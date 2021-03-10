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Севилья
 
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Стадион:
Эльче

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 14 0.54
2. Окампос Лукас 4 (4) 0.15
3. Мунир Эль-Хаддади 4 0.15
4. Де Йонг Люк 4 0.15
5. Сусо Хесус 3 0.12
6. Хордан Хоан 1 0.04
7. Ракитич Иван 1 0.04
8. Гомес Алехандро 1 0.04
9. Эскудеро Серхио 1 0.04
10. Карлос Диего Сантос 1 0.04
11. Кунде Жюль 1 0.04
12. Навас Хесус 0 0
13. Фернандо Режес 0 0
14. Акунья Маркос 0 0
15. Торрес Оливер 0 0
16. Видаль Алеш 0 0
Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бое Лукас 5 0.19
2. Фидель Чавес 4 (2) 0.15
3. Фернандес Хосан 4 0.15
4. Каррильо Гидо 3 0.12
5. Моренте Тете 2 0.08
6. Гутьеррес Хосе 2 0.08
7. Кальво Даниэль 2 0.08
8. Милья Пере 1 0.04
9. Ригони Эмилиано 1 0.04
10. Барраган Антонио 0 0
11. Верду Гонсало 0 0
12. Хосема 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Хордан Хоан 6 1
2. Фернандо Режес 6 0
3. Гудель Неманья 6 0
4. Карлос Диего Сантос 5 0
5. Ракитич Иван 4 0
6. Навас Хесус 4 0
7. Де Йонг Люк 3 0
8. Окампос Лукас 3 0
9. Эскудеро Серхио 2 0
10. Рекик Карим 2 0
11. Торрес Оливер 2 0
12. Буну Яссин 2 0
13. Мунир Эль-Хаддади 2 0
14. Кунде Жюль 2 0
15. Эн-Несири Юссеф 2 0
16. Васкес Франко 1 0
17. Серхи Гомес 1 0
18. Акунья Маркос 1 0
19. Сусо Хесус 1 0
20. Видаль Алеш 1 0
Эльче
# Игрок      
1. Марконе Иван 7 1
2. Верду Гонсало 7 0
3. Бое Лукас 5 1
4. Барраган Антонио 6 0
5. Моренте Тете 5 0
6. Ригони Эмилиано 4 0
7. Диего Гонсалес VII 4 0
8. Фидель Чавес 3 0
9. Милья Пере 3 0
10. Хосема 3 0
11. Гутьеррес Хосе 2 0
12. Санчес-Миньо Хуан 2 0
13. Каррильо Гидо 2 0
14. Мфулу Оменуке 2 0
15. Фернандес Хосан 2 0
16. Кальво Даниэль 1 0
17. Нино Хуан 1 0
18. Родригес Виктор II 1 0
19. Мохика Хоан 1 0
20. Сифу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 20% (7) 11.43% (4) 11.43% (4) 20% (7) 8.57% (3) 28.57% (10)
 Эльче 12.5% (3) 4.17% (1) 29.17% (7) 20.83% (5) 20.83% (5) 12.5% (3)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья
Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья
Эльче Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Реал Мадрид 2:1 Эльче Эльче 2:1 Севилья Гранада 2:1 Эльче Барселона 3:0 Эльче
Эльче 1:0 Эйбар Сельта 3:1 Эльче Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада Вильярреал 0:0 Эльче

