Испания: Ла Лига 2019-2020

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Вальядолид
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 21492
Леганес
0'
0:1
4' Гол
Брайтвайт Мартин
7' Желтая карточка
Сильва Хонатан
1:1
8' Гол
Унал Энес
1:2
13' Гол
Роке Меса
58' Желтая карточка
Роке Меса
68' Желтая карточка
Алькарас Рубен
2:2
79' Гол
Унал Энес
86' Желтая карточка
Гвардиола Серхи
90' Желтая карточка
Унал Энес
90'+6
1
Масип
Хорди
18
Антонио
Ангуло
Хесус
4
Кико
Франсиско
27
Салису
Мохаммед
17
Мойано
Хави
10
Оскар
Плано
14
Алькарас
Рубен
24
Хоакин
Фернандес
19
Суарес
Тони
9
Унал
Энес
7
Гвардиола
Серхи
1
Куэльяр
Иван
12
Авазьем
Чидозье
4
Омеруо
Кеннет
5
Сильва
Хонатан
16
Росалес
Роберто
6
Роке
Меса
21
Перес
Рубен
24
Кевин
Родригес
27
Оскар
Родригес
7
Брайтвайт
Мартин
26
Эн-Несири
Юссеф
Вальядолид
4-4-2
Леганес
3-4-2-1

Ход матча

4'
0:1
Брайтвайт Мартин
(Эн-Несири Юссеф)
7'
 
Сильва Хонатан
8'
Унал Энес
(Гвардиола Серхи)
1:1
13'
1:2
Роке Меса
58'
 
Роке Меса
58'
Сандро Рамирес
Суарес Тони
 
59'
Мичел Эрреро
Мойано Хави
 
68'
Алькарас Рубен
 
79'
Унал Энес
(Салису Мохаммед)
2:2
80'
 
Каррильо Гидо
Оскар Родригес
84'
 
Тарин Родриго
Омеруо Кеннет
86'
Гвардиола Серхи
 
86'
 
Руибаль Айтор
Росалес Роберто
90'
Унал Энес
 
90'
Эрвиас Пабло
Антонио Ангуло Хесус
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 65 Владение мячом, % 35

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Вальядолид 1:1 Валенсия Толоса 0:3 Вальядолид Хетафе 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад
Сельта 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Севилья Вальядолид 1:0 Газ Метан Mедиаш Алавес 3:0 Вальядолид Вальядолид 3:0 Мальорка Барселона 5:1 Вальядолид Вальядолид 2:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Вальядолид Вальядолид 3:2 Саламанка Вальядолид 0:0 Атлетико М Эспаньол 0:2 Вальядолид Вальядолид 1:1 Гранада Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Осасуна Леванте 2:0 Вальядолид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид
Леганес Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес Алавес 1:1 Леганес Леганес 3:2 Сельта
Севилья 1:0 Леганес Леганес 1:2 Барселона Реал Сосьедад 1:1 Леганес Леганес 1:2 Эйбар Реал Мадрид 5:0 Леганес Леганес 1:0 Мальорка Хетафе 2:0 Леганес Леганес 1:2 Леванте Гранада 1:0 Леганес Леганес 1:1 Атлетик Б Валенсия 1:1 Леганес Леганес 0:3 Вильярреал Алькоркон 0:0 Леганес Бетис 2:1 Леганес Леганес 0:1 Атлетико М Леганес 0:1 Осасуна

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
Леганес: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Леганес 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:4 Леганес Примера Леганес 1:0 Вальядолид Кубок Короля Вальядолид 1:2 Леганес Кубок Короля
Вальядолид 1:0 Леганес Товарищеские матчи Леганес 4:0 Вальядолид Сегунда Вальядолид 1:1 Леганес Сегунда Вальядолид 2:0 Леганес Сегунда Леганес 1:0 Вальядолид Сегунда
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 18 12 3 3 47 - 21 39
2. Реал Мадрид Заявка 18 10 7 1 33 - 12 37
3. Севилья 0:1 Заявка 19 10 4 5 23 - 18 34
4. Атлетико М Заявка 18 8 8 2 20 - 11 32
5. Реал Сосьедад Заявка 18 9 4 5 32 - 23 31
6. Атлетик Б 1:0 Заявка 19 8 7 4 20 - 12 31
7. Хетафе Заявка 18 8 6 4 26 - 17 30
8. Валенсия Заявка 18 7 7 4 28 - 25 28
9. Леванте Заявка 18 8 2 8 25 - 27 26
10. Вильярреал Заявка 18 7 4 7 31 - 25 25
11. Гранада Заявка 18 7 3 8 24 - 25 24
12. Бетис Заявка 18 6 5 7 25 - 31 23
13. Осасуна Заявка 18 5 8 5 25 - 24 23
14. Вальядолид Заявка 19 4 9 6 17 - 23 21
15. Алавес Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
16. Эйбар Заявка 18 5 4 9 18 - 28 19
17. Мальорка Заявка 18 4 3 11 18 - 32 15
18. Сельта Заявка 18 3 5 10 15 - 28 14
19. Леганес Заявка 19 3 5 11 16 - 30 14
20. Эспаньол Заявка 18 2 4 12 12 - 34 10
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вальядолид 2:2 Леганес
Вальядолид
60% (87)
Ничья
29.7% (43)
Леганес
10.3% (15)
1:0 Вальядолид
29.7% (43)
1:1 Ничья
27.6% (40)
2:1 Вальядолид
22.1% (32)
2:0 Вальядолид
5.5% (8)
0:1 Леганес
4.8% (7)
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