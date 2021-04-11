Ницца
0:0
Конец матча
Стадион: Альянц Ривьера
Реймс
88' Желтая карточкаТуре Эль Билал
13
Камара
Ассан
19
Тюрам
Кефрен
22
Лопеш
Рони
11
Гуйри
Амин
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
24
Кафаро
Матьё
11
Диа
Булайе
25
Думбия
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Нападающий
-
22 Лопеш РониНападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ндой ДанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Ursea
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Диа БулайеНападающий
-
25 Думбия МуссаНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
-
33 Дукуре ФодеЗащитник
-
28 Де Смет ТибоЗащитник
-
34 Лопи ДионПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Зенели АрберНападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
74'
88'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 1
-
10 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|12 (4)
|0.38
|2.
|Дольберг Каспер
|5 (2)
|0.16
|3.
|Лис-Мелу Пьерр
|4 (1)
|0.13
|4.
|Маолида Мизиан
|3
|0.09
|5.
|Клод-Морис Алексис
|3
|0.09
|6.
|Данте Бонфим
|2
|0.06
|7.
|Лопеш Рони
|2
|0.06
|8.
|Тюрам Кефрен
|2
|0.06
|9.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0.03
|10.
|Будауи Хишем
|1
|0.03
|11.
|Ндой Дан
|1
|0.03
|12.
|Лотомба Жордан
|1
|0.03
|13.
|Аталь Юсеф
|1
|0.03
|14.
|Данилюк Флавиус
|1
|0.03
|15.
|Селлуки Малик
|1
|0.03
|16.
|Камара Ассан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диа Булайе
|14 (5)
|0.44
|2.
|Кафаро Матьё
|4
|0.13
|3.
|Зенели Арбер
|3
|0.09
|4.
|Туре Эль Билал
|3
|0.09
|5.
|Абдельамид Юнис
|3
|0.09
|6.
|Конан Гислен
|2
|0.06
|7.
|Мбюкю Натанаэль
|2
|0.06
|8.
|Кутеса Дерек
|1
|0.03
|9.
|Фас Ваут
|1
|0.03
|10.
|Кассама Морету
|1
|0.03
|11.
|Манетси Маршал
|1
|0.03
|12.
|Бериша Валон
|0
|0
|13.
|Шавалерин Ксавье
|0
|0
|14.
|Фокет Томас
|0
|0
|15.
|Думбия Мусса
|0
|0
|16.
|Сирхейс Кай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шнайдерлин Морган
|7
|1
|2.
|Будауи Хишем
|7
|0
|3.
|Лотомба Жордан
|5
|0
|4.
|Гуйри Амин
|5
|0
|5.
|Бамбу Робсон
|3
|1
|6.
|Нсоки Стенли
|4
|0
|7.
|Бенитес Вальтер
|3
|0
|8.
|Камара Ассан
|3
|0
|9.
|Лис-Мелу Пьерр
|3
|0
|10.
|Тодибо Жан-Клер
|3
|0
|11.
|Данте Бонфим
|2
|0
|12.
|Данило Барбоза
|2
|0
|13.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|14.
|Маолида Мизиан
|2
|0
|15.
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|16.
|Лопеш Рони
|1
|0
|17.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|18.
|Маю Хишам
|1
|0
|19.
|Пельмар Анди
|1
|0
|20.
|Салиба Вильям
|1
|0
|21.
|Аталь Юсеф
|1
|0
|22.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
|23.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
|24.
|Селлуки Малик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кассама Морету
|8
|3
|2.
|Фас Ваут
|11
|1
|3.
|Шавалерин Ксавье
|8
|0
|4.
|Манетси Маршал
|5
|1
|5.
|Абдельамид Юнис
|4
|0
|6.
|Конан Гислен
|4
|0
|7.
|Туре Эль Билал
|4
|0
|8.
|Фокет Томас
|3
|0
|9.
|Кафаро Матьё
|3
|0
|10.
|Мбюкю Натанаэль
|3
|0
|11.
|Бериша Валон
|2
|0
|12.
|Райкович Предраг
|2
|0
|13.
