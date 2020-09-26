После прострела с правого фланга мяч рикошетом пришёл в ноги Азмуну, который вместо удара задумал пас на Дзюбу, но получилась потеря мяча.

Длинным пасом зенитовцы подключали в атаку Караваева, но получилось слишком сильно, и Вячеславу не удалось сохранить игровой снаряд в пределах поля.

ОПАСНО! Вот был шанс гостей! Ракицкий с Ловреном начудили на левом фланге обороны, подарив мяч сопернику. Тут же последовала прострельная передача в район 11-метровой отметки на Йокича, но тот в касание пальнул над левой "девяткой".

Первый тайм окончен! 2:0 - "Зенит" уверенно ведёт в счёте в домашнем матче с "Уфой".

43' Ни одного даже намёка на опасность в первом тайме мы не увидели у ворот "Зенита". Сложно сказать, за счёт чего гости могли бы здесь совершить камбек.

42' Вынужденная замена в составе "Уфы": вместо Александра Сухова, который ушёл с поля держась за пах, в игру вошёл Азер Алиев.

41' Азмун пытался выполнить мягкий заброс в штрафную площадку на Малкома, но защитники не позволили. Тут же Сердар пробивал с ходу по воротам, но попытку снова блокировали защитники.

40' Теперь уже с правого фланга следовал заброс в штрафную площадку на забегание Азмуну, но и в этом моменте чуть раньше к мячу поспел Беленов.

39' Заброс на левый край штрафной площади следовал от Ракицкого на Азмуна, но Никитин сумел высоко поднятой ногой немного коснуться мяча, что позволило в итоге сыграть на выходе Беленову.

38' Оригинально разыгрывали накоротке стандартное положение питерцы, и с дальней дистанции пытался пробить Малком, но лишь проверил на прочность одного из защитников "Уфы".

37' Дзюба заработал штрафной удар метрах в 34-х от ворот соперника, ловко убрав мяч от двух соперников, которые его прессинговали.

36' Заброс из глубины поля следовал на Дзюбу, который сбрасывал мяч на ходу Азмуну, но оказалось, что Артём был в офсайде. В ответной атаке другой лайнсмен также "зажёг" флажок, зафиксировав положение "вне игры" у Бизяка.

35' "Зенит" и после второго гола не останавливается, продолжая идти вперёд, оказывая давление на массированные оборонительные порядки "Уфы".

34' Сергей Семак не демонстрирует на лице никаких эмоций, продолжая просто внимательно наблюдать за продолжением матча.

33' Это уже серьёзная заявка на победу "Зенита", учитывая, что "Уфа" одна из самых малорезультативных команд в РПЛ.

32' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Артём Дзюба!!!

Нападающий медленно разбегался, и Беленов дрогнул, раньше времени начав заваливаться на правый бок, и Дзюба просто покатил мяч в другую сторону ворот.

31' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "УФЫ"! Вот это да. Как оказалось, фол против Азмуна был на линии штрафной площади, а не за ней. Спорный эпизод. Будем ждать повторы с графикой, чтобы снова спорить с VAR.

30' На правом фланге обороны Неделчару отобрал мяч у Азмуна, но после этого отмахнулся от форварда локтем, за что получил жёлтую карточку.

30' Запели, тем временем, болельщики на трибунах, у которых отличное настроение в предвкушении празднований, по поводу грядущей победы любимой команды. Но эту победу ещё нужно не упустить.

29' Включились сейчас башкирцы в высокий прессинг на чужой половине поля, но "Зенит" легко с этим справляется, начиная свою очередную позиционную атаку.

28' А за кромкой поля продолжает своё негодование выражать Вадим Евсеев. Очень много у него вопросов по первому тайму к подопечным. В перерыве будет очень серьёзный разговор.

27' "Зенит", разумеется, останавливаться на достигнутом не собирается. Продолжают питерцы идти вперёд достаточно большими силами.

25' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Сердар Азмун!!!

С правого края Барриос выполнил прицельный диагональный навес на дальний край штрафной площади на Азмуна, который почему-то остался без опеки. Иранец мощно пробил с лёту с правой ноги, и мяч от перекладины оказался за линией ворот.

