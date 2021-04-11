  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Ницца
0:0
Конец матча

Стадион:
Реймс
0'
88' Желтая карточка
Туре Эль Билал
90'+3
40
Бенитес
Вальтер
23
Лотомба
Жордан
25
Тодибо
Жан-Клер
18
Салиба
Вильям
13
Камара
Ассан
10
Клод-Морис
Алексис
6
Шнайдерлин
Морган
19
Тюрам
Кефрен
9
Дольберг
Каспер
22
Лопеш
Рони
11
Гуйри
Амин
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
24
Кафаро
Матьё
7
Шавалерин
Ксавье
15
Манетси
Маршал
21
Мбюкю
Натанаэль
11
Диа
Булайе
25
Думбия
Мусса
Ницца
4-3-3
Реймс
4-3-3

Ход матча

46'
Маолида Мизиан
Гуйри Амин
 
46'
 
Туре Эль Билал
Диа Булайе
67'
 
Зенели Арбер
Думбия Мусса
74'
Лис-Мелу Пьерр
Тюрам Кефрен
 
74'
Ндой Дан
Лопеш Рони
 
82'
 
Сирхейс Кай
Кафаро Матьё
86'
 
Кутеса Дерек
Мбюкю Натанаэль
88'
 
Туре Эль Билал

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 12 (4) 0.38
2. Дольберг Каспер 5 (2) 0.16
3. Лис-Мелу Пьерр 4 (1) 0.13
4. Маолида Мизиан 3 0.09
5. Клод-Морис Алексис 3 0.09
6. Данте Бонфим 2 0.06
7. Лопеш Рони 2 0.06
8. Тюрам Кефрен 2 0.06
9. Рен-Аделед Жефф 1 0.03
10. Будауи Хишем 1 0.03
11. Ндой Дан 1 0.03
12. Лотомба Жордан 1 0.03
13. Аталь Юсеф 1 0.03
14. Данилюк Флавиус 1 0.03
15. Селлуки Малик 1 0.03
16. Камара Ассан 0 0
Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 14 (5) 0.44
2. Кафаро Матьё 4 0.13
3. Зенели Арбер 3 0.09
4. Туре Эль Билал 3 0.09
5. Абдельамид Юнис 3 0.09
6. Конан Гислен 2 0.06
7. Мбюкю Натанаэль 2 0.06
8. Кутеса Дерек 1 0.03
9. Фас Ваут 1 0.03
10. Кассама Морету 1 0.03
11. Манетси Маршал 1 0.03
12. Бериша Валон 0 0
13. Шавалерин Ксавье 0 0
14. Фокет Томас 0 0
15. Думбия Мусса 0 0
16. Сирхейс Кай 0 0

Карточки

Ницца
# Игрок      
1. Шнайдерлин Морган 7 1
2. Будауи Хишем 7 0
3. Лотомба Жордан 5 0
4. Гуйри Амин 5 0
5. Бамбу Робсон 3 1
6. Нсоки Стенли 4 0
7. Бенитес Вальтер 3 0
8. Камара Ассан 3 0
9. Лис-Мелу Пьерр 3 0
10. Тодибо Жан-Клер 3 0
11. Данте Бонфим 2 0
12. Данило Барбоза 2 0
13. Дольберг Каспер 2 0
14. Маолида Мизиан 2 0
15. Тюрам Кефрен 2 0
16. Лопеш Рони 1 0
17. Рен-Аделед Жефф 1 0
18. Маю Хишам 1 0
19. Пельмар Анди 1 0
20. Салиба Вильям 1 0
21. Аталь Юсеф 1 0
22. Клод-Морис Алексис 1 0
23. Сильвестр Эдди 1 0
24. Селлуки Малик 1 0
Реймс
# Игрок      
1. Кассама Морету 8 3
2. Фас Ваут 11 1
3. Шавалерин Ксавье 8 0
4. Манетси Маршал 5 1
5. Абдельамид Юнис 4 0
6. Конан Гислен 4 0
7. Туре Эль Билал 4 0
8. Фокет Томас 3 0
9. Кафаро Матьё 3 0
10. Мбюкю Натанаэль 3 0
11. Бериша Валон 2 0
12. Райкович Предраг 2 0
13. Кутеса Дерек 2 0
14. Сирхейс Кай 2 0
15. Де Смет Тибо 2 0
16. Диа Булайе 2 0
17. Донис Анастасиос 0 1
18. Думбия Мусса 1 0
19. Хорнби Фрэйзер 1 0
20. Драмме Муамаду 1 0
21. Экитик Юго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ницца 10% (4) 22.5% (9) 10% (4) 20% (8) 17.5% (7) 20% (8)
 Реймс 22.86% (8) 8.57% (3) 20% (7) 17.14% (6) 17.14% (6) 14.29% (5)

