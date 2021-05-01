1:0
3' ГолКике Гарсия
44' Желтая карточкаПина Томас
2:0
50' ГолКике Гарсия
57' Желтая карточкаБатталья Родриго
3:0
59' ГолКике Гарсия
20
Корреа
Робер
15
Анхель
Хосе
10
Эспозито
Эду
25
Хиль
Бриан
17
Кике
Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Корреа РоберЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
-
29 Дуфур УнаиЗащитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
-
19 Гарсия АлешПолузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Арьета УнаиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 ТачиЗащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
-
38 Hugo Perez
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
3'
1:0
44'
50'
2:0
56'
57'
59'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
8 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
10 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|12
|0.35
|2.
|Хиль Бриан
|3
|0.09
|3.
|Бургос Эстебан
|3 (2)
|0.09
|4.
|Энрич Серхи
|2
|0.06
|5.
|Педро Леон
|1
|0.03
|6.
|Папа Диоп
|1
|0.03
|7.
|Кевин Родригес
|1
|0.03
|8.
|Муто Йосинори
|1
|0.03
|9.
|Инуи Такаси
|1
|0.03
|10.
|Дмитрович Марко
|1 (1)
|0.03
|11.
|Эспозито Эду
|0
|0
|12.
|Паулу Оливейра
|0
|0
|13.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|14.
|Луиш Рафаэл
|0
|0
|15.
|Гарсия Алеш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хоселу Санмартин
|8 (2)
|0.24
|2.
|Эдгар Мендес
|5
|0.15
|3.
|Лукас Перес
|4 (3)
|0.12
|4.
|Риоха Луис
|2
|0.06
|5.
|Дейверсон Силва
|1
|0.03
|6.
|Химо Наварро
|1
|0.03
|7.
|Пина Томас
|1
|0.03
|8.
|Гвидетти Йон
|1
|0.03
|9.
|Батталья Родриго
|1
|0.03
|10.
|Лежён Флорьян
|1
|0.03
|11.
|Эли Родриго
|1
|0.03
|12.
|Сайнс Борха
|1
|0.03
|13.
|Йота Пелетейро
|0
|0
|14.
|Дуарте Рубен
|0
|0
|15.
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|6
|2
|2.
|Арбилья Анайц
|8
|0
|3.
|Хиль Бриан
|6
|0
|4.
|Ресио Хосе
|5
|0
|5.
|Бургос Эстебан
|5
|0
|6.
|Посо Алехандро
|4
|0
|7.
|Эспозито Эду
|4
|0
|8.
|Кике Гарсия
|2
|1
|9.
|Анхель Хосе
|3
|0
|10.
|Альварес Серхио
|3
|0
|11.
|Паулу Оливейра
|3
|0
|12.
|Педро Леон
|2
|0
|13.
|Корреа Робер
|2
|0
|14.
|Луиш Рафаэл
|2
|0
|15.
|Энрич Серхи
|1
|0
|16.
|Бигас Педро
|1
|0
|17.
|Кевин Родригес
|1
|0
|18.
|Муто Йосинори
|1
|0
|19.
|Техеро Альваро
|1
|0
|20.
|Гарсия Алеш
|1
|0
|21.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|22.
|Арьета Унаи
|1
|0
|23.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эдгар Мендес
|10
|1
|2.
|Пина Томас
|11
|0
|3.
|Батталья Родриго
|9
|1
|4.
|Лежён Флорьян
|10
|0
|5.
|Ману Гарсия
|7
|1
|6.
|Лагуардия Виктор
|5
|1
|7.
|Химо Наварро
|6
|0
|8.
|Йота Пелетейро
|4
|1
|9.
|Дуарте Рубен
|4
|1
|10.
|Тачи
|3
|1
|11.
|Дейверсон Силва
|3
|0
|12.
|Риоха Луис
|3
|0
|13.
|Хави Лопеc
|0
|1
|14.
|Лопес Хавьер
|1
|0
|15.
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|16.
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|17.
|Эли Родриго
|1
|0
|18.
|Понс Пере
|1
|0
|19.