24' С правого фланга в центр сместился Малком, который пробивал с полного хода метров с 26-ти, но получилось недостаточно сильно и недостаточно точно.

23' Бизяк откликнулся на заброс на левый край штрафной площади соперника, но защитник "зенита" умело закрыл его корпусом, позволив забрать игровой снаряд Кержакову.

22' Дзюба снова неудачно попытался войти с левого фланга в штрафную площадку. Не позволили ему выполнить прострельную передачу в центр, и в итоге мяч от ноги нападающего выскочил за лицевую линию. Артём недоволен, требуя угловой.

21' Снова активизировался у кромки поля Вадим Евсеев. Не нравится тренеру гостей, что подопечные начали прижиматься к своим воротам.

20' Ещё один заброс следовал в направлении Дзюбы, но на этот раз центральные защитники "Уфы" сыграли плотнее против нападающего, не позволив тому сыграть.

19' ОПАСНО! Заброс на Дзюбу, наконец, прошёл к полукружию штрафной площади, Артём сбросил мяч под удар Азмуну, который с 13-ти метров пробивал - мяч просвистел рядом с правой "девяткой".

18' Ерохин с левого фланга пытался выполнить диагональную подачу в штрафную площадку, но не сумел толком поднять мяч в воздух.

17' Фольмер в контратаке гостей пробивал с дальней дистанции, но слабовато получилось - у Кержакова не было никаких проблем с ловлей мяча.

16' Многовато ошибаются зенитовцы в комбинационной игре в первой половине тайма. Особенно не получаются пока у хозяев средние и длинные передачи.

15' Активно у кромки поля себя ведёт Вадим Евсеев. Старается он держать своих подопечных в постоянном тонусе, заставляя не терять концентрацию внимания ни на минуту.

14' Отбились гости после подачи стандартного положения. Подбор остался за "Зенитом", и питерцы неспешно разыгрывают свою позиционную атаку.

13' Штрафной удар на левом фланге атаки заработал Ерохин, который на мгновение опередил Неделчару, за счёт длины ног.

12' Снова едва не обрезался Ракицкий, но на этот раз мяч от ноги уфимца срикошетил в аут. Как-то нервно в дебюте матча смотрится украинский защитник.

11' Бизяк в центре поля толкнул в спину Ловрена. Арбитр пока что устно предупредил словенца, что не стоит больше подобное повторять.

10' Ракицкий обрезался на чужой половине поля, но уфимцы качественно провести контратаку не сумели - длинный заброс вперёд стал простой добычей для сыгравшего на выходе Кержакова.

9' Букмекеры перед матчем практически не сомневались в уверенной победе хозяев поля. Чистая победа "Зенита" оценивалась коэффициентом 1.20.

8' Быструю ответную атаку левым флангом разогнали зенитовцы, и после навеса в штрафную площадку в падении ногой мяч в ворота пытался переправить Дзюба, но получилось несильно и неточно.

7' Правым флангом провели атаку игроки "Уфы", но потеряли мяч, и Сухов нарушил правила против Барриоса, подтолкнув его в спину.

6' Дзюба с левого фланга пытался войти в штрафную площадку, но упал в борьбе с двумя защитниками. Судья спокойно показал, что нарушения правил не было. Артём иронично улыбается.

5' Гости стараются не закрываться на своей половине поля, при малейшей возможности бегая в контратаки. За пять минут мы увидели две вылазки уфимцев, но ни к чему опасному они не привели.

4' Снова правым флангом атаковали "сине-бело-голубые", но прострельная передача в центр низом была легко отбита защитниками "Уфы".

3' Несмотря на ограниченное количество болельщиков на трибунах, отличная атмосфера на футбольной арене в Санкт-Петербурге. Местная публика ждёт сегодня уверенной победы родной команды.

2' Сразу пошли в атаку питерцы, сумев заработать угловой на правом фланге. После розыгрыша стандарта накоротке последовала подача в центр, и головой в борьбе пробивал Азмун - над воротами пролетел мяч.