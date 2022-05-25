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  3. Копа Судамерикана: Группа D
Вильстерман
0:0
Второй тайм: 49'
Эвертон Кильота
0'
10' Желтая карточка
Родригес Луис
19' Желтая карточка
Кастро Рауль
30' Желтая карточка
Campos Sérgio III

Ход матча

10'
Родригес Луис
 
19'
Кастро Рауль
 
30'
Campos Sérgio III
 
Лучшие коэффициенты
Вильстерман
Ничья
Эвертон Кильота
2.92
3.90
5.60
Все Коэффициенты
33
Bruno
Poveda
30
Родригес
Эдемир
3
Santiago
Echeveriia
2
Ортис
Максимилиано
19
Родригес
Луис
8
Вильярроэль
Мойзес
II
26
Кастро
Рауль
6
Аньес
Карлос
17
Меначо
Сесар
32
Хосе
Херрейра
10
Campos
Sérgio
III
1
Franco
Tornascioli
22
John
Salas
5
Julio
Alberto
Barroso
24
Diego
Oyarzun1
14
Cristopher
Medina
16
Adrian
Sanchez
21
Benjamin
Berrios
17
Gary
Moya
2
Cristian
Riquelme
11
Pedro
Campos
33
Cristobal
Chadwick
Вильстерман
Эвертон Кильота

История личных встреч

Вильстерман
Эвертон Кильота

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
1:1

Результаты последних матчей

Вильстерман
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Вильстерман - Боливар 1:4 Сан-Паулу - Вильстерман 3:0 Реал Томайпо - Вильстерман 1:1 Вильстерман - Олвейс Реди 1:0
Вильстерман - Аурора 0:0 Аякучо - Вильстерман 0:0 Индепендьенте Петролеро - Вильстерман 3:2 Вильстерман - Сан-Паулу 1:3 Вильстерман - Университарио Винто 1:1 Блуминг - Вильстерман 3:3 Вильстерман - Ройял Пари 2:2 Вильстерман - Аякучо 0:2 Боливар - Вильстерман 0:1 Эвертон Кильота - Вильстерман 1:1 Вильстерман - Реал Томайпо 1:2 Гуабира - Вильстерман 3:0 Аурора - Вильстерман 1:0 Вильстерман - Гуабира 4:0 Олвейс Реди - Вильстерман 0:0 Вильстерман - Индепендьенте Петролеро 1:0
Эвертон Кильота
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Антофагаста - Эвертон Кильота 2:2 Аякучо - Эвертон Кильота 0:2 Эвертон Кильота - Универсидад де Чили 2:1 Кобресал - Эвертон Кильота 0:0
Эвертон Кильота - Сан-Паулу 0:0 Эвертон Кильота - Аякучо 2:1 Эвертон Кильота - Палестино 0:0 Ньюбленсе - Эвертон Кильота 2:1 Сан-Паулу - Эвертон Кильота 2:0 Эвертон Кильота - Уачипато 0:1 Эвертон Кильота - Вильстерман 1:1 Депортес ла Серена - Эвертон Кильота 1:3 Эвертон Кильота - Аудакс Итальяно 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Эвертон Кильота 1:0 Универсидад Католика Чили - Эвертон Кильота 0:1 Эвертон Кильота - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эвертон Кильота - Курико Юнидо 1:1 Монагас - Эвертон Кильота 1:0 Унион Ла-Калера - Эвертон Кильота 1:1 Эвертон Кильота - Монагас 3:0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Serginho получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Кастро Рауль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Luis Rodriguez получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вильстерман
Ничья
Эвертон Кильота
2.92
3.90
5.60
Все Коэффициенты
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Вильстерман
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