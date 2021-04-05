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Арсенал Тула
 
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ЦСКА Москва

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Панченко Кирилл 1 0.33
2. Ковалёв Юрий 1 0.33
3. Пантелеев Владислав 1 0.33
4. Бауэр Роберт 1 0.33
5. Луценко Евгений 0 0
6. Чаушич Горан 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ахметов Ильзат 1 1
2. _Vlasic N. 1 1
3. _Rondon S. 0 0

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Сокол Артём II 0 1
2. Григалава Гиа 1 0
3. Нигматуллин Артур 1 0
4. Панченко Кирилл 1 0
5. Кангва Кингс 1 0
6. Бауэр Роберт 1 0
7. Кангва Эванс 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Арсенал Тула 50% (4) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 12.5% (1) 0 12.5% (1)
 ЦСКА Москва 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Урал 2:0 Арсенал Тула Ахмат 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва
Сочи 4:0 Арсенал Тула Зенит 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:3 Вележ Арсенал Тула 4:0 Монтана Арсенал Тула 4:1 Лиепая Арсенал Тула 4:1 Силекс Арсенал Тула 1:0 Нови Пазар Арсенал Тула 0:0 Бачка-Топола Ротор 1:0 Арсенал Тула Химки 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Зенит Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Ротор Рубин 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат
Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 11
ЦСКА Москва: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 5
Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Товарищеские матчи ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Товарищеские матчи
ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Арсенал Тула 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Арсенал Тула Товарищеские матчи ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига ЦСКА Москва 6:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Арсенал Тула Товарищеские матчи Арсенал Тула 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Арсенал Тула Товарищеские матчи Арсенал Тула 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 апреля 2021, осталось 2 дня 16 часов 26 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 30
    Арсенал Тула 6.7% (2)
    X 3.3% (1)
    ЦСКА Москва 90% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    ЦСКА Москва
    5.40
    3.86
    1.76
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Арсенал Тула - ЦСКА Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал Тула - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Арсенал Тула
    6.7% (2)
    Ничья
    3.3% (1)
    ЦСКА Москва
    90% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (21)
    Меньше
    30% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (21)
    Нет
    30% (9)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    56.7% (17)
    0:2 ЦСКА Москва
    20% (6)
    0:1 ЦСКА Москва
    6.7% (2)
    2:1 Арсенал Тула
    6.7% (2)
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