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Эльче
1:1
Конец матча

Стадион:
Кадис
0'
12' Желтая карточка
Бое Лукас
12' Желтая карточка
Верду Гонсало
1:0
38' Гол
Бое Лукас
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Каррильо Гидо
45' Вторая желтая карточка
Бое Лукас
54' Желтая карточка
Алекс Фернандес
1:1
55' Гол
Хименес Альваро
60' Желтая карточка
Милья Пере
64' Желтая карточка
Марконе Иван
68' Желтая карточка
Йонссон Йенс
90' Желтая карточка
Моренте Тете
90'+5
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
5
Верду
Гонсало
2
Диего
Гонсалес
VII
24
Хосема
11
Моренте
Тете
15
Луисми
Луис
4
Марконе
Иван
9
Бое
Лукас
21
Каррильо
Гидо
10
Милья
Пере
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
4
Мауро
Маркос
22
Альфонсо
Луис
7
Санчес
Сальвадор
2
Йонссон
Йенс
8
Алекс
Фернандес
25
Искьердо
Хайро
21
Хименес
Альваро
24
Малбашич
Филип
Эльче
4-4-2
Кадис
4-4-2

Ход матча

12'
Бое Лукас
 
12'
Верду Гонсало
 
21'
 
Переа Альберто
Искьердо Хайро
38'
Бое Лукас
(Милья Пере)
1:0
44'
Каррильо Гидо
 
45'
Бое Лукас
 
54'
 
Алекс Фернандес
55'
1:1
Хименес Альваро
(Переа Альберто)
57'
Гутьеррес Хосе
Луисми Луис
 
57'
Фидель Чавес
Каррильо Гидо
 
58'
 
Помбо Хорхе
Малбашич Филип
58'
 
Алькала Педро
Хименес Фали
60'
Милья Пере
 
64'
Марконе Иван
 
67'
 
Бодиже Янн
Алекс Фернандес
67'
 
Адеканье Бобби
Санчес Сальвадор
68'
 
Йонссон Йенс
90'
Мфулу Оменуке
Марконе Иван
 
90'
Моренте Тете
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 9
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 13
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фидель Чавес 2 (1) 0.22
2. Моренте Тете 2 0.22
3. Фернандес Хосан 2 0.22
4. Бое Лукас 2 0.22
5. Милья Пере 1 0.11
6. Хосема 0 0
Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 2 0.18
2. Санчес Сальвадор 2 0.18
3. Хименес Альваро 1 0.09
4. Лосано Энтони 1 0.09
5. Помбо Хорхе 1 0.09
6. Алехо Иван 1 0.09
7. Переа Альберто 0 0
8. Малбашич Филип 0 0
9. Альфонсо Луис 0 0

Карточки

Эльче
# Игрок      
1. Бое Лукас 3 1
2. Моренте Тете 4 0
3. Барраган Антонио 2 0
4. Гутьеррес Хосе 2 0
5. Марконе Иван 2 0
6. Мфулу Оменуке 2 0
7. Фернандес Хосан 2 0
8. Диего Гонсалес VII 2 0
9. Верду Гонсало 2 0
10. Кальво Даниэль 1 0
11. Фидель Чавес 1 0
12. Санчес-Миньо Хуан 1 0
13. Милья Пере 1 0
14. Ригони Эмилиано 1 0
Кадис
# Игрок      
1. Хименес Фали 3 0
2. Негредо Альваро 1 1
3. Акапо Карлос 1 1
4. Кала Хуан 2 0
5. Йонссон Йенс 2 0
6. Альфонсо Луис 2 0
7. Лосано Энтони 1 0
8. Алекс Фернандес 1 0
9. Аугусто Фернандес 1 0
10. Малбашич Филип 1 0
11. Мари Хосе 1 0
12. Помбо Хорхе 1 0
13. Гарридо Хон 1 0
14. Искьердо Хайро 1 0
15. Санчес Сальвадор 1 0
16. Мауро Маркос 1 0
17. Алехо Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльче 11.11% (1) 11.11% (1) 44.44% (4) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1)
 Кадис 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 37.5% (3) 0 12.5% (1)

Предыдущие игры

Эльче Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта Бетис 3:1 Эльче Эльче 2:1 Валенсия
Алавес 0:2 Эльче Эльче 0:0 Уэска Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче Расинг 1:2 Эльче
Кадис Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал
Реал Мадрид 0:1 Кадис Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис Кадис 1:3 Севилья Уэска 0:2 Кадис Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия Кадис 1:0 Эспаньол Малага 1:2 Кадис Малага 1:2 Кадис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:1 Альбасете Жирона 2:1 Кадис Кадис 0:1 Фуэнлабрада Экстремадура 0:1 Кадис

