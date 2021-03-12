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Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Эльче
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
6
Начо
Игнасио
5
Варан
Рафаэль
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
11
Асенсио
Марко
9
Бензема
Карим
25
Родриго
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
5
Верду
Гонсало
12
Кальво
Даниэль
25
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
14
Гутьеррес
Хосе
4
Марконе
Иван
16
Фидель
Чавес
9
Бое
Лукас
21
Каррильо
Гидо
Реал Мадрид
4-3-3
Эльче
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 13 0.5
2. Каземиро Карлос 5 0.19
3. Модрич Лука 3 0.12
4. Винисиус Жуниор 3 0.12
5. Вальверде Федерико 3 0.12
6. Кроос Тони 2 0.08
7. Васкес Лукас 2 0.08
8. Асенсио Марко 2 0.08
9. Азар Эден 2 0.08
10. Варан Рафаэль 2 0.08
11. Рамос Серхио 2 (2) 0.08
12. Менди Ферлан 1 0.04
13. Диас Мариано 1 0.04
14. Родриго 0 0
15. Марсело Виера 0 0
16. Карвахаль Даниэль 0 0
17. Иско Аларкон 0 0
Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бое Лукас 5 0.2
2. Фидель Чавес 4 (2) 0.16
3. Фернандес Хосан 4 0.16
4. Каррильо Гидо 3 0.12
5. Моренте Тете 2 0.08
6. Гутьеррес Хосе 2 0.08
7. Милья Пере 1 0.04
8. Ригони Эмилиано 1 0.04
9. Кальво Даниэль 1 0.04
10. Барраган Антонио 0 0
11. Верду Гонсало 0 0
12. Хосема 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 8 0
2. Кроос Тони 5 0
3. Карвахаль Даниэль 5 0
4. Милитао Эдер 2 1
5. Рамос Серхио 3 0
6. Начо Игнасио 3 0
7. Васкес Лукас 3 0
8. Менди Ферлан 3 0
9. Модрич Лука 2 0
10. Марсело Виера 2 0
11. Бензема Карим 1 0
12. Варан Рафаэль 1 0
13. Асенсио Марко 1 0
14. Аррибас Серхио 1 0
15. Винисиус Жуниор 1 0
Эльче
# Игрок      
1. Марконе Иван 7 1
2. Верду Гонсало 7 0
3. Бое Лукас 5 1
4. Барраган Антонио 6 0
5. Моренте Тете 5 0
6. Ригони Эмилиано 4 0
7. Диего Гонсалес VII 4 0
8. Фидель Чавес 3 0
9. Милья Пере 3 0
10. Хосема 3 0
11. Гутьеррес Хосе 2 0
12. Санчес-Миньо Хуан 2 0
13. Мфулу Оменуке 2 0
14. Фернандес Хосан 2 0
15. Кальво Даниэль 1 0
16. Нино Хуан 1 0
17. Каррильо Гидо 1 0
18. Родригес Виктор II 1 0
19. Мохика Хоан 1 0
20. Сифу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 24.39% (10) 7.32% (3) 14.63% (6) 12.2% (5) 14.63% (6) 26.83% (11)
 Эльче 13.04% (3) 4.35% (1) 30.43% (7) 21.74% (5) 17.39% (4) 13.04% (3)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид
Эльче Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Эльче 2:1 Севилья Гранада 2:1 Эльче Барселона 3:0 Эльче Эльче 1:0 Эйбар
Сельта 3:1 Эльче Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада Вильярреал 0:0 Эльче Эльче 1:1 Кадис

