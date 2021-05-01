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Эйбар
3:0
Конец матча

Стадион:
Алавес
0'
1:0
3' Гол
Кике Гарсия
44' Желтая карточка
Пина Томас
2:0
50' Гол
Кике Гарсия
57' Желтая карточка
Батталья Родриго
3:0
59' Гол
Кике Гарсия
90'+5
1
Дмитрович
Марко
20
Корреа
Робер
4
Паулу
Оливейра
23
Арбилья
Анайц
15
Анхель
Хосе
10
Эспозито
Эду
33
Атьенса
Мигель
8
Папа
Диоп
25
Хиль
Бриан
9
Энрич
Серхи
17
Кике
Гарсия
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
21
Агиррегабириа
Мартин
24
Йота
Пелетейро
6
Батталья
Родриго
8
Пина
Томас
16
Эдгар
Мендес
7
Лукас
Перес
9
Хоселу
Санмартин
Эйбар
4-4-2
Алавес
4-4-2

Ход матча

3'
Кике Гарсия
(Хиль Бриан)
1:0
44'
 
Пина Томас
50'
Кике Гарсия
(Эспозито Эду)
2:0
54'
Луиш Рафаэл
Анхель Хосе
 
56'
 
Риоха Луис
Эдгар Мендес
56'
 
Понс Пере
Пина Томас
57'
 
Батталья Родриго
59'
Кике Гарсия
(Луиш Рафаэл)
3:0
63'
 
Гвидетти Йон
Лукас Перес
63'
 
Сайнс Борха
Йота Пелетейро
80'
 
Дейверсон Силва
Хоселу Санмартин
82'
Муто Йосинори
Кике Гарсия
 
82'
Инуи Такаси
Хиль Бриан
 
85'
Альварес Серхио
Корреа Робер
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 12 0.35
2. Хиль Бриан 3 0.09
3. Бургос Эстебан 3 (2) 0.09
4. Энрич Серхи 2 0.06
5. Педро Леон 1 0.03
6. Папа Диоп 1 0.03
7. Кевин Родригес 1 0.03
8. Муто Йосинори 1 0.03
9. Инуи Такаси 1 0.03
10. Дмитрович Марко 1 (1) 0.03
11. Эспозито Эду 0 0
12. Паулу Оливейра 0 0
13. Арбилья Анайц 0 0
14. Луиш Рафаэл 0 0
15. Гарсия Алеш 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 8 (2) 0.24
2. Эдгар Мендес 5 0.15
3. Лукас Перес 4 (3) 0.12
4. Риоха Луис 2 0.06
5. Дейверсон Силва 1 0.03
6. Химо Наварро 1 0.03
7. Пина Томас 1 0.03
8. Гвидетти Йон 1 0.03
9. Батталья Родриго 1 0.03
10. Лежён Флорьян 1 0.03
11. Эли Родриго 1 0.03
12. Сайнс Борха 1 0.03
13. Йота Пелетейро 0 0
14. Дуарте Рубен 0 0
15. Агиррегабириа Мартин 0 0

Карточки

Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 6 2
2. Арбилья Анайц 8 0
3. Хиль Бриан 6 0
4. Ресио Хосе 5 0
5. Бургос Эстебан 5 0
6. Посо Алехандро 4 0
7. Эспозито Эду 4 0
8. Кике Гарсия 2 1
9. Анхель Хосе 3 0
10. Альварес Серхио 3 0
11. Паулу Оливейра 3 0
12. Педро Леон 2 0
13. Корреа Робер 2 0
14. Луиш Рафаэл 2 0
15. Энрич Серхи 1 0
16. Бигас Педро 1 0
17. Кевин Родригес 1 0
18. Муто Йосинори 1 0
19. Техеро Альваро 1 0
20. Гарсия Алеш 1 0
21. Атьенса Мигель 1 0
22. Арьета Унаи 1 0
23. Мендиа Эньяут 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Эдгар Мендес 10 1
2. Пина Томас 11 0
3. Батталья Родриго 9 1
4. Лежён Флорьян 10 0
5. Ману Гарсия 7 1
6. Лагуардия Виктор 5 1
7. Химо Наварро 6 0
8. Йота Пелетейро 4 1
9. Дуарте Рубен 4 1
10. Тачи 3 1
11. Дейверсон Силва 3 0
12. Риоха Луис 3 0
13. Хави Лопеc 0 1
14. Лопес Хавьер 1 0
15. Хоселу Санмартин 1 0
16. Пачеко Фернандо 1 0
17. Эли Родриго 1 0
18. Понс Пере 1 0
19. Агиррегабириа Мартин 1 0
20. Лукас Перес 1 0
21. Сайнс Борха 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйбар 11.54% (3) 15.38% (4) 11.54% (3) 42.31% (11) 7.69% (2) 11.54% (3)
 Алавес 18.52% (5) 18.52% (5) 18.52% (5) 14.81% (4) 11.11% (3) 18.52% (5)

