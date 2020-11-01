Сельта
1:4
Конец матча
Стадион: Балаидос
Реал Сосьедад
0:1
24' ГолСильва Давид
0:2
34' ГолОярсабаль Микель
38' Желтая карточкаГуриди Хон
47' Желтая карточкаФонтан Хосе
0:3
54' ГолВиллиан Жозе
56' Желтая карточкаСильва Давид
59' Желтая карточкаСубименди Мартин
63' Желтая карточкаМуньос Айхен
76' Желтая карточкаЛе Норман Робен
1:3
77' ПенальтиАспас Яго
1:4
81' ГолВиллиан Жозе
90' Вторая желтая карточкаФонтан Хосе
13
Рубен
Бланко
29
Фонтан
Хосе
14
Тапия
Ренато
27
Баэса
Мигель
10
Аспас
Яго
12
Муньос
Айхен
14
Гуриди
Хон
21
Сильва
Давид
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Фонтан ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Баэса МигельНападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Жунка ДавидЗащитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мор ЭмреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Roger Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Нападающий
-
11 Янузай АднанНападающий
- Нападающий
-
25 Баутиста ХонНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
24'
0:1
34'
0:2
38'
47'
54'
0:3
56'
59'
63'
66'
76'
77'
1:3
81'
1:4
90'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
7 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 7
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|4 (1)
|0.5
|2.
|Каррейра Серхио
|1
|0.13
|3.
|Денис Суарес
|0
|0
|4.
|Нолито Агудо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оярсабаль Микель
|5 (3)
|0.63
|2.
|Порту Кристиан
|4
|0.5
|3.
|Виллиан Жозе
|2
|0.25
|4.
|Лопес Роберто III
|2
|0.25
|5.
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.25
|6.
|Сильва Давид
|1
|0.13
|7.
|Мерино Микель
|1
|0.13
|8.
|Исак Александр
|1
|0.13
|9.
|Горосабел Андони
|0
|0
|10.
|Муньос Айхен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|2.
|Тапия Ренато
|3
|0
|3.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|4.
|Фонтан Хосе
|1
|1
|5.
|Аспас Яго
|2
|0
|6.
|Йокушлу Окай
|2
|0
|7.
|Нолито Агудо
|2
|0
|8.
|Олаза Лукас
|2
|0
|9.
|Родригес Мигель
|1
|0
|10.
|Мальо Уго
|1
|0
|11.
|Араухо Нестор
|1
|0
|12.
|Жунка Давид
|1
|0
|13.
|Айду Джозеф
|1
|0
|14.
|Мор Эмре
|1
|0
|15.
|Вильяр Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сильва Давид
|3
|0
|2.
|Ариц Элустондо
|2
|0
|3.
|Муньос Айхен
|2
|0
|4.
|Субименди Мартин
|2
|0
|5.
|Горосабел Андони
|1
|0
|6.
|Мерино Микель
|1
|0
|7.
|Ле Норман Робен
|1
|0
|8.
|Гуриди Хон
|1
|0
|9.
|Исак Александр
|1
|0
|10.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|11.
|Барренечеа Андер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сельта
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
|20% (1)
|Реал Сосьедад
|0
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|33.33% (6)
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: + = -Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона
Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Сельта: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Реал Сосьедад: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Реал Сосьедад 2:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 1:2 Сельта Примера Сельта 2:3 Реал Сосьедад Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Сельта Примера Сельта 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:3 Сельта Примера Реал Сосьедад 1:1 Сельта Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:3 Сельта Примера Сельта 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Сельта Примера Реал Сосьедад 2:0 Сельта Сегунда Сельта 0:1 Реал Сосьедад Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 4
|17
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|4.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|5.
|Гранада
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 8
|13
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 8
|12
|7.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|8.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|10.
|Осасуна
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|12.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 6
|8
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|14.
|Эйбар
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|15.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|16.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|18.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 14
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сельта» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сельта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сельта» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|6.20
|1.11
|6.80
|1.11
|—
|—
|5.10
|1.16
|—
|—
|2.33
|1.66
|1.92
|1.94
|4.00
|1.24
|—
|—
|1.32
|3.45
|—
|—
|2.75
|1.44
|—
|—
|1.07
|6.90
|—
|—
|1.35
|3.15
|—
|—
|1.01
|14.50
|1.07
|8.40
|
|7.50
|1.05
|6.40
|1.09
|—
|—
|2.90
|1.37
|—
|—
|2.22
|1.66
|—
|—
|1.75
|2.35
|—
|—
|1.31
|3.32
|—
|—
|1.22
|4.20
|—
|—
|1.08
|7.20
|—
|—
|1.05
|7.70
|—
|—
|1.01
|16.75
|—
|—
|
|5.84
|1.15
|—
|—
|2.89
|1.45
|2.30
|1.67
|2.01
|1.88
|1.69
|2.26
|1.51
|2.66
|4.86
|1.20
|3.36
|1.35
|2.73
|1.49
|2.03
|1.85
|2.37
|1.63
|1.98
|1.91
|1.57
|2.51
|1.39
|3.14
|1.49
|2.74
|1.29
|3.83
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Сельта 1:4 Реал Сосьедад
Исход игры
Сельта
18.1% (28)
Ничья
26.5% (41)
Реал Сосьедад
55.5% (86)
Тотал 2.5
Больше
43.42% (66)
Меньше
56.58% (86)
Обе команды забьют
Да
65.13% (99)
Нет
34.87% (53)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
28.4% (44)
1:1 Ничья
21.9% (34)
0:1 Реал Сосьедад
15.5% (24)
0:2 Реал Сосьедад
9.7% (15)
2:1 Сельта
9.7% (15)
1:0 Сельта
4.5% (7)
2:0 Сельта
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
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