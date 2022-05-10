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Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
Торпедо-БелАЗ
 
Позже
БАТЭ
Прогнозы 51
Торпедо-БелАЗ 0% (0)
X 11.8% (6)
БАТЭ 88.2% (45)
Все прогнозы

История личных встреч

Торпедо-БелАЗ
БАТЭ

11 матчей

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

18.2%
118.2%
2 победы 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

28 матчей

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы

Первый тайм

39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 19 побед

39 матчей

10.3%
30.8%
58.9%
4 победы 12 ничьих 23 победы

Первый тайм

5.1%
61.5%
33.4%
2 победы 24 ничьи 13 побед

Второй тайм

10.3%
41%
48.7%
4 победы 16 ничьих 19 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
К
1:1
К
4:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:4
ПЛ
0:0
С
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
К
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
К
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо-БелАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Премудров Кирилл 1 0.14
Берёзкин Евгений 1 0.14
Залеский Алексей 1 0.14
Шевченко Евгений 1 0.14
Чиж Александр 1 0.14
Горбачик Валерий 1 0.14
БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгун Станислав 3 0.43
Виллюмссон Виллюм 3 (2) 0.43
Филипович Александар 2 0.29
Бессмертный Дмитрий 2 0.29
Милич Неманья 1 0.14
Малькевич Владислав 1 0.14
Нечаев Данила 1 0.14
Бочеров Валерий 1 0.14
Artem Shumansky 1 0.14

Карточки

Торпедо-БелАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Липе Велозо 0 1
БАТЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
11
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
1
50%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
4
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
3
75%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
50%
76-90

Забито

6
15
6 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
4
67%
2
13%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
6
40%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
9%
1
20%
1-15
4
36%
1
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
18%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо-БелАЗ
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Днепр Могилёв - Торпедо-БелАЗ 0:1 Торпедо-БелАЗ - Белшина 1:3 Славия Мозырь - Торпедо-БелАЗ 2:2 Торпедо-БелАЗ - Арсенал Дзержинск 1:0
Минск - Торпедо-БелАЗ 1:0 Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ 3:1 Неман - Торпедо-БелАЗ 2:0 Неман - Торпедо-БелАЗ 3:1 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 Спутник - Торпедо-БелАЗ 0:3 Торпедо-БелАЗ - Славия Мозырь 2:0 Торпедо-БелАЗ - Рух Брест 3:3 Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 3:1 Торпедо-БелАЗ - Сморгонь 7:1 Ислочь - Торпедо-БелАЗ 0:0 Торпедо-БелАЗ - Энергетик-БГУ 0:1 Минск - Торпедо-БелАЗ 0:2 Торпедо-БелАЗ - Гомель 0:1 Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ 3:2 Торпедо-БелАЗ - Слуцк 0:1
БАТЭ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
БАТЭ - Витебск 2:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Неман 2:0 БАТЭ - Гомель 2:1
Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Неман - БАТЭ 2:1 Белшина - БАТЭ 0:3 Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ - Витебск 4:0 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Неман - БАТЭ 0:2 Славия Мозырь - БАТЭ 3:1 Спутник - БАТЭ 0:3 Рух Брест - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 Сморгонь - БАТЭ 1:3 БАТЭ - Ислочь 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 7 6 1 0 16 - 4 19
2. Динамо Минск Заявка 7 4 3 0 9 - 4 15
3. Энергетик-БГУ Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
4. Минск Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
5. Шахтёр Солигорск Заявка 7 3 3 1 9 - 4 12
6. Слуцк Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
7. Ислочь Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
8. Славия Мозырь Заявка 7 3 1 3 11 - 9 10
9. Гомель Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
10. Неман Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
11. Торпедо-БелАЗ Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
12. Витебск Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
13. Белшина Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
14. Арсенал Дзержинск Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
15. Динамо-Брест Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3
16. Днепр Могилёв Заявка 7 0 1 6 2 - 15 1
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
2. Энергетик-БГУ Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
3. Неман Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
4. БАТЭ Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Шахтёр Солигорск Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
6. Ислочь Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
7. Слуцк Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Славия Мозырь Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
9. Витебск Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
10. Торпедо-БелАЗ Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Динамо Минск Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
12. Гомель Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Динамо-Брест Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
14. Арсенал Дзержинск Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
15. Белшина Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
16. Рух Брест 0 - 0
17. Днепр Могилёв Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Динамо Минск Заявка 4 4 0 0 6 - 1 12
3. Слуцк Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
4. Ислочь Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5. Энергетик-БГУ Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
6. Славия Мозырь Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
7. Шахтёр Солигорск Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
8. Гомель Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
9. Белшина Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10. Минск Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Торпедо-БелАЗ Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
12. Арсенал Дзержинск Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
13. Неман Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Витебск Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15. Днепр Могилёв Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
16. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Динамо-Брест Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо-БелАЗ - БАТЭ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 мая 2022, осталось 2 дня 18 часов 5 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Торпедо-БелАЗ 0% (0)
    X 11.8% (6)
    БАТЭ 88.2% (45)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Торпедо-БелАЗ - БАТЭ онлайн

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    Прогнозы на матч Торпедо-БелАЗ - БАТЭ

    Исход игры
    Торпедо-БелАЗ
    0% (0)
    Ничья
    11.8% (6)
    БАТЭ
    88.2% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    68% (34)
    Меньше
    32% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    78% (39)
    Нет
    22% (11)
    Популярный счёт
    1:2 БАТЭ
    56.9% (29)
    0:1 БАТЭ
    13.7% (7)
    1:1 Ничья
    9.8% (5)
    0:2 БАТЭ
    7.8% (4)
    1:3 БАТЭ
    5.9% (3)
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    Торпедо-БелАЗ
    БАТЭ
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