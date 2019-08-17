Италия: Серия A 2019-2020
Удинезе
Позже
Стадион: Дачия-Арена
Милан
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: +9 =3 -8Удинезе 3:1 Судтироль Удинезе 9:2 Сан-Луиджи Бешикташ 0:2 Удинезе Удинезе 1:4 Боруссия Д
Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 1:2 Равенна Кальяри 1:2 Удинезе Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:3 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Аталанта 2:0 Удинезе Удинезе 1:1 Сассуоло Лацио 2:0 Удинезе Рома 1:0 Удинезе Удинезе 3:2 Эмполи Милан 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Дженоа Наполи 4:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 2:1 Болонья
Милан Последние 20 матчей: +9 =3 -8ФК Чезена 0:0 Милан Ферроникели 0:2 Милан Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Милан 0:1 Бенфика
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Милан: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Удинезе 2:1 Милан Серия A Милан 0:1 Удинезе Серия A Милан 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Милан Серия A Удинезе 2:1 Милан Серия A Милан 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Милан Серия A Милан 1:2 Удинезе Кубок Милан 1:0 Удинезе Серия A Милан 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Милан Серия A Удинезе 1:2 Милан Серия A Милан 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Милан Серия A Милан 4:4 Удинезе Серия A Милан 3:2 Удинезе Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брешия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Удинезе
12.3% (7)
Ничья
12.3% (7)
Милан
75.4% (43)
1:2 Милан
36.8% (21)
0:1 Милан
29.8% (17)
1:1 Ничья
7% (4)
2:1 Удинезе
7% (4)
1:0 Удинезе
5.3% (3)
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