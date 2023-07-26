Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Испания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Ольга Кармона Гарсия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Хорошая попытка от Бонмати Айтана , был неплохой удар, но вратарь спас

50' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Ольга Кармона Гарсия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Замбия совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Margaret Belemu не смог попасть в створ ударом издали

44' Ireen Lungu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Racheal Kundananji выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Батлье Она выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Martha Tembo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Испания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

39' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

39' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Испания (жен)

38' Абельейра Тереза навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Martha Tembo получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Martha Tembo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Salma Paralluelo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Martha Tembo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Siomala Mapepa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Испания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Susan Banda получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Susan Banda на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Испания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Замбия совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Замбия

30' Эрмосо Дженнифер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Замбия совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Замбия совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Абельейра Тереза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Пространство открывается для Barbra Banda , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

27' Racheal Kundananji создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Замбия совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Замбия совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Испания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Матч возобновится спорным мячом

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Замбия идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Замбия совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Замбия совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Абельейра Тереза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Racheal Kundananji выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Кальдентей Мариона выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Ireen Lungu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Матч возобновится спорным мячом

20' Ох, нехорошо это выглядит. Susan Banda получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Susan Banda на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Испания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Замбия

18' Замбия совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Хорошо играет на выходе Eunice Sakala - мяч в ее руках

13' Путеллас Алексия создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Замбия совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Martha Tembo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Хорошая попытка от Barbra Banda , был неплохой удар, но вратарь спас

8' Salma Paralluelo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Ольга Кармона Гарсия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Замбия совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Замбия

5' Salma Paralluelo пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

5' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Абельейра Тереза навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Путеллас Алексия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Evarine Katongo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Замбия совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Хорошо играет на выходе Eunice Sakala - мяч в ее руках

2' Agness Musesa ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

2' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Хорошо играет на выходе Eunice Sakala - мяч в ее руках

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру