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Реал Мадрид
 
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Стадион:
Алавес

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 4 0.44
2. Вальверде Федерико 3 0.33
3. Винисиус Жуниор 2 0.22
4. Рамос Серхио 2 (2) 0.22
5. Модрич Лука 1 0.11
6. Азар Эден 1 0.11
7. Диас Мариано 1 0.11
8. Родриго 0 0
9. Марсело Виера 0 0
10. Карвахаль Даниэль 0 0
11. Васкес Лукас 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 2 (1) 0.2
2. Эдгар Мендес 1 0.1
3. Хоселу Санмартин 1 0.1
4. Химо Наварро 1 0.1
5. Пина Томас 1 0.1
6. Эли Родриго 1 0.1
7. Риоха Луис 1 0.1
8. Сайнс Борха 1 0.1
9. Дейверсон Силва 0 0
10. Йота Пелетейро 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 3 0
2. Рамос Серхио 2 0
3. Марсело Виера 2 0
4. Начо Игнасио 2 0
5. Карвахаль Даниэль 2 0
6. Кроос Тони 1 0
7. Модрич Лука 1 0
8. Менди Ферлан 1 0
9. Милитао Эдер 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Лежён Флорьян 4 0
2. Эдгар Мендес 2 1
3. Дуарте Рубен 2 1
4. Батталья Родриго 3 0
5. Йота Пелетейро 1 1
6. Пина Томас 2 0
7. Риоха Луис 2 0
8. Лагуардия Виктор 1 0
9. Хави Лопеc 1 0
10. Химо Наварро 1 0
11. Пачеко Фернандо 1 0
12. Эли Родриго 1 0
13. Дейверсон Силва 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2) 7.14% (1) 14.29% (2) 28.57% (4)
 Алавес 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан
Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид
Алавес Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес
Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 1
Алавес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 7
Реал Мадрид 2:0 Алавес Ла Лига Алавес 1:2 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 3:0 Алавес Примера Алавес 1:0 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 4:0 Алавес Примера Алавес 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Алавес Примера Алавес 1:4 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 10 7 2 1 21 - 4 23
2. Атлетико М Заявка 8 6 2 0 18 - 2 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 4 1 14 - 10 19
4. Реал Мадрид Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
5. Гранада Заявка 9 4 2 3 10 - 14 14
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 11 14
7. Севилья Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Эльче Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
9. Атлетик Б Заявка 9 4 0 5 11 - 9 12
10. Хетафе Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
11. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 21 12
12. Валенсия Заявка 10 3 3 4 17 - 16 12
13. Барселона Заявка 8 3 2 3 15 - 9 11
14. Осасуна Заявка 9 3 2 4 8 - 9 11
15. Алавес Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
16. Эйбар Заявка 10 2 4 4 6 - 9 10
17. Вальядолид Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
18. Леванте Заявка 9 1 4 4 9 - 14 7
19. Сельта Заявка 10 1 4 5 8 - 19 7
20. Уэска Заявка 10 0 7 3 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 6 4 2 0 11 - 5 14
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
4. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Атлетик Б Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
6. Севилья Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
7. Хетафе Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
8. Валенсия Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
9. Барселона Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
10. Осасуна Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Реал Мадрид Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
12. Бетис Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
13. Алавес Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Эльче Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
15. Вальядолид Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
17. Леванте Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
18. Уэска Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
19. Эйбар Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
20. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Кадис Заявка 5 4 0 1 6 - 4 12
3. Реал Мадрид Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Эльче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Эйбар Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Бетис Заявка 6 2 0 4 5 - 14 6
8. Вильярреал Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
9. Барселона Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
10. Севилья Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Осасуна Заявка 4 1 1 2 2 - 2 4
12. Алавес Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Гранада Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
14. Валенсия Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. Леванте Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
16. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Сельта Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
18. Уэска Заявка 6 0 4 2 5 - 11 4
19. Хетафе Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
20. Атлетик Б Заявка 5 1 0 4 3 - 7 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Алавес от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2020, осталось 2 дня 20 часов 38 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Реал Мадрид 89.6% (43)
    X 10.4% (5)
    Алавес 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Алавес
    1.36
    5.80
    9.58
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.28 5.80 10.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.00 9.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.35 5.30 9.10
      1.35 5.55 9.58

    Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Алавес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Алавес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Алавес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    17.50 0.00 11.50 1.02 4.60 1.18 3.70 1.25 2.35 1.61 2.15 1.75 1.89 1.98 1.70 2.15 1.52 2.46 1.28 3.65 1.20 4.30 1.08 7.10 1.06 7.70 1.02 13.00
    14.50 1.02 4.90 1.18 3.94 1.26 2.38 1.60 1.87 1.95 1.58 2.54 1.28 3.72 1.22 4.40 1.09 7.80 1.08 8.40 1.02 14.75
    5.12 1.19 2.47 1.60 2.19 1.75 1.91 2.00 1.69 2.28 1.56 2.58 1.22 4.71
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.35 1.59 1.58 2.39 1.20 4.30
    3.68 1.28 2.50 1.53 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.25
    3.13 1.41 2.47 1.60 1.86 2.05 1.60 2.47 1.41 3.12
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.95 1.79 1.45 2.60 1.29 3.45
    4.90 1.17 3.52 1.30 1.94 1.86 1.45 2.75 1.28 3.68

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.85 1.94
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.33
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Алавес онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Алавес

    Исход игры
    Реал Мадрид
    89.6% (43)
    Ничья
    10.4% (5)
    Алавес
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (23)
    Меньше
    50% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    36.96% (17)
    Нет
    63.04% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    39.6% (19)
    2:1 Реал Мадрид
    12.5% (6)
    3:0 Реал Мадрид
    12.5% (6)
    3:1 Реал Мадрид
    6.3% (3)
    4:2 Реал Мадрид
    4.2% (2)
    4:0 Реал Мадрид
    4.2% (2)
    1:0 Реал Мадрид
    4.2% (2)
    2:2 Ничья
    4.2% (2)
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