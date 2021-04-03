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Ротор
0:1
Перерыв

Стадион:
Локомотив Москва
0'
15' Желтая карточка
Крыховяк Гжегож
0:1
21' Гол
Крыховяк Гжегож
35' Желтая карточка
Гогуа Седрик
Ротор - Локомотив. 0:1. Гжегож К...
93
Чондрич
Йосип
4
Кожемякин
Олег
33
Кверквелия
Соломон
27
Гогуа
Седрик
25
Степанов
Данил
14
Маевский
Иван
96
Фламарион
13
Макаров
Сергей
20
Жигулёв
Илья
7
Кипиани
Николай
23
Понсе
Андрес
1
Гилерме
Маринато
94
Рыбчинский
Дмитрий
14
Чорлука
Ведран
27
Мурило
Серкейра
31
Рыбус
Мацей
6
Баринов
Дмитрий
76
Мухин
Максим
7
Крыховяк
Гжегож
17
Жемалетдинов
Рифат
25
Камано
Франсуа
19
Эдер
Лопеш
Ротор
4-1-4-1
Локомотив Москва
4-3-1-2

Ход матча

15'
 
Крыховяк Гжегож
21'
0:1
Крыховяк Гжегож
(Жемалетдинов Рифат)
35'
Гогуа Седрик
 
35'
Песегов Евгений
Кожемякин Олег
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 9
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 128 Количество точных передач 223
  • 74 Точность передач, % 83
  • 30 Владение мячом, % 70
  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 9
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 128 Количество точных передач 223
  • 74 Точность передач, % 83
  • 30 Владение мячом, % 70

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фламарион 3 (1) 0.13
2. Муллин Камиль 3 0.13
3. Понсе Андрес 2 0.08
4. Кипиани Николай 1 0.04
5. Серченков Сергей 1 0.04
6. Степанов Данил 1 0.04
7. Макаров Сергей 0 0
8. Кожемякин Олег 0 0
9. Николаев Олег 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крыховяк Гжегож 6 0.25
2. Смолов Фёдор 5 0.21
3. Миранчук Антон 4 (3) 0.17
4. Игнатьев Владислав 3 0.13
5. Мурило Серкейра 3 0.13
6. Лисакович Виталий 2 0.08
7. Миранчук Алексей 2 0.08
8. Камано Франсуа 2 0.08
9. Жемалетдинов Рифат 1 0.04
10. Рыбчинский Дмитрий 1 0.04
11. Зе Луиш Жозе 1 0.04
12. Баринов Дмитрий 1 0.04
13. Чорлука Ведран 0 0
14. Живоглядов Дмитрий 0 0
15. Эдер Лопеш 0 0
16. Куликов Даниил 0 0

Карточки

Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 7 1
2. Степанов Данил 7 0
3. Жигулёв Илья 6 0
4. Макаров Сергей 6 0
5. Байрыев Азат 4 1
6. Кожемякин Олег 5 0
7. Понсе Андрес 3 1
8. Алейник Олег 4 0
9. Кверквелия Соломон 4 0
10. Давиташвили Зурико 4 0
11. Микелтадзе Бека 3 0
12. Фламарион 3 0
13. Манучарян Армен 1 1
14. Песегов Евгений 2 0
15. Султонов Мухаммад 1 0
16. Маевский Иван 1 0
17. Муллин Камиль 1 0
18. Пискунов Антон 1 0
19. Кипиани Николай 1 0
20. Матрикарди Патрисио 1 0
21. Серченков Сергей 1 0
22. Чондрич Йосип 1 0
23. Николаев Олег 1 0
24. Колесниченко Кирилл 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Крыховяк Гжегож 7 1
2. Рыбус Мацей 7 0
3. Чорлука Ведран 5 1
4. Куликов Даниил 6 0
5. Гилерме Маринато 4 1
6. Жемалетдинов Рифат 5 0
7. Эдер Лопеш 5 0
8. Райкович Слободан 3 1
9. Рыбчинский Дмитрий 4 0
10. Магкеев Станислав 4 0
11. Мурило Серкейра 4 0
12. Живоглядов Дмитрий 3 0
13. Баринов Дмитрий 3 0
14. Игнатьев Владислав 2 0
15. Лисакович Виталий 2 0
16. Мухин Максим 2 0
17. Смолов Фёдор 1 0
18. Зе Луиш Жозе 1 0
19. Иосифов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ротор 0 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 27.27% (3) 18.18% (2)
 Локомотив Москва 16.67% (5) 13.33% (4) 20% (6) 10% (3) 20% (6) 20% (6)