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Гранада 4:1 Эйбар Атлетико М 5:0 Эйбар Эйбар 0:1 Леванте
Реал Мадрид 2:0 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Эйбар Эйбар 1:3 Вильярреал Кадис 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Уэска Эльче 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Вальядолид Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада
Алавес Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Валенсия 1:1 Алавес Алавес 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Уэска Атлетик Б 0:0 Алавес
Алавес 1:3 Сельта Атлетико М 1:0 Алавес Алавес 1:1 Кадис Бетис 3:2 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 4:0 Алавес Барселона 5:1 Алавес Алавес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:0 Алавес Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Алавес: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Алавес 2:1 Эйбар Ла Лига Алавес 2:1 Эйбар Ла Лига Эйбар 0:2 Алавес Ла Лига Алавес 1:1 Эйбар Примера
Эйбар 2:1 Алавес Примера Эйбар 0:1 Алавес Примера Алавес 1:2 Эйбар Примера Алавес 0:0 Эйбар Примера Эйбар 0:0 Алавес Примера Эйбар 0:4 Алавес Товарищеские матчи Эйбар 1:0 Алавес Сегунда Алавес 0:2 Эйбар Сегунда Алавес 1:1 Эйбар Сегунда Эйбар 1:0 Алавес Сегунда Эйбар 2:0 Алавес Сегунда Алавес 1:0 Эйбар Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 34 23 7 4 61 - 22 76
2. Реал Мадрид Заявка 33 21 8 4 56 - 24 71
3. Барселона Заявка 33 22 5 6 77 - 31 71
4. Севилья Заявка 33 22 4 7 49 - 26 70
5. Реал Сосьедад Заявка 34 14 11 9 51 - 35 53
6. Бетис Заявка 33 14 8 11 42 - 45 50
7. Вильярреал Заявка 33 12 13 8 50 - 38 49
8. Гранада Заявка 33 13 6 14 43 - 54 45
9. Сельта Заявка 34 11 11 12 46 - 51 44
10. Атлетик Б Заявка 33 10 12 11 43 - 36 42
11. Осасуна Заявка 33 10 10 13 31 - 39 40
12. Леванте Заявка 34 9 11 14 38 - 48 38
13. Кадис Заявка 33 9 10 14 28 - 49 37
14. Валенсия Заявка 33 8 12 13 41 - 48 36
15. Хетафе Заявка 33 8 10 15 26 - 39 34
16. Алавес Заявка 34 7 10 17 28 - 52 31
17. Уэска Заявка 34 6 12 16 32 - 50 30
18. Эльче Заявка 34 6 12 16 29 - 50 30
19. Вальядолид Заявка 33 5 15 13 31 - 45 30
20. Эйбар Заявка 34 5 11 18 26 - 46 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Барселона Заявка 17 11 4 2 43 - 18 37
3. Севилья Заявка 16 12 1 3 25 - 10 37
4. Реал Мадрид Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
5. Гранада Заявка 16 9 3 4 24 - 20 30
6. Атлетик Б Заявка 17 8 5 4 27 - 16 29
7. Бетис Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
8. Реал Сосьедад Заявка 17 7 6 4 28 - 20 27
9. Сельта Заявка 17 8 3 6 27 - 27 27
10. Валенсия Заявка 16 6 7 3 25 - 19 25
11. Вильярреал Заявка 16 6 6 4 22 - 19 24
12. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
13. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
14. Хетафе Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
15. Эльче Заявка 17 4 8 5 16 - 21 20
16. Алавес Заявка 17 5 5 7 15 - 21 20
17. Уэска Заявка 17 4 6 7 16 - 21 18
18. Кадис Заявка 17 4 5 8 14 - 26 17
19. Вальядолид Заявка 16 3 6 7 17 - 25 15
20. Эйбар Заявка 17 2 6 9 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
2. Атлетико М Заявка 17 10 4 3 24 - 13 34
3. Барселона Заявка 16 11 1 4 34 - 13 34
4. Севилья Заявка 17 10 3 4 24 - 16 33
5. Реал Сосьедад Заявка 17 7 5 5 23 - 15 26
6. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
7. Бетис Заявка 16 6 3 7 18 - 25 21
8. Кадис Заявка 16 5 5 6 14 - 23 20
9. Осасуна Заявка 16 4 5 7 13 - 19 17
10. Сельта Заявка 17 3 8 6 19 - 24 17
11. Леванте Заявка 17 4 4 9 16 - 23 16
12. Вальядолид Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
13. Гранада Заявка 17 4 3 10 19 - 34 15
14. Эйбар Заявка 17 3 5 9 15 - 27 14
15. Атлетик Б Заявка 16 2 7 7 16 - 20 13
16. Хетафе Заявка 16 3 4 9 13 - 28 13
17. Уэска Заявка 17 2 6 9 16 - 29 12
18. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
19. Алавес Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
20. Эльче Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Эйбар 38.8% (52)
X 44.8% (60)
Алавес 16.4% (22)
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Прогнозы на матч Эйбар 3:0 Алавес

Исход игры
Эйбар
38.8% (52)
Ничья
44.8% (60)
Алавес
16.4% (22)
Тотал 2.5
Больше
19.4% (26)
Меньше
80.6% (108)
Обе команды забьют
Да
58.21% (78)
Нет
41.79% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.8% (52)
1:0 Эйбар
20.9% (28)
2:1 Эйбар
13.4% (18)
0:1 Алавес
11.9% (16)
0:0 Ничья
5.2% (7)
1:2 Алавес
4.5% (6)
2:0 Эйбар
3.7% (5)
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