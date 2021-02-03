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  3. Германия
Ян
2:2
Итог после пенальти

Стадион:
Кёльн
0'
0:1
4' Гол
Якобс Исмаил
0:2
22' Гол
Деннис Эммануэль
1:2
35' Гол
Кеннеди Скотт
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Шмиц Бенно
2:2
44' Гол
Джордж Янн
47' Желтая карточка
Шмиц Бенно
70' Желтая карточка
Вренези Альбион
2:2
78' Не забитый пенальти
Деннис Эммануэль
93' Желтая карточка
Кцихос Рафаэль
2:3
121' Пенальти
Кцихос Рафаэль
3:3
121' Пенальти
Векессер Эрик
3:4
121' Пенальти
Эзкан Салих
4:4
121' Пенальти
Гимбер Бенедикт
4:5
121' Пенальти
Арокодаре Толуваласе
4:5
121' Не забитый пенальти
Альберс Андреас
4:5
121' Не забитый пенальти
Мере Хорхе
5:5
121' Пенальти
Вренези Альбион
5:5
121' Не забитый пенальти
Хорн Яннес
6:5
121' Пенальти
Безушков Макс
4:3
Пен' Пенальти
 120'
1
Майер
Александер
II
6
Саллер
Бенедикт
33
Эльведи
Ян
28
Нахрайнер
Себастьян
13
Векессер
Эрик
9
Джордж
Янн
7
Безушков
Макс
5
Гимбер
Бенедикт
22
Штольце
Себастьян
14
Отто
Давид
19
Альберс
Андреас
1
Хорн
Тимо
22
Мере
Хорхе
5
Кцихос
Рафаэль
23
Хорн
Яннес
31
Вольф
Мариус
20
Реджбекай
Элвис
28
Скири
Эйе
3
Каттербах
Ноа
18
Дуда
Ондрей
43
Деннис
Эммануэль
8
Якобс
Исмаил
Ян
4-4-2
Кёльн
3-4-3

Ход матча

4'
0:1
Якобс Исмаил
(Хорн Яннес)
22'
0:2
Деннис Эммануэль
(Якобс Исмаил)
25'
Кеннеди Скотт
Нахрайнер Себастьян
 
33'
 
Шмиц Бенно
Вольф Мариус
35'
Кеннеди Скотт
1:2
39'
 
Шмиц Бенно
44'
Джордж Янн
(Альберс Андреас)
2:2
46'
 
Мейер Максимилиан
Дуда Ондрей
46'
 
Эзкан Салих
Реджбекай Элвис
47'
 
Шмиц Бенно
69'
Калисканер Каан
Отто Давид
 
69'
Вренези Альбион
Джордж Янн
 
70'
Вренези Альбион
 
78'
2:2
Деннис Эммануэль
83'
Хайстер Флориан
Саллер Бенедикт
 
93'
 
Кцихос Рафаэль
96'
 
Арокодаре Толуваласе
Деннис Эммануэль
105'
Беккер Андре
Штольце Себастьян
 
106'
 
Дрекслер Доминик
Каттербах Ноа
121'
2:3
Кцихос Рафаэль
121'
Векессер Эрик
3:3
121'
3:4
Эзкан Салих
121'
Гимбер Бенедикт
4:4
121'
4:5
Арокодаре Толуваласе
121'
Альберс Андреас
4:5
121'
4:5
Мере Хорхе
121'
Вренези Альбион
5:5
121'
5:5
Хорн Яннес
121'
Безушков Макс
6:5
Пен
4:3

Статистика матча

  • 6 Голы 5
  • 4 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 10
  • 2 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джордж Янн 1 0.33
2. Вренези Альбион 1 0.33
3. Кеннеди Скотт 1 0.33
4. Альберс Андреас 0 0
Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Реджбекай Элвис 2 0.67
2. Якобс Исмаил 1 0.33
3. Модест Антони 1 0.33
4. Дрекслер Доминик 1 0.33
5. Кцихос Рафаэль 1 0.33
6. Эзкан Салих 1 0.33
7. Деннис Эммануэль 1 0.33
8. Хектор Йонас 1 (1) 0.33
9. Дуда Ондрей 0 0
10. Хорн Яннес 0 0

