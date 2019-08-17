Россия: Премьер-лига 2019-2020
Урал
Позже
Стадион: Екатеринбург Арена
Сочи
Предыдущие игры
Урал Последние 20 матчей: +9 =5 -6Урал 1:3 Крылья Советов Локомотив Москва 4:0 Урал Урал 2:2 Ростов Динамо Москва 2:0 Урал
Сочи Последние 20 матчей: +9 =6 -5Оренбург 1:1 Сочи ЦСКА Москва 0:0 Сочи Сочи 0:0 Уфа Краснодар 3:0 Сочи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|Краснодар
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|5.
|Ростов
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|6.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 3
|10
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|9.
|Уфа
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|10.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|11.
|Урал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 9
|6
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|14.
|Тамбов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|15.
|Сочи
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 7
|3
|16.
|Оренбург
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
Урал
80.9% (55)
Ничья
14.7% (10)
Сочи
4.4% (3)
1:0 Урал
38.2% (26)
2:1 Урал
32.4% (22)
1:1 Ничья
13.2% (9)
2:0 Урал
8.8% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...