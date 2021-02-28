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  2. Матчи
  3. Франция
Реймс
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Монпелье
0' 18'
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
5
Абдельамид
Юнис
2
Фас
Ваут
3
Конан
Гислен
24
Кафаро
Матьё
23
Кассама
Морету
7
Шавалерин
Ксавье
21
Мбюкю
Натанаэль
11
Диа
Булайе
25
Думбия
Мусса
1
Омлин
Йонас
6
Самбья
Саломон
3
Конгре
Даниэль
4
Илтон
Виторино
7
Ристич
Михайло
25
Молле
Флоран
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
10
Лаборд
Гаэтан
32
Шкулетич
Петар
19
Мавидиди
Стефи
Реймс
4-3-3
Монпелье
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 12 (5) 0.44
2. Зенели Арбер 3 0.11
3. Кафаро Матьё 3 0.11
4. Туре Эль Билал 3 0.11
5. Мбюкю Натанаэль 2 0.07
6. Абдельамид Юнис 2 0.07
7. Кутеса Дерек 1 0.04
8. Фас Ваут 1 0.04
9. Кассама Морету 1 0.04
10. Манетси Маршал 1 0.04
11. Бериша Валон 0 0
12. Шавалерин Ксавье 0 0
13. Думбия Мусса 0 0
14. Сирхейс Кай 0 0
15. Конан Гислен 0 0
Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 9 0.33
2. Лаборд Гаэтан 9 0.33
3. Мавидиди Стефи 6 0.22
4. Саванье Тежи 5 (2) 0.19
5. Молле Флоран 3 0.11
6. Вахи Элю 3 0.11
7. Конгре Даниэль 2 0.07
8. Шкулетич Петар 2 0.07
9. Мендеш Педру II 2 0.07
10. Ойонго Амбруаз 1 0.04
11. Суке Арно 1 0.04
12. Самбья Саломон 0 0
13. Ристич Михайло 0 0
14. Ферри Жордан 0 0

Карточки

Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 9 1
2. Кассама Морету 7 2
3. Шавалерин Ксавье 6 0
4. Манетси Маршал 4 1
5. Фокет Томас 3 0
6. Конан Гислен 3 0
7. Мбюкю Натанаэль 3 0
8. Туре Эль Билал 3 0
9. Бериша Валон 2 0
10. Абдельамид Юнис 2 0
11. Кутеса Дерек 2 0
12. Кафаро Матьё 2 0
13. Сирхейс Кай 2 0
14. Де Смет Тибо 2 0
15. Донис Анастасиос 0 1
16. Райкович Предраг 1 0
17. Думбия Мусса 1 0
18. Хорнби Фрэйзер 1 0
19. Диа Булайе 1 0
20. Драмме Муамаду 1 0
21. Экитик Юго 1 0
Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 6 1
2. Илтон Виторино 2 2
3. Конгре Даниэль 4 0
4. Суке Арно 4 0
5. Ферри Жордан 4 0
6. Делор Анди 4 0
7. Мендеш Педру II 4 0
8. Ле Таллек Дамьен 2 1
9. Молле Флоран 2 1
10. Лаборд Гаэтан 3 0
11. Ристич Михайло 3 0
12. Мавидиди Стефи 3 0
13. Шотар Жорис 2 0
14. Омлин Йонас 0 1
15. Юн Ил-Лок 1 0
16. Ойонго Амбруаз 1 0
17. Самбья Саломон 1 0
18. Долли Киган 1 0
19. Коцца Николя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реймс 27.59% (8) 10.34% (3) 17.24% (5) 13.79% (4) 20.69% (6) 10.34% (3)
 Монпелье 9.3% (4) 16.28% (7) 11.63% (5) 23.26% (10) 23.26% (10) 16.28% (7)

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:1 Ланс Реймс 3:4 Валансьен Лорьян 1:0 Реймс
Реймс 0:0 Анже Страсбург 0:1 Реймс Реймс 1:0 Брест Лилль 2:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:0 Дижон Бордо 1:3 Реймс Марсель 1:1 Реймс Реймс 3:2 Нант Брест 2:1 Реймс Реймс 0:0 Ницца Лион 3:0 Реймс Реймс 0:1 Ним Ланс 4:4 Реймс Реймс 2:1 Страсбург Монпелье 0:4 Реймс
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Монпелье 2:1 Ренн Лион 1:2 Монпелье Страсбург 0:2 Монпелье Монпелье 4:2 Дижон
Метц 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Ланс ПСЖ 4:0 Монпелье Монпелье 2:3 Монако Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс

