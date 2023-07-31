Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Jun Endo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Moeka Minami выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Тактическая замена. Jun Endo уходит с поля и его заменяет Hina Sugita

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Ayaka Yamashita из команды Япония (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Ольга Кармона Гарсия - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Испания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Г О О О О Л - Hinata Miyazawa забивает с правой ноги!

40' Riko Ueki создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Япония (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Япония (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Испания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Япония (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Risa Shimizu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Г О О О О Л - Riko Ueki наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

29' Hinata Miyazawa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Япония (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Кальдентей Мариона выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Honoka Hayashi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Япония (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Riko Ueki выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Salma Paralluelo бьет издали, но Ayaka Yamashita ловит мяч в руки

19' Moeka Minami из команды Япония (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

18' Испания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Япония (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Эрмосо Дженнифер пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

15' Бонмати Айтана создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Япония (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Команда Япония (жен) забила мяч, хотя лучше играли соперники

12' Jun Endo сделал результативную передачу.

12' Г О О О О Л - Hinata Miyazawa забивает с левой ноги!

12' Jun Endo создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Игра в одни ворота сейчас. Испания (жен) доминирует и владеет мячом

9' Испания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Япония (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Япония (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Путеллас Алексия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Jun Endo из команды Япония (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

2' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

2' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре