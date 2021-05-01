Этот гол претендует на звание "Гола года"!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Эйбар играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе

47' Паулу Оливейра предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Агиррегабириа Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Химо Наварро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Плохо сыграл Хоселу Санмартин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

45' Химо Наварро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Пина Томас получил желтую карточку от судьи

44' Агиррегабириа Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Алавес

41' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Энрич Серхи разрезает оборону соперника отличным пасом

40' Эйбар имеет хороший шанс забить.

39' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Алавес

34' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

33' Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Хорошую попытку сделал Лукас Перес . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Алавес

30' Удар от ворот произведет Эйбар

29' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Алавес

28' Хиль Бриан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Батталья Родриго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Игрок из команды Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

23' Плохо сыграл Лукас Перес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

22' Химо Наварро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Пачеко Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Мигель Атьенса возвращается на поле.

18' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

18' Удар от ворот произведет Эйбар

17' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Мигель Атьенса получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Мигель Атьенса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Удар от ворот произведет Алавес

15' Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Алавес

9' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Удар от ворот произведет Алавес

7' Паулу Оливейра решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

6' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Эйбар будет все-таки засчитан.

4' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

3' Г О О О О Л - Кике Гарсия изменил счет на табло!

3' Игрок из команды Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Удар от ворот произведет Эйбар

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Алавес начинает с центра поля