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0
|20.
|Лукас Перес
|1
|0
|21.
|Сайнс Борха
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйбар
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|42.31% (11)
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|Алавес
|18.52% (5)
|18.52% (5)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: +2 =5 -13Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Гранада 4:1 Эйбар Атлетико М 5:0 Эйбар Эйбар 0:1 Леванте
Реал Мадрид 2:0 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Эйбар Эйбар 1:3 Вильярреал Кадис 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Уэска Эльче 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Вальядолид Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада
Алавес Последние 20 матчей: +4 =5 -11Валенсия 1:1 Алавес Алавес 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Уэска Атлетик Б 0:0 Алавес
Алавес 1:3 Сельта Атлетико М 1:0 Алавес Алавес 1:1 Кадис Бетис 3:2 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 4:0 Алавес Барселона 5:1 Алавес Алавес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:0 Алавес Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Алавес: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Эйбар 2:1 Алавес Примера Эйбар 0:1 Алавес Примера Алавес 1:2 Эйбар Примера Алавес 0:0 Эйбар Примера Эйбар 0:0 Алавес Примера Эйбар 0:4 Алавес Товарищеские матчи Эйбар 1:0 Алавес Сегунда Алавес 0:2 Эйбар Сегунда Алавес 1:1 Эйбар Сегунда Эйбар 1:0 Алавес Сегунда Эйбар 2:0 Алавес Сегунда Алавес 1:0 Эйбар Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|23
|7
|4
|61 - 22
|76
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|56 - 24
|71
|3.
|Барселона
|Заявка
|33
|22
|5
|6
|77 - 31
|71
|4.
|Севилья
|Заявка
|33
|22
|4
|7
|49 - 26
|70
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|51 - 35
|53
|6.
|Бетис
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|42 - 45
|50
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|12
|13
|8
|50 - 38
|49
|8.
|Гранада
|Заявка
|33
|13
|6
|14
|43 - 54
|45
|9.
|Сельта
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|46 - 51
|44
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|43 - 36
|42
|11.
|Осасуна
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|31 - 39
|40
|12.
|Леванте
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|38 - 48
|38
|13.
|Кадис
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|28 - 49
|37
|14.
|Валенсия
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|41 - 48
|36
|15.
|Хетафе
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|26 - 39
|34
|16.
|Алавес
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|28 - 52
|31
|17.
|Уэска
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|32 - 50
|30
|18.
|Эльче
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|29 - 50
|30
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|33
|5
|15
|13
|31 - 45
|30
|20.
|Эйбар
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|26 - 46
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|37 - 9
|42
|2.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|43 - 18
|37
|3.
|Севилья
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|25 - 10
|37
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 10
|35
|5.
|Гранада
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 20
|30
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|27 - 16
|29
|7.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 20
|27
|9.
|Сельта
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 27
|27
|10.
|Валенсия
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 19
|25
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 19
|24
|12.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|13.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|14.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|15.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 21
|20
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 21
|20
|17.
|Уэска
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 21
|18
|18.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|14 - 26
|17
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 25
|15
|20.
|Эйбар
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|24 - 13
|34
|3.
|Барселона
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|34 - 13
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 16
|33
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 15
|26
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|7.
|Бетис
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 25
|21
|8.
|Кадис
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|14 - 23
|20
|9.
|Осасуна
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 19
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 24
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 23
|16
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|14 - 20
|15
|13.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 34
|15
|14.
|Эйбар
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 27
|14
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|16 - 20
|13
|16.
|Хетафе
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 28
|13
|17.
|Уэска
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 29
|12
|18.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|19.
|Алавес
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 29
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Эйбар 3:0 Алавес
Исход игры
Эйбар
38.8% (52)
Ничья
44.8% (60)
Алавес
16.4% (22)
Тотал 2.5
Больше
19.4% (26)
Меньше
80.6% (108)
Обе команды забьют
Да
58.21% (78)
Нет
41.79% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.8% (52)
1:0 Эйбар
20.9% (28)
2:1 Эйбар
13.4% (18)
0:1 Алавес
11.9% (16)
0:0 Ничья
5.2% (7)
1:2 Алавес
4.5% (6)
2:0 Эйбар
3.7% (5)
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