Италия: Серия A 2019-2020

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Торино
1:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Фиорентина
0'
1:0
22' Гол
Дзадза Симоне
31' Желтая карточка
Кьеза Федерико
32' Желтая карточка
Эйна Ола
41' Желтая карточка
Базелли Даниэле
42'
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
36
Бремер
Глейсон
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
8
Базелли
Даниэле
88
Ринкон
Томас
15
Ансальди
Кристиан
24
Верди
Симоне
21
Беренгер
Алекс
11
Дзадза
Симоне
69
Дронговски
Бартломей
22
Касерес
Мартин
4
Миленкович
Никола
17
Чеккерини
Федерико
25
Кьеза
Федерико
78
Пульгар
Эрик
24
Бенасси
Марко
8
Кастровилли
Гаэтано
29
Далберт
Эстеван
28
Влахович
Душан
18
Геззаль
Рашид
Торино
3-4-2-1
Фиорентина
3-5-2

Ход матча

12'
Эйна Ола
Де Сильвестри Лоренцо
 
22'
Дзадза Симоне
(Ансальди Кристиан)
1:0
31'
 
Кьеза Федерико
32'
Эйна Ола
 
41'
Базелли Даниэле
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус
Лацио 4:0 Торино Торино 1:1 Кальяри Удинезе 1:0 Торино Торино 0:0 Наполи Парма 3:2 Торино Торино 2:1 Милан Сампдория 1:0 Торино Торино 1:2 Лечче Аталанта 2:3 Торино Вулверхэмптон 2:1 Торино Торино 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Вулверхэмптон Шахтёр Солигорск 1:1 Торино Торино 5:0 Шахтёр Солигорск Дебрецен 1:4 Торино Торино 3:0 Дебрецен
Фиорентина Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Фиорентина 2:0 Читтаделла Фиорентина 0:1 Лечче Верона 1:0 Фиорентина Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла
Кальяри 5:2 Фиорентина Фиорентина 1:1 Парма Сассуоло 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Лацио Брешия 0:0 Фиорентина Пистойезе 1:4 Фиорентина Фиорентина 1:0 Удинезе Милан 1:3 Фиорентина Фиорентина 2:1 Сампдория Аталанта 2:2 Фиорентина Фиорентина 0:0 Ювентус Фиорентина 1:0 Перуджа Дженоа 2:1 Фиорентина Фиорентина 3:4 Наполи Фиорентина 3:1 Монца Фиорентина 4:1 Галатасарай

Последние игры между собой

Торино: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Фиорентина: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Фиорентина 1:1 Торино Серия A Торино 0:2 Фиорентина Кубок Торино 1:1 Фиорентина Серия A Торино 1:2 Фиорентина Серия A
Фиорентина 3:0 Торино Серия A Фиорентина 2:2 Торино Серия A Торино 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Торино Серия A Торино 3:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Торино Серия A Торино 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:2 Торино Серия A Торино 0:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:3 Торино Серия A Торино 2:2 Фиорентина Серия A Торино 0:0 Фиорентина Товарищеские матчи Фиорентина 1:0 Торино Серия A Фиорентина 0:1 Торино Кубок Торино 1:4 Фиорентина Серия A Торино 0:1 Фиорентина Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 12 2 1 31 - 13 38
2. Ювентус Заявка 15 11 3 1 26 - 15 36
3. Лацио Заявка 15 10 3 2 36 - 15 33
4. Рома Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
5. Аталанта Заявка 15 8 4 3 37 - 23 28
6. Кальяри 0:2 Заявка 15 8 4 3 29 - 19 28
7. Наполи Заявка 15 5 6 4 24 - 19 21
8. Торино 1:0 Заявка 15 6 2 7 17 - 20 20
9. Парма Заявка 14 5 3 6 20 - 18 18
10. Верона Заявка 15 5 3 7 14 - 17 18
11. Сассуоло 2:0 Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
12. Милан Заявка 14 5 2 7 13 - 17 17
13. Болонья Заявка 14 4 4 6 20 - 23 16
14. Фиорентина 0:1 Заявка 15 4 4 7 18 - 22 16
15. Удинезе Заявка 15 4 3 8 10 - 24 15
16. Лечче Заявка 15 3 6 6 20 - 29 15
17. Сампдория Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
18. Дженоа Заявка 15 2 5 8 17 - 30 11
19. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 15 2 4 9 9 - 21 10
20. Брешия 0:0 Заявка 14 2 2 10 10 - 26 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Торино 1:0 Фиорентина
Торино
41.5% (59)
Ничья
42.3% (60)
Фиорентина
16.2% (23)
1:1 Ничья
37.3% (53)
2:1 Торино
26.8% (38)
1:0 Торино
12.7% (18)
1:2 Фиорентина
10.6% (15)
0:1 Фиорентина
4.9% (7)
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