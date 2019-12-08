Испания: Ла Лига 2019-2020

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Бетис
1:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Атлетик Б
0'
1:0
2' Гол
Хоакин Санчес
4'
1
Роблес
Жоэль
5
Бартра
Марк
32
Гонсалес
Эдгар
4
Феддал
Зу
22
Эмерсон
Жуниор
18
Гуардадо
Андрес
10
Каналес
Серхио
15
Морено
Алекс
17
Хоакин
Санчес
20
Лаинес
Диего
16
Морон
Лорен
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
14
Daniel
Carrillo1
8
Лопес
Унаи
9
Уильямс
Иньяки
34
Сансет
Ойян
11
Кордоба
Иньиго
23
Кодро
Кенан
Бетис
3-4-2-1
Атлетик Б
4-2-3-1

Ход матча

2'
Хоакин Санчес
(Эмерсон Жуниор)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Мальорка 1:2 Бетис Бетис 2:1 Валенсия Бетис 1:2 Севилья Реал Мадрид 0:0 Бетис
Бетис 2:1 Сельта Гранада 1:0 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Бетис Бетис 1:1 Эйбар Вильярреал 5:1 Бетис Бетис 3:1 Леванте Осасуна 0:0 Бетис Бетис 1:1 Хетафе Бетис 2:1 Леганес Барселона 5:2 Бетис Бетис 1:2 Вальядолид Депортиво 1:0 Бетис Бетис 1:0 Лас-Пальмас Раджа Касабланка 0:1 Бетис Пуэбла 2:0 Бетис Керетаро 0:2 Бетис
Атлетик Б Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Атлетик Б 2:0 Гранада Осасуна 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 4:1 Эйбар Атлетик Б 2:1 Леванте
Вильярреал 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:0 Эспаньол Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вальядолид Баракальдо 0:0 Атлетик Б Алавес 0:1 Атлетик Б Сельта 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Валенсия Леганес 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Алавес Мальорка 0:0 Атлетик Б Тулуза 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Мирандес 1:2 Атлетик Б

Последние игры между собой

Бетис: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Атлетик Б: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Атлетик Б 1:0 Бетис Примера Бетис 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Бетис Примера Бетис 0:2 Атлетик Б Примера
Атлетик Б 2:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Бетис Примера Бетис 1:3 Атлетик Б Примера Бетис 1:1 Атлетик Б Товарищеские матчи Бетис 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Бетис Кубок Короля Бетис 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:1 Бетис Примера Бетис 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:5 Бетис Примера Бетис 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:3 Бетис Примера Атлетик Б 1:0 Бетис Примера Бетис 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Бетис Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 15 11 1 3 41 - 18 34
2. Реал Мадрид Заявка 15 10 4 1 32 - 11 34
3. Севилья Заявка 15 9 3 3 19 - 14 30
4. Хетафе Заявка 16 7 6 3 24 - 16 27
5. Атлетик Б 0:0 Заявка 16 7 6 3 17 - 9 27
6. Реал Сосьедад Заявка 15 8 2 5 26 - 18 26
7. Валенсия Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
8. Атлетико М Заявка 16 6 8 2 16 - 10 26
9. Гранада Заявка 16 7 3 6 23 - 20 24
10. Осасуна Заявка 15 5 7 3 21 - 17 22
11. Леванте Заявка 16 6 2 8 20 - 25 20
12. Бетис 0:0 Заявка 16 5 5 6 19 - 25 20
13. Вильярреал Заявка 16 5 4 7 28 - 24 19
14. Вальядолид Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
15. Алавес Заявка 16 5 3 8 17 - 23 18
16. Эйбар Заявка 16 4 3 9 15 - 28 15
17. Мальорка Заявка 16 4 2 10 16 - 28 14
18. Сельта Заявка 15 3 4 8 10 - 20 13
19. Эспаньол Заявка 16 2 3 11 10 - 30 9
20. Леганес Заявка 15 1 3 11 8 - 25 6
  • Первый тайм
  • 3'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Эмерсон Жуниор сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Хоакин Санчес изменил счет на табло!
  • 2'
    Эмерсон Жуниор из команды Бетис увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 2'
    Эмерсон Жуниор из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
  • 2'
    Бетис имеет хороший шанс забить.
  • 2'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 2'
    Бетис контролирует мяч.
  • 1'
    Атлетик Б контролирует мяч.
  • 1'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 1'
    Бетис контролирует мяч.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Атлетик Б начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Бетис 1:0 Атлетик Б
Бетис
37.6% (50)
Ничья
44.4% (59)
Атлетик Б
18% (24)
1:1 Ничья
38.3% (51)
2:1 Бетис
22.6% (30)
1:0 Бетис
13.5% (18)
1:2 Атлетик Б
11.3% (15)
0:1 Атлетик Б
3% (4)
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