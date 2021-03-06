  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Кадис
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Эйбар
0' 11'
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
16
Кала
Хуан
4
Мауро
Маркос
22
Альфонсо
Луис
7
Санчес
Сальвадор
6
Мари
Хосе
2
Йонссон
Йенс
8
Алекс
Фернандес
21
Собрино
Рубен
18
Негредо
Альваро
1
Дмитрович
Марко
22
Посо
Алехандро
4
Паулу
Оливейра
23
Арбилья
Анайц
15
Анхель
Хосе
21
Педро
Леон
8
Папа
Диоп
10
Эспозито
Эду
25
Хиль
Бриан
9
Энрич
Серхи
17
Кике
Гарсия
Кадис
4-4-2
Эйбар
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 6 0.24
2. Лосано Энтони 3 0.12
3. Хименес Альваро 2 0.08
4. Алекс Фернандес 2 (1) 0.08
5. Санчес Сальвадор 2 0.08
6. Переа Альберто 1 0.04
7. Кала Хуан 1 0.04
8. Помбо Хорхе 1 0.04
9. Искьердо Хайро 1 0.04
10. Алехо Иван 1 0.04
11. Альфонсо Луис 0 0
12. Малбашич Филип 0 0
Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 7 0.28
2. Хиль Бриан 3 0.12
3. Бургос Эстебан 3 (2) 0.12
4. Педро Леон 1 0.04
5. Папа Диоп 1 0.04
6. Кевин Родригес 1 0.04
7. Муто Йосинори 1 0.04
8. Инуи Такаси 1 0.04
9. Энрич Серхи 1 0.04
10. Дмитрович Марко 1 (1) 0.04
11. Паулу Оливейра 0 0
12. Арбилья Анайц 0 0
13. Гарсия Алеш 0 0
14. Эспозито Эду 0 0

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Кала Хуан 6 0
2. Хименес Фали 6 0
3. Лосано Энтони 4 0
4. Негредо Альваро 2 1
5. Мауро Маркос 2 1
6. Альфонсо Луис 3 0
7. Искьердо Хайро 3 0
8. Алехо Иван 3 0
9. Акапо Карлос 1 1
10. Алькала Педро 2 0
11. Йонссон Йенс 2 0
12. Малбашич Филип 2 0
13. Мари Хосе 2 0
14. Санчес Сальвадор 2 0
15. Алекс Фернандес 1 0
16. Аугусто Фернандес 1 0
17. Собрино Рубен 1 0
18. Шапоньич Иван 1 0
19. Помбо Хорхе 1 0
20. Гарридо Хон 1 0
Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 5 2
2. Арбилья Анайц 6 0
3. Бургос Эстебан 5 0
4. Эспозито Эду 4 0
5. Кике Гарсия 2 1
6. Альварес Серхио 3 0
7. Ресио Хосе 3 0
8. Хиль Бриан 3 0
9. Педро Леон 2 0
10. Корреа Робер 2 0
11. Луиш Рафаэл 2 0
12. Посо Алехандро 2 0
13. Анхель Хосе 1 0
14. Паулу Оливейра 1 0
15. Бигас Педро 1 0
16. Кевин Родригес 1 0
17. Техеро Альваро 1 0
18. Атьенса Мигель 1 0
19. Арьета Унаи 1 0
20. Мендиа Эньяут 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 15% (3) 15% (3) 15% (3) 25% (5) 20% (4) 10% (2)
 Эйбар 10% (2) 15% (3) 15% (3) 40% (8) 5% (1) 15% (3)

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Кадис 0:1 Бетис Барселона 1:1 Кадис Кадис 0:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 4:1 Кадис
Кадис 2:4 Атлетико М Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис
Эйбар Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Эйбар 1:1 Уэска Эльче 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Вальядолид Осасуна 2:1 Эйбар
Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада Барселона 1:1 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Эйбар 0:0 Валенсия Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар

Последние игры между собой

Кадис: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Эйбар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Эйбар 0:2 Кадис Ла Лига Эйбар 1:0 Кадис Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 24 18 4 2 47 - 16 58
2. Барселона Заявка 25 16 5 4 55 - 22 53
3. Реал Мадрид Заявка 25 16 5 4 43 - 20 53
4. Севилья Заявка 25 15 3 7 35 - 20 48
5. Реал Сосьедад Заявка 25 11 9 5 42 - 21 42
6. Бетис Заявка 25 12 3 10 33 - 38 39
7. Вильярреал Заявка 26 8 13 5 34 - 29 37
8. Гранада Заявка 25 9 6 10 31 - 42 33
9. Леванте Заявка 25 7 11 7 35 - 34 32
10. Атлетик Б Заявка 24 8 6 10 34 - 28 30
11. Сельта Заявка 25 7 9 9 30 - 37 30
12. Валенсия Заявка 26 7 9 10 32 - 36 30
13. Осасуна Заявка 25 7 7 11 23 - 33 28
14. Хетафе Заявка 26 7 6 13 21 - 32 27
15. Кадис 0:0 Заявка 26 6 8 12 21 - 41 26
16. Вальядолид Заявка 26 5 10 11 25 - 37 25
17. Эльче Заявка 25 5 9 11 23 - 37 24
18. Эйбар 0:0 Заявка 26 4 11 11 20 - 28 23
19. Алавес Заявка 25 5 7 13 20 - 39 22
20. Уэска Заявка 25 3 11 11 22 - 36 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 26 - 7 29
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Реал Мадрид Заявка 12 8 1 3 21 - 8 25
4. Севилья Заявка 12 8 1 3 19 - 9 25
5. Гранада Заявка 13 7 3 3 19 - 16 24
6. Вильярреал Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
7. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
8. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
9. Сельта Заявка 12 6 2 4 19 - 19 20
10. Реал Сосьедад Заявка 12 5 5 2 22 - 10 20
11. Валенсия Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
12. Леванте Заявка 13 4 7 2 20 - 17 19
13. Хетафе Заявка 13 5 3 5 12 - 9 18
14. Осасуна Заявка 12 4 3 5 13 - 17 15
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 21 13
18. Уэска Заявка 12 2 5 5 9 - 14 11
19. Кадис 0:0 Заявка 14 2 5 7 11 - 22 11
20. Эйбар 0:0 Заявка 13 1 6 6 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 21 - 9 29
2. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 22 - 12 28
3. Барселона Заявка 12 8 1 3 23 - 9 25
4. Севилья Заявка 13 7 2 4 16 - 11 23
5. Реал Сосьедад Заявка 13 6 4 3 20 - 11 22
6. Бетис Заявка 13 6 1 6 17 - 23 19
7. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 16 - 15 16
8. Кадис 0:0 Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар 0:0 Заявка 13 3 5 5 13 - 14 14
10. Леванте Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
11. Осасуна Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Вальядолид Заявка 13 2 6 5 11 - 16 12
13. Атлетик Б Заявка 12 2 4 6 14 - 17 10
14. Валенсия Заявка 13 2 4 7 12 - 21 10
15. Сельта Заявка 13 1 7 5 11 - 18 10
16. Эльче Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
17. Алавес Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Гранада Заявка 12 2 3 7 12 - 26 9
19. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
20. Уэска Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 12'
    Энрич Серхи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 12'
    Педро Леон из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Эспозито Эду нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 10'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Кадис: 35%, Эйбар: 65%.
  • 9'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Кике Гарсия из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 9'
    Эйбар пытается что-то создать.
  • 8'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Карселен Исаак из команды Кадис навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 8'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Кадис пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    7'
    Мари Хосе задерживает мяч рукой
  • 7'
    Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Альфонсо Луис из команды Кадис отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Алекс Фернандес из команды Кадис отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Кадис пытается что-то создать.
  • 6'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • 5'
    Контроль мяча: Кадис: 50%, Эйбар: 50%.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Кадис
  • 4'
    Кике Гарсия из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    4'
    Хиль Бриан из команды Эйбар подал угловой слева.
  • 4'
    Хиль Бриан из команды Эйбар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 3'
    Кике Гарсия из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 3'
    Эйбар имеет хороший шанс забить.
  • 3'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Педро Леон из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 2'
    Эйбар пытается что-то создать.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Кадис
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Эйбар начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ramon de Carranza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Кадис 38% (54)
X 45.1% (64)
Эйбар 16.9% (24)
Все прогнозы
2.35 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Эйбар
3.79
3.33
2.24
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  3.50 3.20 2.37
Бонус: 5 000 ₽ 3.34 3.18 2.39
Бонус: 5 000 ₽ 3.60 3.25 2.23
  3.73 3.17 2.28

Самый высокий коэффициент на матч «Кадис» – «Эйбар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кадис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйбар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кадис» – «Эйбар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.20 1.09 3.12 1.32 2.25 1.75 1.58 2.25 1.32 3.12 1.16 4.72 1.08 6.55
6.30 1.08 5.10 1.14 2.44 1.53 1.85 1.95 1.52 2.71 1.21 4.40 1.15 5.20 1.03 9.80 1.02 10.25
7.40 1.08 5.70 1.16 2.60 1.57 2.21 1.71 1.98 1.98 1.71 2.20 1.55 2.65 1.25 4.40 1.18 5.30 1.05 9.20 1.03 9.90 0.00 16.50 0.00 17.00 0.00 25.00
7.17 1.12 2.58 1.56 2.24 1.72 1.90 2.01 1.65 2.37 1.51 2.73 1.17 5.69
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
1.99 1.82 1.37 3.04 1.17 5.05 1.05 9.90
2.40 1.57 1.57 2.43 1.28 3.68 1.06 9.30 1.04 10.75
1.55 2.48 1.28 3.85 1.06 8.90
2.43 1.62 2.00 1.91 1.54 2.63 1.36 3.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.48 1.54 1.60 2.34 1.28 3.62 1.11 6.50
2.95 1.40 1.94 1.86 1.43 2.83 1.13 5.90 1.09 7.30
1.96 1.76 1.42 2.75 1.14 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.30 1.58
2.12 1.68
Букмекер Да Нет
5.95 1.13
5.90 1.12
Букмекер Да Нет
4.44 1.21
4.20 1.19
Где смотреть матч Кадис 0:0 Эйбар онлайн

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Прогнозы на матч Кадис 0:0 Эйбар

Исход игры
Кадис
37% (54)
Ничья
45.9% (67)
Эйбар
17.1% (25)
Тотал 2.5
Больше
18.31% (26)
Меньше
81.69% (116)
Обе команды забьют
Да
59.86% (85)
Нет
40.14% (57)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.4% (59)
1:0 Кадис
21.2% (31)
2:1 Кадис
11% (16)
0:1 Эйбар
8.2% (12)
0:0 Ничья
5.5% (8)
1:2 Эйбар
5.5% (8)
2:0 Кадис
2.1% (3)
0:2 Эйбар
2.1% (3)
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