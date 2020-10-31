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Атлетик Б
 
Позже

Стадион:
Севилья
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
28
Саррага
Ойер
12
Беренгер
Алекс
22
Гарсия
Рауль
2
Морсильо
Хон
9
Уильямс
Иньяки
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
10
Ракитич
Иван
25
Фернандо
Режес
8
Хордан
Хоан
5
Окампос
Лукас
9
Де
Йонг
Люк
15
Эн-Несири
Юссеф
Атлетик Б
4-2-3-1
Севилья
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопес Унаи 2 0.33
2. Уильямс Иньяки 1 0.17
3. Беренгер Алекс 1 0.17
4. Капа Андер 0 0
5. Гарсия Дани 0 0
6. Морсильо Хон 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Йонг Люк 2 0.4
2. Мунир Эль-Хаддади 1 0.2
3. Ракитич Иван 1 0.2
4. Эн-Несири Юссеф 1 0.2
5. Навас Хесус 0 0
6. Хордан Хоан 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 3 0
2. Йерай Альварес 3 0
3. Кодро Кенан 2 0
4. Лопес Унаи 2 0
5. Гарсия Рауль 1 0
6. Капа Андер 1 0
7. Гарсия Дани 1 0
8. Вильялибре Асьер 1 0
9. Нуньес Унай 1 0
10. Морсильо Хон 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Хордан Хоан 1 1
2. Фернандо Режес 2 0
3. Гудель Неманья 2 0
4. Навас Хесус 1 0
5. Васкес Франко 1 0
6. Окампос Лукас 1 0
7. Сусо Хесус 1 0
8. Карлос Диего Сантос 1 0
9. Кунде Жюль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 0 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2)
 Севилья 20% (1) 0 0 0 20% (1) 60% (3)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -
Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б
Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Валенсия 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Мальорка
Севилья Последние 20 матчей: + = -
Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья
Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Севилья: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Севилья 0:1 Атлетик Б Товарищеские матчи Севилья 2:1 Атлетик Б Товарищеские матчи Атлетик Б 1:2 Севилья Ла Лига Севилья 1:1 Атлетик Б Ла Лига
Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Севилья 0:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:0 Севилья Примера Атлетик Б 1:3 Севилья Кубок Короля Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Севилья Примера Атлетик Б 3:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Атлетик Б Лига Европы Атлетик Б 1:2 Севилья Лига Европы Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Севилья Примера Атлетик Б 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Атлетик Б Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 13 - 5 16
2. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 3 14
3. Кадис Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
4. Гранада Заявка 6 4 1 1 8 - 8 13
5. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 8 - 8 12
6. Атлетико М Заявка 5 3 2 0 10 - 1 11
7. Эльче Заявка 5 3 1 1 5 - 4 10
8. Осасуна Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
9. Хетафе Заявка 6 3 1 2 5 - 4 10
10. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 11 9
11. Эйбар Заявка 8 2 2 4 5 - 8 8
12. Барселона Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
13. Севилья Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
14. Валенсия Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
15. Алавес Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
16. Атлетик Б Заявка 6 2 0 4 4 - 6 6
17. Сельта Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
18. Уэска Заявка 8 0 5 3 6 - 14 5
19. Леванте Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
20. Вальядолид Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция встречи 8-го тура Ла Лиги между "Атлетиком" и "Севильей". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Прогнозы 149
Атлетик Б 17.4% (26)
X 38.9% (58)
Севилья 43.6% (65)
Все прогнозы
1.86 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Севилья
3.64
3.05
2.65
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.10 2.85 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 3.50 3.05 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 3.50 3.05 2.57
  3.64 3.03 2.40

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетик Б» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетик Б» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетик Б» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.20 1.10 4.80 1.18 2.46 1.59 2.14 1.76 1.81 2.07 1.68 2.26 1.44 2.80 1.18 4.60 1.13 5.50 1.02 10.50 1.02 11.50 0.00 19.00
6.05 1.11 4.85 1.18 2.55 1.64 1.80 2.01 1.45 2.69 1.17 4.35 1.12 4.75 1.02 9.70 1.01 10.75
7.08 1.12 3.21 1.39 2.51 1.58 2.16 1.76 1.83 2.10 1.59 2.49 1.47 2.89 1.16 6.02
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.48 2.65 1.23 3.90 1.06 9.70
2.28 1.63 1.51 2.56 1.27 3.76 1.05 9.60 1.04 11.00
2.33 1.67 1.92 1.99 1.48 2.82 1.33 3.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.96 1.79 1.41 2.85 1.11 5.60
2.91 1.41 1.91 1.89 1.43 2.83 1.12 5.95 1.09 7.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.25 1.64
Букмекер Да Нет
6.30 1.11
Букмекер Да Нет
4.70 1.19
Где смотреть матч Атлетик Б - Севилья онлайн

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Прогнозы на матч Атлетик Б - Севилья

Исход игры
Атлетик Б
17.4% (26)
Ничья
38.9% (58)
Севилья
43.6% (65)
Тотал 2.5
Больше
37.41% (55)
Меньше
62.59% (92)
Обе команды забьют
Да
73.47% (108)
Нет
26.53% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.6% (53)
1:2 Севилья
22.1% (33)
0:1 Севилья
16.8% (25)
2:1 Атлетик Б
10.1% (15)
1:0 Атлетик Б
5.4% (8)
2:2 Ничья
2% (3)
0:2 Севилья
1.3% (2)
2:0 Атлетик Б
1.3% (2)
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