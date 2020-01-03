Испания: Ла Лига 2019-2020
Вальядолид
2:2
Конец матча
Стадион: Хосе Сорилья Зрители: 21492
Леганес
0:1
4' ГолБрайтвайт Мартин
7' Желтая карточкаСильва Хонатан
1:1
8' ГолУнал Энес
1:2
13' ГолРоке Меса
58' Желтая карточкаРоке Меса
68' Желтая карточкаАлькарас Рубен
2:2
79' ГолУнал Энес
86' Желтая карточкаГвардиола Серхи
90' Желтая карточкаУнал Энес
17
Мойано
Хави
10
Оскар
Плано
19
Суарес
Тони
21
Перес
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мойано ХавиЗащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Суарес ТониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
-
11 Эрвиас ПаблоПолузащитник
-
21 Мичел ЭррероПолузащитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сориано ХуанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Эрасо ХавиПолузащитник
-
10 Арнаис ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
8'
1:1
13'
1:2
58'
68'
79'
2:2
86'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
65 Владение мячом, % 35
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =8 -6Вальядолид 1:1 Валенсия Толоса 0:3 Вальядолид Хетафе 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад
Сельта 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Севилья Вальядолид 1:0 Газ Метан Mедиаш Алавес 3:0 Вальядолид Вальядолид 3:0 Мальорка Барселона 5:1 Вальядолид Вальядолид 2:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Вальядолид Вальядолид 3:2 Саламанка Вальядолид 0:0 Атлетико М Эспаньол 0:2 Вальядолид Вальядолид 1:1 Гранада Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Осасуна Леванте 2:0 Вальядолид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид
Леганес Последние 20 матчей: +4 =4 -12Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес Алавес 1:1 Леганес Леганес 3:2 Сельта
Севилья 1:0 Леганес Леганес 1:2 Барселона Реал Сосьедад 1:1 Леганес Леганес 1:2 Эйбар Реал Мадрид 5:0 Леганес Леганес 1:0 Мальорка Хетафе 2:0 Леганес Леганес 1:2 Леванте Гранада 1:0 Леганес Леганес 1:1 Атлетик Б Валенсия 1:1 Леганес Леганес 0:3 Вильярреал Алькоркон 0:0 Леганес Бетис 2:1 Леганес Леганес 0:1 Атлетико М Леганес 0:1 Осасуна
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
Леганес: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|47 - 21
|39
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|33 - 12
|37
|3.
|Севилья
|0:1 Заявка
|19
|10
|4
|5
|23 - 18
|34
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|20 - 11
|32
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|32 - 23
|31
|6.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|19
|8
|7
|4
|20 - 12
|31
|7.
|Хетафе
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|26 - 17
|30
|8.
|Валенсия
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|28 - 25
|28
|9.
|Леванте
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 27
|26
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 25
|25
|11.
|Гранада
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 25
|24
|12.
|Бетис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 31
|23
|13.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 24
|23
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|17 - 23
|21
|15.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|16.
|Эйбар
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 28
|19
|17.
|Мальорка
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|18 - 32
|15
|18.
|Сельта
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 28
|14
|19.
|Леганес
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|16 - 30
|14
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|12 - 34
|10
Вальядолид
60% (87)
Ничья
29.7% (43)
Леганес
10.3% (15)
1:0 Вальядолид
29.7% (43)
1:1 Ничья
27.6% (40)
2:1 Вальядолид
22.1% (32)
2:0 Вальядолид
5.5% (8)
0:1 Леганес
4.8% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...