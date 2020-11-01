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Сельта
1:4
Конец матча

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
0:1
24' Гол
Сильва Давид
0:2
34' Гол
Оярсабаль Микель
38' Желтая карточка
Гуриди Хон
47' Желтая карточка
Фонтан Хосе
0:3
54' Гол
Виллиан Жозе
56' Желтая карточка
Сильва Давид
59' Желтая карточка
Субименди Мартин
63' Желтая карточка
Муньос Айхен
76' Желтая карточка
Ле Норман Робен
1:3
77' Пенальти
Аспас Яго
1:4
81' Гол
Виллиан Жозе
90' Вторая желтая карточка
Фонтан Хосе
90'+4
13
Рубен
Бланко
34
Каррейра
Серхио
4
Араухо
Нестор
24
Мурильо
Джейсон
29
Фонтан
Хосе
8
Пейнадо
Франсиско
14
Тапия
Ренато
6
Денис
Суарес
27
Баэса
Мигель
10
Аспас
Яго
9
Нолито
Агудо
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
24
Ле
Норман
Робен
15
Модибо
Саньян
12
Муньос
Айхен
10
Оярсабаль
Микель
36
Субименди
Мартин
14
Гуриди
Хон
22
Барренечеа
Андер
21
Сильва
Давид
9
Виллиан
Жозе
Сельта
4-3-3
Реал Сосьедад
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 4 (1) 0.5
2. Каррейра Серхио 1 0.13
3. Денис Суарес 0 0
4. Нолито Агудо 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 5 (3) 0.63
2. Порту Кристиан 4 0.5
3. Виллиан Жозе 2 0.25
4. Лопес Роберто III 2 0.25
5. Янузай Аднан 2 (1) 0.25
6. Сильва Давид 1 0.13
7. Мерино Микель 1 0.13
8. Исак Александр 1 0.13
9. Горосабел Андони 0 0
10. Муньос Айхен 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Мурильо Джейсон 3 0
2. Тапия Ренато 3 0
3. Пейнадо Франсиско 3 0
4. Фонтан Хосе 1 1
5. Аспас Яго 2 0
6. Йокушлу Окай 2 0
7. Нолито Агудо 2 0
8. Олаза Лукас 2 0
9. Родригес Мигель 1 0
10. Мальо Уго 1 0
11. Араухо Нестор 1 0
12. Жунка Давид 1 0
13. Айду Джозеф 1 0
14. Мор Эмре 1 0
15. Вильяр Иван 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Сильва Давид 3 0
2. Ариц Элустондо 2 0
3. Муньос Айхен 2 0
4. Субименди Мартин 2 0
5. Горосабел Андони 1 0
6. Мерино Микель 1 0
7. Ле Норман Робен 1 0
8. Гуриди Хон 1 0
9. Исак Александр 1 0
10. Оярсабаль Микель 1 0
11. Барренечеа Андер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 0 20% (1)
 Реал Сосьедад 0 11.11% (2) 16.67% (3) 22.22% (4) 16.67% (3) 33.33% (6)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: + = -
Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона
Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -
Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Сельта: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Реал Сосьедад: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Реал Сосьедад 0:1 Сельта Ла Лига Сельта 0:1 Реал Сосьедад Ла Лига Сельта 3:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Сельта Кубок Короля
Реал Сосьедад 2:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 1:2 Сельта Примера Сельта 2:3 Реал Сосьедад Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Сельта Примера Сельта 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:3 Сельта Примера Реал Сосьедад 1:1 Сельта Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:3 Сельта Примера Сельта 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Сельта Примера Реал Сосьедад 2:0 Сельта Сегунда Сельта 0:1 Реал Сосьедад Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 8 5 2 1 18 - 4 17
2. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 13 - 5 16
3. Атлетико М Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
4. Кадис Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
5. Гранада Заявка 6 4 1 1 8 - 8 13
6. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 8 - 8 12
7. Бетис Заявка 8 4 0 4 10 - 12 12
8. Хетафе Заявка 6 3 1 2 5 - 4 10
9. Эльче Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
10. Осасуна Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Атлетик Б Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
12. Барселона Заявка 6 2 2 2 10 - 6 8
13. Алавес Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
14. Эйбар Заявка 8 2 2 4 5 - 8 8
15. Севилья Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
16. Валенсия Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
17. Сельта Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
18. Уэска Заявка 8 0 5 3 6 - 14 5
19. Леванте Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
20. Вальядолид Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Сельта 18.1% (28)
X 26.5% (41)
Реал Сосьедад 55.5% (86)
Все прогнозы
1.91 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 27.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 35.00 11.00 1.07
Бонус: 5 000 ₽ 3.56 3.36 2.35
  4.15 2.88 2.23

Самый высокий коэффициент на матч «Сельта» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сельта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сельта» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5
6.20 1.11 6.80 1.11 5.10 1.16 2.33 1.66 1.92 1.94 4.00 1.24 1.32 3.45 2.75 1.44 1.07 6.90 1.35 3.15 1.01 14.50 1.07 8.40
7.50 1.05 6.40 1.09 2.90 1.37 2.22 1.66 1.75 2.35 1.31 3.32 1.22 4.20 1.08 7.20 1.05 7.70 1.01 16.75
5.84 1.15 2.89 1.45 2.30 1.67 2.01 1.88 1.69 2.26 1.51 2.66 4.86 1.20 3.36 1.35 2.73 1.49 2.03 1.85 2.37 1.63 1.98 1.91 1.57 2.51 1.39 3.14 1.49 2.74 1.29 3.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
1.95 1.85 1.69 2.17 1.40 2.90 1.09 7.60 1.03 12.00
2.59 1.50 1.71 2.14 1.33 3.30 1.09 7.60 1.07 9.00
1.77 2.12 1.48 2.76 1.18 5.10 1.47 2.86 1.35 3.49 1.21 4.68 1.10 7.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.40 1.53 1.58 2.30 1.22 4.00
3.45 1.31 2.21 1.67 1.53 2.43 1.22 4.30 1.14 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.58
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.75 1.28
Где смотреть матч Сельта 1:4 Реал Сосьедад онлайн

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Прогнозы на матч Сельта 1:4 Реал Сосьедад

Исход игры
Сельта
18.1% (28)
Ничья
26.5% (41)
Реал Сосьедад
55.5% (86)
Тотал 2.5
Больше
43.42% (66)
Меньше
56.58% (86)
Обе команды забьют
Да
65.13% (99)
Нет
34.87% (53)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
28.4% (44)
1:1 Ничья
21.9% (34)
0:1 Реал Сосьедад
15.5% (24)
0:2 Реал Сосьедад
9.7% (15)
2:1 Сельта
9.7% (15)
1:0 Сельта
4.5% (7)
2:0 Сельта
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
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