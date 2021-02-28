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Висла Плоцк
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Висла Краков
0' 7'
1
Каминьски
Кжиштоф
33
Збозень
Дамьян
25
Жезничак
Якуб
18
Урига
Алан
24
Гарсия
Анхель
27
Ертсен
Торгиль
94
Лагатор
Душан
6
Расак
Дамиан
14
Швох
Матеуш
23
Лесняк
Филип
37
Левандовски
Матеуш
II
1
Лис
Матеуш
17
Шота
Серафин
25
Фрыдрых
Михал
4
Садлок
Мацей
54
Piotr
Starzynski
18
Чука
Виктор
80
Плевка
Патрик
77
Савич
Стефан
V
40
Йебоа
Яв
99
Форбс
Браун
55
Медвед
Жан
Висла Плоцк
4-4-1-1
Висла Краков
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Швох Матеуш 3 (2) 0.18
2. Урига Алан 3 0.18
3. Лагатор Душан 3 0.18
4. Тушински Патрик 2 (1) 0.12
5. Расак Дамиан 2 0.12
6. Коцыля Давид 2 0.12
7. Жезничак Якуб 1 0.06
8. Лесняк Филип 1 0.06
9. Ертсен Торгиль 1 0.06
10. Шушняра Лука 1 0.06
11. Михальски Дамян 1 0.06
12. Левандовски Матеуш II 1 0.06
13. Меребашвили Георгий 0 0
14. Шеридан Силлиан 0 0
15. Збозень Дамьян 0 0
16. Томасик Пётр 0 0
17. Павляк Александр 0 0
18. Kacper Rogozinski 0 0
Висла Краков
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форбс Браун 6 (1) 0.33
2. Йебоа Яв 4 0.22
3. Чука Виктор 3 0.17
4. Салес Жеан Карлос 3 (1) 0.17
5. Блащиковский Якуб 3 0.17
6. Садлок Мацей 2 0.11
7. Плевка Патрик 1 0.06
8. Фрыдрых Михал 1 0.06
9. Бурлига Лукаш 1 0.06
10. Мехремич Ади 1 0.06
11. Жуков Георгий 0 0
12. Савич Стефан V 0 0
13. Абрамович Давид 0 0
14. Шот Давид 0 0
15. Медвед Жан 0 0

Карточки

Висла Плоцк
# Игрок      
1. Жезничак Якуб 6 0
2. Швох Матеуш 3 0
3. Урига Алан 3 0
4. Лагатор Душан 3 0
5. Михальски Дамян 3 0
6. Тушински Патрик 2 0
7. Збозень Дамьян 2 0
8. Томасик Пётр 2 0
9. Гарсия Анхель 2 0
10. Коцыля Давид 2 0
11. Обрадович Милан 1 0
12. Шеридан Силлиан 1 0
13. Лесняк Филип 1 0
14. Расак Дамиан 1 0
15. Левандовски Матеуш II 1 0
16. Kacper Rogozinski 1 0
Висла Краков
# Игрок      
1. Садлок Мацей 5 0
2. Фрыдрых Михал 5 0
3. Бурлига Лукаш 5 0
4. Шот Давид 5 0
5. Мехремич Ади 4 0
6. Жуков Георгий 4 0
7. Форбс Браун 2 1
8. Баша Вуллнет 3 0
9. Савич Стефан V 3 0
10. Чука Виктор 2 0
11. Йебоа Яв 2 0
12. Салес Жеан Карлос 1 0
13. Мак Михал 1 0
14. Лис Матеуш 1 0
15. Абрамович Давид 1 0
16. Медвед Жан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Плоцк 9.52% (2) 19.05% (4) 19.05% (4) 14.29% (3) 19.05% (4) 19.05% (4)
 Висла Краков 24% (6) 12% (3) 20% (5) 24% (6) 12% (3) 8% (2)

Предыдущие игры

Висла Плоцк Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Легия 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Лех Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Подбескидзе
Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:1 Краковия Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Пяст 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Ракув 3:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк
Висла Краков Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 1:1 Висла Краков Висла Краков 2:0 Ягеллония Висла Краков 3:4 Пяст
Лех 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Легия Краковия 1:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Варта Познань 2:1 Висла Краков Ракув 0:0 Висла Краков Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Висла Краков 3:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Гурник Забже 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Висла Краков 1:3 Шлёнск Ягеллония 1:1 Висла Краков Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков

