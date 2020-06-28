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Динамо Москва
 
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Стадион:
Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Филипп Максимилиан 7 (4) 0.23
2. Игбун Сильвестр 2 0.07
3. Панченко Кирилл 2 0.07
4. Комличенко Николай 2 (1) 0.07
5. Рауш Константин 1 0.03
6. Шиманьски Себастиан 1 0.03
7. Юсупов Артур 1 0.03
8. Ордец Иван 1 0.03
9. Морозов Григорий 1 0.03
10. Нжи Клинтон Муа 1 0.03
11. Кардозу Мигел 1 0.03
12. Скопинцев Дмитрий 1 0.03
13. Жоаозиньо Рамос 0 0
14. Паршивлюк Сергей 0 0
15. Нойштедтер Роман 0 0
16. Шейдаев Рамиль 0 0
17. Грулёв Вячеслав 0 0
18. Евгеньев Роман 0 0
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соболев Александр Сергеевич 10 (2) 0.33
2. Радонич Деян 4 0.13
3. Попович Денис 3 0.1
4. Глушенков Максим 3 0.1
5. Паул-Виорел Антон 2 (1) 0.07
6. Бурлак Тарас 2 0.07
7. Канунников Максим 1 0.03
8. Чернов Никита 1 0.03
9. Гынсарь Раду 1 0.03
10. Мияйлович Срджан 1 0.03
11. Лысцов Виталий 1 0.03
12. Карпов Максим 1 0.03
13. Зиньковский Антон 0 0
14. Кабутов Дмитрий 0 0
15. Гацкан Александр 0 0
16. Тимофеев Артём 0 0

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Каборе Шарль 8 1
2. Юсупов Артур 5 2
3. Шунич Тони 4 1
4. Рыков Владимир 5 0
5. Игбун Сильвестр 5 0
6. Шиманьски Себастиан 5 0
7. Ордец Иван 3 1
8. Нойштедтер Роман 4 0
9. Плиев Заурбек 2 1
10. Паршивлюк Сергей 3 0
11. Жоаозиньо Рамос 3 0
12. Рауш Константин 3 0
13. Панченко Кирилл 3 0
14. Евгеньев Роман 3 0
15. Комличенко Николай 2 0
16. Морозов Григорий 2 0
17. Нжи Клинтон Муа 2 0
18. Филипп Максимилиан 2 0
19. Соснин Антон 1 0
20. Шунин Антон 1 0
21. Кардозу Мигел 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Мияйлович Срджан 5 2
2. Чернов Никита 8 0
3. Гацкан Александр 7 0
4. Кабутов Дмитрий 7 0
5. Анюков Александр 5 1
6. Комбаров Дмитрий 6 0
7. Соболев Александр Сергеевич 6 0
8. Карпов Максим 3 1
9. Тимофеев Артём 4 0
10. Радонич Деян 4 0
11. Полуяхтов Владимир 2 1
12. Паул-Виорел Антон 3 0
13. Зиньковский Антон 1 1
14. Хади Сафаа 1 1
15. Чичерин Никита 2 0
16. Гынсарь Раду 2 0
17. Лысцов Виталий 2 0
18. Глушенков Максим 2 0
19. Рыжиков Сергей 1 0
20. Канунников Максим 1 0
21. Фролов Евгений 1 0
22. Попович Денис 1 0
23. Терехов Антон 1 0
24. Голенков Егор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 10.53% (2) 26.32% (5) 21.05% (4) 21.05% (4) 5.26% (1) 15.79% (3)
 Крылья Советов 13.79% (4) 13.79% (4) 20.69% (6) 13.79% (4) 24.14% (7) 13.79% (4)

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -
Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва
Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад Динамо Москва 2:1 Вентспилс Динамо Москва 2:0 Слован Либерец Динамо Москва 3:1 Младост Лучани Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Зенит 3:0 Динамо Москва
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов
Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов Краснодар 1:0 Крылья Советов Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:2 Раннерс Крылья Советов 2:1 Нефтехимик Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест Крылья Советов 2:2 Чайка

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Крылья Советов: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Крылья Советов Премьер-лига
Крылья Советов 0:1 Динамо Москва Кубок Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Крылья Советов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 20 5 2 58 - 15 65
2. Локомотив Москва Заявка 27 14 8 5 37 - 27 50
3. ЦСКА Москва Заявка 27 13 7 7 39 - 26 46
4. Краснодар Заявка 26 12 9 5 42 - 28 45
5. Ростов Заявка 27 12 7 8 44 - 48 43
6. Уфа Заявка 27 8 12 7 21 - 22 36
7. Урал Заявка 27 9 8 10 35 - 46 35
8. Рубин Заявка 27 8 9 10 16 - 25 33
9. Спартак Москва Заявка 27 9 6 12 30 - 31 33
10. Динамо Москва Заявка 26 8 8 10 22 - 29 32
11. Арсенал Тула Заявка 27 9 4 14 32 - 39 31
12. Сочи Заявка 27 7 9 11 39 - 33 30
13. Ахмат Заявка 27 7 9 11 26 - 38 30
14. Тамбов Заявка 27 8 4 15 33 - 37 28
15. Крылья Советов Заявка 27 7 6 14 30 - 38 27
16. Оренбург Заявка 27 6 5 16 26 - 48 23
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 июля 2020, осталось 1 день 21 час 31 минуту.


    • Прогнозы 75
    Динамо Москва 66.7% (50)
    X 28% (21)
    Крылья Советов 5.3% (4)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Динамо Москва - Крылья Советов

    Исход игры
    Динамо Москва
    66.7% (50)
    Ничья
    28% (21)
    Крылья Советов
    5.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.57% (27)
    Меньше
    61.43% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (42)
    Нет
    40% (28)
    Популярный счёт
    1:0 Динамо Москва
    28% (21)
    2:1 Динамо Москва
    26.7% (20)
    1:1 Ничья
    20% (15)
    2:0 Динамо Москва
    6.7% (5)
    1:2 Крылья Советов
    4% (3)
    0:0 Ничья
    2.7% (2)
    2:2 Ничья
    2.7% (2)
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