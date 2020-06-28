Динамо Москва
Позже
Стадион: ВТБ Арена
Крылья Советов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Филипп Максимилиан
|7 (4)
|0.23
|2.
|Игбун Сильвестр
|2
|0.07
|3.
|Панченко Кирилл
|2
|0.07
|4.
|Комличенко Николай
|2 (1)
|0.07
|5.
|Рауш Константин
|1
|0.03
|6.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.03
|7.
|Юсупов Артур
|1
|0.03
|8.
|Ордец Иван
|1
|0.03
|9.
|Морозов Григорий
|1
|0.03
|10.
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0.03
|11.
|Кардозу Мигел
|1
|0.03
|12.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.03
|13.
|Жоаозиньо Рамос
|0
|0
|14.
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|15.
|Нойштедтер Роман
|0
|0
|16.
|Шейдаев Рамиль
|0
|0
|17.
|Грулёв Вячеслав
|0
|0
|18.
|Евгеньев Роман
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соболев Александр Сергеевич
|10 (2)
|0.33
|2.
|Радонич Деян
|4
|0.13
|3.
|Попович Денис
|3
|0.1
|4.
|Глушенков Максим
|3
|0.1
|5.
|Паул-Виорел Антон
|2 (1)
|0.07
|6.
|Бурлак Тарас
|2
|0.07
|7.
|Канунников Максим
|1
|0.03
|8.
|Чернов Никита
|1
|0.03
|9.
|Гынсарь Раду
|1
|0.03
|10.
|Мияйлович Срджан
|1
|0.03
|11.
|Лысцов Виталий
|1
|0.03
|12.
|Карпов Максим
|1
|0.03
|13.
|Зиньковский Антон
|0
|0
|14.
|Кабутов Дмитрий
|0
|0
|15.
|Гацкан Александр
|0
|0
|16.
|Тимофеев Артём
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каборе Шарль
|8
|1
|2.
|Юсупов Артур
|5
|2
|3.
|Шунич Тони
|4
|1
|4.
|Рыков Владимир
|5
|0
|5.
|Игбун Сильвестр
|5
|0
|6.
|Шиманьски Себастиан
|5
|0
|7.
|Ордец Иван
|3
|1
|8.
|Нойштедтер Роман
|4
|0
|9.
|Плиев Заурбек
|2
|1
|10.
|Паршивлюк Сергей
|3
|0
|11.
|Жоаозиньо Рамос
|3
|0
|12.
|Рауш Константин
|3
|0
|13.
|Панченко Кирилл
|3
|0
|14.
|Евгеньев Роман
|3
|0
|15.
|Комличенко Николай
|2
|0
|16.
|Морозов Григорий
|2
|0
|17.
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0
|18.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|19.
|Соснин Антон
|1
|0
|20.
|Шунин Антон
|1
|0
|21.
|Кардозу Мигел
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мияйлович Срджан
|5
|2
|2.
|Чернов Никита
|8
|0
|3.
|Гацкан Александр
|7
|0
|4.
|Кабутов Дмитрий
|7
|0
|5.
|Анюков Александр
|5
|1
|6.
|Комбаров Дмитрий
|6
|0
|7.
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|0
|8.
|Карпов Максим
|3
|1
|9.
|Тимофеев Артём
|4
|0
|10.
|Радонич Деян
|4
|0
|11.
|Полуяхтов Владимир
|2
|1
|12.
|Паул-Виорел Антон
|3
|0
|13.
|Зиньковский Антон
|1
|1
|14.
|Хади Сафаа
|1
|1
|15.
|Чичерин Никита
|2
|0
|16.
|Гынсарь Раду
|2
|0
|17.
|Лысцов Виталий
|2
|0
|18.
|Глушенков Максим
|2
|0
|19.
|Рыжиков Сергей
|1
|0
|20.
|Канунников Максим
|1
|0
|21.
|Фролов Евгений
|1
|0
|22.
|Попович Денис
|1
|0
|23.
|Терехов Антон
|1
|0
|24.
|Голенков Егор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Москва
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|Крылья Советов
|13.79% (4)
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|13.79% (4)
|24.14% (7)
|13.79% (4)
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва
Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад Динамо Москва 2:1 Вентспилс Динамо Москва 2:0 Слован Либерец Динамо Москва 3:1 Младост Лучани Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Зенит 3:0 Динамо Москва
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов
Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов Краснодар 1:0 Крылья Советов Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:2 Раннерс Крылья Советов 2:1 Нефтехимик Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест Крылья Советов 2:2 Чайка
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Крылья Советов: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Крылья Советов 0:1 Динамо Москва Кубок Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Крылья Советов Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|58 - 15
|65
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|37 - 27
|50
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|39 - 26
|46
|4.
|Краснодар
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|42 - 28
|45
|5.
|Ростов
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|44 - 48
|43
|6.
|Уфа
|Заявка
|27
|8
|12
|7
|21 - 22
|36
|7.
|Урал
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|35 - 46
|35
|8.
|Рубин
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|16 - 25
|33
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|30 - 31
|33
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|22 - 29
|32
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|32 - 39
|31
|12.
|Сочи
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|39 - 33
|30
|13.
|Ахмат
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|26 - 38
|30
|14.
|Тамбов
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|33 - 37
|28
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|30 - 38
|27
|16.
|Оренбург
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|26 - 48
|23
Прогнозы на матч Динамо Москва - Крылья Советов
Исход игры
Динамо Москва
66.7% (50)
Ничья
28% (21)
Крылья Советов
5.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
38.57% (27)
Меньше
61.43% (43)
Обе команды забьют
Да
60% (42)
Нет
40% (28)
Популярный счёт
1:0 Динамо Москва
28% (21)
2:1 Динамо Москва
26.7% (20)
1:1 Ничья
20% (15)
2:0 Динамо Москва
6.7% (5)
1:2 Крылья Советов
4% (3)
0:0 Ничья
2.7% (2)
2:2 Ничья
2.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!