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Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Кальяри
 
Позже

Стадион:
Фиорентина

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 16 (4) 0.46
2. Симеоне Джованни 6 0.17
3. Паволетти Леонардо 4 0.11
4. Ликояннис Хараламбос 4 0.11
5. Марин Рэзван 3 0.09
6. Нандес Найтан 2 0.06
7. Перейро Гастон 2 0.06
8. Соттил Рикардо 2 0.06
9. Ругани Даниэле 1 0.03
10. Годин Диего 1 0.03
11. Наингголан Раджа 1 0.03
12. Черри Альберто 1 0.03
13. Дзаппа Габриэле 0 0
14. Дункан Альфред 0 0
15. Валюкевич Себастьян 0 0
16. Олива Кристиан 0 0
17. Карбони Андреа 0 0
Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влахович Душан 21 (6) 0.6
2. Кастровилли Гаэтано 5 0.14
3. Бонавентура Джакомо 3 0.09
4. Миленкович Никола 3 0.09
5. Рибери Франк 2 0.06
6. Касерес Мартин 2 0.06
7. Эйссерик Валентин 2 0.06
8. Бираги Кристиано 1 0.03
9. Пульгар Эрик 1 0.03
10. Кьеза Федерико 1 0.03
11. Куаме Кристиан 1 0.03
12. Песселья Херман 1 0.03
13. Мартинес Лукас II 1 0.03
14. Кальехон Хосе 0 0
15. Дронговски Бартломей 0 0
16. Венути Лоренцо 0 0
17. Лирола Поль 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Ликояннис Хараламбос 7 2
2. Нандес Найтан 8 1
3. Паволетти Леонардо 8 0
4. Наингголан Раджа 5 0
5. Марин Рэзван 5 0
6. Педро Жоао 4 0
7. Годин Диего 3 0
8. Соттил Рикардо 3 0
9. Чеппители Лука 3 0
10. Дзаппа Габриэле 3 0
11. Ругани Даниэле 2 0
12. Дункан Альфред 2 0
13. Фараго Паоло 2 0
14. Рог Марко 2 0
15. Калигара Фабрицио 2 0
16. Олива Кристиан 2 0
17. Клаван Рагнар 1 0
18. Краньо Алессио 1 0
19. Симеоне Джованни 1 0
20. Пизакане Фабио 1 0
21. Валюкевич Себастьян 1 0
22. Трамони Маттео 1 0
23. Трипальделли Алессандро 1 0
Фиорентина
# Игрок      
1. Бираги Кристиано 8 0
2. Кастровилли Гаэтано 6 1
3. Миленкович Никола 6 1
4. Амрабат Софьян 7 0
5. Рибери Франк 5 1
6. Пульгар Эрик 6 0
7. Мартинес Лукас II 4 1
8. Бонавентура Джакомо 5 0
9. Роша Игор II 5 0
10. Песселья Херман 4 0
11. Чеккерини Федерико 4 0
12. Куаме Кристиан 4 0
13. Валеро Борха 3 0
14. Венути Лоренцо 3 0
15. Лирола Поль 3 0
16. Касерес Мартин 2 0
17. Эйссерик Валентин 2 0
18. Кокорин Александр 1 0
19. Влахович Душан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 11.63% (5) 13.95% (6) 9.3% (4) 27.91% (12) 16.28% (7) 20.93% (9)
 Фиорентина 13.64% (6) 20.45% (9) 18.18% (8) 11.36% (5) 22.73% (10) 13.64% (6)

