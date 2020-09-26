Зенит
2:0
Перерыв
Стадион: Газпром Арена
Уфа
1:0
24' ГолАзмун Сердар
29' Желтая карточкаНеделчару Ионуц
2:0
32' ПенальтиДзюба Артём
22
Дзюба
Артём
11
Бизяк
Ловро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дзюба АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
38 Мусаев ЛеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Жирков ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бизяк ЛовроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Алиев АзерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Евсеев Вадим
Ход матча
24'
1:0
29'
32'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Азмун Сердар
|5
|0.56
|2.
|Дзюба Артём
|4 (1)
|0.44
|3.
|Ерохин Александр
|2
|0.22
|4.
|Дуглас Сантос
|1
|0.11
|5.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.11
|6.
|Малком Филипе
|1
|0.11
|7.
|Мостовой Андрей
|1
|0.11
|8.
|Ловрен Деян
|1
|0.11
|9.
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|10.
|Круговой Данил
|0
|0
|11.
|Жирков Юрий
|0
|0
|12.
|Барриос Вилмар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бизяк Ловро
|1 (1)
|0.11
|2.
|Аликин Павел
|1
|0.11
|3.
|Кротов Вячеслав
|1
|0.11
|4.
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0.11
|5.
|Голубев Артём
|1
|0.11
|6.
|Сухов Александр
|0
|0
|7.
|Данченко Олег
|0
|0
|8.
|Неделчару Ионуц
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Барриос Вилмар
|3
|1
|2.
|Ракицкий Ярослав
|1
|1
|3.
|Караваев Вячеслав
|2
|0
|4.
|Азмун Сердар
|2
|0
|5.
|Оздоев Магомед
|1
|0
|6.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|7.
|Малком Филипе
|1
|0
|8.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Безденежных Игорь
|3
|0
|2.
|Сухов Александр
|2
|0
|3.
|Йокич Боян
|2
|0
|4.
|Аликин Павел
|2
|0
|5.
|Алиев Азер
|2
|0
|6.
|Карп Кэтэлин
|2
|0
|7.
|Жамалетдинов Тимур
|2
|0
|8.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|9.
|Тилль Оливье
|2
|0
|10.
|Кротов Вячеслав
|0
|1
|11.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|12.
|Голубев Артём
|1
|0
|13.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|14.
|Фольмер Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|Уфа
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: + = -Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит
Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково
Уфа Последние 20 матчей: + = -Уфа 0:1 ЦСКА Москва Ленинградец 0:1 Уфа Тамбов 2:0 Уфа Уфа 1:1 Динамо Москва
Последние игры между собой
Зенит: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 1
Уфа: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|2:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|4.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 4
|14
|6.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 5
|14
|7.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 6
|14
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|9.
|Рубин
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|13.
|Тамбов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|14.
|Уфа
|0:2 Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 15
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.50
|1.02
|11.00
|1.02
|4.50
|1.25
|7.20
|1.09
|—
|—
|5.30
|1.15
|2.03
|1.84
|3.90
|1.25
|—
|—
|2.04
|1.77
|—
|—
|1.52
|2.52
|1.33
|3.25
|1.11
|6.50
|1.09
|7.20
|14.50
|1.02
|13.25
|1.03
|4.55
|1.21
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.35
|1.73
|—
|—
|1.75
|2.10
|—
|—
|1.49
|2.66
|—
|—
|1.25
|4.05
|1.19
|4.80
|1.07
|8.80
|—
|—
|12.14
|1.03
|10.16
|1.04
|4.02
|1.22
|3.20
|1.34
|—
|—
|2.11
|1.75
|—
|—
|1.66
|2.25
|—
|—
|1.42
|2.86
|—
|—
|1.19
|4.31
|1.14
|4.96
|1.05
|9.29
|1.05
|9.29
|—
|—
|—
|—
|4.28
|1.23
|—
|—
|2.56
|1.53
|5.78
|1.14
|2.36
|1.62
|4.01
|1.25
|2.51
|1.55
|2.01
|1.85
|1.75
|2.14
|1.49
|2.68
|1.30
|3.56
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|1.33
|—
|—
|2.22
|1.65
|—
|—
|1.97
|1.82
|—
|—
|1.30
|3.50
|1.04
|10.00
|—
|—
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.34
|1.60
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.20
|4.60
|1.14
|5.65
|—
|—
|3.21
|1.34
|—
|—
|2.15
|1.72
|—
|—
|1.51
|2.58
|—
|—
|1.16
|4.66
|1.11
|5.47
|1.02
|12.97
|3.14
|1.37
|2.59
|1.52
|2.03
|1.83
|1.62
|2.35
|1.70
|2.21
|1.42
|2.93
|1.15
|5.67
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит 2:0 Уфа
Исход игры
Зенит
93.1% (149)
Ничья
5.6% (9)
Уфа
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
32.48% (51)
Меньше
67.52% (106)
Обе команды забьют
Да
21.02% (33)
Нет
78.98% (124)
Популярный счёт
2:0 Зенит
54.4% (87)
3:0 Зенит
13.1% (21)
2:1 Зенит
8.1% (13)
1:0 Зенит
7.5% (12)
3:1 Зенит
6.3% (10)
1:1 Ничья
3.8% (6)
4:0 Зенит
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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