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Нант 1:2 Ницца Ницца 3:0 Марсель Лорьян 1:1 Ницца Ницца 0:2 Монако
Ницца 2:1 Ним Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Метц Марсель 3:2 Ницца ПСЖ 2:1 Ницца Ним 1:3 Ницца Ницца 3:0 Анже Монако 2:1 Ницца Ницца 0:1 Сент-Этьен Ланс 0:1 Ницца Ницца 0:3 Бордо Метц 1:1 Ницца Брест 2:0 Ницца Ницца 2:2 Лорьян Ницца 1:4 Лион Ним 0:2 Ницца
Реймс Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Реймс 2:2 Ренн Дижон 0:1 Реймс Реймс 1:1 Лион Нант 1:2 Реймс
Реймс 0:0 Монпелье Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:1 Ланс Реймс 3:4 Валансьен Лорьян 1:0 Реймс Реймс 0:0 Анже Страсбург 0:1 Реймс Реймс 1:0 Брест Лилль 2:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:0 Дижон Бордо 1:3 Реймс Марсель 1:1 Реймс Реймс 3:2 Нант Брест 2:1 Реймс Реймс 0:0 Ницца

Последние игры между собой

Ницца: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
Реймс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Реймс 0:0 Ницца Лига 1 Реймс 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Ницца Лига 1
Ницца 0:1 Реймс Лига 1 Ницца 2:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Ницца Лига 1 Реймс 0:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Реймс Лига 1 Ницца 1:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Реймс Лига 1 Реймс 3:1 Ницца Лига 1 Реймс 2:3 Ницца Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 32 20 9 3 53 - 19 69
2. ПСЖ Заявка 32 21 3 8 71 - 23 66
3. Монако 0:0 Заявка 32 19 6 7 64 - 38 63
4. Лион Заявка 31 17 10 4 60 - 31 61
5. Ланс Заявка 32 14 10 8 51 - 44 52
6. Марсель Заявка 32 13 10 9 43 - 39 49
7. Ренн Заявка 32 13 9 10 40 - 35 48
8. Монпелье Заявка 32 12 10 10 52 - 53 46
9. Ницца Заявка 32 12 7 13 41 - 42 43
10. Метц Заявка 32 11 9 12 36 - 38 42
11. Анже Заявка 31 11 8 12 34 - 44 41
12. Реймс Заявка 32 9 13 10 38 - 38 40
13. Сент-Этьен Заявка 32 10 9 13 36 - 47 39
14. Бордо Заявка 32 10 6 16 35 - 45 36
15. Страсбург Заявка 32 10 6 16 41 - 50 36
16. Брест Заявка 32 10 6 16 44 - 55 36
17. Лорьян Заявка 32 8 8 16 38 - 58 32
18. Ним Заявка 32 8 6 18 31 - 59 30
19. Нант Заявка 32 5 13 14 32 - 49 28
20. Дижон 0:0 Заявка 32 2 10 20 20 - 53 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 0:0 Заявка 17 10 6 1 36 - 17 36
2. Лилль Заявка 16 9 5 2 25 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 16 10 1 5 35 - 11 31
4. Лион Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Марсель Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
6. Брест Заявка 16 8 3 5 30 - 26 27
7. Монпелье Заявка 17 7 3 7 33 - 33 24
8. Ланс Заявка 16 6 6 4 26 - 22 24
9. Ренн Заявка 16 7 3 6 18 - 19 24
10. Лорьян Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
11. Метц Заявка 16 5 4 7 17 - 19 19
12. Реймс Заявка 15 4 7 4 14 - 15 19
13. Бордо Заявка 16 5 4 7 15 - 18 19
14. Ницца Заявка 16 5 3 8 19 - 25 18
15. Сент-Этьен Заявка 16 4 6 6 18 - 26 18
16. Анже Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
17. Страсбург Заявка 16 4 4 8 17 - 23 16
18. Нант Заявка 16 2 8 6 16 - 25 14
19. Ним Заявка 16 3 3 10 17 - 31 12
20. Дижон 0:0 Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 11 4 1 28 - 9 37
2. ПСЖ Заявка 16 11 2 3 36 - 12 35
3. Лион Заявка 16 8 7 1 29 - 15 31
4. Ланс Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Монако 0:0 Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
6. Ницца Заявка 16 7 4 5 22 - 17 25
7. Ренн Заявка 16 6 6 4 22 - 16 24
8. Анже Заявка 16 6 5 5 18 - 23 23
9. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
10. Монпелье Заявка 15 5 7 3 19 - 20 22
11. Реймс Заявка 17 5 6 6 24 - 23 21
12. Сент-Этьен Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
13. Марсель Заявка 16 5 6 5 18 - 21 21
14. Страсбург Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
15. Ним Заявка 16 5 3 8 14 - 28 18
16. Бордо Заявка 16 5 2 9 20 - 27 17
17. Нант Заявка 16 3 5 8 16 - 24 14
18. Дижон 0:0 Заявка 16 2 4 10 15 - 31 10
19. Лорьян Заявка 16 1 6 9 15 - 31 9
20. Брест Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Ницца: 54%, Реймс: 46%.
  • 48'
    Кафаро Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Гуйри Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    48'
    Фокет Томас из команды Реймс играет слишком грубо. Лопеш Рони оказался на газоне.
