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  3. Россия
Зенит
2:0
Перерыв

Стадион:
Уфа
0'
1:0
24' Гол
Азмун Сердар
29' Желтая карточка
Неделчару Ионуц
2:0
32' Пенальти
Дзюба Артём
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
6
Ловрен
Деян
44
Ракицкий
Ярослав
3
Дуглас
Сантос
8
Малком
Филипе
5
Барриос
Вилмар
27
Оздоев
Магомед
21
Ерохин
Александр
7
Азмун
Сердар
22
Дзюба
Артём
31
Беленов
Александр
27
Неделчару
Ионуц
4
Никитин
Алексей
55
Табидзе
Джемал
33
Сухов
Александр
8
Карп
Кэтэлин
29
Камилов
Владислав
5
Йокич
Боян
22
Голубев
Артём
9
Фольмер
Кирилл
11
Бизяк
Ловро
Зенит
4-4-2
Уфа
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Азмун Сердар 5 0.56
2. Дзюба Артём 4 (1) 0.44
3. Ерохин Александр 2 0.22
4. Дуглас Сантос 1 0.11
5. Дриусси Себастьян 1 0.11
6. Малком Филипе 1 0.11
7. Мостовой Андрей 1 0.11
8. Ловрен Деян 1 0.11
9. Караваев Вячеслав 0 0
10. Круговой Данил 0 0
11. Жирков Юрий 0 0
12. Барриос Вилмар 0 0
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бизяк Ловро 1 (1) 0.11
2. Аликин Павел 1 0.11
3. Кротов Вячеслав 1 0.11
4. Жамалетдинов Тимур 1 0.11
5. Голубев Артём 1 0.11
6. Сухов Александр 0 0
7. Данченко Олег 0 0
8. Неделчару Ионуц 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Барриос Вилмар 3 1
2. Ракицкий Ярослав 1 1
3. Караваев Вячеслав 2 0
4. Азмун Сердар 2 0
5. Оздоев Магомед 1 0
6. Дриусси Себастьян 1 0
7. Малком Филипе 1 0
8. Ригони Эмилиано 1 0
Уфа
# Игрок      
1. Безденежных Игорь 3 0
2. Сухов Александр 2 0
3. Йокич Боян 2 0
4. Аликин Павел 2 0
5. Алиев Азер 2 0
6. Карп Кэтэлин 2 0
7. Жамалетдинов Тимур 2 0
8. Неделчару Ионуц 2 0
9. Тилль Оливье 2 0
10. Кротов Вячеслав 0 1
11. Бизяк Ловро 1 0
12. Голубев Артём 1 0
13. Агаларов Гамид 1 0
14. Фольмер Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 7.14% (1) 28.57% (4) 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3) 21.43% (3)
 Уфа 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: + = -
Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит
Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково
Уфа Последние 20 матчей: + = -
Уфа 0:1 ЦСКА Москва Ленинградец 0:1 Уфа Тамбов 2:0 Уфа Уфа 1:1 Динамо Москва
Рубин 3:0 Уфа Уфа 0:1 Ростов Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа Уфа 0:3 Краснодар Уфа 0:0 Арсенал Тула Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал Уфа 0:0 Рубин Спартак Москва 0:0 Уфа Уфа 2:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов ЦСКА Москва 0:0 Уфа Зенит 0:0 Уфа

Последние игры между собой

Зенит: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 1
Уфа: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 8
Зенит 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:2 Зенит Премьер-лига
Уфа 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Уфа Премьер-лига Зенит 1:0 Уфа Товарищеские матчи Зенит 2:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Зенит Премьер-лига Уфа 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Уфа Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 2:0 Заявка 9 6 2 1 16 - 5 20
2. Спартак Москва Заявка 9 6 2 1 15 - 8 20
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
4. Сочи Заявка 8 4 3 1 12 - 9 15
5. Динамо Москва Заявка 8 4 2 2 7 - 4 14
6. Ростов Заявка 8 4 2 2 7 - 5 14
7. Краснодар Заявка 8 4 2 2 17 - 6 14
8. Локомотив Москва Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
9. Рубин Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
10. Урал Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
11. Ахмат Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
12. Арсенал Тула Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
13. Тамбов Заявка 9 2 1 6 7 - 13 7
14. Уфа 0:2 Заявка 9 1 2 6 5 - 16 5
15. Химки Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
16. Ротор Заявка 8 0 2 6 3 - 15 2
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! 2:0 - "Зенит" уверенно ведёт в счёте в домашнем матче с "Уфой".
