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Астерас
1:2
Конец матча

Стадион:
АЕК
0'
0:1
13' Гол
Ливайя Марко
32' Желтая карточка
Инсуа Эмануэль
1:1
44' Гол
Барралес Джеронимо
52' Желтая карточка
Барралес Джеронимо
1:2
58' Гол
Ансарифард Карим
90' Желтая карточка
Крстичич Ненад
90'+5
1
Nikos
Papadopoulos
II
27
Котсирас
Яннис
15
Dani
Suarez
19
Pepe
Castano
29
Federico
Alvarez
6
Вальенте
Хосе
8
Фернандес
Борха
II
11
Regis1
20
Rodrigo
Gomez
III
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
1
Цидотас
Панайотис
88
Василантонопулос
Ставрос
19
Чигринский
Дмитрий
5
Неделчару
Ионуц
22
Инсуа
Эмануэль
6
Крстичич
Ненад
20
Манталос
Петрос
28
Шахов
Евгений
10
Ливайя
Марко
11
Ансарифард
Карим
17
Танкович
Муамер
Астерас
4-2-3-1
АЕК
4-3-3

Ход матча

13'
0:1
Ливайя Марко
(Танкович Муамер)
32'
 
Инсуа Эмануэль
44'
Барралес Джеронимо
(Federico Alvarez)
1:1
46'
Sudais Ali Baba
Паскуаль Андрес
 
52'
Барралес Джеронимо
 
58'
1:2
Ансарифард Карим
(Шахов Евгений)
71'
 
Оливейра Нелсон
Ансарифард Карим
79'
 
Симоэш Андре
Танкович Муамер
84'
Иглесиас Матиас
Вальенте Хосе
 
84'
Leo Tilica
Regis1
 
90'
 
Хнид Нассим
Манталос Петрос
90'
 
Крстичич Ненад

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 22 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барралес Джеронимо 6 (2) 0.67
2. Adrian Riera 2 0.22
3. Luis Fernandez1 1 0.11
4. Leo Tilica 0 0
5. Котсирас Яннис 0 0
6. Federico Alvarez 0 0
7. Фернандес Борха II 0 0
АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ансарифард Карим 4 (1) 0.5
2. Ливайя Марко 2 0.25
3. Манталос Петрос 1 0.13
4. Шахов Евгений 1 0.13
5. Симоэш Андре 1 0.13
6. Махаирас Теодосиос 1 0.13
7. Крстичич Ненад 1 0.13
8. Неделчару Ионуц 1 0.13
9. Энобахаре Брайт 1 0.13
10. Гарсия Леви 1 0.13
11. Галанопулос Костас 1 0.13
12. Танкович Муамер 0 0
13. Албанис Христос 0 0

Карточки

Астерас
# Игрок      
1. Барралес Джеронимо 3 0
2. Juan Manuel Munafo 3 0
3. Христос Тасулис 3 0
4. Leo Tilica 2 0
5. Иглесиас Матиас 2 0
6. Котсирас Яннис 2 0
7. Federico Alvarez 1 0
8. Dani Suarez 1 0
9. Фернандес Борха II 1 0
10. Паскуаль Андрес 1 0
11. Вальенте Хосе 1 0
12. Антцулас Георгиос 1 0
13. Luis Fernandez1 1 0
14. Regis1 1 0
АЕК
# Игрок      
1. Крстичич Ненад 5 0
2. Ливайя Марко 2 0
3. Инсуа Эмануэль 2 0
4. Неделчару Ионуц 2 0
5. Сварнас Эфстратиос 2 0
6. Манталос Петрос 0 1
7. Шахов Евгений 1 0
8. Чигринский Дмитрий 1 0
9. Паулинью Паулу 1 0
10. Оливейра Нелсон 1 0
11. Ансарифард Карим 1 0
12. Симоэш Андре 1 0
13. Цидотас Панайотис 1 0
14. Лопеш Элдер 1 0
15. Танкович Муамер 1 0
16. Хнид Нассим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астерас 0 0 44.44% (4) 0 33.33% (3) 22.22% (2)
 АЕК 13.33% (2) 13.33% (2) 6.67% (1) 13.33% (2) 26.67% (4) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Астерас Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ
Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос Панетоликос 0:2 Астерас Астерас 1:1 Ламия Ксанти 1:2 Астерас Астерас 4:0 Волос Панетоликос 1:1 Астерас Астерас 1:1 Атромитос Астерас 0:0 Паниониос Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас Астерас 1:1 Панатинаикос
АЕК Последние 20 матчей: +11 =2 -7
АЕК 0:3 Заря АЕК 4:1 Лариса Заря 1:4 АЕК АЕК 2:1 ОФИ
АЕК 1:2 Лестер ПАС Янина 0:1 АЕК Брага 3:0 АЕК АЕК 1:1 ПАОК Атромитос 1:0 АЕК АЕК 2:1 Вольфсбург АЕК 3:0 Ламия Санкт-Галлен 0:1 АЕК Панетоликос 0:2 АЕК АЕК 0:1 Олимпиакос АЕК 1:2 Атромитос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 0:0 ПАОК Панатинаикос 1:3 АЕК АЕК 2:0 ОФИ Арис Салоники 1:4 АЕК

Последние игры между собой

Астерас: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
АЕК: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
АЕК 2:0 Астерас Кубок Астерас 1:1 АЕК Кубок АЕК 2:1 Астерас Суперлига Астерас 2:3 АЕК Суперлига
АЕК 3:0 Астерас Суперлига Астерас 0:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Астерас Суперлига Астерас 2:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 3:2 АЕК Суперлига Астерас 0:0 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Астерас Суперлига Астерас 3:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Астерас Суперлига Астерас 1:1 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 0:3 АЕК Суперлига АЕК 2:2 Астерас Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 2:0 АЕК Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 7 1 0 17 - 2 22
2. ПАОК 9 6 3 0 16 - 5 21
3. АЕК 8 6 1 1 15 - 5 19
4. Арис Салоники 8 6 1 1 11 - 5 19
5. Атромитос 10 3 4 3 9 - 13 13
6. Волос 8 3 3 2 9 - 9 12
7. Астерас 9 3 3 3 9 - 10 12
8. Панатинаикос 10 3 3 4 9 - 9 12
9. ОФИ 10 3 3 4 14 - 16 12
10. ПАС Янина 10 2 3 5 11 - 13 9
11. Лариса 8 1 3 4 6 - 12 6
12. Аполлон Смирнис 8 1 2 5 5 - 11 5
13. Панетоликос 10 0 4 6 4 - 14 4
14. Ламия 8 0 2 6 5 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 5 5 0 0 12 - 0 15
2. АЕК 4 3 1 0 10 - 3 10
3. ПАОК 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Арис Салоники 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Астерас 4 2 1 1 3 - 2 7
6. Панатинаикос 5 2 1 2 4 - 4 7
7. Атромитос 5 2 1 2 5 - 6 7
8. ОФИ 5 1 3 1 7 - 8 6
9. Волос 5 1 2 2 4 - 7 5
10. Аполлон Смирнис 3 1 0 2 3 - 5 3
11. Лариса 3 0 2 1 2 - 4 2
12. ПАС Янина 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Ламия 6 0 2 4 4 - 10 2
14. Панетоликос 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 5 3 2 0 9 - 3 11
2. Арис Салоники 3 3 0 0 3 - 0 9
3. АЕК 4 3 0 1 5 - 2 9
4. Олимпиакос 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Волос 3 2 1 0 5 - 2 7
6. ПАС Янина 6 2 1 3 9 - 9 7
7. ОФИ 5 2 0 3 7 - 8 6
8. Атромитос 5 1 3 1 4 - 7 6
9. Панатинаикос 5 1 2 2 5 - 5 5
10. Астерас 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Лариса 5 1 1 3 4 - 8 4
12. Панетоликос 6 0 3 3 2 - 7 3
13. Аполлон Смирнис 5 0 2 3 2 - 6 2
14. Ламия 2 0 0 2 1 - 6 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Барралес Джеронимо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Инсуа Эмануэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Ливайя Марко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 1.07
Бонус: 5 000 ₽ 44.00 8.50 1.05
Бонус: 5 000 ₽ 4.55 3.50 1.84
  34.12 7.37 1.12

Самый высокий коэффициент на матч «Астерас» – «АЕК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астерас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЕК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астерас» – «АЕК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.20 1.06 6.10 1.11 5.55 1.12 2.15 1.70 1.82 1.99 3.75 1.25 1.28 3.50 1.28 3.45 1.06 7.40 1.22 4.00 1.01 23.00 0.00 22.00
7.50 1.05 6.20 1.09 2.78 1.42 2.11 1.73 1.65 2.38 1.30 3.52 1.21 4.20 1.06 7.60 1.04 8.10
2.66 1.47 2.32 1.61 3.68 1.27 2.52 1.52 2.05 1.78 3.09 1.36 2.48 1.54 1.88 1.95 1.14 5.42 1.64 2.27 1.31 3.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.72 2.12 1.68 2.11 1.08 6.90 1.09 6.50
2.65 1.48 1.71 2.14 1.33 3.32
2.31 1.61 1.91 1.93 1.47 2.67 1.47 2.74 1.47 2.68 1.26 3.77
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.21 1.62 1.50 2.48 1.17 4.60
3.30 1.33 2.21 1.67 1.52 2.53

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.90
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Где смотреть матч Астерас 1:2 АЕК онлайн

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