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Эльче: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Эльче 1:1 Реал Мадрид Ла Лига Эльче 0:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Эльче Примера Реал Мадрид 3:0 Эльче Примера
Эльче 1:2 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 26 19 5 2 50 - 18 62
2. Барселона Заявка 26 17 5 4 57 - 22 56
3. Реал Мадрид Заявка 26 16 6 4 44 - 21 54
4. Севилья Заявка 25 15 3 7 35 - 20 48
5. Реал Сосьедад Заявка 26 12 9 5 43 - 21 45
6. Бетис Заявка 26 13 3 10 36 - 40 42
7. Вильярреал Заявка 26 8 13 5 34 - 29 37
8. Атлетик Б Заявка 26 9 6 11 37 - 31 33
9. Гранада Заявка 26 9 6 11 32 - 44 33
10. Сельта Заявка 26 8 9 9 34 - 40 33
11. Леванте Заявка 26 7 11 8 35 - 35 32
12. Валенсия Заявка 26 7 9 10 32 - 36 30
13. Осасуна Заявка 26 7 7 12 23 - 35 28
14. Кадис Заявка 26 7 7 12 22 - 41 28
15. Хетафе Заявка 26 7 6 13 21 - 32 27
16. Вальядолид Заявка 26 5 10 11 25 - 37 25
17. Эльче Заявка 25 5 9 11 23 - 37 24
18. Алавес Заявка 26 5 7 14 22 - 42 22
19. Эйбар Заявка 26 4 10 12 20 - 29 22
20. Уэска Заявка 26 3 11 12 25 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 14 10 3 1 29 - 9 33
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Реал Мадрид Заявка 12 8 1 3 21 - 8 25
4. Севилья Заявка 12 8 1 3 19 - 9 25
5. Гранада Заявка 13 7 3 3 19 - 16 24
6. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 12 23
7. Бетис Заявка 13 7 2 4 19 - 17 23
8. Реал Сосьедад Заявка 13 6 5 2 23 - 10 23
9. Вильярреал Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
10. Сельта Заявка 12 6 2 4 19 - 19 20
11. Валенсия Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
12. Леванте Заявка 13 4 7 2 20 - 17 19
13. Хетафе Заявка 13 5 3 5 12 - 9 18
14. Осасуна Заявка 13 4 3 6 13 - 19 15
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 21 13
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 13 2 5 6 12 - 18 11
20. Эйбар Заявка 13 1 6 6 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 21 - 9 29
2. Реал Мадрид Заявка 14 8 5 1 23 - 13 29
3. Барселона Заявка 13 9 1 3 25 - 9 28
4. Севилья Заявка 13 7 2 4 16 - 11 23
5. Реал Сосьедад Заявка 13 6 4 3 20 - 11 22
6. Бетис Заявка 13 6 1 6 17 - 23 19
7. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 16 - 15 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар Заявка 13 3 4 6 13 - 15 13
10. Леванте Заявка 13 3 4 6 15 - 18 13
11. Осасуна Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Сельта Заявка 14 2 7 5 15 - 21 13
13. Вальядолид Заявка 13 2 6 5 11 - 16 12
14. Атлетик Б Заявка 13 2 4 7 15 - 19 10
15. Валенсия Заявка 13 2 4 7 12 - 21 10
16. Эльче Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
17. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
18. Алавес Заявка 13 2 3 8 12 - 26 9
19. Гранада Заявка 13 2 3 8 13 - 28 9
20. Уэска Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.24 6.95 14.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 6.80 15.25
Бонус: 5 000 ₽ 1.21 6.80 15.00
  1.20 7.00 17.30

Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Эльче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Эльче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.65 1.11 4.10 1.24 2.74 1.45 2.12 1.83 1.63 2.28 1.39 2.99 1.23 4.14 1.12 6.10
13.00 1.00 13.00 1.01 4.55 1.19 4.05 1.24 2.36 1.66 1.81 2.00 1.50 2.52 1.30 3.26 1.17 4.30 1.05 7.30 1.06 7.00 1.00 11.00
16.50 0.00 11.00 1.02 4.40 1.21 3.50 1.30 2.26 1.68 2.02 1.85 1.77 2.12 1.70 2.15 1.48 2.65 1.28 4.00 1.18 4.60 1.06 7.80 1.05 8.50 1.01 14.50 1.01 10.50
4.80 1.21 2.78 1.49 2.30 1.68 2.05 1.86 1.77 2.14 1.61 2.46 1.49 2.76 1.19 5.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.00 1.39 1.83 1.98 1.40 2.95 1.18 4.90
3.52 1.30 2.38 1.58 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.50
2.25 1.65 1.53 2.50 1.19 4.70
3.00 1.44 2.35 1.65 1.81 2.12 1.56 2.57 1.38 3.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.04 1.24 2.34 1.60 1.68 2.19 1.34 3.24
4.80 1.18 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.31 3.45
3.30 1.31 1.88 1.86 1.41 2.80 1.28 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.43 1.53
2.30 1.59
Букмекер Да Нет
5.80 1.14
6.00 1.12
Букмекер Да Нет
4.54 1.20
3.90 1.23
Где смотреть матч Реал Мадрид - Эльче онлайн

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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Эльче

Исход игры
Реал Мадрид
97.1% (101)
Ничья
2.9% (3)
Эльче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39% (39)
Меньше
61% (61)
Обе команды забьют
Да
17% (17)
Нет
83% (83)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
55.8% (58)
3:0 Реал Мадрид
20.2% (21)
3:1 Реал Мадрид
7.7% (8)
2:1 Реал Мадрид
3.8% (4)
4:0 Реал Мадрид
1.9% (2)
1:0 Реал Мадрид
1.9% (2)
2:2 Ничья
1.9% (2)
4:1 Реал Мадрид
1.9% (2)
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