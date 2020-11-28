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Валенсия
 
Позже

Стадион:
Атлетико М
1
Хауме
Доменек
18
Васс
Даниэль
5
Габриэль
Паулиста
15
Гильямон
Уго
3
Лато
Тони
30
Муса
Юнус
19
Рачич
Урош
8
Солер
Карлос
7
Гуэдеш
Гонсалу
20
Ли
Кан
Ин
22
Макси
Гомес
13
Облак
Ян
23
Триппьер
Киран
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
8
Ньигес
Сауль
6
Коке
Хорхе
4
Кондогбия
Жоффрей
21
Карраско
Янник
10
Корреа
Анхель
7
Фелиш
Жоау
Валенсия
4-4-2
Атлетико М
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 4 (4) 0.4
2. Вальехо Ману 3 0.3
3. Макси Гомес 3 0.3
4. Васс Даниэль 1 0.1
5. Габриэль Паулиста 1 0.1
6. Лато Тони 1 0.1
7. Гуэдеш Гонсалу 1 0.1
8. Муса Юнус 1 0.1
9. Гильямон Уго 1 0.1
10. Ли Кан Ин 0 0
11. Гамейро Кевин 0 0
12. Черышев Денис 0 0
13. Гайя Хосе 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фелиш Жоау 5 (1) 0.63
2. Суарес Луис 5 0.63
3. Льоренте Маркос 3 0.38
4. Карраско Янник 2 0.25
5. Корреа Анхель 1 0.13
6. Коста Диего 1 0.13
7. Торрейра Лукас 1 0.13
8. Триппьер Киран 0 0
9. Эрмосо Марио 0 0
10. Санчес Мануэль 0 0
11. Лоди Ренан 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Гильямон Уго 4 0
2. Корреа Тьерри 2 1
3. Габриэль Паулиста 3 0
4. Васс Даниэль 2 0
5. Кондогбия Жоффрей 2 0
6. Макси Гомес 2 0
7. Лато Тони 1 0
8. Черышев Денис 1 0
9. Хауме Доменек 1 0
10. Гайя Хосе 1 0
11. Гуэдеш Гонсалу 1 0
12. Солер Карлос 1 0
13. Рачич Урош 1 0
14. Эскьердо Висенте 1 0
15. Муса Юнус 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Коке Хорхе 3 0
2. Коста Диего 1 0
3. Суарес Луис 1 0
4. Савич Стефан 1 0
5. Эррера Эктор 1 0
6. Ньигес Сауль 1 0
7. Карраско Янник 1 0
8. Хименес Хосе 1 0
9. Эрмосо Марио 1 0
10. Льоренте Маркос 1 0
11. Парти Томас 1 0
12. Фелипе Аугусто IV 1 0
13. Лоди Ренан 1 0
14. Фелиш Жоау 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 6.25% (1) 6.25% (1) 25% (4) 12.5% (2) 31.25% (5) 18.75% (3)
 Атлетико М 16.67% (3) 5.56% (1) 11.11% (2) 16.67% (3) 16.67% (3) 33.33% (6)

