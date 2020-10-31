21
Капа
Андер
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
28
Саррага
Ойер
22
Гарсия
Рауль
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
10
Ракитич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
28 Саррага ОйерПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Эррерин ЯгоВратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сансет ОйянПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Видаль АлешПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопес Унаи
|2
|0.33
|2.
|Уильямс Иньяки
|1
|0.17
|3.
|Беренгер Алекс
|1
|0.17
|4.
|Капа Андер
|0
|0
|5.
|Гарсия Дани
|0
|0
|6.
|Морсильо Хон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Йонг Люк
|2
|0.4
|2.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.2
|3.
|Ракитич Иван
|1
|0.2
|4.
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0.2
|5.
|Навас Хесус
|0
|0
|6.
|Хордан Хоан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|3
|0
|2.
|Йерай Альварес
|3
|0
|3.
|Кодро Кенан
|2
|0
|4.
|Лопес Унаи
|2
|0
|5.
|Гарсия Рауль
|1
|0
|6.
|Капа Андер
|1
|0
|7.
|Гарсия Дани
|1
|0
|8.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|9.
|Нуньес Унай
|1
|0
|10.
|Морсильо Хон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хордан Хоан
|1
|1
|2.
|Фернандо Режес
|2
|0
|3.
|Гудель Неманья
|2
|0
|4.
|Навас Хесус
|1
|0
|5.
|Васкес Франко
|1
|0
|6.
|Окампос Лукас
|1
|0
|7.
|Сусо Хесус
|1
|0
|8.
|Карлос Диего Сантос
|1
|0
|9.
|Кунде Жюль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетик Б
|0
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|50% (2)
|Севилья
|20% (1)
|0
|0
|0
|20% (1)
|60% (3)
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б
Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Валенсия 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Мальорка
Севилья Последние 20 матчей: + = -Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья
Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Севилья: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Севилья 0:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:0 Севилья Примера Атлетик Б 1:3 Севилья Кубок Короля Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Севилья Примера Атлетик Б 3:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Атлетик Б Лига Европы Атлетик Б 1:2 Севилья Лига Европы Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Севилья Примера Атлетик Б 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Атлетик Б Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 3
|14
|3.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|4.
|Гранада
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 8
|13
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 8
|12
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|7.
|Эльче
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|8.
|Осасуна
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|9.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|10.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Эйбар
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|12.
|Барселона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|13.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|14.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|15.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 6
|6
|17.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|18.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 14
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетик Б» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетик Б» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетик Б» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|6.20
|1.10
|4.80
|1.18
|—
|—
|2.46
|1.59
|2.14
|1.76
|1.81
|2.07
|1.68
|2.26
|1.44
|2.80
|1.18
|4.60
|1.13
|5.50
|1.02
|10.50
|1.02
|11.50
|0.00
|19.00
|
|6.05
|1.11
|4.85
|1.18
|—
|—
|2.55
|1.64
|—
|—
|1.80
|2.01
|—
|—
|1.45
|2.69
|1.17
|4.35
|1.12
|4.75
|1.02
|9.70
|1.01
|10.75
|—
|—
|
|7.08
|1.12
|—
|—
|3.21
|1.39
|2.51
|1.58
|2.16
|1.76
|1.83
|2.10
|1.59
|2.49
|1.47
|2.89
|—
|—
|1.16
|6.02
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Атлетик Б - Севилья
Исход игры
Атлетик Б
17.4% (26)
Ничья
38.9% (58)
Севилья
43.6% (65)
Тотал 2.5
Больше
37.41% (55)
Меньше
62.59% (92)
Обе команды забьют
Да
73.47% (108)
Нет
26.53% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.6% (53)
1:2 Севилья
22.1% (33)
0:1 Севилья
16.8% (25)
2:1 Атлетик Б
10.1% (15)
1:0 Атлетик Б
5.4% (8)
2:2 Ничья
2% (3)
0:2 Севилья
1.3% (2)
2:0 Атлетик Б
1.3% (2)
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