  • Опасный момент
    45'
    ОПАСНО! Вот был шанс гостей! Ракицкий с Ловреном начудили на левом фланге обороны, подарив мяч сопернику. Тут же последовала прострельная передача в район 11-метровой отметки на Йокича, но тот в касание пальнул над левой "девяткой".
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • 44'
    Длинным пасом зенитовцы подключали в атаку Караваева, но получилось слишком сильно, и Вячеславу не удалось сохранить игровой снаряд в пределах поля.
  • 44'
    После прострела с правого фланга мяч рикошетом пришёл в ноги Азмуну, который вместо удара задумал пас на Дзюбу, но получилась потеря мяча.
  • 43'
    Ни одного даже намёка на опасность в первом тайме мы не увидели у ворот "Зенита". Сложно сказать, за счёт чего гости могли бы здесь совершить камбек.
  • Замена
    42'
    Вынужденная замена в составе "Уфы": вместо Александра Сухова, который ушёл с поля держась за пах, в игру вошёл Азер Алиев.
  • 41'
    Азмун пытался выполнить мягкий заброс в штрафную площадку на Малкома, но защитники не позволили. Тут же Сердар пробивал с ходу по воротам, но попытку снова блокировали защитники.
  • 40'
    Теперь уже с правого фланга следовал заброс в штрафную площадку на забегание Азмуну, но и в этом моменте чуть раньше к мячу поспел Беленов.
  • 39'
    Заброс на левый край штрафной площади следовал от Ракицкого на Азмуна, но Никитин сумел высоко поднятой ногой немного коснуться мяча, что позволило в итоге сыграть на выходе Беленову.
  • 38'
    Оригинально разыгрывали накоротке стандартное положение питерцы, и с дальней дистанции пытался пробить Малком, но лишь проверил на прочность одного из защитников "Уфы".
  • Фол, нарушение
    37'
    Дзюба заработал штрафной удар метрах в 34-х от ворот соперника, ловко убрав мяч от двух соперников, которые его прессинговали.
  • Офсайд
    36'
    Заброс из глубины поля следовал на Дзюбу, который сбрасывал мяч на ходу Азмуну, но оказалось, что Артём был в офсайде. В ответной атаке другой лайнсмен также "зажёг" флажок, зафиксировав положение "вне игры" у Бизяка.
  • 35'
    "Зенит" и после второго гола не останавливается, продолжая идти вперёд, оказывая давление на массированные оборонительные порядки "Уфы".
  • 34'
    Сергей Семак не демонстрирует на лице никаких эмоций, продолжая просто внимательно наблюдать за продолжением матча.
  • 33'
    Это уже серьёзная заявка на победу "Зенита", учитывая, что "Уфа" одна из самых малорезультативных команд в РПЛ.
  • Пенальти
    32'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Артём Дзюба!!!
    Нападающий медленно разбегался, и Беленов дрогнул, раньше времени начав заваливаться на правый бок, и Дзюба просто покатил мяч в другую сторону ворот.
  • Пенальти!
    31'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "УФЫ"! Вот это да. Как оказалось, фол против Азмуна был на линии штрафной площади, а не за ней. Спорный эпизод. Будем ждать повторы с графикой, чтобы снова спорить с VAR.
  • Желтая карточка
    30'
    На правом фланге обороны Неделчару отобрал мяч у Азмуна, но после этого отмахнулся от форварда локтем, за что получил жёлтую карточку.
