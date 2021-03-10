Севилья
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Эльче
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|14
|0.54
|2.
|Окампос Лукас
|4 (4)
|0.15
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0.15
|4.
|Де Йонг Люк
|4
|0.15
|5.
|Сусо Хесус
|3
|0.12
|6.
|Хордан Хоан
|1
|0.04
|7.
|Ракитич Иван
|1
|0.04
|8.
|Гомес Алехандро
|1
|0.04
|9.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.04
|10.
|Карлос Диего Сантос
|1
|0.04
|11.
|Кунде Жюль
|1
|0.04
|12.
|Навас Хесус
|0
|0
|13.
|Фернандо Режес
|0
|0
|14.
|Акунья Маркос
|0
|0
|15.
|Торрес Оливер
|0
|0
|16.
|Видаль Алеш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бое Лукас
|5
|0.19
|2.
|Фидель Чавес
|4 (2)
|0.15
|3.
|Фернандес Хосан
|4
|0.15
|4.
|Каррильо Гидо
|3
|0.12
|5.
|Моренте Тете
|2
|0.08
|6.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0.08
|7.
|Кальво Даниэль
|2
|0.08
|8.
|Милья Пере
|1
|0.04
|9.
|Ригони Эмилиано
|1
|0.04
|10.
|Барраган Антонио
|0
|0
|11.
|Верду Гонсало
|0
|0
|12.
|Хосема
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хордан Хоан
|6
|1
|2.
|Фернандо Режес
|6
|0
|3.
|Гудель Неманья
|6
|0
|4.
|Карлос Диего Сантос
|5
|0
|5.
|Ракитич Иван
|4
|0
|6.
|Навас Хесус
|4
|0
|7.
|Де Йонг Люк
|3
|0
|8.
|Окампос Лукас
|3
|0
|9.
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|10.
|Рекик Карим
|2
|0
|11.
|Торрес Оливер
|2
|0
|12.
|Буну Яссин
|2
|0
|13.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|14.
|Кунде Жюль
|2
|0
|15.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|16.
|Васкес Франко
|1
|0
|17.
|Серхи Гомес
|1
|0
|18.
|Акунья Маркос
|1
|0
|19.
|Сусо Хесус
|1
|0
|20.
|Видаль Алеш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марконе Иван
|7
|1
|2.
|Верду Гонсало
|7
|0
|3.
|Бое Лукас
|5
|1
|4.
|Барраган Антонио
|6
|0
|5.
|Моренте Тете
|5
|0
|6.
|Ригони Эмилиано
|4
|0
|7.
|Диего Гонсалес VII
|4
|0
|8.
|Фидель Чавес
|3
|0
|9.
|Милья Пере
|3
|0
|10.
|Хосема
|3
|0
|11.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0
|12.
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|13.
|Каррильо Гидо
|2
|0
|14.
|Мфулу Оменуке
|2
|0
|15.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|16.
|Кальво Даниэль
|1
|0
|17.
|Нино Хуан
|1
|0
|18.
|Родригес Виктор II
|1
|0
|19.
|Мохика Хоан
|1
|0
|20.
|Сифу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|20% (7)
|11.43% (4)
|11.43% (4)
|20% (7)
|8.57% (3)
|28.57% (10)
|Эльче
|12.5% (3)
|4.17% (1)
|29.17% (7)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +13 =2 -5Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья
Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья
Эльче Последние 20 матчей: +4 =5 -11Реал Мадрид 2:1 Эльче Эльче 2:1 Севилья Гранада 2:1 Эльче Барселона 3:0 Эльче
Эльче 1:0 Эйбар Сельта 3:1 Эльче Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада Вильярреал 0:0 Эльче
Последние игры между собой
Севилья: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Эльче: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|50 - 18
|63
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|46 - 22
|57
|3.
|Барселона
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|57 - 22
|56
|4.
|Севилья
|Заявка
|26
|16
|3
|7
|36 - 20
|51
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|12
|9
|6
|43 - 22
|45
|6.
|Бетис
|Заявка
|27
|13
|3
|11
|36 - 41
|42
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|27
|9
|13
|5
|37 - 30
|40
|8.
|Гранада
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|33 - 44
|36
|9.
|Леванте
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|36 - 35
|35
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|37 - 31
|34
|11.
|Сельта
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|34 - 40
|34
|12.
|Валенсия
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|32 - 37
|30
|13.
|Осасуна
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|23 - 35
|29
|14.
|Кадис
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|23 - 42
|29
|15.
|Хетафе
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|21 - 32
|28
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|25 - 37
|26
|17.
|Эльче
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|24 - 39
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|23 - 43
|23
|19.
|Эйбар
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|21 - 32
|22
|20.
|Уэска
|Заявка
|26
|3
|11
|12
|25 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|29 - 9
|33
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|3.
|Севилья
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|20 - 9
|28
|4.
|Барселона
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 13
|28
|5.
|Гранада
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 16
|27
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 12
|23
|7.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 17
|23
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 10
|23
|9.
|Леванте
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 17
|22
|10.
|Сельта
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 19
|21
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|12.
|Валенсия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|13.
|Хетафе
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 9
|19
|14.
|Осасуна
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|20.
|Эйбар
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|8 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 13
|29
|3.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|25 - 9
|28
|4.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|16 - 11
|23
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 12
|22
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|17 - 24
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 16
|19
|8.
|Кадис
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 20
|16
|9.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 15
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 18
|13
|11.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|11 - 16
|13
|13.
|Сельта
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 21
|13
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 19
|11
|15.
|Валенсия
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 21
|9
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 26
|9
|18.
|Хетафе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 22
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Эльче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Эльче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Севилья - Эльче
Исход игры
Севилья
98.1% (52)
Ничья
1.9% (1)
Эльче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
26.92% (14)
Меньше
73.08% (38)
Обе команды забьют
Да
26.92% (14)
Нет
73.08% (38)
Популярный счёт
2:0 Севилья
56.6% (30)
2:1 Севилья
18.9% (10)
1:0 Севилья
13.2% (7)
3:1 Севилья
5.7% (3)
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