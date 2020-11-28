Эльче
1:1
Конец матча
Стадион: Мартинес Валеро
Кадис
12' Желтая карточкаБое Лукас
12' Желтая карточкаВерду Гонсало
1:0
38' ГолБое Лукас
44' Undefined phrase: football_event_Каррильо Гидо
45' Вторая желтая карточкаБое Лукас
54' Желтая карточкаАлекс Фернандес
1:1
55' ГолХименес Альваро
60' Желтая карточкаМилья Пере
64' Желтая карточкаМарконе Иван
68' Желтая карточкаЙонссон Йенс
90' Желтая карточкаМоренте Тете
13
Бадия
Эдгар
24
Хосема
11
Моренте
Тете
15
Луисми
Луис
10
Милья
Пере
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
-
15 Луисми ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Фидель ЧавесЗащитник
-
23 СифуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jorge Almiron
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бодиже ЯннПолузащитник
-
11 Помбо ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Алехо ИванНападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
12'
12'
38'
1:0
44'
45'
54'
55'
60'
64'
68'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 9
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 13
-
5 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фидель Чавес
|2 (1)
|0.22
|2.
|Моренте Тете
|2
|0.22
|3.
|Фернандес Хосан
|2
|0.22
|4.
|Бое Лукас
|2
|0.22
|5.
|Милья Пере
|1
|0.11
|6.
|Хосема
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|2
|0.18
|2.
|Санчес Сальвадор
|2
|0.18
|3.
|Хименес Альваро
|1
|0.09
|4.
|Лосано Энтони
|1
|0.09
|5.
|Помбо Хорхе
|1
|0.09
|6.
|Алехо Иван
|1
|0.09
|7.
|Переа Альберто
|0
|0
|8.
|Малбашич Филип
|0
|0
|9.
|Альфонсо Луис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бое Лукас
|3
|1
|2.
|Моренте Тете
|4
|0
|3.
|Барраган Антонио
|2
|0
|4.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0
|5.
|Марконе Иван
|2
|0
|6.
|Мфулу Оменуке
|2
|0
|7.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|8.
|Диего Гонсалес VII
|2
|0
|9.
|Верду Гонсало
|2
|0
|10.
|Кальво Даниэль
|1
|0
|11.
|Фидель Чавес
|1
|0
|12.
|Санчес-Миньо Хуан
|1
|0
|13.
|Милья Пере
|1
|0
|14.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хименес Фали
|3
|0
|2.
|Негредо Альваро
|1
|1
|3.
|Акапо Карлос
|1
|1
|4.
|Кала Хуан
|2
|0
|5.
|Йонссон Йенс
|2
|0
|6.
|Альфонсо Луис
|2
|0
|7.
|Лосано Энтони
|1
|0
|8.
|Алекс Фернандес
|1
|0
|9.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|10.
|Малбашич Филип
|1
|0
|11.
|Мари Хосе
|1
|0
|12.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|13.
|Гарридо Хон
|1
|0
|14.
|Искьердо Хайро
|1
|0
|15.
|Санчес Сальвадор
|1
|0
|16.
|Мауро Маркос
|1
|0
|17.
|Алехо Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльче
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|Кадис
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|37.5% (3)
|0
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Эльче Последние 20 матчей: +10 =5 -5Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта Бетис 3:1 Эльче Эльче 2:1 Валенсия
Алавес 0:2 Эльче Эльче 0:0 Уэска Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче Расинг 1:2 Эльче
Кадис Последние 20 матчей: +8 =3 -9Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал
Последние игры между собой
Эльче: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Кадис: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 4
|23
|2.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|18 - 2
|21
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 10
|19
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|5.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 12
|15
|6.
|Гранада
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 14
|14
|7.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|8.
|Эльче
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 10
|13
|9.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|17 - 16
|13
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 9
|12
|11.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|12.
|Бетис
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 21
|12
|13.
|Барселона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 9
|11
|14.
|Осасуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|16.
|Эйбар
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|18.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 15
|8
|19.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 19
|7
|20.
|Уэска
|Заявка
|10
|0
|7
|3
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|2.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|4.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|6.
|Севилья
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|7.
|Хетафе
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|8.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|9.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|10.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|12.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|13.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|14.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|17.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|18.
|Уэска
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|19.
|Эйбар
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|20.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Кадис
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|5.
|Эльче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Эйбар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 14
|6
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|9.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|10.
|Барселона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|11.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 2
|4
|13.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 9
|4
|15.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|18.
|Уэска
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 11
|4
|19.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эльче» – «Кадис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эльче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кадис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эльче» – «Кадис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эльче 1:1 Кадис
Исход игры
Эльче
34.6% (53)
Ничья
49.7% (76)
Кадис
15.7% (24)
Тотал 2.5
Больше
17.22% (26)
Меньше
82.78% (125)
Обе команды забьют
Да
62.91% (95)
Нет
37.09% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.1% (69)
1:0 Эльче
19% (29)
0:1 Кадис
9.8% (15)
2:1 Эльче
9.8% (15)
0:0 Ничья
3.9% (6)
1:2 Кадис
3.3% (5)
2:0 Эльче
3.3% (5)
1:3 Кадис
1.3% (2)
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