Предыдущие игры

Ротор Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ротор 0:4 Ростов Урал 1:0 Ротор Ротор 0:0 Химки Тамбов 1:3 Ротор
Рубин 3:0 Ротор Ротор 2:1 Будучность Славия София 1:3 Ротор Ротор 2:1 Мура Ротор 1:1 Ягеллония Ротор 1:0 Арсенал Тула Ротор 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Ротор Спартак Москва 2:0 Ротор Ротор 0:0 Урал Арсенал Тула 1:1 Ротор Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Локомотив Москва 9:0 Туапсе Уфа 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Сочи Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва
Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Велес II 1:4 Локомотив Москва Химки 3:2 Локомотив Москва Краснодар 5:0 Локомотив Москва Бавария 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Рубин Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Ахмат 0:0 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Ротор: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Локомотив Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Локомотив Москва 1:2 Ротор Премьер-лига Ротор 0:0 Локомотив Москва Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 14 6 3 53 - 21 48
2. Спартак Москва Заявка 23 13 5 5 46 - 26 44
3. Локомотив Москва 1:0 Заявка 24 13 4 7 31 - 26 43
4. Сочи Заявка 23 11 7 5 38 - 25 40
5. ЦСКА Москва Заявка 23 12 4 7 40 - 24 40
6. Динамо Москва Заявка 23 12 3 8 32 - 26 39
7. Ростов Заявка 23 11 4 8 30 - 23 37
8. Рубин Заявка 23 11 4 8 32 - 29 37
9. Химки Заявка 23 10 5 8 30 - 32 35
10. Краснодар Заявка 23 10 4 9 44 - 30 34
11. Ахмат Заявка 23 8 5 10 22 - 29 29
12. Урал Заявка 23 5 11 7 20 - 30 26
13. Ротор 0:1 Заявка 24 4 6 14 12 - 37 18
14. Арсенал Тула Заявка 23 4 5 14 19 - 40 17
15. Уфа Заявка 23 3 5 15 15 - 37 14
16. Тамбов Заявка 23 3 4 16 14 - 43 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 39 - 12 31
2. Сочи Заявка 12 8 4 0 26 - 8 28
3. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 18 - 5 25
4. Локомотив Москва 1:0 Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
5. Спартак Москва Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
6. Краснодар Заявка 12 7 3 2 31 - 13 24
7. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
8. ЦСКА Москва Заявка 12 6 3 3 25 - 15 21
9. Ахмат Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
10. Урал Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
11. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
12. Рубин Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
13. Ростов Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
14. Ротор 0:1 Заявка 13 2 2 9 4 - 19 8
15. Тамбов Заявка 12 2 2 8 7 - 17 8
16. Уфа Заявка 11 1 3 7 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 13 7 2 4 18 - 14 23
2. Рубин Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
3. Спартак Москва Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
4. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 9 19
5. Локомотив Москва 1:0 Заявка 13 5 3 5 14 - 18 18
6. Зенит Заявка 11 4 5 2 14 - 9 17
7. Динамо Москва Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
8. Химки Заявка 11 3 4 4 15 - 19 13
9. Сочи Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
10. Ахмат Заявка 11 3 2 6 7 - 18 11
11. Краснодар Заявка 11 3 1 7 13 - 17 10
12. Ротор 0:1 Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал Заявка 12 1 6 5 10 - 21 9
14. Уфа Заявка 12 2 2 8 7 - 22 8
15. Тамбов Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
16. Арсенал Тула Заявка 12 0 1 11 5 - 26 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • Статистика первого тайма находится в одноимённой вкладке.
  • Перерыв
    Перерыв! "Ротор" (Волгоград) - "Локомотив" (Москва) - 0:1.
  • Офсайд
    45'
    Рыбчинский на правом фланге оказался в офсайде.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Панин в первом тайме.
  • Угловой
    45'
    Мухин головой неточно пробил по воротам после навеса Рыбчинского от углового флага
  • 44'
    Баринов справа ворвался в штрафную площадь и пробил в дальний угол. Кверквелия в подкате выбил мяч за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    42'
    Маевский на чужой половине поля сбил Жемалетдинова.
  • 40'
    Баринов с дальней дистанции пробил намного выше ворот.
  • Фол, нарушение
    39'
    Песегов у центрального круга завалил на газон Эдера.
  • Угловой
    38'
    Чорлука головой пробил рядом с ближней штангой после навеса от углового флага
  • Опасный момент
    37'
    Каманов слева обыгрался с Эдером и из пределов штрафной площади пробил в сетку ворот  с внешней стороны.
  • Замена
    36'
