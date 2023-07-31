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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 20957 Главный судья: Ekaterina Koroleva
Япония (жен)
4:0
Конец матча
Испания (жен)
0'
1:0
12' Гол
Hinata Miyazawa
2:0
29' Гол
Riko Ueki
3:0
40' Гол
Hinata Miyazawa
45' Желтая карточка
Ольга Кармона Гарсия
4:0
82' Гол
Mina Tanaka
89' Желтая карточка
Oihane Hernandez
90'+4

Ход матча

12'
Hinata Miyazawa
(Эндо Юн)
1:0
29'
Riko Ueki
(Hinata Miyazawa)
2:0
40'
Hinata Miyazawa
(Riko Ueki)
3:0
45'
 
Ольга Кармона Гарсия
46'
 
Oihane Hernandez
Ольга Кармона Гарсия
46'
Aoba Fujino
Hinata Miyazawa
 
59'
Хасегава Юи
Fuka Nagano
 
59'
Miyabi Moriya
Симицу Риса
 
62'
 
Alba Redondo
Путеллас Алексия
62'
 
Eva Maria Navarro
Кальдентей Мариона
67'
Mina Tanaka
Riko Ueki
 
72'
 
Claudia Zornoza
Абельейра Тереза
82'
 
Гонсалес Эстер
Salma Paralluelo
82'
Mina Tanaka
(Miyabi Moriya)
4:0
85'
Сугита Хина
Эндо Юн
 
89'
 
Oihane Hernandez

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 272 Количество передач 934
  • 23 Владение мячом, % 77

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Ямасита
Аяка
12
Hana
Takahashi
4
Кумагаи
Саки
3
Минами
Моека
2
Симицу
Риса
16
Honoka
Hayashi
10
Fuka
Nagano
13
Эндо
Юн
7
Hinata
Miyazawa
9
Riko
Ueki
8
Hikaru
Naomoto
1
Родригес
Мария
2
Батлье
Она
4
Паредес
Ирен
20
Rocio
19
Ольга
Кармона
Гарсия
6
Бонмати
Айтана
3
Абельейра
Тереза
11
Путеллас
Алексия
18
Salma
Paralluelo
10
Эрмосо
Дженнифер
8
Кальдентей
Мариона
Япония (жен)
Испания (жен)

История личных встреч

Япония (жен)
Испания (жен)

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМС
1:0
ТМС
1:1
КА(
1:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Япония (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hinata Miyazawa 4 1.33
Mina Tanaka 2 0.67
Riko Ueki 2 (1) 0.67
Эндо Юн 1 0.33
Aoba Fujino 1 0.33
Hikaru Naomoto 1 0.33
Хасегава Юи 0 0
Miyabi Moriya 0 0
Испания (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрмосо Дженнифер 2 0.67
Alba Redondo 2 0.67
Гонсалес Эстер 1 0.33
Бонмати Айтана 1 0.33
Абельейра Тереза 1 0.33
Eva Maria Navarro 0 0
Путеллас Алексия 0 0
Батлье Она 0 0

Карточки

Япония (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Испания (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольга Кармона Гарсия 1 0
Oihane Hernandez 1 0

Результаты матчей

Япония (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Испания (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Япония (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Испания (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
7
Япония (жен)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Испания (жен)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
7

Голы по времени матча

Забито

6
0
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
9%
2
29%
1-15
3
27%
2
29%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Япония (жен)
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Япония (жен) - Коста-Рика (жен) 2:0 Замбия (жен) - Япония (жен) 0:5 Япония (жен) - Панама (жен) 5:0 Дания (жен) - Япония (жен) 1:0
Португалия (жен) - Япония (жен) 1:2 Испания (жен) - Япония (жен) 1:0 Англия (жен) - Япония (жен) 4:0 Япония (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Япония (жен) - Нигерия (жен) 2:0 Япония (жен) - Китай (жен) 0:0 Япония (жен) - Тайвань (жен) 4:1 Япония (жен) - Южная Корея (жен) 2:1 Сербия (жен) - Япония (жен) 0:5 Нидерланды (жен) - Япония (жен) 0:0 Исландия (жен) - Япония (жен) 2:0 Швеция (жен) - Япония (жен) 3:1 Чили (жен) - Япония (жен) 0:1 Япония (жен) - Великобритания (жен) 0:1 Япония (жен) - Канада (жен) 1:1 Япония (жен) - Австралия (жен) 1:0
Испания (жен)
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Испания (жен) - Замбия (жен) 5:0 Испания (жен) - Коста-Рика (жен) 3:0 Вьетнам (жен) - Испания (жен) 0:9 Дания (жен) - Испания (жен) 0:2
Испания (жен) - Панама (жен) 7:0 Испания (жен) - Китай (жен) 3:0 Испания (жен) - Норвегия (жен) 4:2 Чехия (жен) - Испания (жен) 0:3 Австралия (жен) - Испания (жен) 3:2 Испания (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Испания (жен) - Япония (жен) 1:0 Испания (жен) - Аргентина (жен) 7:0 Испания (жен) - США (жен) 2:0 Испания (жен) - Швеция (жен) 1:1 Испания (жен) - Украина (жен) 5:0 Испания (жен) - Венгрия (жен) 3:0 Англия (жен) - Испания (жен) 2:1 Дания (жен) - Испания (жен) 0:1 Германия (жен) - Испания (жен) 2:0 Испания (жен) - Финляндия (жен) 4:1

Результаты матчей

Япония (жен)
Испания (жен)

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Япония (жен)
Испания (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
2
1
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония (жен)
 3 3 0 0 11 - 0 9
2.
Испания (жен)
 3 2 0 1 8 - 4 6
3.
Замбия (жен)
 3 1 0 2 3 - 11 3
4.
Коста-Рика (жен)
 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 4 (1)
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 3
Норвегия (жен) Хеуг Софи 3
Германия (жен) Попп Александра 3
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
ЮАР (жен) Бияна Холоса 2
Аргентина (жен) Майорга Мириам 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 89'
      Удар от ворот произведет Испания (жен)
    • 89'
      Япония (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Aoba Fujino из команды Япония (жен) в офсайде
    • 88'
      Япония (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 87'
      Испания (жен) контролирует мяч.
    • 86'
      Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 86'
      Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 86'
      Ayaka Yamashita из команды Япония (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 86'
      Claudia Zornoza навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 86'
      Moeka Minami ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wellington Regional Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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