Карточки

Ян
# Игрок      
1. Вёлинг Николас 0 1
2. Нахрайнер Себастьян 1 0
3. Шнайдер Ян-Марк 1 0
4. Эльведи Ян 1 0
5. Векессер Эрик 1 0
6. Вренези Альбион 1 0
7. Опоку Аарон 1 0
8. Бесте Ян-Никлас 1 0
Кёльн
# Игрок      
1. Кцихос Рафаэль 1 0
2. Шмиц Бенно 1 0
3. Якобс Исмаил 1 0
4. Борнаув Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ян 33.33% (1) 0 66.67% (2) 0 0 0
 Кёльн 11.11% (1) 22.22% (2) 33.33% (3) 0 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Ян Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ян 1:1 Дармштадт Нюрнберг 0:1 Ян Санкт-Паули 2:0 Ян Ян 3:1 Зандхаузен
Ян 0:2 Бохум Гамбург 3:1 Ян Веен Висбаден 0:0 Ян Ян 0:0 Ганновер 96 Хайденхайм 0:0 Ян Ян 2:3 Хольштайн Киль Эрцгебирге Ауэ 0:2 Ян Ян 2:1 Вюрцбург Кикерс Гройтер Фюрт 3:1 Ян Ян 2:4 Оснабрюк Падерборн 3:1 Ян Ян 3:0 Айнтрахт Бр Фортуна 2:2 Ян Ян 1:0 Карлсруэ Дармштадт 0:0 Ян Ян 1:1 Нюрнберг
Кёльн Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Кёльн 3:1 Арминия Хоффенхайм 3:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Кёльн Кёльн 0:0 Герта
Фрайбург 5:0 Кёльн Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Кёльн 0:4 Байер Л Майнц 0:1 Кёльн Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн

Последние игры между собой

Ян: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Кёльн: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Кёльн 3:5 Ян Бундеслига 2 Ян 1:3 Кёльн Бундеслига 2 Кёльн 2:1 Ян Бундеслига 2 Ян 2:3 Кёльн Бундеслига 2
  • Второй тайм
  • 94'
    Контроль мяча: Ян: 54%, Кёльн: 46%.
  • 94'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Удар от ворот произведет Ян
  • 93'
    Эзкан Салих решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 92'
    Кёльн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    92'
    Гимбер Бенедикт наказан за толчок Мейер Максимилиан
  • 92'
    Кёльн имеет хороший шанс забить.
  • 91'
    Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 91'
    Хайстер Флориан из команды Ян отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Ян пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Ян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 90'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 90'
    Ян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: Ян: 55%, Кёльн: 45%.
  • 90'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 89'
    Майер Александер II взял и забрал мяч на выходе
  • 89'
    Шмиц Бенно из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 89'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 89'
    Скири Эйе нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 89'
    Исмаил Якобс из команды Кёльн делает пас партнеру.
  • 89'
    Кёльн начинает контратаку
  • 88'
    Удар от ворот произведет Ян
  • 88'
    Деннис Эммануэль из команды Кёльн отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 88'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 87'
    Ян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 87'
    Ян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 86'
    Хорн Яннес из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 86'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 86'
    Удар от ворот произведет Кёльн
  • 86'
    Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 85'
    Векессер Эрик из команды Ян отправил кросс в штрафную...
  • 85'
    Контроль мяча: Ян: 54%, Кёльн: 46%.
  • 84'
    Удар от ворот произведет Кёльн
  • 84'
    Матч возобновлен
  • 83'
    Тактическая замена. Саллер Бенедикт уходит с поля и его заменяет Хайстер Флориан
  • 83'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 82'
    Удар от ворот произведет Ян
  • 82'
    Матч возобновлен
  • 82'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 82'
    Исмаил Якобс из команды Кёльн идет с мячом вперед на обострение...
  • 81'
    Ян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 81'
    Каттербах Ноа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 81'
    Векессер Эрик из команды Ян отправил кросс в штрафную...
  • 80'
    Контроль мяча: Ян: 54%, Кёльн: 46%.
  • 80'
    Хорошую попытку сделал Исмаил Якобс. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 80'
    Скири Эйе из команды Кёльн делает пас партнеру.
  • 79'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 79'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Описание гола
    78'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Деннис Эммануэль взялся за удар, но Майер Александер II заблокировал его!
  • Фол, нарушение
    78'
    ПЕНАЛЬТИ! - Эльведи Ян играет рукой в штрафной! Эльведи Ян вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 78'
    Кцихос Рафаэль из команды Кёльн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    77'
    Мейер Максимилиан из команды Кёльн подал угловой справа.
  • 77'
    Кеннеди Скотт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 77'
    Шмиц Бенно из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 77'
    Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 77'
    Ян имеет хороший шанс забить.
  • 75'
    Эльведи Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    75'
    Мейер Максимилиан из команды Кёльн подал угловой слева.
  • 75'
    Контроль мяча: Ян: 54%, Кёльн: 46%.
  • 75'
    Кеннеди Скотт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 75'
    Деннис Эммануэль из команды Кёльн идет с мячом вперед на обострение...
  • 75'
    Кёльн начинает контратаку
  • 75'
    Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 74'
    Вренези Альбион из команды Ян отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    74'
    Мейер Максимилиан из команды Кёльн играет слишком грубо. Альберс Андреас оказался на газоне.
  • 73'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Деннис Эммануэль из команды Кёльн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 73'
    Кёльн имеет хороший шанс забить.
  • 73'
    Исмаил Якобс из команды Кёльн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 72'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    72'
    Судья сигнализирует, что Калисканер Каан из команды Ян поставил подножку. Пострадал Хорн Яннес
  • Фол, нарушение
    72'
    Альберс Андреас наказан за толчок Кцихос Рафаэль
  • 71'
    Удар от ворот произведет Ян
  • 71'
    Контроль мяча: Ян: 54%, Кёльн: 46%.
  • Желтая карточка
    70'
    Вренези Альбион получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    70'
    Вренези Альбион из команды Ян опасно и грубо сыграл. Каттербах Ноа пострадал.
  • 70'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 69'
    Тактическая замена. Джордж Янн уходит с поля и его заменяет Вренези Альбион
  • 69'
    Тактическая замена. Отто Давид уходит с поля и его заменяет Калисканер Каан
  • 69'
    Джордж Янн из команды Ян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 69'
    [team] пытается что-то создать.
  • 69'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 68'
    Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 68'
    Игрок из команды Ян вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 68'
    Ян пытается что-то создать.
  • 68'
    Ян контролирует мяч.
  • 67'
    Мере Хорхе из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 67'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 67'
    Ян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 66'
    Ян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 66'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 66'
    Контроль мяча: Ян: 54%, Кёльн: 46%.
  • 65'
    Удар от ворот произведет Кёльн
  • 65'
    Векессер Эрик из команды Ян навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 65'
    Хорн Тимо не дал случится голу! Штольце Себастьян должен был забивать, но Хорн Тимо сделал отличный сейв
  • 65'
    Отличные скиллы показывает Штольце Себастьян, обводя своих соперников
  • 65'