Последние игры между собой

Эльче: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Кадис: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Эльче 0:0 Кадис Сегунда Кадис 0:0 Эльче Сегунда Эльче 1:0 Кадис Сегунда Кадис 5:1 Эльче Сегунда
Кадис 2:1 Эльче Сегунда Эльче 2:3 Кадис Сегунда Кадис 2:1 Эльче Сегунда Эльче 1:1 Кадис Сегунда Кадис 1:1 Эльче Сегунда Эльче 1:0 Кадис Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 10 7 2 1 21 - 4 23
2. Атлетико М 0:0 Заявка 9 6 3 0 18 - 2 21
3. Вильярреал Заявка 10 5 4 1 14 - 10 19
4. Реал Мадрид Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
5. Кадис Заявка 11 4 3 4 9 - 12 15
6. Гранада Заявка 9 4 2 3 10 - 14 14
7. Севилья Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Эльче Заявка 9 3 4 2 9 - 10 13
9. Валенсия 0:0 Заявка 11 3 4 4 17 - 16 13
10. Атлетик Б Заявка 9 4 0 5 11 - 9 12
11. Хетафе Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
12. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 21 12
13. Барселона Заявка 8 3 2 3 15 - 9 11
14. Осасуна Заявка 9 3 2 4 8 - 9 11
15. Алавес Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
16. Эйбар Заявка 10 2 4 4 6 - 9 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
18. Леванте Заявка 10 1 5 4 10 - 15 8
19. Сельта Заявка 10 1 4 5 8 - 19 7
20. Уэска Заявка 10 0 7 3 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 6 4 2 0 11 - 5 14
2. Атлетико М 0:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
4. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Атлетик Б Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
6. Севилья Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
7. Хетафе Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
8. Валенсия 0:0 Заявка 6 2 3 1 11 - 8 9
9. Барселона Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
10. Осасуна Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Реал Мадрид Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
12. Бетис Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
13. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
14. Алавес Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
15. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
16. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
17. Леванте Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
18. Уэска Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
19. Эйбар Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
20. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
3. Реал Мадрид Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Атлетико М 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
5. Эльче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Эйбар Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Бетис Заявка 6 2 0 4 5 - 14 6
8. Вильярреал Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
9. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
10. Барселона Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
11. Севилья Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12. Осасуна Заявка 4 1 1 2 2 - 2 4
13. Алавес Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
14. Гранада Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
15. Валенсия 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Сельта Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
18. Уэска Заявка 6 0 4 2 5 - 11 4
19. Хетафе Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
20. Атлетик Б Заявка 5 1 0 4 3 - 7 3
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Эльче 34.6% (53)
X 49.7% (76)
Кадис 15.7% (24)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.97 2.85 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 10.50 1.53 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.83 2.90 2.93
  1.90 2.90 5.91

Самый высокий коэффициент на матч «Эльче» – «Кадис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эльче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кадис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эльче» – «Кадис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.15 1.35 4.50 1.22 2.85 1.42 1.99 1.89 1.69 2.26 1.66 2.23 1.60 2.33 1.15 5.20 1.07 8.40 1.02 11.00 1.01 12.50 0.00 26.00 0.00 18.50 0.00 18.50 0.00 18.50
4.90 1.13 3.80 1.23 2.16 1.67 1.63 2.28 1.41 3.14 1.16 5.25 1.11 6.15 1.01 12.00 1.00 12.00
3.20 1.38 2.67 1.51 2.14 1.76 1.72 2.21 1.52 2.64 2.31 1.65 1.79 2.09 1.49 2.69 1.54 2.57 1.32 3.51 1.12 6.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.22 4.20 1.41 2.95 1.08 7.77 1.04 11.50
2.09 1.74 1.41 2.91 1.22 4.25 1.04 11.25 1.03 12.50
1.20 4.79 1.10 7.70 1.11 7.10 1.25 4.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.78 1.97 1.36 2.95 1.10 6.30
2.65 1.48 1.80 2.01 1.36 3.12 1.10 6.95 1.07 8.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.27
Букмекер Да Нет
7.10 1.12
Букмекер Да Нет
5.10 1.17
Где смотреть матч Эльче 1:1 Кадис онлайн

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Прогнозы на матч Эльче 1:1 Кадис

Исход игры
Эльче
34.6% (53)
Ничья
49.7% (76)
Кадис
15.7% (24)
Тотал 2.5
Больше
17.22% (26)
Меньше
82.78% (125)
Обе команды забьют
Да
62.91% (95)
Нет
37.09% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.1% (69)
1:0 Эльче
19% (29)
0:1 Кадис
9.8% (15)
2:1 Эльче
9.8% (15)
0:0 Ничья
3.9% (6)
1:2 Кадис
3.3% (5)
2:0 Эльче
3.3% (5)
1:3 Кадис
1.3% (2)
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