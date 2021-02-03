Мы ожидаем дополнительного времени

Начался первый тайм дополнительного времени

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Второй тайм дополнительного времени начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Хорошую попытку сделал Исмаил Якобс. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Отто Давид из команды Ян сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

46' Ян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Кёльн

44' Г О О О О Л - Джордж Янн изменил счет на табло!

43' Ян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Кёльн , отменен из-за офсайда.

40' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

39' Исмаил Якобс нанес удар, но тот был заблокирован.

39' Альберс Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Саллер Бенедикт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Дуда Ондрей из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

36' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Кёльн имеет хороший шанс забить.

35' Г О О О О Л - Кеннеди Скотт забивает!

35' Плохо сыграл Хорн Яннес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

34' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Матч возобновлен

33' Вольф Мариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Хороший удар издали нанес Исмаил Якобс, но отличный сейв сделал Майер Александер II . Угловой.

32' Исмаил Якобс из команды Кёльн идет с мячом вперед на обострение...

31' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Деннис Эммануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Деннис Эммануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Деннис Эммануэль из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

28' Ох, нехорошо это выглядит. Вольф Мариус получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Исмаил Якобс сделал результативную передачу.

22' Г О О О О Л - Деннис Эммануэль изменил счет на табло!

22' Исмаил Якобс из команды Кёльн делает пас партнеру.

22' Плохо сыграл Эльведи Ян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

22' Векессер Эрик из команды Ян направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

22' Ян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Ян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Ян имеет хороший шанс забить.

16' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Кёльн

15' Штольце Себастьян не смог попасть в створ ударом издали

15' Ян имеет хороший шанс забить.

14' Удар от ворот произведет Кёльн

14' Векессер Эрик не смог попасть в створ ударом издали

13' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Кёльн

11' Штольце Себастьян из команды Ян плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

11' Ян имеет хороший шанс забить.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Ян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Кёльн имеет хороший шанс забить.

7' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Ян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Г О О О О Л - Исмаил Якобс изменил счет на табло!

4' Исмаил Якобс из команды Кёльн идет с мячом вперед на обострение...

4' Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Векессер Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Хорн Яннес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Ян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Кёльн начинает с центра поля