Мухин головой неточно пробил по воротам после навеса Рыбчинского от углового флага

Рыбчинский на правом фланге оказался в офсайде.

44' Баринов справа ворвался в штрафную площадь и пробил в дальний угол. Кверквелия в подкате выбил мяч за пределы поля.

42' Маевский на чужой половине поля сбил Жемалетдинова.

40' Баринов с дальней дистанции пробил намного выше ворот.

39' Песегов у центрального круга завалил на газон Эдера.

38' Чорлука головой пробил рядом с ближней штангой после навеса от углового флага

37' Каманов слева обыгрался с Эдером и из пределов штрафной площади пробил в сетку ворот с внешней стороны.

36' Замена в составе "Ротора": вместо Олега Кожемякина на поле вышел Евгений Песегов.

35' Гогуа в центре поля ударил сзади локтем по затылку Эдера и получил жёлтую карточку.

34' У Макарова справа не прошёл заброс на Фламариона.

33' Кожемякин неудачно приземлился на газон после верховой борьбы с Крыховяком. Медики стараются привести в порядок Олегна.

32' Мурило в центре поля подтолкнул в спину Фламариона.

30' Рыбус слева навесил на Эдера, скидка которого на Камано точно не получилась.

28' Баринов справа с острого угла пробил в ближний угол. Чондрич расположился верно и мяч поймал.

26' Камано в центре поля грубо сыграл против Жигулёва.

25' Жигулёв от углового флага навесил на ближнюю штангу. Гости выбили мяч из штрафной площади.

24' Подачу Степанова слева к воротам заблокировал Баринов.

23' Эдер на правом фланге атаки сбил Жигулёва.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

КРЫХОВЯК!!! Жемалетдинов исполнил перевод налево на Крыховяка. Гжегож обыграл Кожемякина, вошёл в штрафную площадь и точно пробил в дальний угол.

21' Баринов слева с линии штрафной площади пробил в дальний верхний угол. Чондрич в красивом прыжке мяч поймал.

20' Дальний удар Камано заблокировал Жигулёв.

19' Рыбчинский по правому флангу сделал пас вперёд, а никто из партнёров рывка не сделал.

18' Рыбчинский на фланге не смог остановить мяч после перевода Мухина.

17' Макаров в центре поля сыграл не по правилам против Крыховяка.

16' Крыховяк на фланге не по правилам остановил проход Фламариона. А жёлтую карточку Гжегож получил за несогласие с решением арбитра.

15' Жигулёв в центре поля в стыке с соперником получил травму. Панин подбежал к Илье и выяснил, что выход медиков на поле не требуется.

14' Рыбус слева со штрафного навесил на Эдера, который головой пробил выше ворот.

13' Кожемякин на фланге нарушил правила.

12' Фламарион по пытался в одиночку убежать к чужим воротам. Рыбчинский настиг игрока "Ротора" и аккуратно выбил у него мяч.

11' Гости исполнили угловой удар. Кипиани выбил мяч от ворот.

10' Жемалетдтинов по центру не смог прорваться к штрафной площади соперников и откатил мяч назад на Чорлуку.

8' Степанов слева получил пас от Кипиани, но навес к воротам с фланга не решился.

7' "Локомотив" постепенно начинает диктовать свои условия в центре поля. Хозяева при перехвате мяча стараются быстро организовать атаку.

6' Жемалетдинов в центре поля сбил Жигулёва.

5' Гости исполнили первый угловой удар в матче. Скидка последовала на Камано, которому не удалось прострелить справа к воротам.

4' Удар Эдера слева от угла штрафной площади заблокировал Степанов.

3' Жигулёв с Кипиани организовали атаку на левом фланге, но проникнуть в штрафную площадь "Локомотива" не смогли.

2' "Ротор" играет в синих футболках с тёмно-синими рукавами и тёмно-синих трусах, "Локомотив" - в красных футболках и зелёно-красных трусах.