Последние игры между собой

Реймс: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 7
Монпелье: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 8
Монпелье 0:4 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Монпелье Кубок лиги Реймс 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:4 Реймс Лига 1
Реймс 0:1 Монпелье Лига 1 Реймс 2:3 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:1 Реймс Лига 1 Монпелье 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Монпелье Лига 1 Реймс 2:4 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Реймс Лига 1 Монпелье 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 3:1 Монпелье Лига 1 Реймс 1:0 Монпелье Кубок Монпелье 2:2 Реймс Лига 2 Реймс 0:4 Монпелье Лига 2 Монпелье 0:0 Реймс Лига 2 Реймс 2:1 Монпелье Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 26 17 7 2 46 - 16 58
2. ПСЖ Заявка 27 18 3 6 61 - 17 57
3. Лион Заявка 26 16 7 3 54 - 24 55
4. Монако Заявка 27 17 4 6 56 - 37 55
5. Метц Заявка 27 11 8 8 33 - 26 41
6. Ланс 0:2 Заявка 27 11 7 9 37 - 37 40
7. Монпелье 0:0 Заявка 27 11 6 10 43 - 46 39
8. Марсель Заявка 25 10 8 7 33 - 29 38
9. Ренн Заявка 26 10 8 8 33 - 30 38
10. Анже 2:0 Заявка 27 11 5 11 32 - 40 38
11. Бордо Заявка 27 9 6 12 28 - 33 33
12. Сент-Этьен 1:0 Заявка 27 8 9 10 27 - 37 33
13. Ницца Заявка 27 9 5 13 33 - 39 32
14. Брест Заявка 27 9 4 14 39 - 49 31
15. Реймс 0:0 Заявка 27 7 10 10 32 - 34 31
16. Страсбург Заявка 26 8 5 13 34 - 40 29
17. Ним 0:0 Заявка 27 7 4 16 25 - 51 25
18. Нант 0:0 Заявка 27 4 12 11 26 - 41 24
19. Лорьян 0:1 Заявка 27 6 5 16 31 - 51 23
20. Дижон Заявка 27 2 9 16 18 - 44 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
2. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
3. Лилль Заявка 13 8 4 1 21 - 7 28
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Анже 2:0 Заявка 13 6 1 6 15 - 17 19
7. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
8. Ланс 0:2 Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
9. Монпелье 0:0 Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
10. Бордо Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
11. Марсель Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
12. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Реймс 0:0 Заявка 13 4 5 4 11 - 12 17
14. Лорьян 0:1 Заявка 14 5 1 8 19 - 26 16
15. Сент-Этьен 1:0 Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17. Нант 0:0 Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
18. Ницца Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Ним 0:0 Заявка 14 3 2 9 15 - 27 11
20. Дижон Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 13 8 4 1 26 - 12 28
3. ПСЖ Заявка 13 8 2 3 27 - 9 26
4. Монако Заявка 13 8 0 5 24 - 20 24
5. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
6. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
7. Ланс 0:2 Заявка 14 6 3 5 18 - 19 21
8. Ренн Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
9. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Монпелье 0:0 Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
11. Анже 2:0 Заявка 14 5 4 5 17 - 23 19
12. Сент-Этьен 1:0 Заявка 14 5 3 6 15 - 19 18
13. Страсбург Заявка 13 5 1 7 20 - 23 16
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним 0:0 Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс 0:0 Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант 0:0 Заявка 14 2 5 7 13 - 21 11
18. Дижон Заявка 13 2 3 8 14 - 26 9
19. Брест Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
20. Лорьян 0:1 Заявка 13 1 4 8 12 - 25 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Реймс 30.6% (45)
X 36.1% (53)
Монпелье 33.3% (49)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Монпелье
2.85
3.20
2.82
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.85 3.15 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.84 3.12 2.83
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.15 2.80
  2.78 3.21 2.86

Самый высокий коэффициент на матч «Реймс» – «Монпелье» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реймс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монпелье» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реймс» – «Монпелье», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.04 6.60 1.08 3.14 1.34 2.43 1.56 1.80 2.12 1.41 2.91 1.28 3.50 1.10 6.00 1.07 6.55
10.00 1.03 7.30 1.07 3.15 1.36 2.50 1.57 2.04 1.85 1.79 2.11 1.40 2.90 1.28 3.75 1.11 6.60 1.08 6.90 1.01 12.50 0.00 13.50 0.00 18.00
3.38 1.35 2.97 1.44 2.54 1.57 2.06 1.85 1.79 2.12 1.62 2.44 1.31 3.71 1.11 7.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.77 1.44 1.79 2.02 1.39 3.00 1.11 6.50 1.08 7.90
1.76 1.99 1.38 3.15 1.11 7.00
2.81 1.49 2.30 1.68 1.80 2.13 1.51 2.72 1.38 3.31
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.64 1.28 2.50 1.53 1.64 2.26 1.26 3.85 1.17 5.05
2.44 1.52 1.64 2.25 1.25 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.79 2.02
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Где смотреть матч Реймс 0:0 Монпелье онлайн

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Прогнозы на матч Реймс 0:0 Монпелье

Исход игры
Реймс
30.6% (45)
Ничья
36.1% (53)
Монпелье
33.3% (49)
Тотал 2.5
Больше
34.97% (50)
Меньше
65.03% (93)
Обе команды забьют
Да
69.23% (99)
Нет
30.77% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (49)
1:2 Монпелье
18.4% (27)
1:0 Реймс
15.6% (23)
2:1 Реймс
12.9% (19)
0:1 Монпелье
8.2% (12)
0:2 Монпелье
3.4% (5)
0:0 Ничья
2% (3)
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