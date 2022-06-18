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Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
БАТЭ
 
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Лучшие коэффициенты
БАТЭ
Ничья
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5.30
5.40
9.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

БАТЭ
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9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:2
К
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 4 (2) 0.44
Драгун Станислав 3 0.33
Филипович Александар 3 0.33
Бессмертный Дмитрий 3 0.33
Милич Неманья 1 0.11
Малькевич Владислав 1 0.11
Нечаев Данила 1 0.11
Бочеров Валерий 1 0.11
Шуманский Артем 1 0.11
Ислочь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Созах Даниэль 4 0.4
Барковский Герман 4 (2) 0.4
Морозов Владислав 2 0.2
Никифоренко Олег 2 0.2
Дибанго Иван 2 0.2
Артюх Мартин 1 0.1
Лисакович Дмитрий 1 0.1

Карточки

БАТЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милич Неманья 0 1
Ислочь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Созах Даниэль 0 1

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
2
50%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
3
50%
76-90

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
3
21%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
4
44%
61-75
5
36%
2
22%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
3
43%
76-90

Забито

18
17
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
3
17%
3
18%
1-15
3
17%
3
18%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
3
17%
2
12%
46-60
1
6%
5
29%
29%
61-75
6
33%
2
12%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 9
1
20%
2
15%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
2
40%
6
46%
76-90

Результаты последних матчей

БАТЭ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Динамо-Брест - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Гомель 1:2 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Витебск 2:1
Динамо Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Неман 2:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Неман - БАТЭ 2:1 Белшина - БАТЭ 0:3 Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ - Витебск 4:0 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Неман - БАТЭ 0:2 Славия Мозырь - БАТЭ 3:1 Спутник - БАТЭ 0:3 Рух Брест - БАТЭ 2:2
Ислочь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ислочь - Днепр Могилёв 3:2 Белшина - Ислочь 2:1 Ислочь - Славия Мозырь 0:2 Арсенал Дзержинск - Ислочь 1:3
Ислочь - Минск 2:0 Энергетик-БГУ - Ислочь 1:2 Ислочь - Неман 1:1 Ислочь - Шахтёр Солигорск 1:1 Динамо-Брест - Ислочь 2:2 Ислочь - Слуцк 1:2 Ислочь - Энергетик-БГУ 0:4 Минск - Ислочь 1:0 Ислочь - Гомель 1:2 Динамо-Брест - Ислочь 1:0 Ислочь - Слуцк 2:0 Витебск - Ислочь 0:4 Ислочь - Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо Минск - Ислочь 2:1 Ислочь - Неман 2:0 БАТЭ - Ислочь 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Энергетик-БГУ Заявка 11 8 1 2 24 - 8 25
2. БАТЭ Заявка 9 7 2 0 19 - 4 23
3. Динамо Минск Заявка 10 6 3 1 15 - 9 21
4. Минск Заявка 10 6 1 3 14 - 10 19
5. Шахтёр Солигорск Заявка 10 5 3 2 12 - 5 18
6. Неман 2:1 Заявка 11 4 5 2 16 - 14 17
7. Ислочь Заявка 10 4 3 3 16 - 14 15
8. Слуцк Заявка 9 3 5 1 13 - 11 14
9. Славия Мозырь Заявка 10 4 2 4 14 - 15 14
10. Гомель Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
11. Белшина Заявка 11 2 5 4 12 - 16 11
12. Торпедо-БелАЗ Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
13. Витебск Заявка 11 1 4 6 9 - 18 7
14. Днепр Могилёв 1:2 Заявка 11 1 2 8 9 - 22 5
15. Арсенал Дзержинск Заявка 10 0 4 6 4 - 14 4
16. Динамо-Брест Заявка 10 0 4 6 7 - 18 4
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск Заявка 6 5 0 1 9 - 3 15
2. Энергетик-БГУ Заявка 7 4 1 2 15 - 6 13
3. Шахтёр Солигорск Заявка 5 4 0 1 8 - 1 12
4. Неман 2:1 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Ислочь Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
6. БАТЭ Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
7. Динамо Минск Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
8. Слуцк Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
9. Славия Мозырь Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
10. Витебск Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
11. Белшина Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
12. Торпедо-БелАЗ Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Динамо-Брест Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
14. Гомель Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Днепр Могилёв 1:2 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
16. Арсенал Дзержинск Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 7 5 2 0 15 - 2 17
2. Динамо Минск Заявка 6 5 0 1 10 - 5 15
3. Энергетик-БГУ Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
4. Славия Мозырь Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Гомель Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
6. Слуцк Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Ислочь Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8. Торпедо-БелАЗ Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Белшина Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
10. Шахтёр Солигорск Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
11. Неман 2:1 Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
12. Минск Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Арсенал Дзержинск Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
14. Витебск Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
15. Днепр Могилёв 1:2 Заявка 6 0 2 4 6 - 14 2
16. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Динамо-Брест Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - Ислочь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 июня 2022, осталось 56 минут.



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    • Лучшие коэффициенты
    БАТЭ
    Ничья
    Ислочь
    5.30
    5.40
    9.70
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    Где смотреть матч БАТЭ - Ислочь онлайн

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