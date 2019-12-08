Италия: Серия A 2019-2020
Торино
1:0
Первый тайм: 42'
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Фиорентина
1:0
22' ГолДзадза Симоне
31' Желтая карточкаКьеза Федерико
32' Желтая карточкаЭйна Ола
41' Желтая карточкаБазелли Даниэле
88
Ринкон
Томас
24
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
-
30 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Раути НиколаНападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Монтелла Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
22'
31'
32'
41'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +8 =3 -9Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус
Лацио 4:0 Торино Торино 1:1 Кальяри Удинезе 1:0 Торино Торино 0:0 Наполи Парма 3:2 Торино Торино 2:1 Милан Сампдория 1:0 Торино Торино 1:2 Лечче Аталанта 2:3 Торино Вулверхэмптон 2:1 Торино Торино 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Вулверхэмптон Шахтёр Солигорск 1:1 Торино Торино 5:0 Шахтёр Солигорск Дебрецен 1:4 Торино Торино 3:0 Дебрецен
Фиорентина Последние 20 матчей: +10 =4 -6Фиорентина 2:0 Читтаделла Фиорентина 0:1 Лечче Верона 1:0 Фиорентина Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла
Кальяри 5:2 Фиорентина Фиорентина 1:1 Парма Сассуоло 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Лацио Брешия 0:0 Фиорентина Пистойезе 1:4 Фиорентина Фиорентина 1:0 Удинезе Милан 1:3 Фиорентина Фиорентина 2:1 Сампдория Аталанта 2:2 Фиорентина Фиорентина 0:0 Ювентус Фиорентина 1:0 Перуджа Дженоа 2:1 Фиорентина Фиорентина 3:4 Наполи Фиорентина 3:1 Монца Фиорентина 4:1 Галатасарай
Последние игры между собой
Торино: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Фиорентина: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Фиорентина 3:0 Торино Серия A Фиорентина 2:2 Торино Серия A Торино 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Торино Серия A Торино 3:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Торино Серия A Торино 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:2 Торино Серия A Торино 0:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:3 Торино Серия A Торино 2:2 Фиорентина Серия A Торино 0:0 Фиорентина Товарищеские матчи Фиорентина 1:0 Торино Серия A Фиорентина 0:1 Торино Кубок Торино 1:4 Фиорентина Серия A Торино 0:1 Фиорентина Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|31 - 13
|38
|2.
|Ювентус
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|26 - 15
|36
|3.
|Лацио
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 15
|33
|4.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 15
|29
|5.
|Аталанта
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|37 - 23
|28
|6.
|Кальяри
|0:2 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 19
|28
|7.
|Наполи
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 19
|21
|8.
|Торино
|1:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|17 - 20
|20
|9.
|Парма
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 18
|18
|10.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|14 - 17
|18
|11.
|Сассуоло
|2:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|26 - 25
|17
|12.
|Милан
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|13 - 17
|17
|13.
|Болонья
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 23
|16
|14.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 22
|16
|15.
|Удинезе
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 24
|15
|16.
|Лечче
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 29
|15
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 30
|11
|19.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 21
|10
|20.
|Брешия
|0:0 Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 26
|8
Торино
41.5% (59)
Ничья
42.3% (60)
Фиорентина
16.2% (23)
1:1 Ничья
37.3% (53)
2:1 Торино
26.8% (38)
1:0 Торино
12.7% (18)
1:2 Фиорентина
10.6% (15)
0:1 Фиорентина
4.9% (7)
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