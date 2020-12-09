  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Атлетик Б
 
Позже

Стадион:
Реал Сосьедад

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уильямс Иньяки 3 (1) 0.2
2. Капа Андер 2 0.13
3. Беренгер Алекс 2 0.13
4. Муньяин Икер 2 0.13
5. Лопес Унаи 2 0.13
6. Вильялибре Асьер 2 0.13
7. Нуньес Унай 1 0.07
8. Сансет Ойян 1 0.07
9. Гарсия Рауль 1 (1) 0.07
10. Кодро Кенан 1 (1) 0.07
11. Юри Берчиче 0 0
12. Морсильо Хон 0 0
13. Гарсия Дани 0 0
14. Весга Микель 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 7 (5) 0.44
2. Порту Кристиан 4 0.25
3. Исак Александр 3 0.19
4. Виллиан Жозе 3 0.19
5. Янузай Аднан 2 (1) 0.13
6. Лопес Роберто III 2 0.13
7. Сильва Давид 1 0.06
8. Мерино Микель 1 0.06
9. Монреаль Начо 1 0.06
10. Барренечеа Андер 1 0.06
11. Горосабел Андони 0 0
12. Муньос Айхен 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Гарсия Рауль 4 1
2. Иньиго Мартинес 5 0
3. Йерай Альварес 5 0
4. Лопес Унаи 4 0
5. Весга Микель 3 0
6. Капа Андер 2 0
7. Гарсия Дани 2 0
8. Кодро Кенан 2 0
9. Беренгер Алекс 2 0
10. Нуньес Унай 2 0
11. Морсильо Хон 2 0
12. Муньяин Икер 1 0
13. Юри Берчиче 1 0
14. Вильялибре Асьер 1 0
15. Уильямс Иньяки 1 0
16. Унай Симон 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ле Норман Робен 4 1
2. Сильва Давид 4 0
3. Ариц Элустондо 4 0
4. Муньос Айхен 4 0
5. Исак Александр 3 0
6. Барренечеа Андер 3 0
7. Субименди Мартин 3 0
8. Мерино Микель 2 0
9. Янузай Аднан 1 0
10. Сальдуа Хосеба 1 0
11. Горосабел Андони 1 0
12. Гуриди Хон 1 0
13. Субельдия Игор 1 0
14. Оярсабаль Микель 1 0
15. Гевара Андер 1 0
16. Модибо Саньян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 5.88% (1) 5.88% (1) 11.76% (2) 17.65% (3) 11.76% (2) 47.06% (8)
 Реал Сосьедад 0 28% (7) 16% (4) 16% (4) 16% (4) 24% (6)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Вильярреал 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Валенсия 2:2 Атлетик Б
Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар
Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Реал Сосьедад: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:3 Реал Сосьедад Примера
Атлетик Б 1:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Реал Сосьедад 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:2 Реал Сосьедад Примера Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Реал Сосьедад Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 10 2 1 26 - 5 32
2. Реал Мадрид Заявка 15 10 2 3 27 - 14 32
3. Вильярреал Заявка 15 6 8 1 20 - 14 26
4. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 25 - 12 26
5. Барселона Заявка 14 7 3 4 28 - 14 24
6. Севилья Заявка 13 7 2 4 15 - 10 23
7. Гранада Заявка 14 6 3 5 17 - 22 21
8. Сельта Заявка 15 5 5 5 20 - 21 20
9. Бетис Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
10. Атлетик Б Заявка 15 5 3 7 18 - 18 18
11. Кадис Заявка 15 5 3 7 11 - 20 18
12. Хетафе Заявка 14 4 5 5 12 - 15 17
13. Алавес Заявка 15 4 5 6 13 - 17 17
14. Эльче Заявка 13 3 6 4 12 - 16 15
15. Леванте Заявка 14 3 6 5 16 - 18 15
16. Валенсия Заявка 15 3 6 6 21 - 22 15
17. Эйбар Заявка 15 3 6 6 11 - 15 15
18. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 15 - 24 14
19. Осасуна Заявка 14 3 3 8 13 - 23 12
20. Уэска Заявка 15 1 9 5 13 - 23 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 20 - 9 17
3. Вильярреал Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
5. Гранада Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
6. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
7. Сельта Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
8. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
9. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
10. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
11. Бетис Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
12. Алавес Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
13. Леванте Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
14. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
17. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
18. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
19. Кадис Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Севилья Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
5. Кадис Заявка 8 4 1 3 7 - 10 13
6. Эйбар Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Вильярреал Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Бетис Заявка 8 3 0 5 7 - 16 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Сельта Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
11. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
12. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Гранада Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
14. Хетафе Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
16. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Вальядолид Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 декабря 2020, осталось 2 дня 13 часов 15 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 88
    Атлетик Б 31.8% (28)
    X 48.9% (43)
    Реал Сосьедад 19.3% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Реал Сосьедад
    3.04
    3.25
    2.61
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.00 3.20 2.50
    Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.15 2.50
    Бонус: 5 000 ₽ 2.97 3.25 2.56
      3.04 3.23 2.61

    Самый высокий коэффициент на матч «Атлетик Б» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетик Б» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетик Б» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.00 1.07 6.20 1.13 2.75 1.47 2.10 1.78 1.80 2.08 1.62 2.39 1.28 3.80 1.21 4.60 1.05 7.90 1.04 8.70 0.00 15.50 0.00 16.00 0.00 23.00
    7.20 1.05 6.05 1.10 2.74 1.43 2.06 1.76 1.63 2.42 1.28 3.64 1.19 4.40 1.05 8.00 1.03 8.40
    2.91 1.45 2.53 1.57 2.14 1.78 1.81 2.13 1.61 2.45 1.45 2.95 1.21 4.91
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.63 2.26 1.31 3.55 1.08 8.40
    2.53 1.52 1.68 2.19 1.33 3.32 1.08 7.90 1.06 9.30
    2.62 1.55 2.15 1.79 1.65 2.36 1.43 3.04
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.17 1.65 1.50 2.48 1.17 4.60
    3.26 1.34 2.15 1.70 1.51 2.56 1.17 5.05 1.12 6.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.97 1.77
    Букмекер Да Нет
    5.30 1.12
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.23
    Где смотреть матч Атлетик Б - Реал Сосьедад онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Атлетик Б - Реал Сосьедад

    Исход игры
    Атлетик Б
    31.8% (28)
    Ничья
    48.9% (43)
    Реал Сосьедад
    19.3% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.9% (31)
    Меньше
    63.1% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    84.52% (71)
    Нет
    15.48% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.5% (40)
    2:1 Атлетик Б
    20.5% (18)
    1:2 Реал Сосьедад
    10.2% (9)
    2:0 Атлетик Б
    4.5% (4)
    1:0 Атлетик Б
    3.4% (3)
    0:1 Реал Сосьедад
    3.4% (3)
    0:2 Реал Сосьедад
    2.3% (2)
    2:2 Ничья
    2.3% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    10 Бонус: 500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный