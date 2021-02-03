Ян
2:2
Итог после пенальти
Стадион: Jahnstadion Regensburg
Кёльн
0:1
4' ГолЯкобс Исмаил
0:2
22' ГолДеннис Эммануэль
1:2
35' ГолКеннеди Скотт
39' Undefined phrase: football_event_Шмиц Бенно
2:2
44' ГолДжордж Янн
47' Желтая карточкаШмиц Бенно
70' Желтая карточкаВренези Альбион
2:2
78' Не забитый пенальтиДеннис Эммануэль
93' Желтая карточкаКцихос Рафаэль
2:3
121' ПенальтиКцихос Рафаэль
3:3
121' ПенальтиВекессер Эрик
3:4
121' ПенальтиЭзкан Салих
4:4
121' ПенальтиГимбер Бенедикт
4:5
121' ПенальтиАрокодаре Толуваласе
4:5
121' Не забитый пенальтиАльберс Андреас
4:5
121' Не забитый пенальтиМере Хорхе
5:5
121' ПенальтиВренези Альбион
5:5
121' Не забитый пенальтиХорн Яннес
6:5
121' ПенальтиБезушков Макс
33
Эльведи
Ян
14
Отто
Давид
22
Мере
Хорхе
23
Хорн
Яннес
31
Вольф
Мариус
28
Скири
Эйе
18
Дуда
Ондрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Отто ДавидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Опоку АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Беккер АндреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
-
31 Вольф МариусПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
21 Эзкан СалихПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
0:1
22'
0:2
35'
1:2
39'
44'
2:2
47'
70'
78'
2:2
93'
121'
2:3
121'
3:3
121'
3:4
121'
4:4
121'
121'
4:5
121'
4:5
121'
5:5
121'
5:5
121'
6:5
Пен
4:3
Статистика матча
-
6 Голы 5
-
4 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 6
-
3 Угловые 10
-
2 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джордж Янн
|1
|0.33
|2.
|Вренези Альбион
|1
|0.33
|3.
|Кеннеди Скотт
|1
|0.33
|4.
|Альберс Андреас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Реджбекай Элвис
|2
|0.67
|2.
|Якобс Исмаил
|1
|0.33
|3.
|Модест Антони
|1
|0.33
|4.
|Дрекслер Доминик
|1
|0.33
|5.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.33
|6.
|Эзкан Салих
|1
|0.33
|7.
|Деннис Эммануэль
|1
|0.33
|8.
|Хектор Йонас
|1 (1)
|0.33
|9.
|Дуда Ондрей
|0
|0
|10.
|Хорн Яннес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вёлинг Николас
|0
|1
|2.
|Нахрайнер Себастьян
|1
|0
|3.
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0
|4.
|Эльведи Ян
|1
|0
|5.
|Векессер Эрик
|1
|0
|6.
|Вренези Альбион
|1
|0
|7.
|Опоку Аарон
|1
|0
|8.
|Бесте Ян-Никлас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0
|2.
|Шмиц Бенно
|1
|0
|3.
|Якобс Исмаил
|1
|0
|4.
|Борнаув Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ян
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|Кёльн
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Ян Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ян 1:1 Дармштадт Нюрнберг 0:1 Ян Санкт-Паули 2:0 Ян Ян 3:1 Зандхаузен
Кёльн Последние 20 матчей: +6 =6 -8Кёльн 3:1 Арминия Хоффенхайм 3:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Кёльн Кёльн 0:0 Герта
Фрайбург 5:0 Кёльн Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Кёльн 0:4 Байер Л Майнц 0:1 Кёльн Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн
Последние игры между собой
Ян: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Кёльн: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ян» – «Кёльн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кёльн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ян» – «Кёльн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ян 2:2 Кёльн
Исход игры
Ян
9.2% (13)
Ничья
5.6% (8)
Кёльн
85.2% (121)
Тотал 2.5
Больше
59.57% (84)
Меньше
40.43% (57)
Обе команды забьют
Да
62.41% (88)
Нет
37.59% (53)
Популярный счёт
1:2 Кёльн
46.5% (66)
0:1 Кёльн
19.7% (28)
0:2 Кёльн
12% (17)
1:1 Ничья
4.2% (6)
2:1 Ян
4.2% (6)
1:0 Ян
3.5% (5)
1:3 Кёльн
3.5% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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