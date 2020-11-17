Реал Мадрид
Позже
Стадион: Альфредо ди Стефано
Алавес
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|4
|0.44
|2.
|Вальверде Федерико
|3
|0.33
|3.
|Винисиус Жуниор
|2
|0.22
|4.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.22
|5.
|Модрич Лука
|1
|0.11
|6.
|Азар Эден
|1
|0.11
|7.
|Диас Мариано
|1
|0.11
|8.
|Родриго
|0
|0
|9.
|Марсело Виера
|0
|0
|10.
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|11.
|Васкес Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Перес
|2 (1)
|0.2
|2.
|Эдгар Мендес
|1
|0.1
|3.
|Хоселу Санмартин
|1
|0.1
|4.
|Химо Наварро
|1
|0.1
|5.
|Пина Томас
|1
|0.1
|6.
|Эли Родриго
|1
|0.1
|7.
|Риоха Луис
|1
|0.1
|8.
|Сайнс Борха
|1
|0.1
|9.
|Дейверсон Силва
|0
|0
|10.
|Йота Пелетейро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|3
|0
|2.
|Рамос Серхио
|2
|0
|3.
|Марсело Виера
|2
|0
|4.
|Начо Игнасио
|2
|0
|5.
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|6.
|Кроос Тони
|1
|0
|7.
|Модрич Лука
|1
|0
|8.
|Менди Ферлан
|1
|0
|9.
|Милитао Эдер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лежён Флорьян
|4
|0
|2.
|Эдгар Мендес
|2
|1
|3.
|Дуарте Рубен
|2
|1
|4.
|Батталья Родриго
|3
|0
|5.
|Йота Пелетейро
|1
|1
|6.
|Пина Томас
|2
|0
|7.
|Риоха Луис
|2
|0
|8.
|Лагуардия Виктор
|1
|0
|9.
|Хави Лопеc
|1
|0
|10.
|Химо Наварро
|1
|0
|11.
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|12.
|Эли Родриго
|1
|0
|13.
|Дейверсон Силва
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|Алавес
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =4 -4Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан
Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид
Алавес Последние 20 матчей: +3 =7 -10Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес
Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 1
Алавес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 4
|23
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 2
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 10
|19
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|5.
|Гранада
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 14
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 11
|14
|7.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|8.
|Эльче
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 9
|12
|10.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|11.
|Бетис
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 21
|12
|12.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 16
|12
|13.
|Барселона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 9
|11
|14.
|Осасуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|16.
|Эйбар
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|18.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|19.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 19
|7
|20.
|Уэска
|Заявка
|10
|0
|7
|3
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|4.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|6.
|Севилья
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|7.
|Хетафе
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|8.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|9.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|10.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|12.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|13.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|17.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|18.
|Уэска
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|19.
|Эйбар
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|20.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Кадис
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 4
|12
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Эльче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Эйбар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 14
|6
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|9.
|Барселона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|10.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 2
|4
|12.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 9
|4
|14.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|18.
|Уэска
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 11
|4
|19.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Алавес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Алавес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Алавес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Алавес
Исход игры
Реал Мадрид
89.6% (43)
Ничья
10.4% (5)
Алавес
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (23)
Меньше
50% (23)
Обе команды забьют
Да
36.96% (17)
Нет
63.04% (29)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
39.6% (19)
2:1 Реал Мадрид
12.5% (6)
3:0 Реал Мадрид
12.5% (6)
3:1 Реал Мадрид
6.3% (3)
4:2 Реал Мадрид
4.2% (2)
4:0 Реал Мадрид
4.2% (2)
1:0 Реал Мадрид
4.2% (2)
2:2 Ничья
4.2% (2)
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