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Осасуна
 
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Стадион:
Алавес

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рубен 3 (1) 0.21
2. Торрес Роберто 3 (1) 0.21
3. Будимир Анте 2 0.14
4. Ронкалья Факундо 1 0.07
5. Адриан Лопес 1 0.07
6. Кальери Хонатан 1 0.07
7. Брашанац Дарко 1 0.07
8. Гарсия Давид III 1 0.07
9. Ойер Санхурхо 0 0
10. Торро Лукас 0 0
11. Хони Родригес 0 0
12. Барха Энрике 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 3 (2) 0.2
2. Хоселу Санмартин 2 0.13
3. Эдгар Мендес 2 0.13
4. Дейверсон Силва 1 0.07
5. Риоха Луис 1 0.07
6. Химо Наварро 1 0.07
7. Пина Томас 1 0.07
8. Эли Родриго 1 0.07
9. Сайнс Борха 1 0.07
10. Йота Пелетейро 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Перес Иньиго 3 1
2. Эрнандес Аридане 3 1
3. Ойер Санхурхо 4 0
4. Гарсия Давид III 4 0
5. Видаль Начо 4 0
6. Монкайола Хон 2 1
7. Будимир Анте 2 0
8. Унаи Гарсия 2 0
9. Гарсия Рубен 1 0
10. Брашанац Дарко 1 0
11. Торро Лукас 1 0
12. Эррера Серхио 1 0
13. Кальери Хонатан 1 0
14. Круз Хуан 1 0
15. Барха Энрике 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Батталья Родриго 5 1
2. Эдгар Мендес 4 1
3. Дуарте Рубен 4 1
4. Лежён Флорьян 5 0
5. Пина Томас 4 0
6. Йота Пелетейро 2 1
7. Риоха Луис 3 0
8. Лагуардия Виктор 2 0
9. Хоселу Санмартин 1 0
10. Хави Лопеc 1 0
11. Химо Наварро 1 0
12. Пачеко Фернандо 1 0
13. Эли Родриго 1 0
14. Дейверсон Силва 1 0
15. Тачи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 0 23.08% (3) 30.77% (4)
 Алавес 23.08% (3) 15.38% (2) 30.77% (4) 15.38% (2) 7.69% (1) 7.69% (1)

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Эльче 2:2 Осасуна Осасуна 1:3 Вильярреал Томарес 0:6 Осасуна Вальядолид 3:2 Осасуна
Осасуна 0:2 Бетис Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна
Алавес Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес
Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
Алавес: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
Алавес 0:0 Осасуна Товарищеские матчи Осасуна 2:1 Алавес Товарищеские матчи Алавес 0:1 Осасуна Ла Лига Осасуна 4:2 Алавес Ла Лига
Алавес 0:1 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Алавес Примера Осасуна 3:1 Алавес Сегунда Алавес 3:0 Осасуна Сегунда Алавес 3:0 Осасуна Сегунда Алавес 2:0 Осасуна Кубок Короля Осасуна 1:3 Алавес Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 10 2 1 26 - 5 32
2. Реал Мадрид Заявка 15 10 2 3 27 - 14 32
3. Вильярреал Заявка 15 6 8 1 20 - 14 26
4. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 25 - 12 26
5. Барселона Заявка 14 7 3 4 28 - 14 24
6. Севилья Заявка 13 7 2 4 15 - 10 23
7. Гранада Заявка 14 6 3 5 17 - 22 21
8. Сельта Заявка 15 5 5 5 20 - 21 20
9. Бетис Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
10. Атлетик Б Заявка 15 5 3 7 18 - 18 18
11. Кадис Заявка 15 5 3 7 11 - 20 18
12. Хетафе Заявка 14 4 5 5 12 - 15 17
13. Алавес Заявка 15 4 5 6 13 - 17 17
14. Эльче Заявка 13 3 6 4 12 - 16 15
15. Леванте Заявка 14 3 6 5 16 - 18 15
16. Валенсия Заявка 15 3 6 6 21 - 22 15
17. Эйбар Заявка 15 3 6 6 11 - 15 15
18. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 15 - 24 14
19. Осасуна Заявка 14 3 3 8 13 - 23 12
20. Уэска Заявка 15 1 9 5 13 - 23 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 20 - 9 17
3. Вильярреал Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
5. Гранада Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
6. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
7. Сельта Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
8. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
9. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
10. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
11. Бетис Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
12. Алавес Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
13. Леванте Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
14. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
17. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
18. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
19. Кадис Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Севилья Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
5. Кадис Заявка 8 4 1 3 7 - 10 13
6. Эйбар Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Вильярреал Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Бетис Заявка 8 3 0 5 7 - 16 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Сельта Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
11. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
12. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Гранада Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
14. Хетафе Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
16. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Вальядолид Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Осасуна - Алавес от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 декабря 2020, осталось 2 дня 15 часов 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 87
    Осасуна 54% (47)
    X 29.9% (26)
    Алавес 16.1% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Алавес
    2.46
    3.35
    3.25
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.40 3.35 3.20
    Бонус: 5 000 ₽ 2.44 3.35 3.25
    Бонус: 5 000 ₽ 2.41 3.32 3.20
      2.46 3.32 3.18

    Самый высокий коэффициент на матч «Осасуна» – «Алавес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Осасуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Алавес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Осасуна» – «Алавес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.40 1.05 6.60 1.10 2.80 1.40 2.20 1.73 1.85 2.03 1.66 2.33 1.31 3.50 1.21 4.10 1.07 7.40 1.06 8.20 1.01 14.50 0.00 15.00 0.00 22.00
    7.50 1.05 6.30 1.09 2.78 1.42 2.14 1.71 1.67 2.34 1.30 3.52 1.20 4.33 1.06 7.60 1.04 8.00
    2.98 1.43 2.61 1.55 2.22 1.73 1.86 2.05 1.66 2.35 1.49 2.80 1.23 4.60
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.68 2.20 1.33 3.35 1.07 7.70
    2.59 1.50 1.71 2.14 1.33 3.30 1.09 7.60 1.06 9.00
    2.69 1.52 2.20 1.75 1.69 2.27 1.45 2.93
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.21 1.62 1.55 2.39 1.20 4.30
    3.30 1.33 2.21 1.67 1.53 2.53 1.18 4.80 1.13 6.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.95 1.79
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.25
    Где смотреть матч Осасуна - Алавес онлайн

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    Прогнозы на матч Осасуна - Алавес

    Исход игры
    Осасуна
    54% (47)
    Ничья
    29.9% (26)
    Алавес
    16.1% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.71% (30)
    Меньше
    64.29% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    65.48% (55)
    Нет
    34.52% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.7% (25)
    2:1 Осасуна
    26.4% (23)
    1:0 Осасуна
    23% (20)
    1:2 Алавес
    6.9% (6)
    0:1 Алавес
    6.9% (6)
    2:0 Осасуна
    2.3% (2)
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