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  4. Ла Лига
Алавес
0:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Уэска
0'
30' Желтая карточка
Вавро Денис
48'
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
2
Тачи
3
Дуарте
Рубен
24
Йота
Пелетейро
6
Батталья
Родриго
8
Пина
Томас
20
Понс
Пере
7
Лукас
Перес
9
Хоселу
Санмартин
13
Андрес
Фернандес
25
Вавро
Денис
14
Пулидо
Хорхе
4
Инсуа
Пабло
19
Лопес
Педро
7
Феррейро
Давид
5
Москера
Педро
20
Сеоане
Хайме
11
Галан
Хави
9
Мир
Рафа
6
Рамирес
Сандро
Алавес
4-4-2
Уэска
3-5-2

Ход матча

30'
 
Вавро Денис
46'
Агиррегабириа Мартин
Дуарте Рубен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 7 (2) 0.23
2. Лукас Перес 4 (3) 0.13
3. Эдгар Мендес 4 0.13
4. Риоха Луис 2 0.06
5. Дейверсон Силва 1 0.03
6. Химо Наварро 1 0.03
7. Пина Томас 1 0.03
8. Лежён Флорьян 1 0.03
9. Эли Родриго 1 0.03
10. Сайнс Борха 1 0.03
11. Йота Пелетейро 0 0
12. Дуарте Рубен 0 0
13. Агиррегабириа Мартин 0 0
Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 12 (2) 0.39
2. Рамирес Сандро 4 0.13
3. Феррейро Давид 2 0.06
4. Онтиверос Хавьер 2 (1) 0.06
5. Сиовас Димитрис 2 0.06
6. Маффео Пабло 1 0.03
7. Рико Микель 1 0.03
8. Галан Хави 1 0.03
9. Окадзаки Синджи 1 0.03
10. Сеоане Хайме 1 0.03
11. Эскриче Дани 1 0.03
12. Пулидо Хорхе 1 0.03
13. Гарсия Борха I 1 0.03
14. Лопес Педро 0 0
15. Карлос Хуан Реал 0 0
16. Гомес Серхио 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Эдгар Мендес 9 1
2. Пина Томас 10 0
3. Лежён Флорьян 10 0
4. Батталья Родриго 7 1
5. Ману Гарсия 6 1
6. Лагуардия Виктор 5 1
7. Химо Наварро 6 0
8. Йота Пелетейро 4 1
9. Дуарте Рубен 4 1
10. Тачи 3 1
11. Дейверсон Силва 3 0
12. Риоха Луис 3 0
13. Лопес Хавьер 1 0
14. Хоселу Санмартин 1 0
15. Пачеко Фернандо 1 0
16. Эли Родриго 1 0
17. Понс Пере 1 0
18. Агиррегабириа Мартин 1 0
19. Лукас Перес 1 0
20. Сайнс Борха 1 0
Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 9 0
2. Пулидо Хорхе 4 1
3. Онтиверос Хавьер 5 0
4. Сиовас Димитрис 4 0
5. Маффео Пабло 4 0
6. Сеоане Хайме 4 0
7. Галан Хави 4 0
8. Думбия Идрисса 4 0
9. Эскриче Дани 3 0
10. Лопес Педро 2 0
11. Сильва Гастон 2 0
12. Феррейро Давид 2 0
13. Мир Рафа 2 0
14. Окадзаки Синджи 1 0
15. Луизинью Коррейя 1 0
16. Москера Педро 1 0
17. Рико Микель 1 0
18. Вавро Денис 1 0
19. Рамирес Сандро 1 0
20. Нвакали Келечи 1 0
21. Гомес Серхио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 21.74% (5) 17.39% (4) 21.74% (5) 17.39% (4) 13.04% (3) 8.7% (2)
 Уэска 13.33% (4) 10% (3) 20% (6) 26.67% (8) 16.67% (5) 13.33% (4)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Атлетик Б 0:0 Алавес Алавес 1:3 Сельта Атлетико М 1:0 Алавес Алавес 1:1 Кадис
Бетис 3:2 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 4:0 Алавес Барселона 5:1 Алавес Алавес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:0 Алавес Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес
Уэска Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Уэска 3:1 Эльче Леванте 0:2 Уэска Уэска 0:0 Осасуна Барселона 4:1 Уэска
Уэска 3:4 Сельта Эйбар 1:1 Уэска Уэска 3:2 Гранада Севилья 1:0 Уэска Уэска 1:2 Реал Мадрид Вальядолид 1:3 Уэска Уэска 0:0 Вильярреал Хетафе 1:0 Уэска Уэска 0:2 Бетис Алькояно 2:1 Уэска Уэска 0:1 Барселона Сельта 2:1 Уэска Уэска 1:1 Леванте Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес

