Тур: 3. Стадион: Wellington Regional Stadium. Зрители: 20957 Главный судья: Ekaterina Koroleva
4:0
Конец матча
0'
1:0
12' ГолHinata Miyazawa
2:0
29' ГолRiko Ueki
3:0
40' ГолHinata Miyazawa
45' Желтая карточкаОльга Кармона Гарсия
4:0
82' ГолMina Tanaka
89' Желтая карточкаOihane Hernandez
90'+4
Ход матча
12'
1:0
29'
2:0
40'
3:0
67'
82'
4:0
85'
89'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
1 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
272 Количество передач 934
-
23 Владение мячом, % 77
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.88 Победа Испании
-
10
Fuka
Nagano
13
Эндо
Юн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Fuka NaganoПолузащитник
-
13 Эндо ЮнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хирао ЧикаВратарь
-
14 Хасегава ЮиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Mina TanakaНападающий
-
-
22 Remina Chiba
-
15 Aoba Fujino
-
20 Maika Hamano
-
-
-
-
17 Kiko Seike
-
Главный тренер: Futoshi Ikeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 RocioЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Enith Salon
-
-
-
-
16 Maria Perez
-
17 Alba Redondo
-
14 Laia Codina
-
-
Главный тренер: Вилда Жорже
История личных встреч
Япония (жен)
Испания (жен)
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Япония (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hinata Miyazawa
|4
|1.33
|Mina Tanaka
|2
|0.67
|Riko Ueki
|2 (1)
|0.67
|Эндо Юн
|1
|0.33
|Aoba Fujino
|1
|0.33
|Hikaru Naomoto
|1
|0.33
|Хасегава Юи
|0
|0
|Miyabi Moriya
|0
|0
Испания (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрмосо Дженнифер
|2
|0.67
|Alba Redondo
|2
|0.67
|Гонсалес Эстер
|1
|0.33
|Бонмати Айтана
|1
|0.33
|Абельейра Тереза
|1
|0.33
|Eva Maria Navarro
|0
|0
|Путеллас Алексия
|0
|0
|Батлье Она
|0
|0
Карточки
Япония (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Испания (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольга Кармона Гарсия
|1
|0
|Oihane Hernandez
|1
|0
Результаты матчей
Япония (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Испания (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Япония (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Испания (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
7
Япония (жен)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Испания (жен)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
7
Голы по времени матча
Забито
6
0
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
9%
2
29%
1-15
3
27%
2
29%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Япония (жен)
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Япония (жен) - Коста-Рика (жен) 2:0 Замбия (жен) - Япония (жен) 0:5 Япония (жен) - Панама (жен) 5:0 Дания (жен) - Япония (жен) 1:0
Португалия (жен) - Япония (жен) 1:2 Испания (жен) - Япония (жен) 1:0 Англия (жен) - Япония (жен) 4:0 Япония (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Япония (жен) - Нигерия (жен) 2:0 Япония (жен) - Китай (жен) 0:0 Япония (жен) - Тайвань (жен) 4:1 Япония (жен) - Южная Корея (жен) 2:1 Сербия (жен) - Япония (жен) 0:5 Нидерланды (жен) - Япония (жен) 0:0 Исландия (жен) - Япония (жен) 2:0 Швеция (жен) - Япония (жен) 3:1 Чили (жен) - Япония (жен) 0:1 Япония (жен) - Великобритания (жен) 0:1 Япония (жен) - Канада (жен) 1:1 Япония (жен) - Австралия (жен) 1:0
Испания (жен)
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Испания (жен) - Замбия (жен) 5:0 Испания (жен) - Коста-Рика (жен) 3:0 Вьетнам (жен) - Испания (жен) 0:9 Дания (жен) - Испания (жен) 0:2
Испания (жен) - Панама (жен) 7:0 Испания (жен) - Китай (жен) 3:0 Испания (жен) - Норвегия (жен) 4:2 Чехия (жен) - Испания (жен) 0:3 Австралия (жен) - Испания (жен) 3:2 Испания (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Испания (жен) - Япония (жен) 1:0 Испания (жен) - Аргентина (жен) 7:0 Испания (жен) - США (жен) 2:0 Испания (жен) - Швеция (жен) 1:1 Испания (жен) - Украина (жен) 5:0 Испания (жен) - Венгрия (жен) 3:0 Англия (жен) - Испания (жен) 2:1 Дания (жен) - Испания (жен) 0:1 Германия (жен) - Испания (жен) 2:0 Испания (жен) - Финляндия (жен) 4:1
Результаты матчей
Япония (жен)
Испания (жен)
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:5
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Япония (жен)
Испания (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
12
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 0
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 11
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|4 (1)
|Бразилия (жен)
|Ary Borges
|3 (1)
|Швеция (жен)
|Илестедт Аманда
|3
|Норвегия (жен)
|Хеуг Софи
|3
|Германия (жен)
|Попп Александра
|3
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Филиппины (жен)
|Sofia Harrison
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|ЮАР (жен)
|Бияна Холоса
|2
|Аргентина (жен)
|Майорга Мириам
|2