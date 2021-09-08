Христос Цолис не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Христос Цолис нанес удар, но тот был заблокирован.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Форсберг Эмиль пробил со штрафного прямо в стенку

47' Бухалакис Андреас получил желтую карточку от судьи

47' Исак Александр бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

46' Хороший удар издали нанес Олссон Кристоффер , но отличный сейв сделал Одиссеас Влаходимос. Угловой.

46' Швеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Цавелас Георгиос из команды Греция сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

43' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Греция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Греция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Греция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Швеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Выглядело как неплохой момент. Исак Александр из команды Швеция закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

37' Форсберг Эмиль из команды Швеция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

35' Греция выполняет удар от ворот.

34' Цавелас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Греция выполняет удар от ворот.

32' Классон Виктор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Швеция выполняет удар от ворот.

30' Греция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Греция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Робин Ульсен отбил мяч на угловой после удара Павлидис Вангелис из штрафной площади.

27' Хорошую попытку сделал Цимикас Костас . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Отличные скиллы показывает Цимикас Костас , обводя своих соперников

26' Греция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Кулушевски Деян из команды Швеция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Греция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Греция выполняет удар от ворот.

22' Швеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Швеция

18' Греция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Классон Виктор получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Классон Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Удар от ворот произведет Швеция

15' Дувикас Анастасиос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Греция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Классон Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Павлидис Вангелис получил желтую карточку от судьи

8' Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Бакасетас Тасос из команды Греция пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке

6' Швеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Кулушевски Деян из команды Швеция направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

5' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Сантиметры! Удар с лета нанес Сванберг Маттиас , но попал в штангу!

4' Цавелас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Швеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Павлидис Вангелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Игрок из команды Швеция вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Швеция начинает с центра поля