    Ян имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    64'
    Деннис Эммануэль наказан за толчок Майер Александер II
  • Угловой
    64'
    Мейер Максимилиан из команды Кёльн подал угловой слева.
  • 64'
    Эзкан Салих оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Майер Александер II перевел мяч на угловой.
  • 63'
    Шмиц Бенно из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Кёльн имеет хороший шанс забить.
  • 63'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • Офсайд
    63'
    Альберс Андреас из команды Ян в офсайде
  • Травма, повреждение
    63'
    Джордж Янн возвращается на поле.
  • 62'
    Майер Александер II взял и забрал мяч на выходе
  • 62'
    Шмиц Бенно из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 62'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 61'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    61'
    Ох, нехорошо это выглядит. Джордж Янн получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    61'
    Джордж Янн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 60'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 60'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 60'
    Ян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: Ян: 56%, Кёльн: 44%.
  • 59'
    Ян контролирует мяч.
  • 59'
    Ян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Кёльн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    57'
    Судья сигнализирует, что Деннис Эммануэль из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Джордж Янн
  • 56'
    Ян контролирует мяч.
  • 56'
    Кёльн имеет хороший шанс забить.
  • 55'
    Удар от ворот произведет Кёльн
  • 55'
    Ян имеет хороший шанс забить.
  • 55'
    Ян пытается что-то создать.
  • 55'
    Контроль мяча: Ян: 55%, Кёльн: 45%.
  • Фол, нарушение
    54'
    Судья сигнализирует, что Деннис Эммануэль из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Джордж Янн
  • 54'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Кёльн имеет хороший шанс забить.
  • 53'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    53'
    Судья сигнализирует, что Гимбер Бенедикт из команды Ян поставил подножку. Пострадал Эзкан Салих
  • 53'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 53'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Ян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 52'
    Векессер Эрик из команды Ян отправил кросс в штрафную...
  • 52'
    Ян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Ян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Джордж Янн из команды Ян направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 50'
    Ян пытается что-то создать.
  • 50'
    Контроль мяча: Ян: 55%, Кёльн: 45%.
  • 50'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 49'
    Ян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Почти гол! Гимбер Бенедикт пробил головой по воротам, но Хорн Тимо спас!
  • Угловой
    49'
    Векессер Эрик из команды Ян подал угловой слева.
  • 48'
    Кцихос Рафаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 48'
    Векессер Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    47'
    Шмиц Бенно получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Шмиц Бенно из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Штольце Себастьян
  • 46'
    Тактическая замена. Реджбекай Элвис уходит с поля и его заменяет Эзкан Салих
  • 46'
    Тактическая замена. Дуда Ондрей уходит с поля и его заменяет Мейер Максимилиан
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Контроль мяча: Ян: 57%, Кёльн: 43%.
  • 49'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Джордж Янн из команды Ян поставил подножку. Пострадал Реджбекай Элвис
  • 48'
    Отто Давид из команды Ян сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 47'
    Ян пытается что-то создать.
  • 46'
    Штольце Себастьян нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    Ян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 46'
    Удар от ворот произведет Кёльн
  • 45'
    Контроль мяча: Ян: 54%, Кёльн: 46%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Дуда Ондрей наказан за толчок Кеннеди Скотт
  • 44'
    Альберс Андреас сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Джордж Янн изменил счет на табло!
  • 44'
    Альберс Андреас из команды Ян делает передачу одноклубнику.
  • 43'
    Безушков Макс из команды Ян отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    43'
    Деннис Эммануэль из команды Кёльн в офсайде
  • 43'
    Контроль мяча: Ян: 54%, Кёльн: 46%.
  • 43'
    Ян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    42'
    Шмиц Бенно из команды Кёльн в офсайде
  • 42'
    НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Кёльн, отменен из-за офсайда.
  • Описание гола
    40'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О О Л! Кёльн забивает! Шмиц Бенно отличился.
  • 39'
    Дуда Ондрей сделал результативную передачу.
  • 39'
    Дуда Ондрей из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Исмаил Якобс нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 39'
    Альберс Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    39'
    Дуда Ондрей из команды Кёльн подал угловой слева.
  • 38'
    Саллер Бенедикт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 38'
    Шмиц Бенно из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Контроль мяча: Ян: 55%, Кёльн: 45%.
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Гимбер Бенедикт из команды Ян поставил подножку. Пострадал Каттербах Ноа
  • 37'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Дуда Ондрей из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 36'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Деннис Эммануэль из команды Кёльн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 36'
    Кёльн имеет хороший шанс забить.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Кеннеди Скотт забивает!
  • 35'
    Плохо сыграл Хорн Яннес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    35'
    Штольце Себастьян из команды Ян подал угловой справа.
  • 34'
    Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Штольце Себастьян из команды Ян отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Майер Александер II взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    34'
    Мере Хорхе из команды Кёльн подал угловой справа.
  • 33'
    Матч возобновлен
  • 33'
    Вольф Мариус получил травму и заменен. Шмиц Бенно выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    33'
    Вольф Мариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 33'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 32'
