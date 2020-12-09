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Барселона
 
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Стадион:
Реал Сосьедад

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 5 (2) 0.45
2. Фати Ансу 4 0.36
3. Гризманн Антуан 3 0.27
4. Коутиньо Филиппе 2 0.18
5. Роберто Серхи 1 0.09
6. Брайтвайт Мартин 1 0.09
7. Дембеле Усман 1 0.09
8. Гонсалес Педро 1 0.09
9. Альба Жорди 0 0
10. Де Йонг Френки 0 0
11. Тринкан Франсишку 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 7 (5) 0.54
2. Порту Кристиан 4 0.31
3. Исак Александр 2 0.15
4. Янузай Аднан 2 (1) 0.15
5. Виллиан Жозе 2 0.15
6. Лопес Роберто III 2 0.15
7. Сильва Давид 1 0.08
8. Мерино Микель 1 0.08
9. Монреаль Начо 1 0.08
10. Барренечеа Андер 1 0.08
11. Горосабел Андони 0 0
12. Муньос Айхен 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 4 1
2. Месси Лионель 3 0
3. Альба Жорди 3 0
4. Пике Херард 2 0
5. Бускетс Серхио 2 0
6. Пьянич Миралем 1 0
7. Брайтвайт Мартин 1 0
8. Роберто Серхи 1 0
9. Де Йонг Френки 1 0
10. Дест Серджино 1 0
11. Гонсалес Педро 1 0
12. Фати Ансу 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Сильва Давид 4 0
2. Муньос Айхен 4 0
3. Ле Норман Робен 2 1
4. Ариц Элустондо 3 0
5. Субименди Мартин 3 0
6. Мерино Микель 2 0
7. Барренечеа Андер 2 0
8. Сальдуа Хосеба 1 0
9. Горосабел Андони 1 0
10. Гуриди Хон 1 0
11. Исак Александр 1 0
12. Субельдия Игор 1 0
13. Оярсабаль Микель 1 0
14. Гевара Андер 1 0
15. Модибо Саньян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 22.22% (4) 16.67% (3) 11.11% (2) 11.11% (2) 16.67% (3) 22.22% (4)
 Реал Сосьедад 0 21.74% (5) 17.39% (4) 17.39% (4) 17.39% (4) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона
Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека
Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна

Последние игры между собой

Барселона: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Барселона 1:0 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 2:2 Барселона Ла Лига Барселона 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Барселона Примера
Барселона 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:4 Барселона Примера Барселона 3:2 Реал Сосьедад Примера Барселона 5:2 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 0:1 Барселона Кубок Короля Реал Сосьедад 1:1 Барселона Примера Реал Сосьедад 1:0 Барселона Примера Барселона 4:0 Реал Сосьедад Примера Барселона 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Барселона Примера Реал Сосьедад 3:1 Барселона Примера Реал Сосьедад 1:1 Барселона Кубок Короля Барселона 2:0 Реал Сосьедад Кубок Короля Барселона 4:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:2 Барселона Примера Барселона 5:1 Реал Сосьедад Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
2. Реал Сосьедад Заявка 13 7 5 1 23 - 6 26
3. Реал Мадрид Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
4. Вильярреал Заявка 13 5 7 1 16 - 12 22
5. Севилья Заявка 11 6 1 4 13 - 9 19
6. Кадис Заявка 12 5 3 4 11 - 13 18
7. Гранада Заявка 12 5 3 4 15 - 20 18
8. Барселона Заявка 11 5 2 4 21 - 11 17
9. Бетис Заявка 13 5 1 7 15 - 24 16
10. Эйбар Заявка 13 3 6 4 9 - 10 15
11. Эльче Заявка 11 3 5 3 9 - 11 14
12. Атлетик Б Заявка 12 4 2 6 14 - 14 14
13. Валенсия Заявка 13 3 5 5 19 - 19 14
14. Алавес Заявка 13 3 5 5 11 - 14 14
15. Хетафе Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
16. Сельта Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 20 13
18. Осасуна Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
19. Леванте Заявка 12 2 5 5 13 - 16 11
20. Уэска Заявка 13 1 8 4 12 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
3. Барселона Заявка 6 4 1 1 16 - 6 13
4. Реал Сосьедад Заявка 7 3 3 1 11 - 4 12
5. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
6. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
7. Реал Мадрид Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Атлетик Б Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
9. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
10. Валенсия Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
11. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
12. Бетис Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
13. Осасуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
14. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
15. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
16. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
17. Уэска Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
18. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
19. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
20. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
2. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
3. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
4. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
6. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
8. Эльче Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Алавес Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10. Гранада Заявка 6 2 1 3 5 - 12 7
11. Вильярреал Заявка 6 1 4 1 5 - 7 7
12. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13. Валенсия Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
14. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
15. Атлетик Б Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
16. Уэска Заявка 7 0 5 2 8 - 14 5
17. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
18. Осасуна Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
19. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 декабря 2020, осталось 2 дня 15 часов 39 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Барселона 87% (40)
    X 8.7% (4)
    Реал Сосьедад 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Реал Сосьедад
    1.63
    4.66
    5.05
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.62 4.40 4.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.62 4.60 4.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.63 4.33 4.95
      1.63 4.66 5.05

    Самый высокий коэффициент на матч «Барселона» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барселона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барселона» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    12.50 1.01 5.20 1.14 4.40 1.21 2.60 1.51 2.06 1.84 1.81 2.07 1.66 2.31 1.35 3.30 1.27 3.85 1.11 5.90 1.09 6.50 1.02 11.50 1.01 12.00
    5.50 1.16 4.30 1.23 2.60 1.51 2.05 1.79 1.69 2.30 1.33 3.36 1.26 3.94 1.12 6.50 1.10 7.20 1.03 13.25
    5.87 1.16 2.71 1.50 2.42 1.62 2.11 1.80 1.84 2.08 1.67 2.33 1.51 2.73 1.26 4.19 1.10 8.36
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.60 1.51 1.66 2.23 1.27 3.90
    3.76 1.27 2.59 1.50 1.66 2.22 1.26 3.85 1.18 4.85
    3.35 1.37 2.66 1.53 1.96 1.94 1.67 2.33 1.46 2.90
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.10 1.69 1.55 2.33 1.32 3.10
    5.40 1.15 3.95 1.25 2.08 1.75 1.55 2.45 1.33 3.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.59 2.40
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.27
    Букмекер Да Нет
    2.70 1.45
    Где смотреть матч Барселона - Реал Сосьедад онлайн

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    Прогнозы на матч Барселона - Реал Сосьедад

    Исход игры
    Барселона
    87% (40)
    Ничья
    8.7% (4)
    Реал Сосьедад
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.36% (27)
    Меньше
    38.64% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    61.36% (27)
    Нет
    38.64% (17)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    30.4% (14)
    2:1 Барселона
    30.4% (14)
    3:1 Барселона
    15.2% (7)
    1:2 Реал Сосьедад
    4.3% (2)
    1:0 Барселона
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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