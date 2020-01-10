Англия: Премьер-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2019-2020
Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Норвич
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
4
Джонс
Фил
23
Шоу
Люк
17
Фред
Сантос
31
Матич
Неманья
21
Джеймс
Дэниэл
15
Перейра
Андреас
10
Рэшфорд
Маркус
9
Марсьяль
Антони
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
6
Циммерман
Кристоф
5
Хэнли
Грант
3
Байрам
Сэм
27
Тетти
Александер
8
Вранчич
Марио
17
Буэндия
Эмилиано
23
Маклин
Кенни
14
Кантуэлл
Тодд
22
Пукки
Теэму
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Норвич
4-2-3-1

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Манчестер Юнайтед 4:0 АЗ Алкмаар Манчестер Сити 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астана 2:1 Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 3:0 Партизан Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Партизан 0:1 Манчестер Юнайтед
Норвич Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Престон Норт Энд 2:4 Норвич Норвич 1:1 Кристал Пэлас Норвич 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 1:0 Норвич
Норвич 1:2 Вулверхэмптон Лестер 1:1 Норвич Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 2:1 Норвич Норвич 2:2 Арсенал Эвертон 0:2 Норвич Норвич 0:2 Уотфорд Брайтон 2:0 Норвич Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Борнмут 0:0 Норвич Норвич 1:5 Астон Вилла Кристал Пэлас 2:0 Норвич Бёрнли 2:0 Норвич Норвич 3:2 Манчестер Сити Вест Хэм 2:0 Норвич Кроули Таун 1:0 Норвич

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 2
Норвич: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 8
Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Норвич 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Норвич Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Премьер-лига
Норвич 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Кубок лиги Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Премьер-лига Норвич 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Норвич Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 20 19 1 0 49 - 14 58
2. Лестер Заявка 21 14 3 4 46 - 19 45
3. Манчестер Сити Заявка 21 14 2 5 56 - 24 44
4. Челси Заявка 21 11 3 7 36 - 29 36
5. Манчестер Юнайтед Заявка 21 8 7 6 32 - 25 31
6. Тоттенхэм Заявка 21 8 6 7 36 - 30 30
7. Вулверхэмптон Заявка 21 7 9 5 30 - 27 30
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 21 7 8 6 23 - 21 29
9. Кристал Пэлас Заявка 21 7 7 7 19 - 23 28
10. Арсенал Заявка 21 6 9 6 28 - 30 27
11. Эвертон Заявка 21 7 4 10 24 - 32 25
12. Ньюкасл Заявка 21 7 4 10 20 - 33 25
13. Саутгемптон Заявка 21 7 4 10 25 - 38 25
14. Бёрнли Заявка 21 7 3 11 24 - 34 24
15. Брайтон Заявка 21 6 6 9 25 - 29 24
16. Вест Хэм Заявка 20 6 4 10 25 - 32 22
17. Астон Вилла Заявка 21 6 3 12 27 - 37 21
18. Борнмут Заявка 21 5 5 11 20 - 32 20
19. Уотфорд Заявка 21 4 7 10 17 - 34 19
20. Норвич Заявка 21 3 5 13 22 - 41 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Норвич

    До начала игры, которая состоится 11.01.2020, осталось 1 день 3 часа 23 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Норвич
    Манчестер Юнайтед
    96.9% (94)
    Ничья
    1% (1)
    Норвич
    2.1% (2)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    43.3% (42)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    15.5% (15)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    13.4% (13)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    9.3% (9)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    9.3% (9)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...