Последние игры между собой

Висла Плоцк: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Висла Краков: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Экстракласса Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Экстракласса
Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Краков 2:1 Висла Плоцк Кубок Висла Плоцк 0:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:3 Висла Краков Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 19 12 3 4 33 - 20 39
2. Погонь Щецин Заявка 18 10 5 3 23 - 10 35
3. Ракув Заявка 19 10 4 5 30 - 20 34
4. Лехия Гданьск Заявка 19 9 2 8 25 - 22 29
5. Гурник Забже Заявка 19 8 3 8 23 - 22 27
6. Шлёнск Заявка 18 7 4 7 22 - 19 25
7. Ягеллония Заявка 19 7 4 8 26 - 29 25
8. Лех Заявка 19 6 7 6 27 - 25 25
9. Пяст Заявка 19 6 6 7 24 - 22 24
10. Заглембе Любин Заявка 18 6 5 7 19 - 20 23
11. Висла Плоцк 0:0 Заявка 18 6 5 7 22 - 25 23
12. Краковия Заявка 18 5 8 5 19 - 20 23
13. Варта Познань Заявка 19 7 2 10 18 - 22 23
14. Висла Краков 0:0 Заявка 19 5 7 7 27 - 25 22
15. Подбескидзе Заявка 19 4 5 10 18 - 42 17
16. Сталь Мелец Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 9 5 4 0 11 - 3 19
2. Легия Заявка 10 6 1 3 21 - 15 19
3. Ракув Заявка 10 6 1 3 13 - 8 19
4. Шлёнск Заявка 8 5 3 0 13 - 6 18
5. Ягеллония Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
6. Заглембе Любин Заявка 9 4 3 2 12 - 10 15
7. Гурник Забже Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
8. Подбескидзе Заявка 10 4 2 4 11 - 18 14
9. Лех Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
10. Краковия Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
11. Лехия Гданьск Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
12. Висла Плоцк 0:0 Заявка 10 3 3 4 8 - 8 12
13. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 6 - 10 10
14. Висла Краков 0:0 Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
15. Пяст Заявка 9 2 3 4 8 - 10 9
16. Сталь Мелец Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 9 6 2 1 12 - 5 20
2. Погонь Щецин Заявка 9 5 1 3 12 - 7 16
3. Лехия Гданьск Заявка 9 5 1 3 10 - 9 16
4. Ракув Заявка 9 4 3 2 17 - 12 15
5. Пяст Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
6. Гурник Забже Заявка 9 4 1 4 8 - 8 13
7. Варта Познань Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
8. Висла Краков 0:0 Заявка 10 2 7 1 13 - 7 13
9. Лех Заявка 10 3 3 4 15 - 14 12
10. Висла Плоцк 0:0 Заявка 8 3 2 3 14 - 17 11
11. Краковия Заявка 9 2 4 3 8 - 9 10
12. Ягеллония Заявка 10 3 1 6 10 - 17 10
13. Заглембе Любин Заявка 9 2 2 5 7 - 10 8
14. Шлёнск Заявка 10 2 1 7 9 - 13 7
15. Сталь Мелец Заявка 9 1 3 5 11 - 17 6
16. Подбескидзе Заявка 9 0 3 6 7 - 24 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Висла Плоцк
Ничья
Висла Краков
2.90
3.43
2.87
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.90 3.20 2.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.63 3.24 2.77
Бонус: 5 000 ₽ 2.85 3.35 2.55
  2.64 3.39 2.83

Самый высокий коэффициент на матч «Висла Плоцк» – «Висла Краков» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Висла Плоцк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Висла Краков» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Висла Плоцк» – «Висла Краков», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.03 7.60 1.06 3.40 1.30 2.65 1.48 1.91 1.99 1.49 2.62 1.33 3.20 1.13 5.35 1.09 5.90 1.01 10.50
11.50 1.02 8.20 1.07 3.40 1.29 2.65 1.45 2.15 1.70 1.87 1.93 1.48 2.65 1.31 3.25 1.13 5.40 1.10 6.10 1.02 10.50 1.01 11.00 0.00 17.00
3.67 1.30 2.81 1.47 2.22 1.71 1.93 1.96 1.71 2.22 1.51 2.70 1.34 3.40 1.12 7.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.83 1.43 1.90 1.90 1.43 2.83
1.90 1.90 1.40 2.85 1.12 5.80
3.08 1.41 2.53 1.56 1.98 1.90 1.61 2.43 1.44 2.96
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.68 1.47 1.70 2.15 1.29 3.60
2.70 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.08
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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