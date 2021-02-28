Реймс
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Стад Огюст Делон
Монпелье
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
24
Кафаро
Матьё
11
Диа
Булайе
25
Думбия
Мусса
25
Молле
Флоран
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Диа БулайеНападающий
-
25 Думбия МуссаНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
-
28 Де Смет ТибоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Нападающий
-
10 Зенели АрберНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Юн Ил-ЛокНападающий
-
21 Вахи ЭлюНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диа Булайе
|12 (5)
|0.44
|2.
|Зенели Арбер
|3
|0.11
|3.
|Кафаро Матьё
|3
|0.11
|4.
|Туре Эль Билал
|3
|0.11
|5.
|Мбюкю Натанаэль
|2
|0.07
|6.
|Абдельамид Юнис
|2
|0.07
|7.
|Кутеса Дерек
|1
|0.04
|8.
|Фас Ваут
|1
|0.04
|9.
|Кассама Морету
|1
|0.04
|10.
|Манетси Маршал
|1
|0.04
|11.
|Бериша Валон
|0
|0
|12.
|Шавалерин Ксавье
|0
|0
|13.
|Думбия Мусса
|0
|0
|14.
|Сирхейс Кай
|0
|0
|15.
|Конан Гислен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|9
|0.33
|2.
|Лаборд Гаэтан
|9
|0.33
|3.
|Мавидиди Стефи
|6
|0.22
|4.
|Саванье Тежи
|5 (2)
|0.19
|5.
|Молле Флоран
|3
|0.11
|6.
|Вахи Элю
|3
|0.11
|7.
|Конгре Даниэль
|2
|0.07
|8.
|Шкулетич Петар
|2
|0.07
|9.
|Мендеш Педру II
|2
|0.07
|10.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0.04
|11.
|Суке Арно
|1
|0.04
|12.
|Самбья Саломон
|0
|0
|13.
|Ристич Михайло
|0
|0
|14.
|Ферри Жордан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фас Ваут
|9
|1
|2.
|Кассама Морету
|7
|2
|3.
|Шавалерин Ксавье
|6
|0
|4.
|Манетси Маршал
|4
|1
|5.
|Фокет Томас
|3
|0
|6.
|Конан Гислен
|3
|0
|7.
|Мбюкю Натанаэль
|3
|0
|8.
|Туре Эль Билал
|3
|0
|9.
|Бериша Валон
|2
|0
|10.
|Абдельамид Юнис
|2
|0
|11.
|Кутеса Дерек
|2
|0
|12.
|Кафаро Матьё
|2
|0
|13.
|Сирхейс Кай
|2
|0
|14.
|Де Смет Тибо
|2
|0
|15.
|Донис Анастасиос
|0
|1
|16.
|Райкович Предраг
|1
|0
|17.
|Думбия Мусса
|1
|0
|18.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|19.
|Диа Булайе
|1
|0
|20.
|Драмме Муамаду
|1
|0
|21.
|Экитик Юго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саванье Тежи
|6
|1
|2.
|Илтон Виторино
|2
|2
|3.
|Конгре Даниэль
|4
|0
|4.
|Суке Арно
|4
|0
|5.
|Ферри Жордан
|4
|0
|6.
|Делор Анди
|4
|0
|7.
|Мендеш Педру II
|4
|0
|8.
|Ле Таллек Дамьен
|2
|1
|9.
|Молле Флоран
|2
|1
|10.
|Лаборд Гаэтан
|3
|0
|11.
|Ристич Михайло
|3
|0
|12.
|Мавидиди Стефи
|3
|0
|13.
|Шотар Жорис
|2
|0
|14.
|Омлин Йонас
|0
|1
|15.
|Юн Ил-Лок
|1
|0
|16.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0
|17.
|Самбья Саломон
|1
|0
|18.
|Долли Киган
|1
|0
|19.
