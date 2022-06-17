Стадион: ЦСК «Витебский»
Позже
История личных встреч
Витебск
Торпедо-БелАЗ
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
100%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
27 матчей
18.5%
22.2%
59.3%
5 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
14.8%
33.3%
51.9%
4 победы 9 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Витебск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ксенофонтов Александр
|2
|0.2
|Баранок Никита
|2
|0.2
|Матвеенко Антон
|1
|0.1
|Рассадкин Глеб
|1
|0.1
|Яроцкий Ярослав
|1
|0.1
|Теверов Руслан
|1
|0.1
Торпедо-БелАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Побудей Вадим
|2
|0.22
|Премудров Кирилл
|1
|0.11
|Берёзкин Евгений
|1
|0.11
|Залеский Алексей
|1
|0.11
|Шевченко Евгений
|1
|0.11
|Чиж Александр
|1
|0.11
|Горбачик Валерий
|1
|0.11
Карточки
Витебск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матвеенко Антон
|0
|1
|Скитов Артём
|0
|1
|Лебедев Андрей
|0
|1
Торпедо-БелАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велозу Липе
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
33%
3
75%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
0 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
2
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
11
8
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
3
38%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
13%
4
50%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
18
16
3 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
2
11%
6
38%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
5
28%
4
25%
46-60
5
28%
1
6%
61-75
5
28%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Витебск
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Шахтёр Солигорск - Витебск 2:0 Динамо Минск - Витебск 2:1 Витебск - Гомель 1:1 БАТЭ - Витебск 2:1
Витебск - Днепр Могилёв 2:1 Витебск - Гомель 1:0 Белшина - Витебск 2:2 Витебск - Славия Мозырь 0:3 Арсенал Дзержинск - Витебск 0:0 Гомель - Витебск 2:0 Витебск - Минск 1:1 Энергетик-БГУ - Витебск 3:1 БАТЭ - Витебск 4:0 Витебск - Спутник 3:0 Рух Брест - Витебск 2:0 Витебск - Шахтёр Солигорск 1:2 Сморгонь - Витебск 2:0 Витебск - Ислочь 0:4 Энергетик-БГУ - Витебск 2:2 Витебск - Минск 3:1
Торпедо-БелАЗ
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 3:4 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0 Днепр Могилёв - Торпедо-БелАЗ 0:1 Торпедо-БелАЗ - Белшина 1:3
Славия Мозырь - Торпедо-БелАЗ 2:2 Торпедо-БелАЗ - Арсенал Дзержинск 1:0 Минск - Торпедо-БелАЗ 1:0 Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ 3:1 Неман - Торпедо-БелАЗ 2:0 Неман - Торпедо-БелАЗ 3:1 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 Спутник - Торпедо-БелАЗ 0:3 Торпедо-БелАЗ - Славия Мозырь 2:0 Торпедо-БелАЗ - Рух Брест 3:3 Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 3:1 Торпедо-БелАЗ - Сморгонь 7:1 Ислочь - Торпедо-БелАЗ 0:0 Торпедо-БелАЗ - Энергетик-БГУ 0:1 Минск - Торпедо-БелАЗ 0:2 Торпедо-БелАЗ - Гомель 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 4
|23
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 8
|22
|3.
|Динамо Минск
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 9
|21
|4.
|Минск
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 10
|19
|5.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 5
|18
|6.
|Ислочь
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 14
|15
|7.
|Слуцк
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|13 - 11
|14
|8.
|Неман
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 13
|14
|9.
|Славия Мозырь
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|10.
|Гомель
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|11.
|Белшина
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 15
|11
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|13.
|Витебск
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 17
|7
|14.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 20
|5
|15.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|4 - 14
|4
|16.
|Динамо-Брест
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 18
|4
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Минск
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 6
|13
|3.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 1
|12
|4.
|Неман
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Ислочь
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|6.
|БАТЭ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Динамо Минск
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|8.
|Слуцк
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|9.
|Славия Мозырь
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|10.
|Витебск
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|11.
|Белшина
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Динамо-Брест
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|14.
|Гомель
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|16.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 2
|17
|2.
|Динамо Минск
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|3.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|4.
|Славия Мозырь
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Гомель
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|6.
|Слуцк
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Ислочь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|8.
|Белшина
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|9.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|10.
|Минск
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|12.
|Неман
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|14.
|Витебск
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|15.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|16.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Динамо-Брест
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0