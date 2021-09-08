Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Греция
2:1
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Швеция
8' Желтая карточкаПавлидис Вангелис
45' Желтая карточкаБухалакис Андреас
53' Желтая карточкаКлассон Виктор
1:0
62' ГолБакасетас Тасос
70' Желтая карточкаХеландер Филип
2:0
78' ГолПавлидис Вангелис
2:1
80' ГолКайсон Робин
89' Желтая карточкаТелин Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Сема КенПолузащитник
-
17 Каюсте ЙенсПолузащитник
-
11 Телин ИсаакНападающий
- Нападающий
-
22 Кайсон РобинНападающий
-
Главный тренер: Андерссон Янне
Ход матча
53'
62'
70'
78'
80'
2:1
89'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 5
-
8 Угловые 9
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакасетас Тасос
|2 (1)
|0.5
|2.
|Дувикас Анастасиос
|1
|0.25
|3.
|Павлидис Вангелис
|1
|0.25
|4.
|Цолис Христос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Классон Виктор
|2
|0.5
|2.
|Исак Александр
|2
|0.5
|3.
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0.25
|4.
|Кайсон Робин
|1
|0.25
|5.
|Ларссон Себастьян
|1 (1)
|0.25
|6.
|Ибрагимович Златан
|0
|0
|7.
|Кулушевски Деян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зека Карлос
|2
|0
|2.
|Якумакис Георгиос
|2
|0
|3.
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|4.
|Цавелас Георгиос
|1
|0
|5.
|Фортунис Костас
|1
|0
|6.
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|7.
|Влаходимос Одиссей
|1
|0
|8.
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|2.
|Классон Виктор
|1
|0
|3.
|Хеландер Филип
|1
|0
|4.
|Крафт Эмиль
|1
|0
|5.
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|6.
|Телин Исаак
|1
|0
|7.
|Олссон Кристоффер
|1
|0
|8.
|Исак Александр
|1
|0
|9.
|Кулушевски Деян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Греция
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|Швеция
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Греция Последние 20 матчей: +9 =8 -3Косово 1:1 Греция Швейцария 2:1 Греция Норвегия 1:2 Греция Бельгия 1:1 Греция
Греция 1:1 Грузия Греция 2:1 Гондурас Испания 1:1 Греция Греция 0:0 Словения Молдова 0:2 Греция Греция 2:1 Кипр Греция 0:0 Косово Греция 2:0 Молдова Австрия 2:1 Греция Косово 1:2 Греция Словения 0:0 Греция Греция 2:1 Финляндия Армения 0:1 Греция Греция 2:1 Босния и Герцеговина Италия 2:0 Греция Греция 1:1 Лихтенштейн
Швеция Последние 20 матчей: +12 =1 -7Швеция 2:1 Узбекистан Швеция 2:1 Испания Швеция 1:2 Украина Швеция 3:2 Польша
Швеция 1:0 Словакия Испания 0:0 Швеция Швеция 3:1 Армения Швеция 2:0 Финляндия Швеция 1:0 Эстония Косово 0:3 Швеция Швеция 1:0 Грузия Франция 4:2 Швеция Швеция 2:1 Хорватия Дания 2:0 Швеция Португалия 3:0 Швеция Хорватия 2:1 Швеция РОССИЯ 1:2 Швеция Швеция 0:2 Португалия Швеция 0:1 Франция Швеция 1:0 Косово
Последние игры между собой
Греция: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Швеция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|2.
|Швеция
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|Греция
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|Косово
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|5.
|Грузия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Швеция
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Греция
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Косово
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|5.
|Грузия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|3
|2.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|4.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
Прогнозы на матч Греция 2:1 Швеция
Исход игры
Греция
4.2% (6)
Ничья
30.8% (44)
Швеция
65% (93)
Тотал 2.5
Больше
50.35% (72)
Меньше
49.65% (71)
Обе команды забьют
Да
76.22% (109)
Нет
23.78% (34)
Популярный счёт
1:2 Швеция
43.4% (62)
1:1 Ничья
26.6% (38)
0:1 Швеция
14.7% (21)
0:2 Швеция
4.2% (6)
2:1 Греция
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.8% (4)
1:3 Швеция
2.1% (3)
1:0 Греция
1.4% (2)
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