Франция: Кубок лиги 2019-2020

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Монако
 
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Марсель

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Нант 0:1 Монако Монако 3:2 Ренн Монпелье 3:1 Монако Монако 4:1 Брест
Монако 3:1 Ницца Реймс 0:0 Монако Монако 3:4 Марсель Страсбург 2:2 Монако Монако 2:2 Ним Метц 3:0 Монако Монако 0:3 Лион Монако 1:0 Сампдория Порту 0:1 Монако Брага 0:0 Монако Монако 1:0 Валенсия Монако 0:1 Эвертон Лозанна-Спорт 2:1 Монако Локерен 5:0 Монако Серкль Брюгге 1:4 Монако Ницца 2:0 Монако
Марсель Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Марсель 2:0 Страсбург Амьен 3:1 Марсель Марсель 1:1 Ренн Дижон 0:0 Марсель
Марсель 1:1 Монпелье Монако 3:4 Марсель Марсель 1:0 Сент-Этьен Ницца 1:2 Марсель Нант 0:0 Марсель Марсель 0:2 Реймс Марсель 0:1 Наполи Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Сент-Этьен 1:2 Марсель Марсель 2:1 Бордо Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель Аккрингтон 2:1 Марсель Сток Сити (до 23 лет) 0:1 Марсель Марсель 1:0 Монпелье Тулуза 2:5 Марсель Марсель 0:3 Лион

Последние игры между собой

Монако: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Марсель: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Монако 3:4 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Монако Лига 1 Монако 2:3 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Монако Лига 1
Монако 6:1 Марсель Лига 1 Марсель 3:4 Монако Кубок Марсель 1:4 Монако Лига 1 Монако 4:0 Марсель Лига 1 Монако 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 3:3 Монако Лига 1 Марсель 2:1 Монако Лига 1 Монако 1:0 Марсель Лига 1 Монако 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:2 Монако Лига 1 Монако 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Монако Кубок лиги Марсель 2:2 Монако Лига 1 Марсель 0:1 Монако Товарищеские матчи Монако 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 1:2 Монако Лига 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Марсель

    До начала игры, которая состоится 30.10.2019, осталось 2 дня 22 часа 3 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Монако - Марсель
    Монако
    62.9% (22)
    Ничья
    22.9% (8)
    Марсель
    14.3% (5)
    2:1 Монако
    45.7% (16)
    1:1 Ничья
    17.1% (6)
    1:0 Монако
    5.7% (2)
    2:2 Ничья
    5.7% (2)
    2:0 Монако
    5.7% (2)
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