  • 30'
    Запели, тем временем, болельщики на трибунах, у которых отличное настроение в предвкушении празднований, по поводу грядущей победы любимой команды. Но эту победу ещё нужно не упустить.
  • 29'
    Включились сейчас башкирцы в высокий прессинг на чужой половине поля, но "Зенит" легко с этим справляется, начиная свою очередную позиционную атаку.
  • 28'
    А за кромкой поля продолжает своё негодование выражать Вадим Евсеев. Очень много у него вопросов по первому тайму к подопечным. В перерыве будет очень серьёзный разговор.
  • 27'
    "Зенит", разумеется, останавливаться на достигнутом не собирается. Продолжают питерцы идти вперёд достаточно большими силами.
  • Описание гола
    25'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Сердар Азмун!!!
    С правого края Барриос выполнил прицельный диагональный навес на дальний край штрафной площади на Азмуна, который почему-то остался без опеки. Иранец мощно пробил с лёту с правой ноги, и мяч от перекладины оказался за линией ворот.
  • Опасный момент
    24'
    С правого фланга в центр сместился Малком, который пробивал с полного хода метров с 26-ти, но получилось недостаточно сильно и недостаточно точно.
  • 23'
    Бизяк откликнулся на заброс на левый край штрафной площади соперника, но защитник "зенита" умело закрыл его корпусом, позволив забрать игровой снаряд Кержакову.
  • Судья
    22'
    Дзюба снова неудачно попытался войти с левого фланга в штрафную площадку. Не позволили ему выполнить прострельную передачу в центр, и в итоге мяч от ноги нападающего выскочил за лицевую линию. Артём недоволен, требуя угловой.
  • 21'
    Снова активизировался у кромки поля Вадим Евсеев. Не нравится тренеру гостей, что подопечные начали прижиматься к своим воротам.
  • 20'
    Ещё один заброс следовал в направлении Дзюбы, но на этот раз центральные защитники "Уфы" сыграли плотнее против нападающего, не позволив тому сыграть.
  • Опасный момент
    19'
    ОПАСНО! Заброс на Дзюбу, наконец, прошёл к полукружию штрафной площади, Артём сбросил мяч под удар Азмуну, который с 13-ти метров пробивал - мяч просвистел рядом с правой "девяткой".
  • 18'
    Ерохин с левого фланга пытался выполнить диагональную подачу в штрафную площадку, но не сумел толком поднять мяч в воздух.
  • Опасный момент
    17'
    Фольмер в контратаке гостей пробивал с дальней дистанции, но слабовато получилось - у Кержакова не было никаких проблем с ловлей мяча.
  • 16'
    Многовато ошибаются зенитовцы в комбинационной игре в первой половине тайма. Особенно не получаются пока у хозяев средние и длинные передачи.
  • 15'
    Активно у кромки поля себя ведёт Вадим Евсеев. Старается он держать своих подопечных в постоянном тонусе, заставляя не терять концентрацию внимания ни на минуту.
  • 14'
    Отбились гости после подачи стандартного положения. Подбор остался за "Зенитом", и питерцы неспешно разыгрывают свою позиционную атаку.
  • Фол, нарушение
    13'
    Штрафной удар на левом фланге атаки заработал Ерохин, который на мгновение опередил Неделчару, за счёт длины ног.
  • 12'
    Снова едва не обрезался Ракицкий, но на этот раз мяч от ноги уфимца срикошетил в аут. Как-то нервно в дебюте матча смотрится украинский защитник.
  • Фол, нарушение
    11'
    Бизяк в центре поля толкнул в спину Ловрена. Арбитр пока что устно предупредил словенца, что не стоит больше подобное повторять.
  • 10'
    Ракицкий обрезался на чужой половине поля, но уфимцы качественно провести контратаку не сумели - длинный заброс вперёд стал простой добычей для сыгравшего на выходе Кержакова.
