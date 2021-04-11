Натанаэль Мбуку не смог попасть в створ ударом издали

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Кафаро Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Гуйри Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Тюрам Кефрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Гуйри Амин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Лотомба Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Лотомба Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Фокет Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Удар от ворот произведет Ницца

43' Кафаро Матьё не смог попасть в створ ударом издали

42' Конан Гислен из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

42' Матч возобновится спорным мячом

42' Ох, нехорошо это выглядит. Диа Булайе получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Диа Булайе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Шнайдерлин Морган из команды Ницца сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

39' Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Удар от ворот произведет Ницца

36' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Райкович Предраг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Плохо сыграл Диа Булайе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

34' Хорошую попытку сделал Кафаро Матьё . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

33' Ницца имеет хороший шанс забить.

32' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Матч возобновится спорным мячом

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Удар от ворот произведет Ницца

25' Кафаро Матьё не смог попасть в створ ударом издали

25' Натанаэль Мбуку возвращается на поле.

25' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Матч возобновится спорным мячом

24' Ох, нехорошо это выглядит. Натанаэль Мбуку получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Натанаэль Мбуку на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Ницца

19' Шнайдерлин Морган выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Кафаро Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Удар от ворот произведет Реймс

17' Гуйри Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Лотомба Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Камара Ассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Натанаэль Мбуку из команды Реймс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

13' Удар от ворот произведет Ницца

12' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Матч возобновится спорным мячом

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Удар от ворот произведет Реймс

9' Дольберг Каспер не смог попасть в створ ударом издали

9' Фас Ваут из команды Реймс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

8' Кафаро Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Тюрам Кефрен из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

4' Удар от ворот произведет Реймс

3' Удар от ворот произведет Ницца

3' Выглядело как неплохой момент. Думбия Мусса из команды Реймс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

3' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Кафаро Матьё из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Реймс начинает с центра поля