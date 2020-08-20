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Сочи
 
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Стадион:
Урал

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 4 (1) 0.8
2. Бурмистров Никита 2 0.4
3. Мевля Миха 1 0.2
4. Миладинович Иван 1 0.2
5. Полоз Дмитрий 1 (1) 0.2
6. Жоаозиньо Рамос 0 0
7. Заика Кирилл 0 0
8. Набиуллин Эльмир 0 0
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Подберёзкин Вячеслав 1 0.2
2. Егорычев Андрей 1 0.2
3. Бикфалви Эрик 1 (1) 0.2
4. Ефремов Дмитрий 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 2 0
2. Маргасов Тимофей 2 0
3. Нобоа Кристиан 1 0
4. Полоз Дмитрий 1 0
5. Набиуллин Эльмир 1 0
6. Маммана Эмануэль 1 0
7. Бахтияров Акмаль 1 0
Урал
# Игрок      
1. Емельянов Роман 1 1
2. Кулаков Денис 2 0
3. Рыков Владимир 2 0
4. Араторе Марко 2 0
5. Помазун Илья 2 0
6. Годзюр Ярослав 1 0
7. Бикфалви Эрик 1 0
8. Панюков Андрей 1 0
9. Ароян Вараздат 1 0
10. Подберёзкин Вячеслав 1 0
11. Мишкич Даниэль 1 0
12. Ефремов Дмитрий 1 0
13. Егорычев Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 44.44% (4)
 Урал 66.67% (2) 0 0 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки
Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи Ахмат 2:2 Сочи
Урал Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал
Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва Уфа 1:1 Урал Оренбург 0:3 Урал Урал 2:1 Тамбов Шинник 0:2 Урал Урал 1:2 Рубин Зенит 7:1 Урал Сочи 2:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Урал Урал 1:1 Чукарички Арарат-Армения 1:1 Урал

Последние игры между собой

Сочи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Урал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Сочи 2:0 Урал Премьер-лига Урал 3:1 Сочи Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Спартак Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3. Сочи Заявка 5 3 2 0 9 - 6 11
4. Динамо Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
5. Ахмат Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
6. Ростов Заявка 5 3 0 2 3 - 4 9
7. Краснодар Заявка 5 2 1 2 6 - 3 7
8. Локомотив Москва Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Рубин Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
11. Арсенал Тула Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12. Урал Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 10 4
14. Тамбов Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15. Химки Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
16. Ротор Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 августа 2020, осталось 2 дня 17 часов 40 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 73
    Сочи 78.1% (57)
    X 15.1% (11)
    Урал 6.8% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Урал
    1.84
    3.80
    4.50
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Сочи - Урал

    Исход игры
    Сочи
    78.1% (57)
    Ничья
    15.1% (11)
    Урал
    6.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.93% (31)
    Меньше
    55.07% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    56.52% (39)
    Нет
    43.48% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    32.9% (24)
    1:0 Сочи
    30.1% (22)
    1:1 Ничья
    11% (8)
    2:0 Сочи
    8.2% (6)
    1:2 Урал
    5.5% (4)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    1.84 3.65 4.50
    1.82 3.60 4.45
    1.78 3.80 4.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.93 1.87
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.29
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