  • Угловой
    47'
    Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой справа.
  • 47'
    Шавалерин Ксавье из команды Реймс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 47'
    Тюрам Кефрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Гуйри Амин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    46'
    Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой слева.
  • 46'
    Лотомба Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Лотомба Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 45'
    Контроль мяча: Ницца: 56%, Реймс: 44%.
  • 44'
    Ницца контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    44'
    Тодибо Жан-Клер наказан за толчок Райкович Предраг
  • Угловой
    44'
    Гуйри Амин из команды Ницца подал угловой слева.
  • 43'
    Фокет Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 43'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 43'
    Кафаро Матьё не смог попасть в створ ударом издали
  • 42'
    Конан Гислен из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 42'
    Реймс контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    42'
    Диа Булайе возвращается на поле.
  • 42'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    42'
    Ох, нехорошо это выглядит. Диа Булайе получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    41'
    Диа Булайе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 41'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Лопеш Рони из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Диа Булайе
  • 40'
    Контроль мяча: Ницца: 56%, Реймс: 44%.
  • 40'
    Шнайдерлин Морган из команды Ницца сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    40'
    Гуйри Амин из команды Ницца подал угловой слева.
  • 40'
    Камара Ассан из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 39'
    Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Гуйри Амин из команды Ницца делает навес прямо в штрафную.
  • 39'
    Клод-Морис Алексис нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 38'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 37'
    Диа Булайе из команды Реймс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Шнайдерлин Морган из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
  • 36'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Тодибо Жан-Клер из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    36'
    Гуйри Амин из команды Ницца разыграл угловой с правого угла.
  • 35'
    Райкович Предраг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 35'
    Плохо сыграл Диа Булайе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    35'
    Гуйри Амин из команды Ницца подал угловой слева.
  • 35'
    Контроль мяча: Ницца: 53%, Реймс: 47%.
  • 34'
    Камара Ассан из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 34'
    Гуйри Амин из команды Ницца делает пас партнеру.
  • 34'
    Хорошую попытку сделал Кафаро Матьё. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 33'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 33'
    Ницца имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    33'
    Манетси Маршал из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Тюрам Кефрен пострадал.
  • 32'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 30'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 30'
    Контроль мяча: Ницца: 56%, Реймс: 44%.
  • 30'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 29'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 29'
    Ницца контролирует мяч.
  • 28'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 28'
    Реймс контролирует мяч.
  • 27'
    Ницца контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    27'
    Камара Ассан наказан за толчок Кафаро Матьё
  • 26'
    Реймс контролирует мяч.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 25'
    Кафаро Матьё не смог попасть в створ ударом издали
  • 25'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: Ницца: 55%, Реймс: 45%.
  • Травма, повреждение
    25'
    Натанаэль Мбуку возвращается на поле.
  • 25'
    Матч возобновлен
