Прогнозы на матч Динамо Киев - Шахтёр Донецк

Динамо Киев
Позже
Стадион: Олимпийский (Киев)
Шахтёр Донецк
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цыганков Виктор
|12 (4)
|0.38
|2.
|Буяльский Виталий
|9 (1)
|0.28
|3.
|Карлос де Пена
|8 (1)
|0.25
|4.
|Вербич Беньямин
|8 (2)
|0.25
|5.
|Беседин Артём
|8 (1)
|0.25
|6.
|Миколенко Виталий
|3
|0.09
|7.
|Русин Назарий
|2 (1)
|0.06
|8.
|Шабанов Артём
|2
|0.06
|9.
|Родригес Жерсон
|2
|0.06
|10.
|Фран Соль
|1
|0.03
|11.
|Шапаренко Николай
|1
|0.03
|12.
|Попов Денис II
|1
|0.03
|13.
|Шепелев Владимир
|0
|0
|14.
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|15.
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|16.
|Караваев Александр
|0
|0
|17.
|Кадар Томаш
|0
|0
|18.
|Цитаишвили Георгий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мораес Жуниор
|19 (1)
|0.59
|2.
|Марлос Ромеро
|13 (1)
|0.41
|3.
|Тайсон Фреда
|10 (4)
|0.31
|4.
|Тете II
|6
|0.19
|5.
|Коноплянка Евгений
|3 (1)
|0.09
|6.
|Исмаили Гонсалвес
|2
|0.06
|7.
|Патрик Алан
|2
|0.06
|8.
|Дентиньо Феррейра
|2
|0.06
|9.
|Антонио Маркос II
|2
|0.06
|10.
|Кривцов Сергей
|2
|0.06
|11.
|Манор Соломон
|1
|0.03
|12.
|Матвиенко Николай
|1
|0.03
|13.
|Додо Домилсон
|1
|0.03
|14.
|Коваленко Виктор
|1
|0.03
|15.
|Борячук Андрей
|1
|0.03
|16.
|Бондарь Валерий
|1
|0.03
|17.
|Фернандо Педро
|1
|0.03
|18.
|Болбат Сергей
|0
|0
|19.
|Степаненко Тарас
|0
|0
|20.
|Бланко-Лещук Густаво
|0
|0
|21.
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шепелев Владимир
|5
|1
|2.
|Сидорчук Сергей
|6
|0
|3.
|Беседин Артём
|6
|0
|4.
|Попов Денис II
|6
|0
|5.
|Миколенко Виталий
|5
|0
|6.
|Кадар Томаш
|3
|1
|7.
|Шабанов Артём
|4
|0
|8.
|Карлос де Пена
|4
|0
|9.
|Вербич Беньямин
|2
|1
|10.
|Гармаш Денис
|3
|0
|11.
|Кадири Мохаммед
|3
|0
|12.
|Буяльский Виталий
|1
|1
|13.
|Андриевский Александр
|2
|0
|14.
|Кедзёра Томаш
|2
|0
|15.
|Цыганков Виктор
|2
|0
|16.
|Бурда Никита
|2
|0
|17.
|Шапаренко Николай
|2
|0
|18.
|Бущан Георгий
|1
|0
|19.
|Караваев Александр
|1
|0
|20.
|Фран Соль
|1
|0
|21.
|Родригес Жерсон
|1
|0
|22.
|Русин Назарий
|1
|0
|23.
|Цитаишвили Георгий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Патрик Алан
|6
|1
|2.
|Мораес Жуниор
|7
|0
|3.
|Антонио Маркос II
|5
|1
|4.
|Степаненко Тарас
|6
|0
|5.
|Тайсон Фреда
|4
|1
|6.
|Тете II
|4
|0
|7.
|Исмаили Гонсалвес
|3
|0
|8.
|Марлос Ромеро
|3
|0
|9.
|Додо Домилсон
|3
|0
|10.
|Бондарь Валерий
|3
|0
|11.
|Кривцов Сергей
|2
|0
|12.
|Дентиньо Феррейра
|2
|0
|13.
|Коваленко Виктор
|2
|0
|14.
|Матвиенко Николай
|2
|0
|15.
|Хочолава Давид
|2
|0
|16.
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|0
|17.
|Болбат Сергей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Киев
|7.69% (4)
|13.46% (7)
|25% (13)
|15.38% (8)
|13.46% (7)
|25% (13)
|Шахтёр Донецк
|23.08% (15)
|10.77% (7)
|18.46% (12)
|16.92% (11)
|13.85% (9)
|16.92% (11)
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -Десна 3:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев Заря 1:3 Динамо Киев
Динамо Киев 5:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 1:1 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Ворскла Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Десна 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Лугано Динамо Киев 1:2 Заря Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -Шахтёр Донецк 0:0 Заря Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна
Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Заря 1:0 Шахтёр Донецк Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Бенфика 3:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:0 Десна Шахтёр Донецк 2:1 Бенфика Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Заря 1:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Шахтёр Донецк: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Суперкубок Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Кубок Шахтёр Донецк 2:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Суперкубок Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Динамо Киев Суперкубок Шахтёр Донецк 2:3 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Кубок Динамо Киев 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|28
|23
|3
|2
|69 - 20
|72
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|58 - 27
|55
|3.
|Заря
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|44 - 23
|53
|4.
|Десна
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|50 - 24
|52
|5.
|Александрия
|Заявка
|28
|13
|4
|11
|40 - 40
|43
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|28
|9
|2
|17
|30 - 50
|29
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|27
|10
|4
|13
|34 - 40
|34
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|29 - 41
|33
|3.
|Ворскла
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|20 - 41
|27
|4.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|23 - 43
|24
|5.
|Львов
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|20 - 45
|23
|6.
|Карпаты
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 42
|15
Прогнозы на матч Динамо Киев - Шахтёр Донецк
Исход игры
Динамо Киев
18.2% (12)
Ничья
37.9% (25)
Шахтёр Донецк
43.9% (29)
Тотал 2.5
Больше
57.81% (37)
Меньше
42.19% (27)
Обе команды забьют
Да
92.19% (59)
Нет
7.81% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (22)
1:2 Шахтёр Донецк
31.8% (21)
2:1 Динамо Киев
16.7% (11)
0:1 Шахтёр Донецк
6.1% (4)
2:2 Ничья
3% (2)
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