|Кутеса Дерек
|2
|0
|14.
|Сирхейс Кай
|2
|0
|15.
|Де Смет Тибо
|2
|0
|16.
|Диа Булайе
|2
|0
|17.
|Донис Анастасиос
|0
|1
|18.
|Думбия Мусса
|1
|0
|19.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|20.
|Драмме Муамаду
|1
|0
|21.
|Экитик Юго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ницца
|10% (4)
|22.5% (9)
|10% (4)
|20% (8)
|17.5% (7)
|20% (8)
|Реймс
|22.86% (8)
|8.57% (3)
|20% (7)
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|14.29% (5)
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +8 =3 -9Нант 1:2 Ницца Ницца 3:0 Марсель Лорьян 1:1 Ницца Ницца 0:2 Монако
Реймс Последние 20 матчей: +7 =9 -4Реймс 2:2 Ренн Дижон 0:1 Реймс Реймс 1:1 Лион Нант 1:2 Реймс
Последние игры между собой
Ницца: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
Реймс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|32
|20
|9
|3
|53 - 19
|69
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|32
|21
|3
|8
|71 - 23
|66
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|32
|19
|6
|7
|64 - 38
|63
|4.
|Лион
|Заявка
|31
|17
|10
|4
|60 - 31
|61
|5.
|Ланс
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|51 - 44
|52
|6.
|Марсель
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|43 - 39
|49
|7.
|Ренн
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|40 - 35
|48
|8.
|Монпелье
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|52 - 53
|46
|9.
|Ницца
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|41 - 42
|43
|10.
|Метц
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|36 - 38
|42
|11.
|Анже
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|34 - 44
|41
|12.
|Реймс
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|38 - 38
|40
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|36 - 47
|39
|14.
|Бордо
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|35 - 45
|36
|15.
|Страсбург
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|41 - 50
|36
|16.
|Брест
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|44 - 55
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|38 - 58
|32
|18.
|Ним
|Заявка
|32
|8
|6
|18
|31 - 59
|30
|19.
|Нант
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|32 - 49
|28
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|32
|2
|10
|20
|20 - 53
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|0:0 Заявка
|17
|10
|6
|1
|36 - 17
|36
|2.
|Лилль
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 10
|32
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|35 - 11
|31
|4.
|Лион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|5.
|Марсель
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|6.
|Брест
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 26
|27
|7.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|33 - 33
|24
|8.
|Ланс
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 22
|24
|9.
|Ренн
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 19
|24
|10.
|Лорьян
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 27
|23
|11.
|Метц
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 19
|19
|12.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 15
|19
|13.
|Бордо
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 18
|19
|14.
|Ницца
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 25
|18
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|18 - 26
|18
|16.
|Анже
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|17.
|Страсбург
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 23
|16
|18.
|Нант
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 25
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 31
|12
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|16
|0
|6
|10
|5 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|28 - 9
|37
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|36 - 12
|35
|3.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|29 - 15
|31
|4.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 22
|28
|5.
|Монако
|0:0 Заявка
|15
|9
|0
|6
|28 - 21
|27
|6.
|Ницца
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 17
|25
|7.
|Ренн
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 16
|24
|8.
|Анже
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 23
|23
|9.
|Метц
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|10.
|Монпелье
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 20
|22
|11.
|Реймс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 23
|21
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|13.
|Марсель
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|14.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|15.
|Ним
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 28
|18
|16.
|Бордо
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 27
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 24
|14
|18.
|Дижон
|0:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 31
|10
|19.
|Лорьян
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|15 - 31
|9
|20.
|Брест
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 29
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Ницца 0:0 Реймс
Исход игры
Ницца
85.4% (123)
Ничья
11.8% (17)
Реймс
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.18% (67)
Меньше
52.82% (75)
Обе команды забьют
Да
56.34% (80)
Нет
43.66% (62)
Популярный счёт
2:1 Ницца
41.7% (60)
1:0 Ницца
32.6% (47)
1:1 Ничья
10.4% (15)
2:0 Ницца
6.9% (10)
1:2 Реймс
2.1% (3)
3:0 Ницца
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
3:1 Ницца
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!