Лига Европы 2021-2022
Легия
2:1
Конец матча
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
Славия Прага
3' Красная карточкаГолеш Томаш
30' Желтая карточкаХоловня Матеуш
44' Желтая карточкаМладенович Филип
0:1
45' ГолЭкпай Убонг
1:1
59' ГолЭмрели Махир
2:1
70' ГолЭмрели Махир
73' Желтая карточкаТраоре Ибрагим
75' Желтая карточкаЛопеш Рафаэл
82' Желтая карточкаКудела Ондрей
88' Желтая карточкаБоржил Ян
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
11
Эмрели
Махир
18
Боржил
Ян
25
Громада
Якуб
20
Экпай
Убонг
26
Шранц
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
11 Эмрели МахирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
20 Мучи ЭрнестПолузащитник
-
21 Лопеш РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
63 Кисель ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Боржил ЯнЗащитник
-
25 Громада ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Экпай УбонгПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Шранц ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Сиротник ЯнВратарь
-
28 Мандоус АлешВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Сима АбдаллаПолузащитник
-
13 Самек ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
Ход матча
3'
30'
44'
45'
0:1
59'
1:1
70'
2:1
73'
75'
82'
88'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 7
-
8 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эмрели Махир
|3
|1.5
|2.
|Юранович Йосип
|1
|0.5
|3.
|Навроцкий Майк
|0
|0
|4.
|Лопеш Рафаэл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Масопуст Лукаш
|1
|0.5
|2.
|Экпай Убонг
|1
|0.5
|3.
|Бах Александр
|1
|0.5
|4.
|Траоре Ибрагим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|2.
|Роуз Линдси
|1
|0
|3.
|Младенович Филип
|1
|0
|4.
|Лима Лукас II
|1
|0
|5.
|Холовня Матеуш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Траоре Ибрагим
|2
|0
|2.
|Голеш Томаш
|0
|1
|3.
|Дорли Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Легия
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|Славия Прага
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Легия Последние 20 матчей: +10 =7 -3Славия Прага 2:2 Легия Варта Познань 0:2 Легия Легия 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:1 Легия
Радомьяк Радом 3:1 Легия Флора Таллин 0:1 Легия Легия 1:0 Висла Плоцк Легия 2:1 Флора Таллин Легия 1:1 Ракув Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Легия 1:1 Краснодар Легия 1:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:0 Легия Легия 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 0:1 Легия Пяст 0:1 Легия Легия 0:0 Краковия Лех 0:0 Легия Легия 4:2 Погонь Щецин
Славия Прага Последние 20 матчей: +14 =4 -2Славия Прага 4:0 Баник Острава Славия Прага 2:2 Легия Млада Болеслав 0:2 Славия Прага Славия Прага 1:0 Ференцварош
Ференцварош 2:0 Славия Прага Теплице 1:3 Славия Прага Фастав Злин 0:1 Славия Прага Славия Прага 2:1 Ческе-Будеевице Яблонец 1:1 Славия Прага Виктория Пльзень 0:1 Славия Прага Славия Прага 1:1 Карвина Сигма Оломоуц 0:1 Славия Прага Спарта Прага 0:3 Славия Прага Славия Прага 5:1 Виктория Пльзень Сигма Оломоуц 0:3 Славия Прага Богемианс-1905 0:0 Славия Прага Славия Прага 2:1 Фастав Злин Слован Либерец 0:1 Славия Прага Славия Прага 0:4 Арсенал Славия Прага 2:0 Спарта Прага
Последние игры между собой
Легия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Славия Прага: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|3.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|4.
|Селтик
|Фурухаси Кёго
|3
|0
|1
|5.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|3.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|4.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
|5.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|1
|1
Прогнозы на матч Легия 2:1 Славия Прага
Исход игры
Легия
49.3% (66)
Ничья
28.4% (38)
Славия Прага
22.4% (30)
Тотал 2.5
Больше
54.48% (73)
Меньше
45.52% (61)
Обе команды забьют
Да
77.61% (104)
Нет
22.39% (30)
Популярный счёт
2:1 Легия
32.1% (43)
1:1 Ничья
23.9% (32)
1:2 Славия Прага
14.2% (19)
1:0 Легия
13.4% (18)
0:1 Славия Прага
5.2% (7)
2:2 Ничья
3% (4)
1:3 Славия Прага
2.2% (3)
2:0 Легия
1.5% (2)
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