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Лариса
0:0
Конец матча

Стадион:
ПАС Янина
0'
24' Желтая карточка
Филип Стелиано
36' Желтая карточка
Крижман Санди
38' Желтая карточка
Спарв Тим
88' Желтая карточка
Каргас Яннис
90'+5
1
Надь
Гергей
25
Бертос
Манолис
16
Жижич
Никола
5
Михаил
Алексиос
7
Филип
Стелиано
8
Милосавлевич
Радомир
6
Спарв
Тим
4
Илиадис
Теохарис
88
Николиас
Александрос
17
Пинакас
Димитрис
11
Плателлас
Вангелис
33
Хутесиотис
Лефтерис
2
Салиакас
Манолис
6
Каргас
Яннис
15
Эррамуспе
Родриго
43
Пеерсман
Марвин
10
Домингес
Хуан
22
Сионтис
Стефанос
7
Карталис
Александрос
14
Памлидис
Георгиос
12
Крижман
Санди
9
Элефтериадис
Христос
Лариса
4-3-3
ПАС Янина
4-3-3

Ход матча

24'
Филип Стелиано
 
36'
 
Крижман Санди
38'
Спарв Тим
 
53'
Труич Никола
Илиадис Теохарис
 
69'
Глинос Спиридон
Плателлас Вангелис
 
77'
 
Лолис Александрос
Памлидис Георгиос
78'
 
Наумец Владислав
Элефтериадис Христос
78'
Нунич Марко
Бертос Манолис
 
87'
 
Лиасос Ангелос
Карталис Александрос
88'
 
Каргас Яннис
90'
 
Пантелакис Эпаминондас
Крижман Санди

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 26
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Лариса
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пинакас Димитрис 6 (1) 0.43
2. Спарв Тим 1 0.07
3. Юнес Хамза 1 0.07
4. Мужек Матео 1 0.07
5. Филип Стелиано 0 0
6. Торже Андрей-Габриэль 0 0
7. Михаил Алексиос 0 0
8. Дурмишай Фиорин 0 0
9. Глинос Спиридон 0 0
ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Памлидис Георгиос 5 (1) 0.33
2. Элефтериадис Христос 4 0.27
3. Эррамуспе Родриго 1 0.07
4. Крижман Санди 1 0.07
5. Каргас Яннис 1 0.07
6. Лео Жан-Батист 1 0.07
7. Пантелакис Эпаминондас 1 0.07
8. Наумец Владислав 1 0.07
9. Пеерсман Марвин 0 0
10. Домингес Хуан 0 0
11. Сионтис Стефанос 0 0
12. Карталис Александрос 0 0
13. Хутесиотис Лефтерис 0 0
14. Кастро Фабри 0 0

Карточки

Лариса
# Игрок      
1. Филип Стелиано 6 0
2. Спарв Тим 5 0
3. Плателлас Вангелис 4 0
4. Труич Никола 4 0
5. Милосавлевич Радомир 4 0
6. Дурмишай Фиорин 4 0
7. Торже Андрей-Габриэль 3 0
8. Сецерович Аднан 3 0
9. Бертос Манолис 2 0
10. Михаил Алексиос 2 0
11. Юнес Хамза 2 0
12. Жижич Никола 1 0
13. Николиас Александрос 1 0
14. Мужек Матео 1 0
15. Глинос Спиридон 1 0
16. Кости Иоаннис 1 0
17. Пинакас Димитрис 1 0
18. Илиадис Теохарис 1 0
19. Майданос Георгиос 1 0
ПАС Янина
# Игрок      
1. Карталис Александрос 6 0
2. Каргас Яннис 5 0
3. Сионтис Стефанос 3 1
4. Салиакас Манолис 4 0
5. Пантелакис Эпаминондас 4 0
6. Эррамуспе Родриго 2 1
7. Крижман Санди 3 0
8. Пеерсман Марвин 3 0
9. Хутесиотис Лефтерис 3 0
10. Ойкономопулос Антониос 3 0
11. Лолис Александрос 1 1
12. Кастро Фабри 2 0
13. Наумец Владислав 2 0
14. Элефтериадис Христос 1 0
15. Лео Жан-Батист 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лариса 0 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 44.44% (4)
 ПАС Янина 20% (3) 20% (3) 33.33% (5) 0 13.33% (2) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Лариса Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Лариса 1:1 ПАОК Олимпиакос 5:1 Лариса Лариса 0:1 ОФИ Панетоликос 2:1 Лариса
Лариса 0:3 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Лариса 1:1 Панатинаикос ПАОК 1:0 Лариса Ламия 1:1 Лариса Арис Салоники 1:0 Лариса Трикала 0:1 Лариса Лариса 0:0 Ксанти Ламия 0:0 Лариса Лариса 0:0 Паниониос Атромитос 3:0 Лариса
ПАС Янина Последние 20 матчей: +7 =4 -9
ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис ПАС Янина 2:2 Астерас Панатинаикос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Ламия
ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос Панетоликос 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 Теспротос Атромитос 3:0 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 АОК Керкира

Последние игры между собой

Лариса: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
ПАС Янина: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
ПАС Янина 1:2 Лариса Суперлига ПАС Янина 0:0 Лариса Суперлига Лариса 2:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:0 Лариса Суперлига
Лариса 3:2 ПАС Янина Кубок ПАС Янина 1:2 Лариса Кубок Лариса 1:1 ПАС Янина Суперлига Лариса 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 4:0 Лариса Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 3:0 Заявка 14 12 2 0 39 - 5 38
2. Арис Салоники Заявка 13 9 2 2 20 - 9 29
3. ПАОК Заявка 13 8 4 1 21 - 8 28
4. АЕК Заявка 14 8 3 3 24 - 16 27
5. Панатинаикос Заявка 15 6 4 5 15 - 12 22
6. Волос Заявка 14 4 7 3 17 - 19 19
7. Астерас 0:3 Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
8. Аполлон Смирнис Заявка 14 4 3 7 17 - 20 15
9. ОФИ Заявка 14 4 3 7 16 - 23 15
10. Атромитос Заявка 13 3 5 5 11 - 18 14
11. ПАС Янина Заявка 15 3 5 7 16 - 20 14
12. Панетоликос Заявка 15 2 5 8 8 - 18 11
13. Лариса Заявка 14 1 5 8 9 - 24 8
14. Ламия Заявка 11 1 2 8 7 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 3:0 Заявка 8 8 0 0 24 - 2 24
2. ПАОК Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
3. АЕК Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
4. Арис Салоники Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
5. Панатинаикос Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
6. Астерас 0:3 Заявка 7 3 2 2 6 - 6 11
7. Волос Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
8. Атромитос Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
9. Панетоликос Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
10. ПАС Янина Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
11. ОФИ Заявка 7 1 3 3 7 - 13 6
12. Ламия Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
13. Аполлон Смирнис Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
14. Лариса Заявка 7 0 4 3 3 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
2. Олимпиакос 3:0 Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
3. АЕК Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
4. ПАОК Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
5. Аполлон Смирнис Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
6. Панатинаикос Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
7. Волос Заявка 7 2 4 1 12 - 12 10
8. ОФИ Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
9. ПАС Янина Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
10. Астерас 0:3 Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
11. Атромитос Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
12. Лариса Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
13. Панетоликос Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
14. Ламия Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Спарв Тим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Крижман Санди получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Филип Стелиано получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alkazar Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 11.50 1.25 6.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.80 2.75 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.96 3.02 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 9.50 1.23 5.00
  6.15 1.65 3.19

Самый высокий коэффициент на матч «Лариса» – «ПАС Янина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лариса» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАС Янина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лариса» – «ПАС Янина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.60 1.12 2.35 1.55 1.74 2.02 1.42 2.75 1.14 5.20
6.30 1.10 5.00 1.16 2.44 1.62 1.76 2.06 1.43 2.74 1.18 4.35 1.12 5.30 1.02 9.60
1.28 3.45 1.30 3.30 1.17 4.70 2.07 1.75 1.11 5.80 1.67 2.21 1.08 7.00 1.08 7.00 1.07 7.50 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 19.00 0.00 19.00 0.00 25.00
1.82 1.97 1.50 2.53 1.18 4.46 1.40 2.92 1.38 2.99 1.65 2.24 1.40 2.93 1.50 2.56 1.46 2.75 1.16 5.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.20 1.63 1.46 2.60 1.23 3.85 1.04 9.40
2.32 1.61 1.51 2.56 1.26 3.85
1.14 5.20 1.17 4.70 1.09 6.50 1.03 10.00
1.58 2.36 1.33 3.19 1.10 6.51 1.24 3.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.90 1.84 1.41 2.80 1.08 6.80
2.88 1.42 1.92 1.88 1.40 2.95
1.90 1.84 1.41 2.80 1.12 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.18 1.64
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
6.00 1.11
10.00 1.03
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
4.40 1.19
Где смотреть матч Лариса 0:0 ПАС Янина онлайн

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