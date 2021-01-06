Лариса
0:0
Конец матча
Стадион: Alkazar Stadium
ПАС Янина
24' Желтая карточкаФилип Стелиано
36' Желтая карточкаКрижман Санди
38' Желтая карточкаСпарв Тим
88' Желтая карточкаКаргас Яннис
16
Жижич
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Жижич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Чосич УрошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
92 Труич НиколаПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Нунич МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Tatsis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
Ход матча
24'
36'
38'
88'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 26
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пинакас Димитрис
|6 (1)
|0.43
|2.
|Спарв Тим
|1
|0.07
|3.
|Юнес Хамза
|1
|0.07
|4.
|Мужек Матео
|1
|0.07
|5.
|Филип Стелиано
|0
|0
|6.
|Торже Андрей-Габриэль
|0
|0
|7.
|Михаил Алексиос
|0
|0
|8.
|Дурмишай Фиорин
|0
|0
|9.
|Глинос Спиридон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Памлидис Георгиос
|5 (1)
|0.33
|2.
|Элефтериадис Христос
|4
|0.27
|3.
|Эррамуспе Родриго
|1
|0.07
|4.
|Крижман Санди
|1
|0.07
|5.
|Каргас Яннис
|1
|0.07
|6.
|Лео Жан-Батист
|1
|0.07
|7.
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.07
|8.
|Наумец Владислав
|1
|0.07
|9.
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|10.
|Домингес Хуан
|0
|0
|11.
|Сионтис Стефанос
|0
|0
|12.
|Карталис Александрос
|0
|0
|13.
|Хутесиотис Лефтерис
|0
|0
|14.
|Кастро Фабри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Филип Стелиано
|6
|0
|2.
|Спарв Тим
|5
|0
|3.
|Плателлас Вангелис
|4
|0
|4.
|Труич Никола
|4
|0
|5.
|Милосавлевич Радомир
|4
|0
|6.
|Дурмишай Фиорин
|4
|0
|7.
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|8.
|Сецерович Аднан
|3
|0
|9.
|Бертос Манолис
|2
|0
|10.
|Михаил Алексиос
|2
|0
|11.
|Юнес Хамза
|2
|0
|12.
|Жижич Никола
|1
|0
|13.
|Николиас Александрос
|1
|0
|14.
|Мужек Матео
|1
|0
|15.
|Глинос Спиридон
|1
|0
|16.
|Кости Иоаннис
|1
|0
|17.
|Пинакас Димитрис
|1
|0
|18.
|Илиадис Теохарис
|1
|0
|19.
|Майданос Георгиос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карталис Александрос
|6
|0
|2.
|Каргас Яннис
|5
|0
|3.
|Сионтис Стефанос
|3
|1
|4.
|Салиакас Манолис
|4
|0
|5.
|Пантелакис Эпаминондас
|4
|0
|6.
|Эррамуспе Родриго
|2
|1
|7.
|Крижман Санди
|3
|0
|8.
|Пеерсман Марвин
|3
|0
|9.
|Хутесиотис Лефтерис
|3
|0
|10.
|Ойкономопулос Антониос
|3
|0
|11.
|Лолис Александрос
|1
|1
|12.
|Кастро Фабри
|2
|0
|13.
|Наумец Владислав
|2
|0
|14.
|Элефтериадис Христос
|1
|0
|15.
|Лео Жан-Батист
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лариса
|0
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|44.44% (4)
|ПАС Янина
|20% (3)
|20% (3)
|33.33% (5)
|0
|13.33% (2)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Лариса Последние 20 матчей: +2 =8 -10Лариса 1:1 ПАОК Олимпиакос 5:1 Лариса Лариса 0:1 ОФИ Панетоликос 2:1 Лариса
Лариса 0:3 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Лариса 1:1 Панатинаикос ПАОК 1:0 Лариса Ламия 1:1 Лариса Арис Салоники 1:0 Лариса Трикала 0:1 Лариса Лариса 0:0 Ксанти Ламия 0:0 Лариса Лариса 0:0 Паниониос Атромитос 3:0 Лариса
ПАС Янина Последние 20 матчей: +7 =4 -9ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис ПАС Янина 2:2 Астерас Панатинаикос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Ламия
ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос Панетоликос 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 Теспротос Атромитос 3:0 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 АОК Керкира
Последние игры между собой
Лариса: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
ПАС Янина: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|3:0 Заявка
|14
|12
|2
|0
|39 - 5
|38
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|20 - 9
|29
|3.
|ПАОК
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 8
|28
|4.
|АЕК
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 16
|27
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 12
|22
|6.
|Волос
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 19
|19
|7.
|Астерас
|0:3 Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 18
|18
|8.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 20
|15
|9.
|ОФИ
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 23
|15
|10.
|Атромитос
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 18
|14
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 20
|14
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|8 - 18
|11
|13.
|Лариса
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|9 - 24
|8
|14.
|Ламия
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|3:0 Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 2
|24
|2.
|ПАОК
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|3.
|АЕК
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|6.
|Астерас
|0:3 Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|7.
|Волос
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|8.
|Атромитос
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|11.
|ОФИ
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|12.
|Ламия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|2.
|Олимпиакос
|3:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 3
|14
|3.
|АЕК
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|4.
|ПАОК
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|5.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|7.
|Волос
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 12
|10
|8.
|ОФИ
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|10.
|Астерас
|0:3 Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|11.
|Атромитос
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Победитель
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