    Замена в составе "Ротора": вместо Олега Кожемякина на поле вышел Евгений Песегов.
  • Желтая карточка
    35'
    Гогуа в центре поля ударил сзади локтем по затылку Эдера и получил жёлтую карточку.
  • 34'
    У Макарова справа не прошёл заброс на Фламариона.
  • Травма, повреждение
    33'
    Кожемякин неудачно приземлился на газон после верховой борьбы с Крыховяком. Медики стараются привести в порядок Олегна.
  • Фол, нарушение
    32'
    Мурило в центре поля подтолкнул в спину Фламариона.
  • 30'
    Рыбус слева навесил на Эдера, скидка которого на Камано точно не получилась.
  • 28'
    Баринов справа с острого угла пробил в ближний угол. Чондрич расположился верно и мяч поймал.
  • Фол, нарушение
    26'
    Камано в центре поля грубо сыграл против Жигулёва.
  • Угловой
    25'
    Жигулёв от углового флага навесил на ближнюю штангу. Гости выбили мяч из штрафной площади.
  • 24'
    Подачу Степанова слева к воротам заблокировал Баринов.
  • Фол, нарушение
    23'
    Эдер на правом фланге атаки сбил Жигулёва.
  • Описание гола
    21'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    КРЫХОВЯК!!! Жемалетдинов исполнил перевод налево на Крыховяка. Гжегож обыграл Кожемякина, вошёл в штрафную площадь и точно пробил в дальний угол.
  • Опасный момент
    21'
    Баринов слева с линии штрафной площади пробил в дальний верхний угол. Чондрич в красивом прыжке мяч поймал.
  • 20'
    Дальний удар Камано заблокировал Жигулёв.
  • 19'
    Рыбчинский по правому флангу сделал пас вперёд, а никто из партнёров рывка не сделал.
  • 18'
    Рыбчинский на фланге не смог остановить мяч после перевода Мухина.
  • Фол, нарушение
    17'
    Макаров в центре поля сыграл не по правилам против Крыховяка.
  • Желтая карточка
    16'
    Крыховяк на фланге не по правилам остановил проход Фламариона. А жёлтую карточку Гжегож получил за несогласие с решением арбитра.
  • Травма, повреждение
    15'
    Жигулёв в центре поля в стыке с соперником получил травму. Панин подбежал к Илье и выяснил, что выход медиков на поле не требуется.
  • 14'
    Рыбус слева со штрафного навесил на Эдера, который головой пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    13'
    Кожемякин на фланге нарушил правила.
  • 12'
    Фламарион по пытался в одиночку убежать к чужим воротам. Рыбчинский настиг игрока "Ротора" и аккуратно выбил у него мяч.
  • Угловой
    11'
    Гости исполнили угловой удар. Кипиани выбил мяч от ворот.
  • 10'
    Жемалетдтинов по центру не смог прорваться к штрафной площади соперников и откатил мяч назад на Чорлуку.
  • 8'
    Степанов слева получил пас от Кипиани, но навес к воротам с фланга не решился.
  • 7'
    "Локомотив" постепенно начинает диктовать свои условия в центре поля. Хозяева при перехвате мяча стараются быстро организовать атаку.
  • Фол, нарушение
    6'
    Жемалетдинов в центре поля сбил Жигулёва.
  • Угловой
    5'
    Гости исполнили первый угловой удар в матче. Скидка последовала на Камано, которому не удалось прострелить справа к воротам.
  • 4'
    Удар Эдера слева от  угла штрафной площади заблокировал Степанов.
  • 3'
    Жигулёв с Кипиани организовали атаку на левом фланге, но проникнуть в штрафную площадь "Локомотива" не смогли.
  • 2'
    "Ротор" играет в синих футболках с тёмно-синими рукавами и тёмно-синих трусах, "Локомотив" - в красных футболках и зелёно-красных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Волгоград Арене"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 24 тура Российской Премьер-лиги, в котором сыграют волгоградский «Ротор» и московский «Локомотив». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 154
Ротор 1.9% (3)
X 7.8% (12)
Локомотив Москва 90.3% (139)
0
выиграет Ротор, со счетом 3:1
Только Ростов, только победа! Оле оле оле!!!
Олег Чижиков #
-3
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Я бы поставил на игру Ротор-Локомотив ничью, если учесть, что Ротор в прошлом году на поле Локомотива,... Ещё
Ночной охотник #
Все прогнозы
1.78 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ротор
Ничья
Локомотив Москва
5.05
6.00
1.88
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Прогнозы на матч Ротор 0:1 Локомотив Москва

Исход игры
Ротор
1.9% (3)
Ничья
7.8% (12)
Локомотив Москва
90.3% (139)
Тотал 2.5
Больше
33.11% (50)
Меньше
66.89% (101)
Обе команды забьют
Да
37.09% (56)
Нет
62.91% (95)
Популярный счёт
0:1 Локомотив Москва
30.5% (47)
0:2 Локомотив Москва
27.3% (42)
1:2 Локомотив Москва
22.7% (35)
1:1 Ничья
6.5% (10)
1:3 Локомотив Москва
5.2% (8)
0:3 Локомотив Москва
2.6% (4)
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