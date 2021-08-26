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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Легия
2:1
Конец матча

Стадион:
Славия Прага
0'
3' Красная карточка
Голеш Томаш
30' Желтая карточка
Холовня Матеуш
44' Желтая карточка
Младенович Филип
0:1
45' Гол
Экпай Убонг
1:1
59' Гол
Эмрели Махир
2:1
70' Гол
Эмрели Махир
73' Желтая карточка
Траоре Ибрагим
75' Желтая карточка
Лопеш Рафаэл
82' Желтая карточка
Кудела Ондрей
88' Желтая карточка
Боржил Ян
90'+6
1
Боруц
Артур
17
Навроцкий
Майк
4
Ветеска
Матеуш
3
Холовня
Матеуш
55
Енджейчик
Артур
99
Слиш
Бартош
8
Мартинш
Андре
25
Младенович
Филип
27
Жозуэ
Филипе
82
Лима
Лукас
II
11
Эмрели
Махир
1
Коларж
Ондржей
5
Бах
Александр
15
Кудела
Ондрей
6
Зима
Давид
18
Боржил
Ян
25
Громада
Якуб
3
Голеш
Томаш
20
Экпай
Убонг
7
Станчу
Николае
26
Шранц
Иван
11
Тецл
Станислав
Легия
3-4-2-1
Славия Прага
4-2-3-1

Ход матча

3'
 
Голеш Томаш
25'
Лопеш Рафаэл
Мартинш Андре
 
30'
Холовня Матеуш
 
44'
Младенович Филип
 
45'
0:1
Экпай Убонг
56'
Пекхарт Томаш
Холовня Матеуш
 
59'
Эмрели Махир
(Лопеш Рафаэл)
1:1
65'
 
Лингр Ондржей
Тецл Станислав
70'
Эмрели Махир
2:1
70'
 
Траоре Ибрагим
Громада Якуб
71'
 
Сима Абдалла
Бах Александр
73'
 
Траоре Ибрагим
75'
Лопеш Рафаэл
 
80'
Мучи Эрнест
Эмрели Махир
 
81'
 
Крменчик Михал
Шранц Иван
81'
 
Олайинка Питер
Станчу Николае
82'
 
Кудела Ондрей
88'
 
Боржил Ян

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эмрели Махир 3 1.5
2. Юранович Йосип 1 0.5
3. Навроцкий Майк 0 0
4. Лопеш Рафаэл 0 0
Славия Прага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Масопуст Лукаш 1 0.5
2. Экпай Убонг 1 0.5
3. Бах Александр 1 0.5
4. Траоре Ибрагим 0 0

Карточки

Легия
# Игрок      
1. Лопеш Рафаэл 1 0
2. Роуз Линдси 1 0
3. Младенович Филип 1 0
4. Лима Лукас II 1 0
5. Холовня Матеуш 1 0
Славия Прага
# Игрок      
1. Траоре Ибрагим 2 0
2. Голеш Томаш 0 1
3. Дорли Оскар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Легия 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0
 Славия Прага 0 0 100% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Славия Прага 2:2 Легия Варта Познань 0:2 Легия Легия 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:1 Легия
Радомьяк Радом 3:1 Легия Флора Таллин 0:1 Легия Легия 1:0 Висла Плоцк Легия 2:1 Флора Таллин Легия 1:1 Ракув Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Легия 1:1 Краснодар Легия 1:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:0 Легия Легия 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 0:1 Легия Пяст 0:1 Легия Легия 0:0 Краковия Лех 0:0 Легия Легия 4:2 Погонь Щецин
Славия Прага Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Славия Прага 4:0 Баник Острава Славия Прага 2:2 Легия Млада Болеслав 0:2 Славия Прага Славия Прага 1:0 Ференцварош
Ференцварош 2:0 Славия Прага Теплице 1:3 Славия Прага Фастав Злин 0:1 Славия Прага Славия Прага 2:1 Ческе-Будеевице Яблонец 1:1 Славия Прага Виктория Пльзень 0:1 Славия Прага Славия Прага 1:1 Карвина Сигма Оломоуц 0:1 Славия Прага Спарта Прага 0:3 Славия Прага Славия Прага 5:1 Виктория Пльзень Сигма Оломоуц 0:3 Славия Прага Богемианс-1905 0:0 Славия Прага Славия Прага 2:1 Фастав Злин Слован Либерец 0:1 Славия Прага Славия Прага 0:4 Арсенал Славия Прага 2:0 Спарта Прага

Последние игры между собой

Легия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Славия Прага: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Славия Прага 2:2 Легия Лига Европы

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Алашкерт Джеймс 2 1
3. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
4. ХИК Мурильо Луис-Карлос 3 0
5. Галатасарай Муслера Фернандо 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Экпай Убонг бьет в цель!
  • Желтая карточка
    44'
    Младенович Филип получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Холовня Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Мартинш Андре уходит с поля. Лопеш Рафаэл выходит вместо него
  • 3'
    УДАЛЕНИЕ! - Голеш Томаш увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Легия 49.3% (66)
X 28.4% (38)
Славия Прага 22.4% (30)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Легия 2:1 Славия Прага онлайн


Прогнозы на матч Легия 2:1 Славия Прага

Исход игры
Легия
49.3% (66)
Ничья
28.4% (38)
Славия Прага
22.4% (30)
Тотал 2.5
Больше
54.48% (73)
Меньше
45.52% (61)
Обе команды забьют
Да
77.61% (104)
Нет
22.39% (30)
Популярный счёт
2:1 Легия
32.1% (43)
1:1 Ничья
23.9% (32)
1:2 Славия Прага
14.2% (19)
1:0 Легия
13.4% (18)
0:1 Славия Прага
5.2% (7)
2:2 Ничья
3% (4)
1:3 Славия Прага
2.2% (3)
2:0 Легия
1.5% (2)
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