    Хороший удар издали нанес Исмаил Якобс, но отличный сейв сделал Майер Александер II. Угловой.
  • 32'
    Исмаил Якобс из команды Кёльн идет с мячом вперед на обострение...
  • 32'
    Кёльн начинает контратаку
  • 31'
    Контроль мяча: Ян: 53%, Кёльн: 47%.
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Реджбекай Элвис из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Гимбер Бенедикт
  • 31'
    Отто Давид из команды Ян пасует в штрафную, но Хорн Тимо выходит и ловит мяч.
  • Травма, повреждение
    31'
    Деннис Эммануэль возвращается на поле.
  • 31'
    Векессер Эрик из команды Ян отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    30'
    Ох, нехорошо это выглядит. Деннис Эммануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    29'
    Деннис Эммануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 29'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Травма, повреждение
    29'
    Вольф Мариус возвращается на поле.
  • 29'
    Деннис Эммануэль из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Травма, повреждение
    28'
    Ох, нехорошо это выглядит. Вольф Мариус получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 27'
    Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Саллер Бенедикт из команды Ян отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Ян контролирует мяч.
  • 26'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 25'
    Нахрайнер Себастьян получил травму и заменен. Кеннеди Скотт выходит на поле.
  • Фол, нарушение
    25'
    Деннис Эммануэль наказан за толчок Гимбер Бенедикт
  • 25'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Ян: 50%, Кёльн: 50%.
  • 24'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 22'
    Исмаил Якобс сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Деннис Эммануэль изменил счет на табло!
  • 22'
    Исмаил Якобс из команды Кёльн делает пас партнеру.
  • 22'
    Кёльн начинает контратаку
  • 22'
    Плохо сыграл Эльведи Ян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 22'
    Векессер Эрик из команды Ян направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 22'
    Ян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Матч возобновлен
  • 21'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 20'
    Контроль мяча: Ян: 49%, Кёльн: 51%.
  • 20'
    Отто Давид нанес удар головой, но Хорн Тимо спокойно отбил мяч.
  • 20'
    Векессер Эрик из команды Ян отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Штольце Себастьян из команды Ян отдал передачу, которая была заблокирована.
  • Фол, нарушение
    18'
    Гимбер Бенедикт из команды Ян опасно и грубо сыграл. Кцихос Рафаэль пострадал.
  • 18'
    Отто Давид из команды Ян делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Угловой
    18'
    Векессер Эрик из команды Ян подал угловой слева.
  • 17'
    Альберс Андреас нанес удар головой, но Хорн Тимо перевел мяч на угловой!
  • 17'
    Векессер Эрик из команды Ян отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Ян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Альберс Андреас из команды Ян делает пас партнеру.
  • 17'
    Саллер Бенедикт из команды Ян отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Ян имеет хороший шанс забить.
  • 17'
    Ян пытается что-то создать.
  • 16'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Удар от ворот произведет Кёльн
  • 15'
    Штольце Себастьян не смог попасть в створ ударом издали
  • 15'
    Ян имеет хороший шанс забить.
  • 15'
    Контроль мяча: Ян: 45%, Кёльн: 55%.
  • 15'
    Деннис Эммануэль из команды Кёльн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 15'
    Деннис Эммануэль из команды Кёльн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 15'
    Вольф Мариус из команды Кёльн делает пас партнеру.
  • 15'
    Кёльн начинает контратаку
  • 15'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Кёльн
  • 14'
    Векессер Эрик не смог попасть в створ ударом издали
  • 14'
    Отто Давид из команды Ян делает пас партнеру.
  • 14'
    Саллер Бенедикт из команды Ян отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Ян пытается что-то создать.
  • 13'
    Ян контролирует мяч.
  • 13'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Удар от ворот произведет Кёльн
  • 11'
    Штольце Себастьян из команды Ян плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 11'
    Ян имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Кцихос Рафаэль из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Отто Давид
  • 10'
    Контроль мяча: Ян: 46%, Кёльн: 54%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Джордж Янн наказан за толчок Хорн Яннес
  • 9'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 9'
    Ян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Исмаил Якобс из команды Кёльн играет слишком грубо. Саллер Бенедикт оказался на газоне.
  • 7'
    Кёльн имеет хороший шанс забить.
  • 7'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 7'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 7'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Ян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Ян: 44%, Кёльн: 56%.
  • 4'
    Хорн Яннес сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Исмаил Якобс изменил счет на табло!
  • 4'
    Исмаил Якобс из команды Кёльн идет с мячом вперед на обострение...
  • 4'
    Хорн Яннес делает длинную передачу вперед
  • 4'
    Кёльн начинает контратаку
  • 4'
    Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Векессер Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    4'
    Дуда Ондрей из команды Кёльн играет слишком грубо. Векессер Эрик оказался на газоне.
  • 3'
    Гимбер Бенедикт из команды Ян сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 3'
    Хорн Яннес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Штольце Себастьян из команды Ян отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Ян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Отто Давид из команды Ян делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Офсайд
    2'
    Деннис Эммануэль из команды Кёльн в офсайде
  • Фол, нарушение
    1'
    Гимбер Бенедикт из команды Ян играет слишком грубо. Деннис Эммануэль оказался на газоне.
  • 1'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
  • 1'
    Кёльн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jahnstadion Regensburg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Ян 9.2% (13)
X 5.6% (8)
Кёльн 85.2% (121)
Все прогнозы
1.92 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 3.90 3.55 1.96
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.35 2.28
Бонус: 5 000 ₽ 13.00 1.10 11.00
  5.73 1.47 4.63

