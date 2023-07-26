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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 20983 Главный судья: Hyun-Jin Oh
Испания (жен)
5:0
Конец матча
Замбия (жен)
0'
1:0
9' Гол
Абельейра Тереза
2:0
13' Гол
Эрмосо Дженнифер
3:0
69' Гол
Alba Redondo
4:0
70' Гол
Эрмосо Дженнифер
5:0
85' Гол
Alba Redondo
90' Желтая карточка
Ochumba Lubandji
90' Желтая карточка
Martha Tembo
90'+11

Ход матча

9'
Абельейра Тереза
(Эрмосо Дженнифер)
1:0
13'
Эрмосо Дженнифер
(Путеллас Алексия)
2:0
37'
 
Avell Chitundu
Siomala Mapepa
37'
 
Mary Wilombe
Susan Banda
46'
Oihane Hernandez
Батлье Она
 
46'
Alba Redondo
Путеллас Алексия
 
46'
Eva Maria Navarro
Salma Paralluelo
 
61'
Ирен Герреро
Бонмати Айтана
 
69'
Alba Redondo
(Eva Maria Navarro)
3:0
70'
Эрмосо Дженнифер
4:0
76'
 
Vast Phiri
Lushomo Mweemba
76'
 
Ochumba Lubandji
Evarine Katongo
83'
Дель Кастильо Атенеа
Кальдентей Мариона
 
85'
Alba Redondo
(Eva Maria Navarro)
5:0
90'
 
Ochumba Lubandji
90'
 
Martha Tembo

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 14 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 720 Количество передач 237
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Родригес
Мария
2
Батлье
Она
4
Паредес
Ирен
5
Андрес
Ивана
19
Ольга
Кармона
Гарсия
6
Бонмати
Айтана
3
Абельейра
Тереза
11
Путеллас
Алексия
18
Salma
Paralluelo
10
Эрмосо
Дженнифер
8
Кальдентей
Мариона
18
Eunice
Sakala
8
Margaret
Belemu
15
Agness
Musesa
3
Lushomo
Mweemba
13
Martha
Tembo
14
Ireen
Lungu
4
Susan
Banda
19
Siomala
Mapepa
12
Evarine
Katongo
17
Racheal
Kundananji
11
Barbra
Banda
Испания (жен)
Замбия (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Испания (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрмосо Дженнифер 2 1
Alba Redondo 2 1
Гонсалес Эстер 1 0.5
Бонмати Айтана 1 0.5
Абельейра Тереза 1 0.5
Eva Maria Navarro 0 0
Путеллас Алексия 0 0
Батлье Она 0 0
Замбия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Испания (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Замбия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Catherine Musonda 1 1
Martha Tembo 1 0
Ochumba Lubandji 1 0

Результаты матчей

Испания (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Замбия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Испания (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Замбия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

0
0
Испания (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Замбия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

1
10
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Испания (жен)
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Испания (жен) - Коста-Рика (жен) 3:0 Вьетнам (жен) - Испания (жен) 0:9 Дания (жен) - Испания (жен) 0:2 Испания (жен) - Панама (жен) 7:0
Испания (жен) - Китай (жен) 3:0 Испания (жен) - Норвегия (жен) 4:2 Чехия (жен) - Испания (жен) 0:3 Австралия (жен) - Испания (жен) 3:2 Испания (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Испания (жен) - Япония (жен) 1:0 Испания (жен) - Аргентина (жен) 7:0 Испания (жен) - США (жен) 2:0 Испания (жен) - Швеция (жен) 1:1 Испания (жен) - Украина (жен) 5:0 Испания (жен) - Венгрия (жен) 3:0 Англия (жен) - Испания (жен) 2:1 Дания (жен) - Испания (жен) 0:1 Германия (жен) - Испания (жен) 2:0 Испания (жен) - Финляндия (жен) 4:1 Италия (жен) - Испания (жен) 1:1
Замбия (жен)
(19 матчей)
31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 поражений
Замбия (жен) - Япония (жен) 0:5 Германия (жен) - Замбия (жен) 2:3 Швейцария (жен) - Замбия (жен) 3:3 Ирландия (жен) - Замбия (жен) 3:2
Замбия (жен) - Tanzania W 1:0 Южная Корея (жен) - Замбия (жен) 5:0 Южная Корея (жен) - Замбия (жен) 5:2 Uzbekistan W - Замбия (жен) 0:4 Замбия (жен) - Словения (жен) 0:1 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Замбия (жен) - Botswana W 1:1 Замбия (жен) - Botswana W 1:0 Замбия (жен) - ЮАР (жен) 1:1 Бразилия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Китай (жен) - Замбия (жен) 4:4 Замбия (жен) - Нидерланды (жен) 3:10 Чили (жен) - Замбия (жен) 1:2

Результаты матчей

Испания (жен)
Замбия (жен)

Точный счет

3:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Испания (жен)
Замбия (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания (жен)
 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
Япония (жен)
 2 2 0 0 7 - 0 6
3.
Коста-Рика (жен)
 2 0 0 2 0 - 5 0
4.
Замбия (жен)
 2 0 0 2 0 - 10 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Испания (жен) Эрмосо Дженнифер 2 (1)
США (жен) Sophia Smith 2 (1)
Германия (жен) Попп Александра 2
Испания (жен) Alba Redondo 2
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нигерия (жен) Deborah Abiodun 1
Швейцария (жен) Бахманн Рамона 1
Новая Зеландия (жен) Уилкинсон Ханна 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 101'
    Испания (жен) заслуженно побеждает в отличном матче
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Martha Tembo получил желтую карточку от судьи
  • 100'
    Контроль мяча: Испания (жен): 71%, Замбия: 29%.
  • 100'
    Eunice Sakala из команды Замбия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 100'
    Eva Maria Navarro навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 100'
    Eunice Sakala делает важнейший сейв!
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