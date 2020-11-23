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  3. Испания
Атлетик Б
2:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Бетис
0'
1:0
9' Гол в свои ворота
Виктор Руис
2:0
33' Гол
Капа Андер
37'
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
6
Весга
Микель
27
Венседор
Унай
9
Уильямс
Иньяки
10
Муньяин
Икер
12
Беренгер
Алекс
20
Вильялибре
Асьер
25
Браво
Клаудио
22
Эмерсон
Жуниор
12
Сидней
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
17
Хоакин
Санчес
14
Карвалью
Вилльям
28
Родри
Родриго
11
Тельо
Кристиан
19
Санабрия
Антонио
Атлетик Б
4-2-3-1
Бетис
4-1-4-1

Ход матча

9'
Виктор Руис
1:0
33'
Капа Андер
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уильямс Иньяки 2 (1) 0.22
2. Лопес Унаи 2 0.22
3. Муньяин Икер 1 0.11
4. Беренгер Алекс 1 0.11
5. Сансет Ойян 1 0.11
6. Капа Андер 0 0
7. Гарсия Дани 0 0
8. Весга Микель 0 0
9. Морсильо Хон 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тельо Кристиан 4 0.4
2. Карвалью Вилльям 2 0.2
3. Санабрия Антонио 2 0.2
4. Каналес Серхио 1 0.1
5. Фекир Набиль 1 (1) 0.1
6. Манди Аисса 1 0.1
7. Морон Лоренцо 1 0.1
8. Хоакин Санчес 0 0
9. Морено Алекс 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 4 0
2. Лопес Унаи 3 0
3. Йерай Альварес 3 0
4. Гарсия Рауль 2 0
5. Кодро Кенан 2 0
6. Муньяин Икер 1 0
7. Юри Берчиче 1 0
8. Капа Андер 1 0
9. Гарсия Дани 1 0
10. Вильялибре Асьер 1 0
11. Уильямс Иньяки 1 0
12. Унай Симон 1 0
13. Нуньес Унай 1 0
14. Морсильо Хон 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Манди Аисса 3 2
2. Эмерсон Жуниор 3 1
3. Бартра Марк 3 0
4. Фекир Набиль 3 0
5. Каналес Серхио 2 0
6. Морено Алекс 2 0
7. Гидо Родригес 2 0
8. Монтойя Мартин 0 1
9. Сидней 1 0
10. Санабрия Антонио 1 0
11. Иглесиас Борха 1 0
12. Акуоку Поль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 0 0 14.29% (1) 0 14.29% (1) 71.43% (5)
 Бетис 16.67% (2) 25% (3) 25% (3) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте
Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид
Бетис Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис Бетис 0:3 Реал Сосьедад
Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Вальядолид 2:0 Бетис Бетис 1:2 Алавес Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал Леванте 4:2 Бетис

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Бетис: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Атлетик Б 1:0 Бетис Ла Лига Бетис 3:2 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 1:0 Бетис Примера Бетис 2:2 Атлетик Б Примера
Атлетик Б 2:0 Бетис Примера Бетис 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Бетис Примера Бетис 1:3 Атлетик Б Примера Бетис 1:1 Атлетик Б Товарищеские матчи Бетис 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Бетис Кубок Короля Бетис 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:1 Бетис Примера Бетис 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:5 Бетис Примера Бетис 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:3 Бетис Примера Атлетик Б 1:0 Бетис Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 10 7 2 1 21 - 4 23
2. Атлетико М Заявка 8 6 2 0 18 - 2 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 4 1 14 - 10 19
4. Реал Мадрид Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
5. Гранада Заявка 9 4 2 3 10 - 14 14
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 11 14
7. Севилья Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Эльче Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
9. Атлетик Б 1:0 Заявка 9 4 0 5 8 - 9 12
10. Хетафе Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
11. Бетис 0:1 Заявка 10 4 0 6 12 - 18 12
12. Валенсия Заявка 10 3 3 4 17 - 16 12
13. Барселона Заявка 8 3 2 3 15 - 9 11
14. Осасуна Заявка 9 3 2 4 8 - 9 11
15. Алавес Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
16. Эйбар Заявка 10 2 4 4 6 - 9 10
17. Вальядолид Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
18. Леванте Заявка 9 1 4 4 9 - 14 7
19. Сельта Заявка 10 1 4 5 8 - 19 7
20. Уэска Заявка 10 0 7 3 8 - 16 7
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Атлетик Б 79.9% (123)
X 15.6% (24)
Бетис 4.5% (7)
Все прогнозы
2.15 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Бетис
2.02
4.84
9.98
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.00 3.35 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.37 4.60 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.02 3.48 3.82
  1.36 4.84 9.98

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетик Б» – «Бетис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетик Б» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бетис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетик Б» – «Бетис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.50 1.04 6.90 1.08 4.90 1.17 3.60 1.28 1.98 1.89 1.97 1.82 1.47 2.65 1.28 3.60 1.23 4.05 1.17 4.90 1.01 13.50 0.00 22.00 0.00 21.00
8.60 1.07 6.95 1.11 3.10 1.38 2.34 1.61 1.75 2.20 1.38 3.10 1.27 3.84 1.10 7.10 1.08 8.00 1.02 15.50
7.15 1.12 2.87 1.47 2.44 1.61 2.00 1.90 2.46 1.59 2.13 1.77 1.81 2.09 1.59 2.47 1.46 2.85 1.14 6.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.70 1.45 1.75 2.05 1.47 2.65 1.38 8.40 1.04 10.00
2.72 1.46 1.77 2.05 1.37 3.10 1.10 6.85 1.07 8.30
2.80 1.49 2.29 1.68 1.78 2.16 1.50 2.76 2.00 1.88 1.64 2.35 1.28 3.83
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.27 1.62 1.60 2.50 1.23 3.90
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.25 1.15 5.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 2.04
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
3.90 1.28
Где смотреть матч Атлетик Б 2:0 Бетис онлайн

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Прогнозы на матч Атлетик Б 2:0 Бетис

Исход игры
Атлетик Б
79.9% (123)
Ничья
15.6% (24)
Бетис
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
41.72% (63)
Меньше
58.28% (88)
Обе команды забьют
Да
54.97% (83)
Нет
45.03% (68)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
35.7% (55)
1:0 Атлетик Б
31.8% (49)
1:1 Ничья
13.6% (21)
2:0 Атлетик Б
9.1% (14)
0:1 Бетис
2.6% (4)
1:2 Бетис
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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