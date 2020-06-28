Прогнозы на матч Динамо Киев - Шахтёр Донецк

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Динамо Киев
 
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Стадион:
Шахтёр Донецк

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 12 (4) 0.38
2. Буяльский Виталий 9 (1) 0.28
3. Карлос де Пена 8 (1) 0.25
4. Вербич Беньямин 8 (2) 0.25
5. Беседин Артём 8 (1) 0.25
6. Миколенко Виталий 3 0.09
7. Русин Назарий 2 (1) 0.06
8. Шабанов Артём 2 0.06
9. Родригес Жерсон 2 0.06
10. Фран Соль 1 0.03
11. Шапаренко Николай 1 0.03
12. Попов Денис II 1 0.03
13. Шепелев Владимир 0 0
14. Кедзёра Томаш 0 0
15. Сидорчук Сергей 0 0
16. Караваев Александр 0 0
17. Кадар Томаш 0 0
18. Цитаишвили Георгий 0 0
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мораес Жуниор 19 (1) 0.59
2. Марлос Ромеро 13 (1) 0.41
3. Тайсон Фреда 10 (4) 0.31
4. Тете II 6 0.19
5. Коноплянка Евгений 3 (1) 0.09
6. Исмаили Гонсалвес 2 0.06
7. Патрик Алан 2 0.06
8. Дентиньо Феррейра 2 0.06
9. Антонио Маркос II 2 0.06
10. Кривцов Сергей 2 0.06
11. Манор Соломон 1 0.03
12. Матвиенко Николай 1 0.03
13. Додо Домилсон 1 0.03
14. Коваленко Виктор 1 0.03
15. Борячук Андрей 1 0.03
16. Бондарь Валерий 1 0.03
17. Фернандо Педро 1 0.03
18. Болбат Сергей 0 0
19. Степаненко Тарас 0 0
20. Бланко-Лещук Густаво 0 0
21. Сиприано Маркос Робсон 0 0

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
1. Шепелев Владимир 5 1
2. Сидорчук Сергей 6 0
3. Беседин Артём 6 0
4. Попов Денис II 6 0
5. Миколенко Виталий 5 0
6. Кадар Томаш 3 1
7. Шабанов Артём 4 0
8. Карлос де Пена 4 0
9. Вербич Беньямин 2 1
10. Гармаш Денис 3 0
11. Кадири Мохаммед 3 0
12. Буяльский Виталий 1 1
13. Андриевский Александр 2 0
14. Кедзёра Томаш 2 0
15. Цыганков Виктор 2 0
16. Бурда Никита 2 0
17. Шапаренко Николай 2 0
18. Бущан Георгий 1 0
19. Караваев Александр 1 0
20. Фран Соль 1 0
21. Родригес Жерсон 1 0
22. Русин Назарий 1 0
23. Цитаишвили Георгий 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Патрик Алан 6 1
2. Мораес Жуниор 7 0
3. Антонио Маркос II 5 1
4. Степаненко Тарас 6 0
5. Тайсон Фреда 4 1
6. Тете II 4 0
7. Исмаили Гонсалвес 3 0
8. Марлос Ромеро 3 0
9. Додо Домилсон 3 0
10. Бондарь Валерий 3 0
11. Кривцов Сергей 2 0
12. Дентиньо Феррейра 2 0
13. Коваленко Виктор 2 0
14. Матвиенко Николай 2 0
15. Хочолава Давид 2 0
16. Сиприано Маркос Робсон 2 0
17. Болбат Сергей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 7.69% (4) 13.46% (7) 25% (13) 15.38% (8) 13.46% (7) 25% (13)
 Шахтёр Донецк 23.08% (15) 10.77% (7) 18.46% (12) 16.92% (11) 13.85% (9) 16.92% (11)

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -
Десна 3:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев Заря 1:3 Динамо Киев
Динамо Киев 5:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 1:1 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Ворскла Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Десна 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Лугано Динамо Киев 1:2 Заря Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -
Шахтёр Донецк 0:0 Заря Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна
Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Заря 1:0 Шахтёр Донецк Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Бенфика 3:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:0 Десна Шахтёр Донецк 2:1 Бенфика Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Заря 1:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Шахтёр Донецк: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Кубок Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Суперкубок Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Кубок Шахтёр Донецк 2:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Суперкубок Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Динамо Киев Суперкубок Шахтёр Донецк 2:3 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Кубок Динамо Киев 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 28 23 3 2 69 - 20 72
2. Динамо Киев Заявка 28 17 4 7 58 - 27 55
3. Заря Заявка 28 16 5 7 44 - 23 53
4. Десна Заявка 28 16 4 8 50 - 24 52
5. Александрия Заявка 28 13 4 11 40 - 40 43
6. Колос Ковалёвка Заявка 28 9 2 17 30 - 50 29

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 27 10 4 13 34 - 40 34
2. Мариуполь Заявка 27 8 9 10 29 - 41 33
3. Ворскла Заявка 27 7 6 14 20 - 41 27
4. Олимпик Донецк Заявка 27 6 6 15 23 - 43 24
5. Львов Заявка 28 5 8 15 20 - 45 23
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Шахтёр Донецк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июля 2020, осталось 1 день 23 часа 1 минуту.


    • Прогнозы 66
    Динамо Киев 18.2% (12)
    X 37.9% (25)
    Шахтёр Донецк 43.9% (29)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Динамо Киев - Шахтёр Донецк

    Исход игры
    Динамо Киев
    18.2% (12)
    Ничья
    37.9% (25)
    Шахтёр Донецк
    43.9% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.81% (37)
    Меньше
    42.19% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    92.19% (59)
    Нет
    7.81% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (22)
    1:2 Шахтёр Донецк
    31.8% (21)
    2:1 Динамо Киев
    16.7% (11)
    0:1 Шахтёр Донецк
    6.1% (4)
    2:2 Ничья
    3% (2)
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