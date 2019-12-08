Испания: Ла Лига 2019-2020
Бетис
1:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Бенито Вильямарин
Атлетик Б
1:0
2' ГолХоакин Санчес
15
Морено
Алекс
20
Лаинес
Диего
16
Морон
Лорен
21
Капа
Андер
17
Юри
Берчиче
34
Сансет
Ойян
23
Кодро
Кенан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Морено АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
-
16 Морон ЛоренНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сансет ОйянПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Кодро КенанНападающий
- Запасные игроки
-
13 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
19 Ибай ГомесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
2'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +8 =4 -8Мальорка 1:2 Бетис Бетис 2:1 Валенсия Бетис 1:2 Севилья Реал Мадрид 0:0 Бетис
Бетис 2:1 Сельта Гранада 1:0 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Бетис Бетис 1:1 Эйбар Вильярреал 5:1 Бетис Бетис 3:1 Леванте Осасуна 0:0 Бетис Бетис 1:1 Хетафе Бетис 2:1 Леганес Барселона 5:2 Бетис Бетис 1:2 Вальядолид Депортиво 1:0 Бетис Бетис 1:0 Лас-Пальмас Раджа Касабланка 0:1 Бетис Пуэбла 2:0 Бетис Керетаро 0:2 Бетис
Атлетик Б Последние 20 матчей: +11 =6 -3Атлетик Б 2:0 Гранада Осасуна 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 4:1 Эйбар Атлетик Б 2:1 Леванте
Вильярреал 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:0 Эспаньол Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вальядолид Баракальдо 0:0 Атлетик Б Алавес 0:1 Атлетик Б Сельта 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Валенсия Леганес 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Алавес Мальорка 0:0 Атлетик Б Тулуза 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Мирандес 1:2 Атлетик Б
Последние игры между собой
Бетис: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Атлетик Б: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Атлетик Б 2:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Бетис Примера Бетис 1:3 Атлетик Б Примера Бетис 1:1 Атлетик Б Товарищеские матчи Бетис 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Бетис Кубок Короля Бетис 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:1 Бетис Примера Бетис 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:5 Бетис Примера Бетис 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:3 Бетис Примера Атлетик Б 1:0 Бетис Примера Бетис 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Бетис Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|41 - 18
|34
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|32 - 11
|34
|3.
|Севилья
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|19 - 14
|30
|4.
|Хетафе
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|24 - 16
|27
|5.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|16
|7
|6
|3
|17 - 9
|27
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|26 - 18
|26
|7.
|Валенсия
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|16 - 10
|26
|9.
|Гранада
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|10.
|Осасуна
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 17
|22
|11.
|Леванте
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|20 - 25
|20
|12.
|Бетис
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|19 - 25
|20
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|28 - 24
|19
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 18
|18
|15.
|Алавес
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 23
|18
|16.
|Эйбар
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 28
|15
|17.
|Мальорка
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 28
|14
|18.
|Сельта
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 20
|13
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 30
|9
|20.
|Леганес
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|8 - 25
|6
Бетис
37.6% (50)
Ничья
44.4% (59)
Атлетик Б
18% (24)
1:1 Ничья
38.3% (51)
2:1 Бетис
22.6% (30)
1:0 Бетис
13.5% (18)
1:2 Атлетик Б
11.3% (15)
0:1 Атлетик Б
3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...