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Вильярреал
1:1
Конец матча

Стадион:
Атлетик Б
0'
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Унай Симон
0:1
19' Гол
Уильямс Иньяки
36' Желтая карточка
Морено Херард
71' Желтая карточка
Беренгер Алекс
1:1
74' Гол
Пино Йереми
90'+4
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
14
Тригерос
Мануэль
8
Фойт
Хуан
5
Парехо
Даниэль
7
Морено
Херард
34
Ниньо
Фер
23
Гомес
Мойсес
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
27
Венседор
Унай
6
Весга
Микель
18
Де
Маркос
Оскар
10
Муньяин
Икер
12
Беренгер
Алекс
9
Уильямс
Иньяки
Вильярреал
4-3-3
Атлетик Б
4-2-3-1

Ход матча

13'
 
Унай Симон
19'
0:1
Уильямс Иньяки
(Юри Берчиче)
24'
Пенья Рубен
Марио Гаспар
 
36'
Морено Херард
 
58'
 
Гарсия Дани
Весга Микель
66'
Пино Йереми
Фойт Хуан
 
71'
 
Беренгер Алекс
74'
Пино Йереми
(Тригерос Мануэль)
1:1
78'
 
Гарсия Рауль
Уильямс Иньяки
79'
 
Сансет Ойян
Муньяин Икер
82'
Эступиньян Первис
Педраса Альфонсо
 
82'
Чуквезе Саму
Ниньо Фер
 
84'
 
Лекуе Иньиго
Беренгер Алекс
84'
 
Морсильо Хон
Де Маркос Оскар

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 8 (4) 0.53
2. Алькасер Пако 5 (1) 0.33
3. Торрес Пау II 2 0.13
4. Тригерос Мануэль 1 0.07
5. Парехо Даниэль 1 0.07
6. Чуквезе Саму 1 0.07
7. Пино Йереми 1 0.07
8. Ниньо Фер 1 0.07
9. Марио Гаспар 0 0
10. Педраса Альфонсо 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уильямс Иньяки 3 (1) 0.2
2. Капа Андер 2 0.13
3. Беренгер Алекс 2 0.13
4. Муньяин Икер 2 0.13
5. Лопес Унаи 2 0.13
6. Вильялибре Асьер 2 0.13
7. Нуньес Унай 1 0.07
8. Сансет Ойян 1 0.07
9. Гарсия Рауль 1 (1) 0.07
10. Кодро Кенан 1 (1) 0.07
11. Юри Берчиче 0 0
12. Морсильо Хон 0 0
13. Гарсия Дани 0 0
14. Весга Микель 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 5 0
2. Иборра Висенте 4 0
3. Альбиоль Рауль 3 0
4. Морено Херард 3 0
5. Кубо Такефуса 1 1
6. Марио Гаспар 2 0
7. Коклен Франсис 2 0
8. Тригерос Мануэль 2 0
9. Пино Йереми 2 0
10. Парехо Даниэль 1 0
11. Гомес Мойсес 1 0
12. Ниньо Фер 1 0
13. Торрес Пау II 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Гарсия Рауль 4 1
2. Иньиго Мартинес 5 0
3. Йерай Альварес 5 0
4. Лопес Унаи 4 0
5. Весга Микель 3 0
6. Капа Андер 2 0
7. Гарсия Дани 2 0
8. Кодро Кенан 2 0
9. Беренгер Алекс 2 0
10. Нуньес Унай 2 0
11. Морсильо Хон 2 0
12. Муньяин Икер 1 0
13. Юри Берчиче 1 0
14. Вильялибре Асьер 1 0
15. Уильямс Иньяки 1 0
16. Унай Симон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 30% (6) 15% (3) 10% (2) 0 35% (7) 10% (2)
 Атлетик Б 5.88% (1) 5.88% (1) 11.76% (2) 17.65% (3) 11.76% (2) 47.06% (8)