  • 24'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 24'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 24'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    24'
    Ох, нехорошо это выглядит. Натанаэль Мбуку получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    23'
    Натанаэль Мбуку на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 22'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 21'
    Ницца контролирует мяч.
  • 21'
    Реймс контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: Ницца: 47%, Реймс: 53%.
  • 20'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 19'
    Шнайдерлин Морган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Кафаро Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    18'
    Тодибо Жан-Клер наказан за толчок Диа Булайе
  • 18'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 17'
    Гуйри Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 17'
    Клод-Морис Алексис из команды Ницца делает пас партнеру.
  • 17'
    Ницца пытается что-то создать.
  • Угловой
    16'
    Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой слева.
  • 16'
    Лотомба Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 15'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 15'
    Камара Ассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: Ницца: 47%, Реймс: 53%.
  • 14'
    Реймс контролирует мяч.
  • Угловой
    14'
    Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой справа.
  • 14'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 14'
    Диа Булайе из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 13'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 13'
    Диа Булайе из команды Реймс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    13'
    Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой слева.
  • 12'
    Конан Гислен из команды Реймс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 12'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 12'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 11'
    Ницца контролирует мяч.
  • 10'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 10'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 10'
    Контроль мяча: Ницца: 42%, Реймс: 58%.
  • 10'
    Манетси Маршал нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 9'
    Дольберг Каспер не смог попасть в створ ударом издали
  • 9'
    Фас Ваут из команды Реймс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 8'
    Кафаро Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    8'
    Камара Ассан из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Кафаро Матьё пострадал.
  • 7'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Тюрам Кефрен из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 5'
    Реймс контролирует мяч.
  • 5'
    Лотомба Жордан из команды Ницца делает пас партнеру.
  • 5'
    Контроль мяча: Ницца: 35%, Реймс: 65%.
  • 5'
    Ницца контролирует мяч.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 4'
    Ницца контролирует мяч.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 3'
    Выглядело как неплохой момент. Думбия Мусса из команды Реймс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 3'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Реймс контролирует мяч.
  • 2'
    Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Диа Булайе из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 2'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Кафаро Матьё из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 1'
    Реймс контролирует мяч.
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Ницца 85.4% (123)
X 11.8% (17)
Реймс 2.8% (4)
Все прогнозы
3.32 Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Ницца 0:0 Реймс онлайн

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Прогнозы на матч Ницца 0:0 Реймс

Исход игры
Ницца
85.4% (123)
Ничья
11.8% (17)
Реймс
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.18% (67)
Меньше
52.82% (75)
Обе команды забьют
Да
56.34% (80)
Нет
43.66% (62)
Популярный счёт
2:1 Ницца
41.7% (60)
1:0 Ницца
32.6% (47)
1:1 Ничья
10.4% (15)
2:0 Ницца
6.9% (10)
1:2 Реймс
2.1% (3)
3:0 Ницца
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
3:1 Ницца
1.4% (2)
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