Стадион: Торпедо Жодино
Позже
История личных встреч
Торпедо-БелАЗ
БАТЭ
11 матчей
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
18.2%
118.2%
2 победы 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
28 матчей
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы
Первый тайм
39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 19 побед
39 матчей
10.3%
30.8%
58.9%
4 победы 12 ничьих 23 победы
Первый тайм
5.1%
61.5%
33.4%
2 победы 24 ничьи 13 побед
Второй тайм
10.3%
41%
48.7%
4 победы 16 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо-БелАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Премудров Кирилл
|1
|0.14
|Берёзкин Евгений
|1
|0.14
|Залеский Алексей
|1
|0.14
|Шевченко Евгений
|1
|0.14
|Чиж Александр
|1
|0.14
|Горбачик Валерий
|1
|0.14
БАТЭ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгун Станислав
|3
|0.43
|Виллюмссон Виллюм
|3 (2)
|0.43
|Филипович Александар
|2
|0.29
|Бессмертный Дмитрий
|2
|0.29
|Милич Неманья
|1
|0.14
|Малькевич Владислав
|1
|0.14
|Нечаев Данила
|1
|0.14
|Бочеров Валерий
|1
|0.14
|Artem Shumansky
|1
|0.14
Карточки
Торпедо-БелАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Липе Велозо
|0
|1
БАТЭ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
2
11
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
1
50%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
4
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
3
75%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
50%
76-90
Забито
6
15
6 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
4
67%
2
13%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
6
40%
76-90
Пропущено
11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
9%
1
20%
1-15
4
36%
1
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
18%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо-БелАЗ
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Днепр Могилёв - Торпедо-БелАЗ 0:1 Торпедо-БелАЗ - Белшина 1:3 Славия Мозырь - Торпедо-БелАЗ 2:2 Торпедо-БелАЗ - Арсенал Дзержинск 1:0
Минск - Торпедо-БелАЗ 1:0 Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ 3:1 Неман - Торпедо-БелАЗ 2:0 Неман - Торпедо-БелАЗ 3:1 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 Спутник - Торпедо-БелАЗ 0:3 Торпедо-БелАЗ - Славия Мозырь 2:0 Торпедо-БелАЗ - Рух Брест 3:3 Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 3:1 Торпедо-БелАЗ - Сморгонь 7:1 Ислочь - Торпедо-БелАЗ 0:0 Торпедо-БелАЗ - Энергетик-БГУ 0:1 Минск - Торпедо-БелАЗ 0:2 Торпедо-БелАЗ - Гомель 0:1 Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ 3:2 Торпедо-БелАЗ - Слуцк 0:1
БАТЭ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
БАТЭ - Витебск 2:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Неман 2:0 БАТЭ - Гомель 2:1
Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Неман - БАТЭ 2:1 Белшина - БАТЭ 0:3 Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ - Витебск 4:0 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Неман - БАТЭ 0:2 Славия Мозырь - БАТЭ 3:1 Спутник - БАТЭ 0:3 Рух Брест - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 Сморгонь - БАТЭ 1:3 БАТЭ - Ислочь 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Динамо Минск
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|3.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|4.
|Минск
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|5.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 4
|12
|6.
|Слуцк
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|Ислочь
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|8.
|Славия Мозырь
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|9.
|Гомель
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|10.
|Неман
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|11.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|12.
|Витебск
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|13.
|Белшина
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|14.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Динамо-Брест
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|16.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 15
|1
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Минск
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|3.
|Неман
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|4.
|БАТЭ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|Ислочь
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|7.
|Слуцк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Славия Мозырь
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|9.
|Витебск
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|10.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Динамо Минск
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|12.
|Гомель
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Динамо-Брест
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|14.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|15.
|Белшина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|16.
|Рух Брест
|0
|-
|0
|17.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Динамо Минск
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|3.
|Слуцк
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|4.
|Ислочь
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|6.
|Славия Мозырь
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|7.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Гомель
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Белшина
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Минск
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|12.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|13.
|Неман
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Витебск
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|16.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Динамо-Брест
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Прогнозы на матч Торпедо-БелАЗ - БАТЭ
Исход игры
Торпедо-БелАЗ
0% (0)
Ничья
11.8% (6)
БАТЭ
88.2% (45)
Тотал 2.5
Больше
68% (34)
Меньше
32% (16)
Обе команды забьют
Да
78% (39)
Нет
22% (11)
Популярный счёт
1:2 БАТЭ
56.9% (29)
0:1 БАТЭ
13.7% (7)
1:1 Ничья
9.8% (5)
0:2 БАТЭ
7.8% (4)
1:3 БАТЭ
5.9% (3)
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