Последние игры между собой

Алавес: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 4
Уэска: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 6
Уэска 1:0 Алавес Ла Лига Алавес 1:2 Уэска Товарищеские матчи Уэска 1:3 Алавес Примера Алавес 2:1 Уэска Примера
Уэска 2:1 Алавес Товарищеские матчи Уэска 1:2 Алавес Товарищеские матчи Алавес 1:0 Уэска Сегунда Уэска 2:3 Алавес Сегунда Алавес 3:0 Уэска Сегунда Уэска 2:0 Алавес Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 2:0 Заявка 31 21 7 3 54 - 20 70
2. Реал Мадрид Заявка 30 20 6 4 53 - 24 66
3. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 26 65
4. Севилья Заявка 31 20 4 7 46 - 25 64
5. Реал Сосьедад Заявка 31 12 11 8 48 - 33 47
6. Бетис Заявка 30 14 5 11 40 - 43 47
7. Вильярреал Заявка 30 11 13 6 43 - 33 46
8. Гранада Заявка 30 11 6 13 36 - 50 39
9. Леванте Заявка 30 9 11 10 37 - 39 38
10. Осасуна Заявка 31 9 10 12 27 - 36 37
11. Сельта Заявка 30 9 10 11 41 - 48 37
12. Атлетик Б Заявка 30 9 10 11 39 - 33 37
13. Кадис Заявка 30 9 8 13 27 - 45 35
14. Валенсия Заявка 30 8 10 12 37 - 42 34
15. Хетафе Заявка 30 7 9 14 22 - 34 30
16. Уэска 0:0 Заявка 31 5 13 13 31 - 45 28
17. Вальядолид Заявка 30 5 12 13 27 - 41 27
18. Эльче Заявка 31 5 11 15 27 - 48 26
19. Алавес 0:0 Заявка 31 5 10 16 24 - 47 25
20. Эйбар 0:2 Заявка 31 4 11 16 22 - 38 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 2:0 Заявка 16 12 3 1 32 - 9 39
2. Реал Мадрид Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
3. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
4. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
6. Бетис Заявка 15 8 3 4 22 - 18 27
7. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
8. Валенсия Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
9. Вильярреал Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
10. Реал Сосьедад Заявка 16 6 6 4 26 - 19 24
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта Заявка 15 6 3 6 23 - 26 21
13. Хетафе Заявка 16 5 5 6 13 - 11 20
14. Осасуна Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
15. Кадис Заявка 15 4 4 7 14 - 23 16
16. Эльче Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
17. Уэска 0:0 Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
18. Алавес 0:0 Заявка 16 3 6 7 12 - 20 15
19. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар 0:2 Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Атлетико М 2:0 Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
3. Барселона Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
4. Севилья Заявка 16 9 3 4 23 - 16 30
5. Реал Сосьедад Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
6. Вильярреал Заявка 15 5 7 3 22 - 16 22
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта Заявка 15 3 7 5 18 - 22 16
11. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар 0:2 Заявка 16 3 5 8 14 - 20 14
13. Уэска 0:0 Заявка 16 2 7 7 16 - 26 13
14. Вальядолид Заявка 15 2 7 6 11 - 17 13
15. Гранада Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
16. Атлетик Б Заявка 15 2 6 7 16 - 20 12
17. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
18. Валенсия Заявка 15 2 4 9 13 - 24 10
19. Эльче Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
20. Алавес 0:0 Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Алавес 53.9% (76)
X 35.5% (50)
Уэска 10.6% (15)
Все прогнозы
2.66 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Уэска
3.16
3.32
4.01
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Алавес 0:0 Уэска онлайн

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Прогнозы на матч Алавес 0:0 Уэска

Исход игры
Алавес
53.9% (76)
Ничья
35.5% (50)
Уэска
10.6% (15)
Тотал 2.5
Больше
25.18% (35)
Меньше
74.82% (104)
Обе команды забьют
Да
57.55% (80)
Нет
42.45% (59)
Популярный счёт
1:0 Алавес
34% (48)
1:1 Ничья
31.9% (45)
2:1 Алавес
16.3% (23)
1:2 Уэска
6.4% (9)
0:1 Уэска
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:0 Алавес
2.1% (3)
1:3 Уэска
1.4% (2)
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