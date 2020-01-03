Испания: Ла Лига 2019-2020

Второй тайм

96' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Салису Мохаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Какой шанс! Каррильо Гидо могла забить, но мяч после ее удара был выбит с линии!

94' Леганес имеет хороший шанс забить.

94' Мичел Эрреро разрезает оборону соперника отличным пасом

93' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Антонио Ангуло Хесус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

90' Унал Энес получил желтую карточку от судьи

89' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Авазьем Чидозье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Удар от ворот произведет Вальядолид

86' Гвардиола Серхи получил желтую карточку от судьи

85' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Вальядолид

84' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Сандро Рамирес из команды Вальядолид плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

83' Сильва Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Мичел Эрреро из команды Вальядолид делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

77' Удар от ворот произведет Леганес

76' Удар от ворот произведет Вальядолид

76' Оскар Родригес пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

76' Кевин Родригес из команды Леганес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

74' Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Удар от ворот произведет Вальядолид

73' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Леганес

71' Удар от ворот произведет Вальядолид

71' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Матч возобновлен

69' Куэльяр Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Алькарас Рубен получил желтую карточку от судьи

68' Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Куэльяр Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Отличную защиту показывает Салису Мохаммед от команды Вальядолид , не дает пропустить гол своей команде.

65' Удар от ворот произведет Леганес

64' Сильва Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Удар от ворот произведет Вальядолид

62' Удар от ворот произведет Леганес

61' Пространство открывается для Оскар Плано , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

61' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Вальядолид

59' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Судья подбегает и показывает Роке Меса из команды Леганес отложенную желтую карточку за фол.

58' Авазьем Чидозье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Отличная игра от Гвардиола Серхи из команды Вальядолид . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

57' Отличная игра от Авазьем Чидозье из команды Леганес . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

55' Брайтвайт Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Росалес Роберто предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Салису Мохаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Удар от ворот произведет Леганес

51' Ох, нехорошо это выглядит. Унал Энес получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Унал Энес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

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