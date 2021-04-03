Ротор
0:1
Перерыв
Стадион: Волгоград Арена
Локомотив Москва
15' Желтая карточкаКрыховяк Гжегож
0:1
21' ГолКрыховяк Гжегож
35' Желтая карточкаГогуа Седрик
27
Гогуа
Седрик
96
Фламарион
20
Жигулёв
Илья
23
Понсе
Андрес
31
Рыбус
Мацей
76
Мухин
Максим
19
Эдер
Лопеш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Гогуа СедрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
96 ФламарионПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Жигулёв ИльяПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Понсе АндресНападающий
- Запасные игроки
-
22 Обухов ИгорьВратарь
-
28 Байрыев АзатЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хацкевич Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
-
76 Мухин МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Эдер ЛопешНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
60 Савин АндрейВратарь
- Защитник
-
74 Чёрный АртурЗащитник
-
82 Петухов ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
Ход матча
15'
21'
35'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 9
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
128 Количество точных передач 223
-
74 Точность передач, % 83
-
30 Владение мячом, % 70
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 9
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
128 Количество точных передач 223
-
74 Точность передач, % 83
-
30 Владение мячом, % 70
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фламарион
|3 (1)
|0.13
|2.
|Муллин Камиль
|3
|0.13
|3.
|Понсе Андрес
|2
|0.08
|4.
|Кипиани Николай
|1
|0.04
|5.
|Серченков Сергей
|1
|0.04
|6.
|Степанов Данил
|1
|0.04
|7.
|Макаров Сергей
|0
|0
|8.
|Кожемякин Олег
|0
|0
|9.
|Николаев Олег
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крыховяк Гжегож
|6
|0.25
|2.
|Смолов Фёдор
|5
|0.21
|3.
|Миранчук Антон
|4 (3)
|0.17
|4.
|Игнатьев Владислав
|3
|0.13
|5.
|Мурило Серкейра
|3
|0.13
|6.
|Лисакович Виталий
|2
|0.08
|7.
|Миранчук Алексей
|2
|0.08
|8.
|Камано Франсуа
|2
|0.08
|9.
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0.04
|10.
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.04
|11.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0.04
|12.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.04
|13.
|Чорлука Ведран
|0
|0
|14.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|15.
|Эдер Лопеш
|0
|0
|16.
|Куликов Даниил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гогуа Седрик
|7
|1
|2.
|Степанов Данил
|7
|0
|3.
|Жигулёв Илья
|6
|0
|4.
|Макаров Сергей
|6
|0
|5.
|Байрыев Азат
|4
|1
|6.
|Кожемякин Олег
|5
|0
|7.
|Понсе Андрес
|3
|1
|8.
|Алейник Олег
|4
|0
|9.
|Кверквелия Соломон
|4
|0
|10.
|Давиташвили Зурико
|4
|0
|11.
|Микелтадзе Бека
|3
|0
|12.
|Фламарион
|3
|0
|13.
|Манучарян Армен
|1
|1
|14.
|Песегов Евгений
|2
|0
|15.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|16.
|Маевский Иван
|1
|0
|17.
|Муллин Камиль
|1
|0
|18.
|Пискунов Антон
|1
|0
|19.
|Кипиани Николай
|1
|0
|20.
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|21.
|Серченков Сергей
|1
|0
|22.
|Чондрич Йосип
|1
|0
|23.
|Николаев Олег
|1
|0
|24.
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крыховяк Гжегож
|7
|1
|2.
|Рыбус Мацей
|7
|0
|3.
|Чорлука Ведран
|5
|1
|4.
|Куликов Даниил
|6
|0
|5.
|Гилерме Маринато
|4
|1
|6.
|Жемалетдинов Рифат
|5
|0
|7.
|Эдер Лопеш
|5
|0
|8.
|Райкович Слободан
|3
|1
|9.
|Рыбчинский Дмитрий
|4
|0
|10.
|Магкеев Станислав
|4
|0
|11.
|Мурило Серкейра
|4
|0
|12.
|Живоглядов Дмитрий
|3
|0
|13.
|Баринов Дмитрий
|3
|0
|14.
|Игнатьев Владислав
|2
|0
|15.
|Лисакович Виталий
|2
|0
|16.
|Мухин Максим
|2
|0
|17.
|Смолов Фёдор
|1
|0
|18.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|19.
|Иосифов Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ротор
|0
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|Локомотив Москва
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|20% (6)
|10% (3)
|20% (6)
|20% (6)
Предыдущие игры
Ротор Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ротор 0:4 Ростов Урал 1:0 Ротор Ротор 0:0 Химки Тамбов 1:3 Ротор
Рубин 3:0 Ротор Ротор 2:1 Будучность Славия София 1:3 Ротор Ротор 2:1 Мура Ротор 1:1 Ягеллония Ротор 1:0 Арсенал Тула Ротор 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Ротор Спартак Москва 2:0 Ротор Ротор 0:0 Урал Арсенал Тула 1:1 Ротор Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +13 =2 -5Локомотив Москва 9:0 Туапсе Уфа 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Сочи Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва
Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Велес II 1:4 Локомотив Москва Химки 3:2 Локомотив Москва Краснодар 5:0 Локомотив Москва Бавария 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Рубин Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Ахмат 0:0 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Ротор: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Локомотив Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|23
|14
|6
|3
|53 - 21
|48
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|46 - 26
|44
|3.
|Локомотив Москва
|1:0 Заявка
|24
|13
|4
|7
|31 - 26
|43
|4.
|Сочи
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|38 - 25
|40
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|40 - 24
|40
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|32 - 26
|39
|7.
|Ростов
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|30 - 23
|37
|8.
|Рубин
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|32 - 29
|37
|9.
|Химки
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|30 - 32
|35
|10.
|Краснодар
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|44 - 30
|34
|11.
|Ахмат
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|22 - 29
|29
|12.
|Урал
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|20 - 30
|26
|13.
|Ротор
|0:1 Заявка
|24
|4
|6
|14
|12 - 37
|18
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|19 - 40
|17
|15.
|Уфа
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|15 - 37
|14
|16.
|Тамбов
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|14 - 43
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 12
|31
|2.
|Сочи
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 8
|28
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 5
|25
|4.
|Локомотив Москва
|1:0 Заявка
|11
|8
|1
|2
|17 - 8
|25
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 12
|24
|6.
|Краснодар
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|31 - 13
|24
|7.
|Химки
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 15
|21
|9.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|10.
|Урал
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|12.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|13.
|Ростов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|14.
|Ротор
|0:1 Заявка
|13
|2
|2
|9
|4 - 19
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 17
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|2.
|Рубин
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 9
|19
|5.
|Локомотив Москва
|1:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 18
|18
|6.
|Зенит
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|8.
|Химки
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 19
|13
|9.
|Сочи
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|10.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|7 - 18
|11
|11.
|Краснодар
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 17
|10
|12.
|Ротор
|0:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|13.
|Урал
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 21
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 22
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|5 - 26
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в ФНЛ
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ротор 0:1 Локомотив Москва
Исход игры
Ротор
1.9% (3)
Ничья
7.8% (12)
Локомотив Москва
90.3% (139)
Тотал 2.5
Больше
33.11% (50)
Меньше
66.89% (101)
Обе команды забьют
Да
37.09% (56)
Нет
62.91% (95)
Популярный счёт
0:1 Локомотив Москва
30.5% (47)
0:2 Локомотив Москва
27.3% (42)
1:2 Локомотив Москва
22.7% (35)
1:1 Ничья
6.5% (10)
1:3 Локомотив Москва
5.2% (8)
0:3 Локомотив Москва
2.6% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!