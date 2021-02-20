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Локомотив Москва
 
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Стадион:
ЦСКА Москва

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Антон 4 (3) 0.21
2. Крыховяк Гжегож 3 0.16
3. Смолов Фёдор 3 0.16
4. Игнатьев Владислав 3 0.16
5. Миранчук Алексей 2 0.11
6. Мурило Серкейра 2 0.11
7. Лисакович Виталий 1 0.05
8. Рыбчинский Дмитрий 1 0.05
9. Зе Луиш Жозе 1 0.05
10. Баринов Дмитрий 1 0.05
11. Чорлука Ведран 0 0
12. Живоглядов Дмитрий 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 8 (1) 0.42
2. Кучаев Константин 6 0.32
3. Чалов Фёдор 5 (1) 0.26
4. Шкурин Илья 3 0.16
5. Дзагоев Алан 2 0.11
6. Сигурдссон Арнор 2 0.11
7. Бистрович Кристиян 2 0.11
8. Эджуке Чидера 2 0.11
9. Обляков Иван 1 0.05
10. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.05
11. Магнуссон Хёрдур 1 0.05
12. Дивеев Игорь 1 0.05
13. Марадишвили Константин 1 0.05
14. Васин Виктор 0 0
15. Фернандес Марио 0 0
16. Ахметов Ильзат 0 0
17. Гайч Адольфо 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Крыховяк Гжегож 6 1
2. Чорлука Ведран 5 1
3. Гилерме Маринато 4 1
4. Рыбус Мацей 5 0
5. Куликов Даниил 5 0
6. Райкович Слободан 3 1
7. Жемалетдинов Рифат 4 0
8. Эдер Лопеш 4 0
9. Магкеев Станислав 4 0
10. Мурило Серкейра 4 0
11. Живоглядов Дмитрий 3 0
12. Баринов Дмитрий 3 0
13. Игнатьев Владислав 2 0
14. Рыбчинский Дмитрий 2 0
15. Зе Луиш Жозе 1 0
16. Лисакович Виталий 1 0
17. Мухин Максим 1 0
18. Иосифов Никита 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 7 0
2. Бистрович Кристиян 5 1
3. Обляков Иван 4 0
4. Дивеев Игорь 4 0
5. Тикнизян Наяир 4 0
6. Фернандес Марио 3 0
7. Влашич Никола 3 0
8. Сигурдссон Арнор 3 0
9. Дзагоев Алан 2 0
10. Щенников Георгий 2 0
11. Ахметов Ильзат 2 0
12. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
13. Гайч Адольфо 2 0
14. Магнуссон Хёрдур 0 1
15. Шкурин Илья 0 1
16. Акинфеев Игорь 1 0
17. Васин Виктор 1 0
18. Карпов Вадим 1 0
19. Кучаев Константин 1 0
20. Чалов Фёдор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 19.05% (4) 19.05% (4) 19.05% (4) 9.52% (2) 19.05% (4) 14.29% (3)
 ЦСКА Москва 11.43% (4) 17.14% (6) 17.14% (6) 25.71% (9) 11.43% (4) 17.14% (6)

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Локомотив Москва 3:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар
Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Велес II 1:4 Локомотив Москва Химки 3:2 Локомотив Москва Краснодар 5:0 Локомотив Москва Бавария 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Рубин Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Ахмат 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =7 -4
ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва
Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
ЦСКА Москва: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва Суперкубок Локомотив Москва 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Товарищеские матчи ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 19 12 5 2 43 - 15 41
2. ЦСКА Москва Заявка 19 11 4 4 35 - 17 37
3. Спартак Москва Заявка 19 10 5 4 33 - 21 35
4. Сочи Заявка 19 9 6 4 28 - 22 33
5. Ростов Заявка 19 10 2 7 24 - 20 32
6. Краснодар Заявка 19 9 3 7 35 - 19 30
7. Динамо Москва Заявка 19 9 3 7 24 - 21 30
8. Рубин Заявка 19 8 4 7 24 - 25 28
9. Локомотив Москва Заявка 19 8 4 7 21 - 25 28
10. Ахмат Заявка 19 7 5 7 19 - 21 26
11. Химки Заявка 19 7 4 8 24 - 30 25
12. Урал Заявка 19 4 9 6 16 - 23 21
13. Арсенал Тула Заявка 19 3 5 11 17 - 30 14
14. Ротор Заявка 19 3 5 11 9 - 30 14
15. Тамбов Заявка 19 3 4 12 13 - 29 13
16. Уфа Заявка 19 3 4 12 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 9 0 1 33 - 10 27
2. Краснодар Заявка 10 7 2 1 27 - 8 23
3. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
4. Сочи Заявка 10 6 4 0 17 - 8 22
5. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
6. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
7. ЦСКА Москва Заявка 10 5 3 2 21 - 12 18
8. Химки Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
9. Ахмат Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
10. Ростов Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
15. Ротор Заявка 10 2 1 7 4 - 14 7
16. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 9 6 1 2 14 - 5 19
2. Ростов Заявка 10 6 1 3 12 - 11 19
3. Спартак Москва Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
4. Рубин Заявка 10 5 1 4 13 - 14 16
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
9. Локомотив Москва Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
10. Динамо Москва Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
11. Урал Заявка 10 1 5 4 7 - 14 8
12. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
13. Ротор Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
14. Уфа Заявка 10 2 1 7 6 - 20 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 10 0 1 9 5 - 20 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 февраля 2021, осталось 2 дня 15 часов 59 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Локомотив Москва 22.2% (10)
    X 46.7% (21)
    ЦСКА Москва 31.1% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    ЦСКА Москва
    3.20
    3.46
    2.48
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.20 3.37 2.40
    Бонус: 5 000 ₽ 3.18 3.46 2.48
    Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.20 2.48
      3.07 3.32 2.43

    Самый высокий коэффициент на матч «Локомотив Москва» – «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Локомотив Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Локомотив Москва» – «ЦСКА Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.80 1.04 6.85 1.08 2.90 1.39 2.22 1.66 1.76 2.30 1.34 3.26 1.23 3.98 1.07 6.90 1.05 7.70
    8.90 1.04 6.60 1.10 2.95 1.40 2.28 1.68 1.90 1.96 1.69 2.25 1.33 3.30 1.23 4.10 1.08 7.00 1.06 7.70 1.01 14.00 1.01 13.50 0.00 22.00
    3.14 1.37 2.74 1.47 2.33 1.63 1.92 1.93 1.68 2.22 1.51 2.61 1.24 4.13
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.68 1.47 1.75 2.08 1.36 3.15 1.10 7.00 1.07 8.50
    1.68 2.20 1.31 3.35 1.08 7.70
    2.73 1.48 2.23 1.68 1.74 2.16 1.47 2.77 1.34 3.38
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.38 1.32 2.28 1.63 1.56 2.43 1.20 4.60 1.14 5.65
    2.35 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.92 1.88
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.60 1.27
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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Локомотив Москва
    22.2% (10)
    Ничья
    46.7% (21)
    ЦСКА Москва
    31.1% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.86% (18)
    Меньше
    58.14% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    79.07% (34)
    Нет
    20.93% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.6% (16)
    2:1 Локомотив Москва
    17.8% (8)
    1:2 ЦСКА Москва
    17.8% (8)
    0:1 ЦСКА Москва
    8.9% (4)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
    1:0 Локомотив Москва
    4.4% (2)
    0:2 ЦСКА Москва
    4.4% (2)
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