Последние игры между собой

Севилья: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Эльче: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Эльче 2:1 Севилья Ла Лига Севилья 3:0 Эльче Примера Эльче 0:2 Севилья Примера Севилья 3:1 Эльче Примера
Эльче 1:1 Севилья Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 27 19 6 2 50 - 18 63
2. Реал Мадрид Заявка 27 17 6 4 46 - 22 57
3. Барселона Заявка 26 17 5 4 57 - 22 56
4. Севилья Заявка 26 16 3 7 36 - 20 51
5. Реал Сосьедад Заявка 27 12 9 6 43 - 22 45
6. Бетис Заявка 27 13 3 11 36 - 41 42
7. Вильярреал Заявка 27 9 13 5 37 - 30 40
8. Гранада Заявка 27 10 6 11 33 - 44 36
9. Леванте Заявка 27 8 11 8 36 - 35 35
10. Атлетик Б Заявка 27 9 7 11 37 - 31 34
11. Сельта Заявка 27 8 10 9 34 - 40 34
12. Валенсия Заявка 27 7 9 11 32 - 37 30
13. Осасуна Заявка 27 7 8 12 23 - 35 29
14. Кадис Заявка 27 7 8 12 23 - 42 29
15. Хетафе Заявка 27 7 7 13 21 - 32 28
16. Вальядолид Заявка 27 5 11 11 25 - 37 26
17. Эльче Заявка 26 5 9 12 24 - 39 24
18. Алавес Заявка 27 5 8 14 23 - 43 23
19. Эйбар Заявка 27 4 10 13 21 - 32 22
20. Уэска Заявка 26 3 11 12 25 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 14 10 3 1 29 - 9 33
2. Реал Мадрид Заявка 13 9 1 3 23 - 9 28
3. Севилья Заявка 13 9 1 3 20 - 9 28
4. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
5. Гранада Заявка 14 8 3 3 20 - 16 27
6. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 12 23
7. Бетис Заявка 13 7 2 4 19 - 17 23
8. Реал Сосьедад Заявка 13 6 5 2 23 - 10 23
9. Леванте Заявка 14 5 7 2 21 - 17 22
10. Сельта Заявка 13 6 3 4 19 - 19 21
11. Вильярреал Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
12. Валенсия Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
13. Хетафе Заявка 14 5 4 5 12 - 9 19
14. Осасуна Заявка 14 4 4 6 13 - 19 16
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 17 14
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 21 13
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 13 2 5 6 12 - 18 11
20. Эйбар Заявка 14 1 6 7 8 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
2. Реал Мадрид Заявка 14 8 5 1 23 - 13 29
3. Барселона Заявка 13 9 1 3 25 - 9 28
4. Севилья Заявка 13 7 2 4 16 - 11 23
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Бетис Заявка 14 6 1 7 17 - 24 19
7. Вильярреал Заявка 14 4 7 3 19 - 16 19
8. Кадис Заявка 13 4 4 5 11 - 20 16
9. Эйбар Заявка 13 3 4 6 13 - 15 13
10. Леванте Заявка 13 3 4 6 15 - 18 13
11. Осасуна Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Вальядолид Заявка 14 2 7 5 11 - 16 13
13. Сельта Заявка 14 2 7 5 15 - 21 13
14. Атлетик Б Заявка 14 2 5 7 15 - 19 11
15. Валенсия Заявка 14 2 4 8 12 - 22 10
16. Эльче Заявка 13 2 3 8 11 - 21 9
17. Алавес Заявка 13 2 3 8 12 - 26 9
18. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
19. Гранада Заявка 13 2 3 8 13 - 28 9
20. Уэска Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Эльче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 марта 2021, осталось 2 дня 16 часов 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Севилья 98.1% (52)
    X 1.9% (1)
    Эльче 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Эльче
    1.42
    4.96
    9.84
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      1.42 4.96 9.00
    Бонус: 10 000 ₽ 1.41 4.60 8.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.39 4.85 8.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.42 4.90 8.10
      1.38 4.96 9.89

    Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Эльче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Эльче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.00 1.03 5.05 1.17 3.20 1.35 2.24 1.65 1.79 2.18 1.43 2.83 1.26 3.86 1.13 5.85
    3.70 1.28 2.85 1.43 1.94 1.87 1.53 2.50 1.36 3.15 1.13 6.00
    9.90 1.01 8.90 1.04 3.62 1.27 2.83 1.43 1.98 1.92 1.53 2.48 1.35 3.10 1.14 5.10 1.10 5.65 1.01 10.25
    12.00 1.01 8.60 1.05 3.65 1.28 2.85 1.42 1.97 1.89 1.76 2.14 1.55 2.55 1.37 3.15 1.15 5.30 1.12 5.80 1.02 10.00 1.02 11.00 0.00 17.50
    3.61 1.32 2.81 1.49 2.26 1.71 1.96 1.94 1.74 2.21 1.51 2.72 1.34 3.48 1.13 7.02
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.56 1.51 1.65 2.24 1.31 3.44 1.12 6.20
    2.95 1.37 1.96 1.79 1.43 2.70 1.10 6.40
    3.12 1.36 2.03 1.79 1.46 2.72 1.15 5.45 1.10 6.80
    1.99 1.82 1.44 2.70 1.12 5.30
    3.11 1.41 2.55 1.57 1.99 1.92 1.60 2.46 1.43 3.01
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.38 1.32 2.04 1.78 1.51 2.56 1.24 4.04
    4.00 1.22 2.80 1.40 1.72 2.05 1.19 4.30
    3.95 1.25 2.77 1.44 1.73 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60
    2.75 1.41 1.71 2.07 1.30 3.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.39 1.54
    2.13 1.66
    2.18 1.69
    Букмекер Да Нет
    5.50 1.15
    5.20 1.14
    5.70 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.24 1.22
    3.95 1.22
    3.95 1.22
    Где смотреть матч Севилья - Эльче онлайн

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    Прогнозы на матч Севилья - Эльче

    Исход игры
    Севилья
    98.1% (52)
    Ничья
    1.9% (1)
    Эльче
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.92% (14)
    Меньше
    73.08% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    26.92% (14)
    Нет
    73.08% (38)
    Популярный счёт
    2:0 Севилья
    56.6% (30)
    2:1 Севилья
    18.9% (10)
    1:0 Севилья
    13.2% (7)
    3:1 Севилья
    5.7% (3)
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