннис
Хараламбос
4
Наингголан
Раджа
10
Педро
Жоао
30
Паволетти
Леонардо
Беневенто
4-3-2-1
Кальяри
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лападула Джанлука 7 0.2
2. Капрари Джанлука 5 0.14
3. Виола Николас 5 (4) 0.14
4. Сау Марко 4 (1) 0.11
5. Летиция Гаэтано 3 0.09
6. Инсинье Роберто 2 0.06
7. Глик Камил 2 0.06
8. Ионице Артур 2 0.06
9. Кальдирола Лука 2 0.06
10. Гайч Адольфо 2 0.06
11. Скьяттарелла Паскуале 1 0.03
12. Фальке Яго 1 0.03
13. Туиа Алессандро 1 0.03
14. Импрота Риккардо 1 0.03
15. Барба Федерико 0 0
16. Хетемай Перпарим 0 0
17. Фулон Дам 0 0
18. Пастина Кристиан 0 0
Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 16 (4) 0.46
2. Симеоне Джованни 6 0.17
3. Паволетти Леонардо 4 0.11
4. Ликояннис Хараламбос 4 0.11
5. Марин Рэзван 3 0.09
6. Нандес Найтан 2 0.06
7. Перейро Гастон 2 0.06
8. Соттил Рикардо 2 0.06
9. Ругани Даниэле 1 0.03
10. Годин Диего 1 0.03
11. Наингголан Раджа 1 0.03
12. Черри Альберто 1 0.03
13. Дзаппа Габриэле 0 0
14. Дункан Альфред 0 0
15. Валюкевич Себастьян 0 0
16. Олива Кристиан 0 0
17. Карбони Андреа 0 0

Карточки

Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Глик Камил 8 1
3. Импрота Риккардо 7 0
4. Барба Федерико 7 0
5. Туиа Алессандро 5 0
6. Ионице Артур 5 0
7. Дабо Брайан 5 0
8. Капрари Джанлука 3 1
9. Хетемай Перпарим 4 0
10. Фулон Дам 4 0
11. Кальдирола Лука 3 0
12. Монтипо Лоренцо 3 0
13. Тельо Андрес 3 0
14. Сау Марко 1 1
15. Маджио Кристиан 2 0
16. Лападула Джанлука 2 0
17. Инсинье Роберто 2 0
18. Летиция Гаэтано 2 0
19. Депаоли Фабио 2 0
20. Виола Николас 1 0
21. Ди Серио Джузеппе 1 0
Кальяри
# Игрок      
1. Ликояннис Хараламбос 7 2
2. Нандес Найтан 8 1
3. Паволетти Леонардо 8 0
4. Наингголан Раджа 5 0
5. Марин Рэзван 5 0
6. Педро Жоао 4 0
7. Годин Диего 3 0
8. Соттил Рикардо 3 0
9. Чеппители Лука 3 0
10. Дзаппа Габриэле 3 0
11. Ругани Даниэле 2 0
12. Дункан Альфред 2 0
13. Дейола Алессандро 2 0
14. Фараго Паоло 2 0
15. Рог Марко 2 0
16. Калигара Фабрицио 2 0
17. Олива Кристиан 2 0
18. Клаван Рагнар 1 0
19. Краньо Алессио 1 0
20. Симеоне Джованни 1 0
21. Пизакане Фабио 1 0
22. Валюкевич Себастьян 1 0
23. Трамони Маттео 1 0
24. Трипальделли Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беневенто 10.81% (4) 8.11% (3) 24.32% (9) 24.32% (9) 13.51% (5) 18.92% (7)
 Кальяри 10% (4) 15% (6) 10% (4) 30% (12) 15% (6) 20% (8)