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Беневенто 1:3 Кальяри Наполи 1:1 Кальяри Кальяри 3:2 Рома Удинезе 0:1 Кальяри
Кальяри 4:3 Парма Интер Милан 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Верона Специя 2:1 Кальяри Кальяри 1:3 Ювентус Сампдория 2:2 Кальяри Кальяри 1:0 Болонья Кротоне 0:2 Кальяри Кальяри 0:1 Торино Кальяри 0:1 Аталанта Лацио 1:0 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри
Фиорентина Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Фиорентина 2:0 Лацио Болонья 3:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Ювентус Верона 1:2 Фиорентина
Сассуоло 3:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Аталанта Дженоа 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Милан Беневенто 1:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Парма Фиорентина 1:2 Рома Удинезе 1:0 Фиорентина Фиорентина 3:0 Специя Сампдория 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:2 Интер Милан Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Фиорентина: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Фиорентина 1:0 Кальяри Серия A Фиорентина 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 5:2 Фиорентина Серия A Кальяри 2:1 Фиорентина Серия A
Фиорентина 1:1 Кальяри Серия A Фиорентина 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 3:5 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:3 Кальяри Серия A Кальяри 0:4 Фиорентина Серия A Кальяри 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:1 Кальяри Серия A Фиорентина 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Фиорентина Серия A Кальяри 1:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Фиорентина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 35 26 7 2 79 - 30 85
2. Аталанта Заявка 35 21 9 5 84 - 42 72
3. Милан Заявка 35 22 6 7 65 - 41 72
4. Наполи Заявка 35 22 4 9 78 - 39 70
5. Ювентус Заявка 35 20 9 6 67 - 34 69
6. Лацио Заявка 34 20 4 10 60 - 51 64
7. Рома Заявка 35 17 7 11 63 - 53 58
8. Сассуоло Заявка 35 15 11 9 58 - 52 56
9. Сампдория Заявка 35 13 6 16 46 - 52 45
10. Верона Заявка 35 11 10 14 42 - 43 43
11. Удинезе Заявка 35 10 10 15 40 - 47 40
12. Болонья Заявка 35 10 10 15 48 - 57 40
13. Фиорентина Заявка 35 9 11 15 47 - 57 38
14. Дженоа Заявка 35 8 12 15 41 - 54 36
15. Кальяри Заявка 35 9 8 18 43 - 58 35
16. Торино Заявка 34 7 14 13 48 - 57 35
17. Специя Заявка 35 8 10 17 44 - 67 34
18. Беневенто Заявка 35 7 10 18 38 - 71 31
19. Парма Заявка 35 3 11 21 38 - 76 20
20. Кротоне Заявка 35 5 3 27 42 - 90 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 15 1 1 45 - 16 46
2. Ювентус Заявка 18 13 2 3 37 - 16 41
3. Рома Заявка 18 12 4 2 40 - 18 40
4. Лацио Заявка 17 12 2 3 35 - 23 38
5. Наполи Заявка 17 11 3 3 44 - 18 36
6. Аталанта Заявка 17 11 3 3 47 - 22 36
7. Милан Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сассуоло Заявка 17 6 8 3 28 - 24 26
9. Болонья Заявка 17 7 5 5 32 - 27 26
10. Сампдория Заявка 17 8 2 7 27 - 24 26
11. Фиорентина Заявка 18 6 6 6 25 - 23 24
12. Верона Заявка 18 6 5 7 21 - 21 23
13. Дженоа Заявка 18 5 7 6 26 - 26 22
14. Удинезе Заявка 18 5 4 9 14 - 18 19
15. Специя Заявка 17 4 6 7 22 - 30 18
16. Кальяри Заявка 17 5 3 9 22 - 31 18
17. Торино Заявка 17 3 8 6 24 - 28 17
18. Кротоне Заявка 17 4 1 12 21 - 34 13
19. Беневенто Заявка 18 2 6 10 18 - 38 12
20. Парма Заявка 18 2 5 11 15 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 14 1 2 34 - 17 43
2. Интер Милан Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Аталанта Заявка 18 10 6 2 37 - 20 36
4. Наполи Заявка 18 11 1 6 34 - 21 34
5. Сассуоло Заявка 18 9 3 6 30 - 28 30
6. Ювентус Заявка 17 7 7 3 30 - 18 28
7. Лацио Заявка 17 8 2 7 25 - 28 26
8. Удинезе Заявка 17 5 6 6 26 - 29 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто Заявка 17 5 4 8 20 - 33 19
11. Сампдория Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
12. Рома Заявка 17 5 3 9 23 - 35 18
13. Торино Заявка 17 4 6 7 24 - 29 18
14. Кальяри Заявка 18 4 5 9 21 - 27 17
15. Специя Заявка 18 4 4 10 22 - 37 16
16. Фиорентина Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
17. Дженоа Заявка 17 3 5 9 15 - 28 14
18. Болонья Заявка 18 3 5 10 16 - 30 14
19. Парма Заявка 17 1 6 10 23 - 40 9
20. Кротоне Заявка 18 1 2 15 21 - 56 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 27 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 21 5 9
3. Аталанта Муриэль Луис 21 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 19 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
4. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
5. Наполи Кулибали Калиду 9 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 мая 2021, осталось 2 дня 17 часов 26 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Кальяри 21.4% (9)
    X 45.2% (19)
    Фиорентина 33.3% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кальяри
    Ничья
    Фиорентина
    2.76
    3.16
    3.03
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Кальяри - Фиорентина онлайн

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    Прогнозы на матч Кальяри - Фиорентина

    Исход игры
    Кальяри
    21.4% (9)
    Ничья
    45.2% (19)
    Фиорентина
    33.3% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.34% (19)
    Меньше
    53.66% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    90.24% (37)
    Нет
    9.76% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.9% (18)
    1:2 Фиорентина
    23.8% (10)
    2:1 Кальяри
    11.9% (5)
    1:0 Кальяри
    7.1% (3)
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