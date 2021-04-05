Арсенал Тула
Позже
ЦСКА Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Панченко Кирилл
|1
|0.33
|2.
|Ковалёв Юрий
|1
|0.33
|3.
|Пантелеев Владислав
|1
|0.33
|4.
|Бауэр Роберт
|1
|0.33
|5.
|Луценко Евгений
|0
|0
|6.
|Чаушич Горан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ахметов Ильзат
|1
|1
|2.
|_Vlasic N.
|1
|1
|3.
|_Rondon S.
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сокол Артём II
|0
|1
|2.
|Григалава Гиа
|1
|0
|3.
|Нигматуллин Артур
|1
|0
|4.
|Панченко Кирилл
|1
|0
|5.
|Кангва Кингс
|1
|0
|6.
|Бауэр Роберт
|1
|0
|7.
|Кангва Эванс
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Арсенал Тула
|50% (4)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|ЦСКА Москва
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +6 =4 -10Урал 2:0 Арсенал Тула Ахмат 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва
Сочи 4:0 Арсенал Тула Зенит 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:3 Вележ Арсенал Тула 4:0 Монтана Арсенал Тула 4:1 Лиепая Арсенал Тула 4:1 Силекс Арсенал Тула 1:0 Нови Пазар Арсенал Тула 0:0 Бачка-Топола Ротор 1:0 Арсенал Тула Химки 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Зенит Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Ротор Рубин 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =5 -6Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат
Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов
Последние игры между собой
Арсенал Тула: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 11
ЦСКА Москва: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 5
ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Арсенал Тула 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Арсенал Тула Товарищеские матчи ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига ЦСКА Москва 6:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Арсенал Тула Товарищеские матчи Арсенал Тула 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Арсенал Тула Товарищеские матчи Арсенал Тула 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига
Прогнозы на матч Арсенал Тула - ЦСКА Москва
Исход игры
Арсенал Тула
6.7% (2)
Ничья
3.3% (1)
ЦСКА Москва
90% (27)
Тотал 2.5
Больше
70% (21)
Меньше
30% (9)
Обе команды забьют
Да
70% (21)
Нет
30% (9)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
56.7% (17)
0:2 ЦСКА Москва
20% (6)
0:1 ЦСКА Москва
6.7% (2)
2:1 Арсенал Тула
6.7% (2)
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