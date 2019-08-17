Италия: Серия A 2019-2020

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Удинезе
 
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Стадион:
Милан

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Удинезе 3:1 Судтироль Удинезе 9:2 Сан-Луиджи Бешикташ 0:2 Удинезе Удинезе 1:4 Боруссия Д
Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 1:2 Равенна Кальяри 1:2 Удинезе Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:3 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Аталанта 2:0 Удинезе Удинезе 1:1 Сассуоло Лацио 2:0 Удинезе Рома 1:0 Удинезе Удинезе 3:2 Эмполи Милан 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Дженоа Наполи 4:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 2:1 Болонья
Милан Последние 20 матчей: +9 =3 -8
ФК Чезена 0:0 Милан Ферроникели 0:2 Милан Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Милан 0:1 Бенфика
Бавария 1:0 Милан СПАЛ 2013 2:3 Милан Милан 2:0 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Милан Милан 2:1 Болонья Торино 2:0 Милан Милан 0:1 Лацио Парма 1:1 Милан Милан 1:0 Лацио Ювентус 2:1 Милан Милан 1:1 Удинезе Сампдория 1:0 Милан Милан 2:0 Кьяссо Милан 2:3 Интер Милан Кьево 1:2 Милан Милан 1:0 Сассуоло

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Милан: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Милан 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Милан Серия A Удинезе 1:1 Милан Серия A Милан 2:1 Удинезе Серия A
Удинезе 2:1 Милан Серия A Милан 0:1 Удинезе Серия A Милан 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Милан Серия A Удинезе 2:1 Милан Серия A Милан 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Милан Серия A Милан 1:2 Удинезе Кубок Милан 1:0 Удинезе Серия A Милан 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Милан Серия A Удинезе 1:2 Милан Серия A Милан 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Милан Серия A Милан 4:4 Удинезе Серия A Милан 3:2 Удинезе Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Верона 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сассуоло 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Торино 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
14. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Милан

    До начала игры, которая состоится 25.08.2019, осталось 2 дня 18 часов.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Удинезе - Милан
    Удинезе
    12.3% (7)
    Ничья
    12.3% (7)
    Милан
    75.4% (43)
    1:2 Милан
    36.8% (21)
    0:1 Милан
    29.8% (17)
    1:1 Ничья
    7% (4)
    2:1 Удинезе
    7% (4)
    1:0 Удинезе
    5.3% (3)
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