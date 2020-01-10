Англия: Премьер-лига 2019-2020
Манчестер Юнайтед
Позже
Стадион: Олд Траффорд
Норвич
23
Шоу
Люк
17
Фред
Сантос
1
Крул
Тим
23
Маклин
Кенни
22
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =4 -5Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Манчестер Юнайтед 4:0 АЗ Алкмаар Манчестер Сити 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астана 2:1 Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 3:0 Партизан Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Партизан 0:1 Манчестер Юнайтед
Норвич Последние 20 матчей: +3 =5 -12Престон Норт Энд 2:4 Норвич Норвич 1:1 Кристал Пэлас Норвич 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 1:0 Норвич
Норвич 1:2 Вулверхэмптон Лестер 1:1 Норвич Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 2:1 Норвич Норвич 2:2 Арсенал Эвертон 0:2 Норвич Норвич 0:2 Уотфорд Брайтон 2:0 Норвич Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Борнмут 0:0 Норвич Норвич 1:5 Астон Вилла Кристал Пэлас 2:0 Норвич Бёрнли 2:0 Норвич Норвич 3:2 Манчестер Сити Вест Хэм 2:0 Норвич Кроули Таун 1:0 Норвич
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 2
Норвич: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 8
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|20
|19
|1
|0
|49 - 14
|58
|2.
|Лестер
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|46 - 19
|45
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|21
|14
|2
|5
|56 - 24
|44
|4.
|Челси
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|36 - 29
|36
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|32 - 25
|31
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|36 - 30
|30
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|30 - 27
|30
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|23 - 21
|29
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|19 - 23
|28
|10.
|Арсенал
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|28 - 30
|27
|11.
|Эвертон
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|24 - 32
|25
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|20 - 33
|25
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|25 - 38
|25
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|24 - 34
|24
|15.
|Брайтон
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|25 - 29
|24
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|25 - 32
|22
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|27 - 37
|21
|18.
|Борнмут
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|20 - 32
|20
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|17 - 34
|19
|20.
|Норвич
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|22 - 41
|14
Манчестер Юнайтед
96.9% (94)
Ничья
1% (1)
Норвич
2.1% (2)
2:0 Манчестер Юнайтед
43.3% (42)
3:0 Манчестер Юнайтед
15.5% (15)
2:1 Манчестер Юнайтед
13.4% (13)
1:0 Манчестер Юнайтед
9.3% (9)
3:1 Манчестер Юнайтед
9.3% (9)
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