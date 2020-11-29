Астерас
1:2
Конец матча
Стадион: Теодорос Колокотронис
АЕК
0:1
13' ГолЛивайя Марко
32' Желтая карточкаИнсуа Эмануэль
1:1
44' ГолБарралес Джеронимо
52' Желтая карточкаБарралес Джеронимо
1:2
58' ГолАнсарифард Карим
90' Желтая карточкаКрстичич Ненад
15
Dani
Suarez
19
Pepe
Castano
11
Regis1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Dani SuarezЗащитник
-
19 Pepe CastanoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Regis1Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
23 Adrian Riera
-
-
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ливайя МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Хнид НассимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Каррера Массимо
Ход матча
13'
0:1
32'
44'
58'
84'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 5
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
22 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барралес Джеронимо
|6 (2)
|0.67
|2.
|Adrian Riera
|2
|0.22
|3.
|Luis Fernandez1
|1
|0.11
|4.
|Leo Tilica
|0
|0
|5.
|Котсирас Яннис
|0
|0
|6.
|Federico Alvarez
|0
|0
|7.
|Фернандес Борха II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ансарифард Карим
|4 (1)
|0.5
|2.
|Ливайя Марко
|2
|0.25
|3.
|Манталос Петрос
|1
|0.13
|4.
|Шахов Евгений
|1
|0.13
|5.
|Симоэш Андре
|1
|0.13
|6.
|Махаирас Теодосиос
|1
|0.13
|7.
|Крстичич Ненад
|1
|0.13
|8.
|Неделчару Ионуц
|1
|0.13
|9.
|Энобахаре Брайт
|1
|0.13
|10.
|Гарсия Леви
|1
|0.13
|11.
|Галанопулос Костас
|1
|0.13
|12.
|Танкович Муамер
|0
|0
|13.
|Албанис Христос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Барралес Джеронимо
|3
|0
|2.
|Juan Manuel Munafo
|3
|0
|3.
|Христос Тасулис
|3
|0
|4.
|Leo Tilica
|2
|0
|5.
|Иглесиас Матиас
|2
|0
|6.
|Котсирас Яннис
|2
|0
|7.
|Federico Alvarez
|1
|0
|8.
|Dani Suarez
|1
|0
|9.
|Фернандес Борха II
|1
|0
|10.
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|11.
|Вальенте Хосе
|1
|0
|12.
|Антцулас Георгиос
|1
|0
|13.
|Luis Fernandez1
|1
|0
|14.
|Regis1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крстичич Ненад
|5
|0
|2.
|Ливайя Марко
|2
|0
|3.
|Инсуа Эмануэль
|2
|0
|4.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|5.
|Сварнас Эфстратиос
|2
|0
|6.
|Манталос Петрос
|0
|1
|7.
|Шахов Евгений
|1
|0
|8.
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|9.
|Паулинью Паулу
|1
|0
|10.
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|11.
|Ансарифард Карим
|1
|0
|12.
|Симоэш Андре
|1
|0
|13.
|Цидотас Панайотис
|1
|0
|14.
|Лопеш Элдер
|1
|0
|15.
|Танкович Муамер
|1
|0
|16.
|Хнид Нассим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астерас
|0
|0
|44.44% (4)
|0
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|АЕК
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Астерас Последние 20 матчей: +9 =8 -3Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ
Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос Панетоликос 0:2 Астерас Астерас 1:1 Ламия Ксанти 1:2 Астерас Астерас 4:0 Волос Панетоликос 1:1 Астерас Астерас 1:1 Атромитос Астерас 0:0 Паниониос Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас Астерас 1:1 Панатинаикос
АЕК Последние 20 матчей: +11 =2 -7АЕК 0:3 Заря АЕК 4:1 Лариса Заря 1:4 АЕК АЕК 2:1 ОФИ
Последние игры между собой
Астерас: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
АЕК: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
АЕК 3:0 Астерас Суперлига Астерас 0:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Астерас Суперлига Астерас 2:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 3:2 АЕК Суперлига Астерас 0:0 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Астерас Суперлига Астерас 3:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Астерас Суперлига Астерас 1:1 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 0:3 АЕК Суперлига АЕК 2:2 Астерас Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 2:0 АЕК Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|7
|1
|0
|17 - 2
|22
|2.
|ПАОК
|9
|6
|3
|0
|16 - 5
|21
|3.
|АЕК
|8
|6
|1
|1
|15 - 5
|19
|4.
|Арис Салоники
|8
|6
|1
|1
|11 - 5
|19
|5.
|Атромитос
|10
|3
|4
|3
|9 - 13
|13
|6.
|Волос
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|7.
|Астерас
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|8.
|Панатинаикос
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|9.
|ОФИ
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|10.
|ПАС Янина
|10
|2
|3
|5
|11 - 13
|9
|11.
|Лариса
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|12.
|Аполлон Смирнис
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|13.
|Панетоликос
|10
|0
|4
|6
|4 - 14
|4
|14.
|Ламия
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|2.
|АЕК
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|ПАОК
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Арис Салоники
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Астерас
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|6.
|Панатинаикос
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|7.
|Атромитос
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|ОФИ
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|9.
|Волос
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|10.
|Аполлон Смирнис
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Лариса
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|ПАС Янина
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Ламия
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|14.
|Панетоликос
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|2.
|Арис Салоники
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|3.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Волос
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|ПАС Янина
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|7.
|ОФИ
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|8.
|Атромитос
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|9.
|Панатинаикос
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|10.
|Астерас
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Лариса
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|12.
|Панетоликос
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|13.
|Аполлон Смирнис
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|14.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Победитель
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