Барселона
Позже
Стадион: Камп Ноу
Реал Сосьедад
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|5 (2)
|0.45
|2.
|Фати Ансу
|4
|0.36
|3.
|Гризманн Антуан
|3
|0.27
|4.
|Коутиньо Филиппе
|2
|0.18
|5.
|Роберто Серхи
|1
|0.09
|6.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0.09
|7.
|Дембеле Усман
|1
|0.09
|8.
|Гонсалес Педро
|1
|0.09
|9.
|Альба Жорди
|0
|0
|10.
|Де Йонг Френки
|0
|0
|11.
|Тринкан Франсишку
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оярсабаль Микель
|7 (5)
|0.54
|2.
|Порту Кристиан
|4
|0.31
|3.
|Исак Александр
|2
|0.15
|4.
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.15
|5.
|Виллиан Жозе
|2
|0.15
|6.
|Лопес Роберто III
|2
|0.15
|7.
|Сильва Давид
|1
|0.08
|8.
|Мерино Микель
|1
|0.08
|9.
|Монреаль Начо
|1
|0.08
|10.
|Барренечеа Андер
|1
|0.08
|11.
|Горосабел Андони
|0
|0
|12.
|Муньос Айхен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ленгле Клеман
|4
|1
|2.
|Месси Лионель
|3
|0
|3.
|Альба Жорди
|3
|0
|4.
|Пике Херард
|2
|0
|5.
|Бускетс Серхио
|2
|0
|6.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|7.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|8.
|Роберто Серхи
|1
|0
|9.
|Де Йонг Френки
|1
|0
|10.
|Дест Серджино
|1
|0
|11.
|Гонсалес Педро
|1
|0
|12.
|Фати Ансу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сильва Давид
|4
|0
|2.
|Муньос Айхен
|4
|0
|3.
|Ле Норман Робен
|2
|1
|4.
|Ариц Элустондо
|3
|0
|5.
|Субименди Мартин
|3
|0
|6.
|Мерино Микель
|2
|0
|7.
|Барренечеа Андер
|2
|0
|8.
|Сальдуа Хосеба
|1
|0
|9.
|Горосабел Андони
|1
|0
|10.
|Гуриди Хон
|1
|0
|11.
|Исак Александр
|1
|0
|12.
|Субельдия Игор
|1
|0
|13.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|14.
|Гевара Андер
|1
|0
|15.
|Модибо Саньян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барселона
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|Реал Сосьедад
|0
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: +13 =2 -5Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона
Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +10 =8 -2Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека
Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна
Последние игры между собой
Барселона: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Барселона 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:4 Барселона Примера Барселона 3:2 Реал Сосьедад Примера Барселона 5:2 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 0:1 Барселона Кубок Короля Реал Сосьедад 1:1 Барселона Примера Реал Сосьедад 1:0 Барселона Примера Барселона 4:0 Реал Сосьедад Примера Барселона 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Барселона Примера Реал Сосьедад 3:1 Барселона Примера Реал Сосьедад 1:1 Барселона Кубок Короля Барселона 2:0 Реал Сосьедад Кубок Короля Барселона 4:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:2 Барселона Примера Барселона 5:1 Реал Сосьедад Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 6
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|16 - 12
|22
|5.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 9
|19
|6.
|Кадис
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|11 - 13
|18
|7.
|Гранада
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 20
|18
|8.
|Барселона
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 11
|17
|9.
|Бетис
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 24
|16
|10.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|9 - 10
|15
|11.
|Эльче
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 11
|14
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 14
|14
|13.
|Валенсия
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|19 - 19
|14
|14.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 14
|14
|15.
|Хетафе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|16.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 20
|13
|18.
|Осасуна
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|19.
|Леванте
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 16
|11
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|12 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 1
|16
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|3.
|Барселона
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 4
|12
|5.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|6.
|Хетафе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|9.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|10.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|12.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|14.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|15.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|16.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|17.
|Уэска
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|20.
|Эйбар
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|1 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|3.
|Кадис
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|4.
|Эйбар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 14
|9
|8.
|Эльче
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|Гранада
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|12.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|14.
|Леванте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|16.
|Уэска
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|17.
|Барселона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|18.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Барселона» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барселона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барселона» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Барселона - Реал Сосьедад
Исход игры
Барселона
87% (40)
Ничья
8.7% (4)
Реал Сосьедад
4.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
61.36% (27)
Меньше
38.64% (17)
Обе команды забьют
Да
61.36% (27)
Нет
38.64% (17)
Популярный счёт
2:0 Барселона
30.4% (14)
2:1 Барселона
30.4% (14)
3:1 Барселона
15.2% (7)
1:2 Реал Сосьедад
4.3% (2)
1:0 Барселона
4.3% (2)
2:2 Ничья
4.3% (2)
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