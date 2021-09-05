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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Румыния
2:0
Конец матча

Стадион:
Лихтенштейн
0'
1:0
11' Гол
Тошка Алин
2:0
18' Гол
Маня Кристьян
78' Желтая карточка
Гёппель Максимилиан
90'+3
1
Ницэ
Флорин
4
Маня
Кристьян
5
Неделчару
Ионуц
17
Рус
Адриан
3
Тошка
Алин
23
Станчу
Николае
18
Марин
Рэзван
19
Олару
Дариус
7
Кордя
Андрей
9
Маркович
Йован
10
Хаджи
Янис
1
Бюхель
Бенджамин
16
Вольфингер
Фабио
2
Грюненфельдер
Рафаэль
6
Малин
Андреас
23
Хофер
Йенс
3
Гёппель
Максимилиан
10
Фрик
Ноах
17
Фроммельт
Ноах
18
Хаслер
Николас
9
Кардесоглу
Ридван
7
Фрик
Яник
Румыния
4-3-3
Лихтенштейн
5-3-2

Ход матча

11'
Тошка Алин
(Маркович Йован)
1:0
18'
Маня Кристьян
(Хаджи Янис)
2:0
46'
 
Зеле Арон
Фрик Ноах
63'
Чикылдэу Александру
Станчу Николае
 
63'
Марин Мариус
Олару Дариус
 
64'
Ман Деннис
Маркович Йован
 
64'
 
Оспельт Филипп
Кардесоглу Ридван
70'
 
Йилдыз Сейхан
Фрик Яник
78'
 
Гёппель Максимилиан
79'
Гицэ Вирджил
Неделчару Ионуц
 
80'
Сореску Деян
Хаджи Янис
 
82'
 
Колльман Никола
Вольфингер Фабио
82'
 
Спириг Роман
Хаслер Николас

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 1
  • 16 Угловые 1
  • 3 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 68 Владение мячом, % 32

Бомбардиры внутри турнира

Румыния
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чикылдэу Александру 2 0.4
2. Хаджи Янис 1 0.2
3. Станчу Николае 1 0.2
4. Тэнасе Флорин 1 0.2
5. Маня Кристьян 1 0.2
6. Тошка Алин 1 0.2
7. Ман Деннис 1 0.2
8. Михэйлэ Валентин 1 0.2
9. Марин Рэзван 0 0
10. Банку Никусор 0 0
11. Кешерю Клаудиу 0 0
12. Кирикеш Влад 0 0
13. Маркович Йован 0 0
Лихтенштейн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрик Яник 1 0.2

Карточки

Румыния
# Игрок      
1. Пушкаш Георге 1 1
2. Максим Александру 2 0
3. Банку Никусор 2 0
4. Кирикеш Влад 1 0
5. Ницэ Флорин 1 0
6. Могос Василе 1 0
7. Хаджи Янис 1 0
8. Неделку Драгош 1 0
9. Попеску Овидиу 1 0
10. Михэйлэ Валентин 1 0
Лихтенштейн
# Игрок      
1. Вольфингер Сандро 1 0
2. Малин Андреас 1 0
3. Фрик Яник 1 0
4. Хофер Йенс 1 0
5. Гёппель Максимилиан 1 0
6. Вольфингер Фабио 1 0
7. Марксер Александер 1 0
8. Фроммельт Ноах 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Румыния 11.11% (1) 22.22% (2) 0 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2)
 Лихтенштейн 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Румыния Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Исландия 0:2 Румыния Англия 1:0 Румыния Румыния 1:2 Грузия Армения 3:2 Румыния
Румыния 0:1 Германия Румыния 3:2 Северная Македония Северная Ирландия 1:1 Румыния Румыния 5:3 Беларусь Румыния 0:1 Австрия Норвегия 4:0 Румыния Исландия 2:1 Румыния Австрия 2:3 Румыния Румыния 1:1 Северная Ирландия Испания 5:0 Румыния Румыния 0:2 Швеция Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния
Лихтенштейн Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Лихтенштейн 0:2 Германия Фарерские острова 5:1 Лихтенштейн Швейцария 7:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 1:4 Исландия
Северная Македония 5:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:1 Армения Гибралтар 1:1 Лихтенштейн Мальта 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:0 Сан-Марино Лихтенштейн 0:1 Гибралтар Люксембург 1:2 Лихтенштейн Сан-Марино 0:2 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Финляндия 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:5 Италия Лихтенштейн 1:1 Армения Греция 1:1 Лихтенштейн Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Финляндия Армения 3:0 Лихтенштейн

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 5 4 0 1 13 - 2 12
2. Армения Заявка 5 3 1 1 6 - 8 10
3. Румыния Заявка 5 3 0 2 9 - 6 9
4. Северная Македония Заявка 5 2 2 1 11 - 6 8
5. Исландия Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
6. Лихтенштейн Заявка 5 0 0 5 1 - 14 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 3 2 0 1 10 - 2 6
2. Армения Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Румыния Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
4. Северная Македония Заявка 2 1 1 0 5 - 0 4
5. Исландия Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
6. Лихтенштейн Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Северная Македония Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
3. Армения Заявка 3 1 1 1 1 - 6 4
4. Румыния Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
5. Исландия Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
6. Лихтенштейн Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 6 0 2
3. Израиль Захави Эран 6 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
5. Голландия Депай Мемфис 4 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Словения Куртич Ясмин 3 0
4. Армения Ароян Вараздат 3 0
5. РОССИЯ Жемалетдинов Рифат 3 0
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Маня Кристьян бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Тошка Алин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Румыния 99.3% (137)
X 0% (0)
Лихтенштейн 0.7% (1)
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Где смотреть матч Румыния 2:0 Лихтенштейн онлайн


Прогнозы на матч Румыния 2:0 Лихтенштейн

Исход игры
Румыния
99.3% (137)
Ничья
0% (0)
Лихтенштейн
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.31% (84)
Меньше
38.69% (53)
Обе команды забьют
Да
13.14% (18)
Нет
86.86% (119)
Популярный счёт
3:0 Румыния
34.1% (47)
2:0 Румыния
33.3% (46)
4:0 Румыния
9.4% (13)
2:1 Румыния
6.5% (9)
3:1 Румыния
5.8% (8)
1:0 Румыния
5.1% (7)
5:0 Румыния
2.9% (4)
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