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал Бетис 1:1 Вильярреал Вильярреал 0:0 Эльче
Сивасспор 0:1 Вильярреал Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар
Атлетик Б Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта
Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Атлетик Б 1:0 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 0:0 Атлетик Б Ла Лига Вильярреал 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Вильярреал Примера
Вильярреал 1:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Вильярреал Примера Атлетик Б 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 3:2 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 4:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Атлетик Б Примера Вильярреал 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Вильярреал Примера Атлетик Б 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 4:1 Атлетик Б Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 10 2 1 26 - 5 32
2. Реал Мадрид Заявка 14 9 2 3 25 - 14 29
3. Вильярреал Заявка 15 6 8 1 20 - 14 26
4. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 25 - 12 26
5. Барселона Заявка 14 7 3 4 28 - 14 24
6. Севилья Заявка 13 7 2 4 15 - 10 23
7. Гранада Заявка 13 6 3 4 17 - 20 21
8. Сельта Заявка 14 5 4 5 19 - 20 19
9. Кадис Заявка 14 5 3 6 11 - 19 18
10. Атлетик Б Заявка 15 5 3 7 18 - 18 18
11. Хетафе Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
12. Бетис Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
13. Эльче Заявка 13 3 6 4 12 - 16 15
14. Леванте Заявка 14 3 6 5 16 - 18 15
15. Эйбар Заявка 14 3 6 5 10 - 13 15
16. Валенсия Заявка 15 3 6 6 21 - 22 15
17. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 16 14
18. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 15 - 24 14
19. Осасуна Заявка 14 3 3 8 13 - 23 12
20. Уэска Заявка 15 1 9 5 13 - 23 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 20 - 9 17
3. Вильярреал Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
4. Гранада Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
5. Реал Мадрид Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
6. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
7. Сельта Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
8. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
9. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
10. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
11. Леванте Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
13. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
14. Бетис Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
16. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
17. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
18. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
19. Кадис Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Севилья Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
5. Кадис Заявка 7 4 1 2 7 - 9 13
6. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7. Вильярреал Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Бетис Заявка 8 3 0 5 7 - 16 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
11. Гранада Заявка 6 2 1 3 5 - 12 7
12. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
14. Хетафе Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
16. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Вальядолид Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
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Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Вильярреал 85.4% (123)
X 11.1% (16)
Атлетик Б 3.5% (5)
Все прогнозы
2.65 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 13.00 3.80 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.05 3.32 3.90
  4.02 1.49 7.82

Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Атлетик Б», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.50 1.11 5.10 1.16 1.82 1.97 1.22 4.20 1.83 2.04 1.12 6.10 1.13 5.80 1.09 7.20 1.05 9.50 1.04 10.00 1.01 15.50 1.01 15.50 0.00 23.00
8.00 1.08 6.65 1.11 2.76 1.46 2.07 1.77 1.63 2.42 1.28 3.72 1.21 4.55 1.08 8.90 1.06 9.80 1.00 19.25
2.74 1.48 2.24 1.69 1.72 2.19 1.46 2.83 1.57 2.49 1.34 3.40 1.31 3.60 1.39 3.12 1.48 2.75 1.33 3.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
1.97 1.82 1.31 3.35 1.42 2.85 1.06 8.80 1.03 12.00
2.56 1.51 1.67 2.21 1.32 3.38 1.08 7.70 1.06 9.10
2.65 1.51 2.17 1.74 1.68 2.26 1.44 2.90 1.27 3.93 1.14 6.15 1.22 4.47 1.16 5.58
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.63 1.48 1.66 2.20 1.17 4.70
3.30 1.33 2.19 1.68 1.50 2.59 1.18 4.90 1.12 6.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.47
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
4.05 1.28
Где смотреть матч Вильярреал 1:1 Атлетик Б онлайн

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Прогнозы на матч Вильярреал 1:1 Атлетик Б

Исход игры
Вильярреал
85.4% (123)
Ничья
11.1% (16)
Атлетик Б
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
52.82% (75)
Меньше
47.18% (67)
Обе команды забьют
Да
62.68% (89)
Нет
37.32% (53)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
46.5% (67)
1:0 Вильярреал
24.3% (35)
2:0 Вильярреал
11.8% (17)
1:1 Ничья
9.7% (14)
1:2 Атлетик Б
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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