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Милан 2:0 Беневенто Беневенто 2:4 Удинезе Дженоа 2:2 Беневенто Лацио 5:3 Беневенто
Беневенто 0:1 Сассуоло Беневенто 2:2 Парма Ювентус 0:1 Беневенто Беневенто 1:4 Фиорентина Специя 1:1 Беневенто Беневенто 0:3 Верона Наполи 2:0 Беневенто Беневенто 0:0 Рома Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан
Кальяри Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Наполи 1:1 Кальяри Кальяри 3:2 Рома Удинезе 0:1 Кальяри Кальяри 4:3 Парма
Интер Милан 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Верона Специя 2:1 Кальяри Кальяри 1:3 Ювентус Сампдория 2:2 Кальяри Кальяри 1:0 Болонья Кротоне 0:2 Кальяри Кальяри 0:1 Торино Кальяри 0:1 Аталанта Лацио 1:0 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Кальяри: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Кальяри 1:2 Беневенто Серия A Беневенто 1:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Беневенто Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 35 26 7 2 79 - 30 85
2. Аталанта Заявка 35 21 9 5 84 - 42 72
3. Наполи Заявка 35 22 4 9 78 - 39 70
4. Ювентус Заявка 34 20 9 5 67 - 31 69
5. Милан Заявка 34 21 6 7 62 - 41 69
6. Лацио Заявка 34 20 4 10 60 - 51 64
7. Сассуоло Заявка 35 15 11 9 58 - 52 56
8. Рома Заявка 34 16 7 11 58 - 53 55
9. Сампдория Заявка 35 13 6 16 46 - 52 45
10. Верона Заявка 35 11 10 14 42 - 43 43
11. Удинезе Заявка 35 10 10 15 40 - 47 40
12. Болонья Заявка 35 10 10 15 48 - 57 40
13. Фиорентина Заявка 35 9 11 15 47 - 57 38
14. Дженоа Заявка 35 8 12 15 41 - 54 36
15. Кальяри 3:1 Заявка 35 9 8 18 43 - 58 35
16. Торино Заявка 34 7 14 13 48 - 57 35
17. Специя Заявка 35 8 10 17 44 - 67 34
18. Беневенто 1:3 Заявка 35 7 10 18 38 - 71 31
19. Парма Заявка 35 3 11 21 38 - 76 20
20. Кротоне Заявка 34 5 3 26 42 - 85 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 15 1 1 45 - 16 46
2. Ювентус Заявка 17 13 2 2 37 - 13 41
3. Лацио Заявка 17 12 2 3 35 - 23 38
4. Рома Заявка 17 11 4 2 35 - 18 37
5. Наполи Заявка 17 11 3 3 44 - 18 36
6. Аталанта Заявка 17 11 3 3 47 - 22 36
7. Милан Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сассуоло Заявка 17 6 8 3 28 - 24 26
9. Болонья Заявка 17 7 5 5 32 - 27 26
10. Сампдория Заявка 17 8 2 7 27 - 24 26
11. Фиорентина Заявка 18 6 6 6 25 - 23 24
12. Верона Заявка 18 6 5 7 21 - 21 23
13. Дженоа Заявка 18 5 7 6 26 - 26 22
14. Удинезе Заявка 18 5 4 9 14 - 18 19
15. Специя Заявка 17 4 6 7 22 - 30 18
16. Кальяри 3:1 Заявка 17 5 3 9 22 - 31 18
17. Торино Заявка 17 3 8 6 24 - 28 17
18. Кротоне Заявка 17 4 1 12 21 - 34 13
19. Беневенто 1:3 Заявка 18 2 6 10 18 - 38 12
20. Парма Заявка 18 2 5 11 15 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 13 1 2 31 - 17 40
2. Интер Милан Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Аталанта Заявка 18 10 6 2 37 - 20 36
4. Наполи Заявка 18 11 1 6 34 - 21 34
5. Сассуоло Заявка 18 9 3 6 30 - 28 30
6. Ювентус Заявка 17 7 7 3 30 - 18 28
7. Лацио Заявка 17 8 2 7 25 - 28 26
8. Удинезе Заявка 17 5 6 6 26 - 29 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто 1:3 Заявка 17 5 4 8 20 - 33 19
11. Сампдория Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
12. Рома Заявка 17 5 3 9 23 - 35 18
13. Торино Заявка 17 4 6 7 24 - 29 18
14. Кальяри 3:1 Заявка 18 4 5 9 21 - 27 17
15. Специя Заявка 18 4 4 10 22 - 37 16
16. Фиорентина Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
17. Дженоа Заявка 17 3 5 9 15 - 28 14
18. Болонья Заявка 18 3 5 10 16 - 30 14
19. Парма Заявка 17 1 6 10 23 - 40 9
20. Кротоне Заявка 17 1 2 14 21 - 51 5
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 27 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 21 5 9
3. Аталанта Муриэль Луис 21 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 19 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
4. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
5. Наполи Кулибали Калиду 9 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Беневенто 29.8% (39)
X 35.1% (46)
Кальяри 35.1% (46)
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Прогнозы на матч Беневенто 1:3 Кальяри

Исход игры
Беневенто
29.8% (39)
Ничья
35.1% (46)
Кальяри
35.1% (46)
Тотал 2.5
Больше
37.69% (49)
Меньше
62.31% (81)
Обе команды забьют
Да
68.46% (89)
Нет
31.54% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.3% (41)
1:2 Кальяри
22.1% (29)
1:0 Беневенто
14.5% (19)
2:1 Беневенто
12.2% (16)
0:1 Кальяри
9.9% (13)
2:0 Беневенто
2.3% (3)
0:0 Ничья
2.3% (3)
0:2 Кальяри
1.5% (2)
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