  • 9'
    Букмекеры перед матчем практически не сомневались в уверенной победе хозяев поля. Чистая победа "Зенита" оценивалась коэффициентом 1.20.
  • Опасный момент
    8'
    Быструю ответную атаку левым флангом разогнали зенитовцы, и после навеса в штрафную площадку в падении ногой мяч в ворота пытался переправить Дзюба, но получилось несильно и неточно.
  • Фол, нарушение
    7'
    Правым флангом провели атаку игроки "Уфы", но потеряли мяч, и Сухов нарушил правила против Барриоса, подтолкнув его в спину.
  • Судья
    6'
    Дзюба с левого фланга пытался войти в штрафную площадку, но упал в борьбе с двумя защитниками. Судья спокойно показал, что нарушения правил не было. Артём иронично улыбается.
  • 5'
    Гости стараются не закрываться на своей половине поля, при малейшей возможности бегая в контратаки. За пять минут мы увидели две вылазки уфимцев, но ни к чему опасному они не привели.
  • 4'
    Снова правым флангом атаковали "сине-бело-голубые", но прострельная передача в центр низом была легко отбита защитниками "Уфы".
  • 3'
    Несмотря на ограниченное количество болельщиков на трибунах, отличная атмосфера на футбольной арене в Санкт-Петербурге. Местная публика ждёт сегодня уверенной победы родной команды.
  • Угловой
    2'
    Сразу пошли в атаку питерцы, сумев заработать угловой на правом фланге. После розыгрыша стандарта накоротке последовала подача в центр, и головой в борьбе пробивал Азмун - над воротами пролетел мяч.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gazprom Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.05 13.00 60.00
1.05 14.00 34.00
1.22 7.40 21.00
1.22 6.37 13.98
1.18 6.62 20.16

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.50 1.02 11.00 1.02 4.50 1.25 7.20 1.09 5.30 1.15 2.03 1.84 3.90 1.25 2.04 1.77 1.52 2.52 1.33 3.25 1.11 6.50 1.09 7.20
14.50 1.02 13.25 1.03 4.55 1.21 3.60 1.30 2.35 1.73 1.75 2.10 1.49 2.66 1.25 4.05 1.19 4.80 1.07 8.80
12.14 1.03 10.16 1.04 4.02 1.22 3.20 1.34 2.11 1.75 1.66 2.25 1.42 2.86 1.19 4.31 1.14 4.96 1.05 9.29 1.05 9.29
4.28 1.23 2.56 1.53 5.78 1.14 2.36 1.62 4.01 1.25 2.51 1.55 2.01 1.85 1.75 2.14 1.49 2.68 1.30 3.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3
3.25 1.33 2.22 1.65 1.97 1.82 1.30 3.50 1.04 10.00
3.52 1.30 2.34 1.60 1.57 2.40 1.20 4.60 1.14 5.65
3.21 1.34 2.15 1.72 1.51 2.58 1.16 4.66 1.11 5.47 1.02 12.97
3.14 1.37 2.59 1.52 2.03 1.83 1.62 2.35 1.70 2.21 1.42 2.93 1.15 5.67
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.29 1.92 1.83 1.41 2.70 1.27 3.70
4.65 1.20 3.26 1.34 1.88 1.92 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
2.57 1.49
Букмекер Да Нет
6.80 1.14
Букмекер Да Нет
4.10 1.22
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Прогнозы на матч Зенит 2:0 Уфа

Исход игры
Зенит
93.1% (149)
Ничья
5.6% (9)
Уфа
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
32.48% (51)
Меньше
67.52% (106)
Обе команды забьют
Да
21.02% (33)
Нет
78.98% (124)
Популярный счёт
2:0 Зенит
54.4% (87)
3:0 Зенит
13.1% (21)
2:1 Зенит
8.1% (13)
1:0 Зенит
7.5% (12)
3:1 Зенит
6.3% (10)
1:1 Ничья
3.8% (6)
4:0 Зенит
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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