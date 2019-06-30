Зенит
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Стадион: VTB Arena
Локомотив Москва
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +13 =3 -4Црвена Звезда 0:1 Зенит Гонвед 0:3 Зенит Левски София 0:1 Зенит Ваккер Инсбрук 1:6 Зенит
Зенит 4:1 Енисей Ростов 1:0 Зенит Зенит 3:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Зенит Зенит 4:2 Крылья Советов Зенит 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:3 Зенит Зенит 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:1 Оренбург Зенит 0:3 Аустрия Вена Спартак Москва 1:1 Зенит Вильярреал 2:1 Зенит Зенит 2:1 Уфа Зенит 1:3 Вильярреал Урал 0:1 Зенит
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +13 =6 -1Жилина 0:0 Локомотив Москва Фастав Злин 2:4 Локомотив Москва Аустрия Клагенфурт 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа
Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Ростов 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Енисей Ростов 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Зенит Локомотив Москва 2:2 Ростов Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Анжи 0:2 Локомотив Москва Рубин 0:1 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Зенит: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Локомотив Москва: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Зенит 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Суперкубок Зенит 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига
Зенит
84.9% (62)
Ничья
9.6% (7)
Локомотив Москва
5.5% (4)
2:1 Зенит
50.7% (37)
1:0 Зенит
13.7% (10)
2:0 Зенит
11% (8)
1:1 Ничья
8.2% (6)
3:1 Зенит
4.1% (3)
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