Самый высокий коэффициент на матч «Ян» – «Кёльн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кёльн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ян» – «Кёльн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой таймПенальти
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
4.00 1.25 3.05 1.39 2.03 1.80 1.61 2.33 1.41 2.90 1.15 5.40 1.05 10.00
8.20 1.04 7.10 1.07 3.10 1.35 2.36 1.59 1.78 2.15 1.38 3.04 1.26 3.70 1.08 6.50 1.06 7.00 1.02 9.40
9.70 1.04 7.30 1.08 7.00 1.08 5.40 1.13 2.00 1.81 5.50 1.12 1.82 1.99 4.00 1.22 2.08 1.70 1.55 2.35 1.76 6.25 1.18 4.50 1.10 6.25 1.18 4.50 1.12 5.55 1.02 11.00 1.01 12.60
3.27 1.34 2.89 1.42 2.49 1.55 2.04 1.81 2.61 1.49 2.27 1.64 1.93 1.90 1.66 2.23 1.50 2.57 4.01 1.23 2.52 1.52 1.55 2.44 1.32 3.33 1.84 1.99 1.51 2.54 1.36 3.09 1.46 2.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75
3.00 1.36 2.02 1.74 1.46 2.60 1.11 6.00
2.77 1.44 1.82 1.99 1.38 3.04 1.11 6.65 1.08 8.10
1.83 2.00 2.13 1.66 1.42 2.75 1.44 2.65 1.05 8.50 1.03 10.00
2.89 1.42 2.37 1.59 1.85 1.99 1.53 2.55 1.99 1.82 1.64 2.25 1.28 3.54 1.28 3.50 1.14 5.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.20 1.79 1.96 1.22 4.00
3.52 1.30 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
2.45 1.51 1.59 2.28 1.22 3.95
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5
1.57 2.31 1.05 8.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.11
1.50 2.13
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
3.60 1.25
Где смотреть матч Ян 2:2 Кёльн онлайн

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Прогнозы на матч Ян 2:2 Кёльн

Исход игры
Ян
9.2% (13)
Ничья
5.6% (8)
Кёльн
85.2% (121)
Тотал 2.5
Больше
59.57% (84)
Меньше
40.43% (57)
Обе команды забьют
Да
62.41% (88)
Нет
37.59% (53)
Популярный счёт
1:2 Кёльн
46.5% (66)
0:1 Кёльн
19.7% (28)
0:2 Кёльн
12% (17)
1:1 Ничья
4.2% (6)
2:1 Ян
4.2% (6)
1:0 Ян
3.5% (5)
1:3 Кёльн
3.5% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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