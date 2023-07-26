Тур: 2. Стадион: Иден Парк. Зрители: 20983 Главный судья: Hyun-Jin Oh
5:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолАбельейра Тереза
2:0
13' ГолЭрмосо Дженнифер
3:0
69' ГолAlba Redondo
4:0
70' ГолЭрмосо Дженнифер
5:0
85' ГолAlba Redondo
90' Желтая карточкаOchumba Lubandji
90' Желтая карточкаMartha Tembo
90'+11
Ход матча
9'
13'
69'
70'
4:0
85'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
14 Удары в створ 2
-
9 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
720 Количество передач 237
-
75 Владение мячом, % 25
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Martha
Tembo
14
Ireen
Lungu
11
Barbra
Banda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Enith Salon
-
-
-
14 Laia Codina
-
-
16 Maria Perez
-
17 Alba Redondo
-
20 Rocio
-
-
Главный тренер: Вилда Жорже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Martha TemboЗащитник
-
14 Ireen LunguПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Barbra BandaНападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22 Esther Banda
-
23 Vast Phiri
-
Главный тренер: Bruce Mwape
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
Испания (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрмосо Дженнифер
|2
|1
|Alba Redondo
|2
|1
|Гонсалес Эстер
|1
|0.5
|Бонмати Айтана
|1
|0.5
|Абельейра Тереза
|1
|0.5
|Eva Maria Navarro
|0
|0
|Путеллас Алексия
|0
|0
|Батлье Она
|0
|0
Замбия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Испания (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Замбия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Catherine Musonda
|1
|1
|Martha Tembo
|1
|0
|Ochumba Lubandji
|1
|0
Результаты матчей
Испания (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Замбия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Испания (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Замбия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
0
0
Испания (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Замбия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
1
10
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Испания (жен)
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Испания (жен) - Коста-Рика (жен) 3:0 Вьетнам (жен) - Испания (жен) 0:9 Дания (жен) - Испания (жен) 0:2 Испания (жен) - Панама (жен) 7:0
Испания (жен) - Китай (жен) 3:0 Испания (жен) - Норвегия (жен) 4:2 Чехия (жен) - Испания (жен) 0:3 Австралия (жен) - Испания (жен) 3:2 Испания (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Испания (жен) - Япония (жен) 1:0 Испания (жен) - Аргентина (жен) 7:0 Испания (жен) - США (жен) 2:0 Испания (жен) - Швеция (жен) 1:1 Испания (жен) - Украина (жен) 5:0 Испания (жен) - Венгрия (жен) 3:0 Англия (жен) - Испания (жен) 2:1 Дания (жен) - Испания (жен) 0:1 Германия (жен) - Испания (жен) 2:0 Испания (жен) - Финляндия (жен) 4:1 Италия (жен) - Испания (жен) 1:1
Замбия (жен)
(19 матчей)
31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 поражений
Замбия (жен) - Япония (жен) 0:5 Германия (жен) - Замбия (жен) 2:3 Швейцария (жен) - Замбия (жен) 3:3 Ирландия (жен) - Замбия (жен) 3:2
Замбия (жен) - Tanzania W 1:0 Южная Корея (жен) - Замбия (жен) 5:0 Южная Корея (жен) - Замбия (жен) 5:2 Uzbekistan W - Замбия (жен) 0:4 Замбия (жен) - Словения (жен) 0:1 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Замбия (жен) - Botswana W 1:1 Замбия (жен) - Botswana W 1:0 Замбия (жен) - ЮАР (жен) 1:1 Бразилия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Китай (жен) - Замбия (жен) 4:4 Замбия (жен) - Нидерланды (жен) 3:10 Чили (жен) - Замбия (жен) 1:2
Результаты матчей
Испания (жен)
Замбия (жен)
Точный счет
3:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
5:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Испания (жен)
Замбия (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|3.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 10
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Бразилия (жен)
|Ary Borges
|3 (1)
|Испания (жен)
|Эрмосо Дженнифер
|2 (1)
|США (жен)
|Sophia Smith
|2 (1)
|Германия (жен)
|Попп Александра
|2
|Испания (жен)
|Alba Redondo
|2
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|Нигерия (жен)
|Deborah Abiodun
|1
|Швейцария (жен)
|Бахманн Рамона
|1
|Новая Зеландия (жен)
|Уилкинсон Ханна
|1