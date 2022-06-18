Стадион: Борисов-Арена
История личных встреч
БАТЭ
Ислочь
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
БАТЭ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|4 (2)
|0.44
|Драгун Станислав
|3
|0.33
|Филипович Александар
|3
|0.33
|Бессмертный Дмитрий
|3
|0.33
|Милич Неманья
|1
|0.11
|Малькевич Владислав
|1
|0.11
|Нечаев Данила
|1
|0.11
|Бочеров Валерий
|1
|0.11
|Шуманский Артем
|1
|0.11
Ислочь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Созах Даниэль
|4
|0.4
|Барковский Герман
|4 (2)
|0.4
|Морозов Владислав
|2
|0.2
|Никифоренко Олег
|2
|0.2
|Дибанго Иван
|2
|0.2
|Артюх Мартин
|1
|0.1
|Лисакович Дмитрий
|1
|0.1
Карточки
БАТЭ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милич Неманья
|0
|1
Ислочь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Созах Даниэль
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
2
50%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
3
50%
76-90
Забито
14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
3
21%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
4
44%
61-75
5
36%
2
22%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
3
43%
76-90
Забито
18
17
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
3
17%
3
18%
1-15
3
17%
3
18%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
3
17%
2
12%
46-60
1
6%
5
29%
29%
61-75
6
33%
2
12%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 9
1
20%
2
15%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
2
40%
6
46%
76-90
Результаты последних матчей
БАТЭ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Динамо-Брест - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Гомель 1:2 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Витебск 2:1
Динамо Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Неман 2:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Неман - БАТЭ 2:1 Белшина - БАТЭ 0:3 Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ - Витебск 4:0 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Неман - БАТЭ 0:2 Славия Мозырь - БАТЭ 3:1 Спутник - БАТЭ 0:3 Рух Брест - БАТЭ 2:2
Ислочь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ислочь - Днепр Могилёв 3:2 Белшина - Ислочь 2:1 Ислочь - Славия Мозырь 0:2 Арсенал Дзержинск - Ислочь 1:3
Ислочь - Минск 2:0 Энергетик-БГУ - Ислочь 1:2 Ислочь - Неман 1:1 Ислочь - Шахтёр Солигорск 1:1 Динамо-Брест - Ислочь 2:2 Ислочь - Слуцк 1:2 Ислочь - Энергетик-БГУ 0:4 Минск - Ислочь 1:0 Ислочь - Гомель 1:2 Динамо-Брест - Ислочь 1:0 Ислочь - Слуцк 2:0 Витебск - Ислочь 0:4 Ислочь - Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо Минск - Ислочь 2:1 Ислочь - Неман 2:0 БАТЭ - Ислочь 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 8
|25
|2.
|БАТЭ
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 4
|23
|3.
|Динамо Минск
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 9
|21
|4.
|Минск
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 10
|19
|5.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 5
|18
|6.
|Неман
|2:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 14
|17
|7.
|Ислочь
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 14
|15
|8.
|Слуцк
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|13 - 11
|14
|9.
|Славия Мозырь
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|10.
|Гомель
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|11.
|Белшина
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|13.
|Витебск
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 18
|7
|14.
|Днепр Могилёв
|1:2 Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 22
|5
|15.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|4 - 14
|4
|16.
|Динамо-Брест
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 18
|4
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Минск
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 6
|13
|3.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 1
|12
|4.
|Неман
|2:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Ислочь
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|6.
|БАТЭ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Динамо Минск
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|8.
|Слуцк
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|9.
|Славия Мозырь
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|10.
|Витебск
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|11.
|Белшина
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Динамо-Брест
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|14.
|Гомель
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Днепр Могилёв
|1:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|16.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 2
|17
|2.
|Динамо Минск
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|3.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|4.
|Славия Мозырь
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Гомель
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|6.
|Слуцк
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Ислочь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|8.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Белшина
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|10.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|11.
|Неман
|2:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|12.
|Минск
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|14.
|Витебск
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|15.
|Днепр Могилёв
|1:2 Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|16.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Динамо-Брест
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0