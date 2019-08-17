Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Урал
 
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Сочи

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Урал 1:3 Крылья Советов Локомотив Москва 4:0 Урал Урал 2:2 Ростов Динамо Москва 2:0 Урал
Урал 3:0 Ахмат Урал 3:2 Уфа Краснодар 0:2 Урал Пюник 0:3 Урал Урал 2:1 Астра Анжи 0:2 Урал Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Арсенал Тула 2:2 Урал Оренбург 2:2 Урал Урал 0:1 Спартак Москва Уфа 4:1 Урал Крылья Советов 0:1 Урал Урал 2:1 Рубин Арсенал Тула 0:0 Урал Урал 3:2 Енисей
Сочи Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Оренбург 1:1 Сочи ЦСКА Москва 0:0 Сочи Сочи 0:0 Уфа Краснодар 3:0 Сочи
Сочи 0:2 Зенит Спартак Москва 1:0 Сочи Риека 1:2 Сочи Сочи 2:0 Раднички Ниш Спартак Москва 7:1 Сочи Сочи 2:0 Луч Спартак-2 1:1 Сочи Сочи 0:0 Шинник Авангард Курск 2:1 Сочи Сибирь 0:1 Сочи Сочи 3:1 Томь Луч 0:1 Сочи Сочи 2:1 Чертаново Тамбов 0:3 Сочи Сочи 1:1 Тюмень Мордовия 0:2 Сочи
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
2. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
3. Краснодар Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
4. Спартак Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
5. Ростов Заявка 6 3 2 1 10 - 9 11
6. Рубин Заявка 6 3 1 2 4 - 3 10
7. Арсенал Тула Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
8. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
9. Уфа Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
10. Ахмат Заявка 6 2 1 3 4 - 8 7
11. Урал Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
12. Крылья Советов Заявка 6 2 0 4 9 - 9 6
13. Динамо Москва Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
14. Тамбов Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
15. Сочи Заявка 6 0 3 3 1 - 7 3
16. Оренбург Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Сочи

    До начала игры, которая состоится 26.08.2019, осталось 2 дня 15 часов 25 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Урал - Сочи
    Урал
    80.9% (55)
    Ничья
    14.7% (10)
    Сочи
    4.4% (3)
    1:0 Урал
    38.2% (26)
    2:1 Урал
    32.4% (22)
    1:1 Ничья
    13.2% (9)
    2:0 Урал
    8.8% (6)
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