|Коцца Николя
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реймс
|27.59% (8)
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|10.34% (3)
|Монпелье
|9.3% (4)
|16.28% (7)
|11.63% (5)
|23.26% (10)
|23.26% (10)
|16.28% (7)
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +7 =7 -6Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:1 Ланс Реймс 3:4 Валансьен Лорьян 1:0 Реймс
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =3 -8Монпелье 2:1 Ренн Лион 1:2 Монпелье Страсбург 0:2 Монпелье Монпелье 4:2 Дижон
Метц 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Ланс ПСЖ 4:0 Монпелье Монпелье 2:3 Монако Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс
Последние игры между собой
Реймс: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 7
Монпелье: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 8
Реймс 0:1 Монпелье Лига 1 Реймс 2:3 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:1 Реймс Лига 1 Монпелье 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Монпелье Лига 1 Реймс 2:4 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Реймс Лига 1 Монпелье 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 3:1 Монпелье Лига 1 Реймс 1:0 Монпелье Кубок Монпелье 2:2 Реймс Лига 2 Реймс 0:4 Монпелье Лига 2 Монпелье 0:0 Реймс Лига 2 Реймс 2:1 Монпелье Лига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|26
|17
|7
|2
|46 - 16
|58
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|61 - 17
|57
|3.
|Лион
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|54 - 24
|55
|4.
|Монако
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|56 - 37
|55
|5.
|Метц
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|33 - 26
|41
|6.
|Ланс
|0:2 Заявка
|27
|11
|7
|9
|37 - 37
|40
|7.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|27
|11
|6
|10
|43 - 46
|39
|8.
|Марсель
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|33 - 29
|38
|9.
|Ренн
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|33 - 30
|38
|10.
|Анже
|2:0 Заявка
|27
|11
|5
|11
|32 - 40
|38
|11.
|Бордо
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|28 - 33
|33
|12.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|27
|8
|9
|10
|27 - 37
|33
|13.
|Ницца
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|33 - 39
|32
|14.
|Брест
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|39 - 49
|31
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|27
|7
|10
|10
|32 - 34
|31
|16.
|Страсбург
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|34 - 40
|29
|17.
|Ним
|0:0 Заявка
|27
|7
|4
|16
|25 - 51
|25
|18.
|Нант
|0:0 Заявка
|27
|4
|12
|11
|26 - 41
|24
|19.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|27
|6
|5
|16
|31 - 51
|23
|20.
|Дижон
|Заявка
|27
|2
|9
|16
|18 - 44
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|2.
|Монако
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 17
|31
|3.
|Лилль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 7
|28
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 24
|22
|6.
|Анже
|2:0 Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 17
|19
|7.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|8.
|Ланс
|0:2 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|9.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|14
|6
|1
|7
|26 - 28
|19
|10.
|Бордо
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|11.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|12.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 12
|17
|14.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|14
|5
|1
|8
|19 - 26
|16
|15.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 18
|15
|16.
|Страсбург
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|17.
|Нант
|0:0 Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 20
|13
|18.
|Ницца
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 27
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|4 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|26 - 12
|28
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 9
|26
|4.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|24 - 20
|24
|5.
|Метц
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|6.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 15
|21
|7.
|Ланс
|0:2 Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 19
|21
|8.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 11
|20
|9.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|10.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 18
|20
|11.
|Анже
|2:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 23
|19
|12.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 19
|18
|13.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 23
|16
|14.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|15.
|Ним
|0:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 24
|14
|16.
|Реймс
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|14
|17.
|Нант
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 21
|11
|18.
|Дижон
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 26
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|20.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 25
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реймс» – «Монпелье» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реймс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монпелье» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реймс» – «Монпелье», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Реймс 0:0 Монпелье
Исход игры
Реймс
30.6% (45)
Ничья
36.1% (53)
Монпелье
33.3% (49)
Тотал 2.5
Больше
34.97% (50)
Меньше
65.03% (93)
Обе команды забьют
Да
69.23% (99)
Нет
30.77% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (49)
1:2 Монпелье
18.4% (27)
1:0 Реймс
15.6% (23)
2:1 Реймс
12.9% (19)
0:1 Монпелье
8.2% (12)
0:2 Монпелье
3.4% (5)
0:0 Ничья
2% (3)
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