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия
Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б
Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М
Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Атлетико М: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Валенсия 2:2 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 1:1 Валенсия Ла Лига Атлетико М 3:2 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Атлетико М Примера
Атлетико М 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Валенсия Примера Валенсия 0:2 Атлетико М Примера Валенсия 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Валенсия Примера Атлетико М 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Атлетико М Примера Валенсия 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Валенсия Кубок Короля Валенсия 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 3:0 Валенсия Примера Атлетико М 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Атлетико М Примера Валенсия 0:1 Атлетико М Лига Европы Атлетико М 4:2 Валенсия Лига Европы
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 10 7 2 1 21 - 4 23
2. Атлетико М Заявка 8 6 2 0 18 - 2 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 4 1 14 - 10 19
4. Реал Мадрид Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
5. Кадис 1:1 Заявка 11 4 3 4 9 - 12 15
6. Гранада Заявка 9 4 2 3 10 - 14 14
7. Севилья Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Эльче 1:1 Заявка 9 3 4 2 9 - 10 13
9. Атлетик Б Заявка 9 4 0 5 11 - 9 12
10. Хетафе Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
11. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 21 12
12. Валенсия Заявка 10 3 3 4 17 - 16 12
13. Барселона Заявка 8 3 2 3 15 - 9 11
14. Осасуна Заявка 9 3 2 4 8 - 9 11
15. Алавес Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
16. Эйбар Заявка 10 2 4 4 6 - 9 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
18. Леванте Заявка 10 1 5 4 10 - 15 8
19. Сельта Заявка 10 1 4 5 8 - 19 7
20. Уэска Заявка 10 0 7 3 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 6 4 2 0 11 - 5 14
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
4. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Атлетик Б Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
6. Севилья Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
7. Хетафе Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
8. Валенсия Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
9. Барселона Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
10. Осасуна Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Реал Мадрид Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
12. Бетис Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
13. Эльче 1:1 Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
14. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
15. Алавес Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
16. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
17. Уэска Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
18. Леванте Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
19. Эйбар Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
20. Кадис 1:1 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Кадис 1:1 Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
3. Реал Мадрид Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Эльче 1:1 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Эйбар Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Бетис Заявка 6 2 0 4 5 - 14 6
8. Вильярреал Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
9. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
10. Барселона Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
11. Осасуна Заявка 4 1 1 2 2 - 2 4
12. Севилья Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
13. Алавес Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
14. Гранада Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
15. Валенсия Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Сельта Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
18. Уэска Заявка 6 0 4 2 5 - 11 4
19. Хетафе Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
20. Атлетик Б Заявка 5 1 0 4 3 - 7 3
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция встречи 11-го тура Ла Лиги между "Валенсией" и мадридским "Атлетико". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2020, осталось 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 146
Валенсия 2.7% (4)
X 32.2% (47)
Атлетико М 65.1% (95)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Атлетико М
5.10
3.95
1.81
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.90 3.75 1.72
Бонус: 5 000 ₽ 5.10 3.95 1.73
Бонус: 5 000 ₽ 5.00 3.88 1.73
  4.86 3.77 1.81

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.06 6.40 1.11 2.80 1.44 2.15 1.75 1.82 2.05 1.64 2.35 1.30 3.55 1.21 4.40 1.07 7.60 1.05 8.40 1.02 22.00 1.01 12.00 0.00 19.50
8.90 1.02 8.00 1.05 3.18 1.33 2.43 1.56 1.83 2.11 1.39 3.00 1.28 3.54 1.09 6.35 1.06 6.90 1.01 16.75
3.14 1.40 2.75 1.50 2.35 1.66 1.94 1.96 1.72 2.24 1.53 2.64 1.42 3.07 1.25 4.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.65 2.23 1.39 3.40 1.11 7.90
2.95 1.40 1.89 1.91 1.41 2.91 1.11 6.45 1.08 7.80
2.73 1.51 2.23 1.72 1.74 2.22 1.47 2.85 1.35 3.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.20 1.63 1.52 2.44 1.18 4.50
3.64 1.28 2.43 1.56 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.18 1.68
Букмекер Да Нет
5.90 1.16
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
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Прогнозы на матч Валенсия - Атлетико М

Исход игры
Валенсия
2.7% (4)
Ничья
32.2% (47)
Атлетико М
65.1% (95)
Тотал 2.5
Больше
48.59% (69)
Меньше
51.41% (73)
Обе команды забьют
Да
75.35% (107)
Нет
24.65% (35)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
36.3% (53)
1:1 Ничья
26% (38)
0:1 Атлетико М
17.1% (25)
0:2 Атлетико М
6.2% (9)
2:2 Ничья
3.4% (5)
1:3 Атлетико М
2.1% (3)
2:3 Атлетико М
2.1% (3)
2:1 Валенсия
2.1% (3)
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